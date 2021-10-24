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Субсидії в "червоних" зонах нараховуватимуть по-новому - з урахуванням збільшених на 50% соцнормативів

Субсидії в

У "червоній" зоні адаптивного карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу COVID-19, нарахування субсидій здійснюється з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Зазначається, що розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, у межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.

Зауважимо, стандартні соціальні нормативи є такими:

- холодна вода - 2 кубометри на людину (за наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (за відсутності гарячої води);
- гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць;
- водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць;
- газ за наявності плити та гарячої води - 3,3 кубометра на одну людину на місяць; за наявності плити і без гарячої води - 5,4 кубометра; за наявності газової плити і газової колонки - 10,5 кубометра;
- електроенергія - 70 кВт*год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт*год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт*год на місяць тощо.
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики.

Читайте також: Громадяни, які мають заборгованість з оплати ЖКГ, можуть оформити субсидію, уклавши договір про реструктуризацію, - Мінсоцполітики

Автор: 

карантин (18172) субсидія (1072) Міністерство соціальної політики (1273)


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Топ коментарі
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Стимул оставаться подольше в красной зоне?
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24.10.2021 14:17 Відповісти
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у нас "теплоэнерго" раскидало тарифы по сми

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24.10.2021 14:01 Відповісти
Хороше живёте... В Луганской области с учётом транспортировки и НДС уже больше 5 грн за киловатт.
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24.10.2021 17:03 Відповісти
С таким нормативом горячей воды, купаться людям раз в неделю тоже не светит. Привет.
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24.10.2021 21:26 Відповісти
Привет
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24.10.2021 21:29 Відповісти
Неплохой стимул.
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24.10.2021 14:02 Відповісти
Стимул оставаться подольше в красной зоне?
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24.10.2021 14:17 Відповісти
Вот поэтому переход в " красные" зоны ( при том что ситуация в некоторых ну просто критическая), проходит "не спешно".
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24.10.2021 15:23 Відповісти
неспешно
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24.10.2021 18:54 Відповісти
Конец эпохи бедности...
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24.10.2021 17:01 Відповісти
Отримувачи субсідій в червоній зоні починають більше споживати?
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24.10.2021 19:35 Відповісти
Як зрозуміти тих слуг олігархів,спочатку ріжуть все під корінь,зменьшують субсидії,а коли люди піднімуть шум назад все збільшують.Так пройшло тридцять років.
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24.10.2021 21:03 Відповісти
було б справедливо не підвищувати субсидії невакцинованим, а може й не нараховувати. Це важливо для суспільства...
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25.10.2021 08:58 Відповісти
 
 