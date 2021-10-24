Субсидії в "червоних" зонах нараховуватимуть по-новому - з урахуванням збільшених на 50% соцнормативів

У "червоній" зоні адаптивного карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу COVID-19, нарахування субсидій здійснюється з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Зазначається, що розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, у межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.

Зауважимо, стандартні соціальні нормативи є такими:

- холодна вода - 2 кубометри на людину (за наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (за відсутності гарячої води);

- гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць;

- водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць;

- газ за наявності плити та гарячої води - 3,3 кубометра на одну людину на місяць; за наявності плити і без гарячої води - 5,4 кубометра; за наявності газової плити і газової колонки - 10,5 кубометра;

- електроенергія - 70 кВт*год на місяць на сім'ю з однієї людини і додатково 30 кВт*год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт*год на місяць тощо.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики.

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