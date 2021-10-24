УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5090 відвідувачів онлайн
Новини
8 851 95

Пєсков про членство України в НАТО: РФ не може цьому перешкодити, але має мінімізувати наслідки

Пєсков про членство України в НАТО: РФ не може цьому перешкодити, але має мінімізувати наслідки

У президента Росії Володимира Путіна визнали, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО. Зазначається, що РФ має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.

З такою заявою виступив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що у разі продовження зближення України і НАТО в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив він.

Читайте також: Столтенберг - Путіну: Росія не повинна боятися вступу України в НАТО - це оборонний Альянс

Автор: 

НАТО (6518) Пєсков Дмитро (1684) росія (65974) членство в НАТО (1738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Насрать под себя - лучшее, что может сделать лаптеногий.
показати весь коментар
24.10.2021 14:37 Відповісти
+20
Можешь убиться об стену, вместе со своим ******
показати весь коментар
24.10.2021 14:38 Відповісти
+15
показати весь коментар
24.10.2021 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насрать под себя - лучшее, что может сделать лаптеногий.
показати весь коментар
24.10.2021 14:37 Відповісти
к сожалению это не так.
показати весь коментар
24.10.2021 14:45 Відповісти
Почему? Ведь всегда так было, где лаптеногий обосрался - там и остался, навсегда.
показати весь коментар
24.10.2021 14:46 Відповісти
вот именно. На Московии жизнь холопа или типа гражданина ничего не значит. Но есть у московитов пословица: "Что взято - то свято". Примеры захваченных территорий, я думаю, приводить не надо. А надо нам готовится и серьезно, так чтобы усы Пескова, это все что от этой мрази и осталось
показати весь коментар
24.10.2021 14:51 Відповісти
минимицация последствий НАТЫ с гиперзвуковыми ракетами на хуторе Михайловском - это
посадить Путина на унитаз, чтоб он сразу сливался по тревоге
показати весь коментар
24.10.2021 14:46 Відповісти
У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО
показати весь коментар
24.10.2021 14:47 Відповісти
"Но мы можем минимизировать последствия" - сесть на бутылку
показати весь коментар
24.10.2021 15:31 Відповісти
Видимо им придется чаще менять подгузники.
показати весь коментар
24.10.2021 21:20 Відповісти
Это он типа намекает на полномасштабное вторжение в Украину? Ну-ну..
показати весь коментар
24.10.2021 14:37 Відповісти
Это он намекает что все лаптеногие петушк
показати весь коментар
24.10.2021 14:39 Відповісти
Вторжение неизбежно в любом случае (точнее продолжение уже начавшегося вторжения).
показати весь коментар
24.10.2021 14:52 Відповісти
Тревожный рюкзак не разобрал еще? Это ж вечная проблема. Стараешься, собираешь снарягу, укладываешь.

