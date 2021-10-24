Пєсков про членство України в НАТО: РФ не може цьому перешкодити, але має мінімізувати наслідки
У президента Росії Володимира Путіна визнали, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО. Зазначається, що РФ має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.
З такою заявою виступив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що у разі продовження зближення України і НАТО в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив він.
Топ коментарі
+49 Eight Wonder #490997
показати весь коментар24.10.2021 14:37 Відповісти Посилання
+20 Evro7
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+15 iMedvedeff
показати весь коментар24.10.2021 14:56 Відповісти Посилання
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посадить Путина на унитаз, чтоб он сразу сливался по тревоге
Потом разбираешь. Потому что подменка на мелкий ремонт. Туда же наколенники. В зиму термобелье под гражданку. Очки, наушники, перчатки - дык на стрельбище. В аптечке оканчиваются сроки годности... Ну и так далее ))
Рашистская Фашизация напала на Украину и оккупировала часть её территории, надеясь на пятый параграф устава НАТО.
да и бог с ними, убогими
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 1 ч ·
Если Кремль так пугает понятие "база НАТО в Украине", то хрен с ней, с базой.
Пусть будет склад.
"Склад НАТО в Украине" можно?
Вот и ладушки...
Ведь для нас важна не вывеска, а складская номенклатура...
Так что, Кремль, не заморачивайся...
А то ведь можно ещё использовать и страшное "бендеровское" обозначение "схрон"...
Небось недобитые "ястребки" ещё помнят...
В белёных хатах под Березно
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы..."
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
Япония, Ю.Корея, Израиль не в НАТО, но чувствуют себя просто замечательно
Или ты хотел, чтобы США еще 20 лет воевали и тратили сотни миллиардов?
ну о чем ему еще переживать??
Так что они могут именно помешать.
Но голосов остальных будет вполне достаточно.
А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Хотя понятно, ему уже некуда дальше минимизировать, там и так уже...
А потом виталики рассказывают что Шевченко писал на русском, ага
Нету никаких "старославянских" слов, не разгоняй кремлевскую пропаганду