Потом разбираешь. Потому что подменка на мелкий ремонт. Туда же наколенники. В зиму термобелье под гражданку. Очки, наушники, перчатки - дык на стрельбище. В аптечке оканчиваются сроки годности... Ну и так далее ))
показати весь коментар
24.10.2021 15:03 Відповісти
И ты будешь в первых рядах?
показати весь коментар
24.10.2021 15:51 Відповісти
Какая разница, в которых рядах он будет. Человек говорит дельную вещь, которую всем нужно послушать и осмыслить : военное столкновение РФ и Украины неизбежно. Я об этом с начала 2000-х говорю и привык к ехидным комментариям. Поэтому нам надо строить новую Украину, при этом не забывая об армии и обороне. Но, с другой стороны, членство в НАТО дает больше шансов жить мирно - вон, прибалты в НАТО и ни один кацап не рассуждает, за сколько часов он дойдет до Таллинна. А ещё лучше - базы с крылатыми ракетами в городе с символическим названием Дружба, более известном по железнодорожной станции "Хутор-Михайловский", которая в нем находится. Вот крылатые ракеты с боеголовкой в десяток мегатонн были бы точно гарантией того, что кацапы молча откладывали бы кирпичи за забором в Суземке, но боялись даже косо посмотреть в сторону Украины.
показати весь коментар
24.10.2021 19:39 Відповісти
Є надія, що розвал Імперії Зла почнеться з її національних околиць ще до повномасштабної війни, але за нашого сприяння всіма доступними методами. Чечня - то була перша ластівка.
показати весь коментар
24.10.2021 21:26 Відповісти
Можешь убиться об стену, вместе со своим ******
показати весь коментар
24.10.2021 14:38 Відповісти
Російськомовність в Україні - це холуйство. В Росії також, бо для кожного корінного народу Росії російська мова є чужою. Холуї збираються мінімізіравать паслєдствія.
показати весь коментар
24.10.2021 14:38 Відповісти
Минимизация последствий - это по сути открытая угроза.
показати весь коментар
24.10.2021 14:39 Відповісти
Ежей голой жопой пущай запугивает
показати весь коментар
24.10.2021 15:49 Відповісти
Надувні Іскандери вздовж кордонів точно розставлять.
показати весь коментар
24.10.2021 21:28 Відповісти
О вантуз ***** нарисовался. Та ПТН, вантуз
показати весь коментар
24.10.2021 14:39 Відповісти
мінімізіруй-чеши з Криму та Донбасу, падлюка мокшанська.
показати весь коментар
24.10.2021 14:40 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/1/9/6/c/196cd71b726b40c34ddf61916d8c816e/censor_news_middle8.jpghttps://images.cnscdn.com/images/1/9/6/c/196cd71b726b40c34ddf61916d8c816e/original.jpgХОЛОДОМОРОМ.
показати весь коментар
24.10.2021 14:40 Відповісти
Интересно как представители власти от советского нарида Украины решат эту проблему с Московией?
показати весь коментар
24.10.2021 14:42 Відповісти
И ещё...Німеччина пожертвувала Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID 19 - газета "Северный Поток 2"
показати весь коментар
24.10.2021 14:45 Відповісти
Ти пальчик свій засунь, краще, собі в сраку і погрожуй ТАМ глистам, чмо на підсосі.
показати весь коментар
24.10.2021 17:22 Відповісти
"Не может помешать"... Только тем и занимается в отношении Украины что мешает развиваться.
Рашистская Фашизация напала на Украину и оккупировала часть её территории, надеясь на пятый параграф устава НАТО.
показати весь коментар
24.10.2021 14:41 Відповісти
успешная Украина - приговор большевисткому правительству. с 1917 года последователи членина так ничего и не смогли придумать, чем решать свои проблемы за счет Украины.
да и бог с ними, убогими
показати весь коментар
24.10.2021 14:59 Відповісти
Та НІ, ніякого "Бог с німі", з ними чорт і горіти ЇМ в пеклі.
показати весь коментар
24.10.2021 17:24 Відповісти
https://www.facebook.com/kapustin.andrei?__cft__[0]=AZVPNexE4zfXlkNPrgD5TA0XfXI9G-RzAKLDXFKzutrmYl5pvBMjXg7kdrquipUPEM930BolLtTRiK7tix4RbLtCSsCRvWMoBv2KFyvkXHEqibhdTY5RUaNW5gPI9XjN_5s&__tn__=-UC%2CP-R Капустин Андрей

https://www.facebook.com/kapustin.andrei?fref=nf 1 ч ·



Если Кремль так пугает понятие "база НАТО в Украине", то хрен с ней, с базой.

Пусть будет склад.

"Склад НАТО в Украине" можно?

Вот и ладушки...

Ведь для нас важна не вывеска, а складская номенклатура...

Так что, Кремль, не заморачивайся...

А то ведь можно ещё использовать и страшное "бендеровское" обозначение "схрон"...

Небось недобитые "ястребки" ещё помнят...
показати весь коментар
24.10.2021 14:41 Відповісти
Можна и кладовка или чулан.
показати весь коментар
24.10.2021 16:19 Відповісти
Вважаю, що цим ********* не можна йти на ЖОДНІ поступки, навіть, в дрібницях. Тому тільки ПОВНОЦІННЕ І ПОВНОПРАВНЕ ЧЛЕНСТВО В НАТО ІЗ РОЗМІЩЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ БАЗ І СТРАТЕГІЧНИХ ЯДЕРНИХ ОЗБРОЄНЬ НА КОРДОНІ з косорилією.
показати весь коментар
24.10.2021 17:29 Відповісти
разбомбите еще раз свой город? или взорвете дома своих граждан?
показати весь коментар
24.10.2021 14:43 Відповісти
Ці гопники кремлівські прекрасно розуміють - як тільки вони розв"яжуть повномасштабну війну на заході Китай відкрито почне анексію Сибіру Приховано вони її вже провели - зараз китайців там уже більше ніж місцевих жителів Вони тримають в руках основне виробництво продовольства і продуктві ринки в містах сибіру А в Росії всі революції починалися саме з "перебоїв з продовольством"!
показати весь коментар
24.10.2021 14:45 Відповісти
Японці, гадаю, теж без діла сидіти не будуть!
показати весь коментар
24.10.2021 14:49 Відповісти
Как только НАТО втянется в войну с рф, Китай тут же оккупирует Тайвань. Это его первоочередная задача. Сибирь - ...надцатая, после Монголии и Казахстана.
показати весь коментар
24.10.2021 14:59 Відповісти
А хто сказав про війну з НАТО? Кацапи будуть з нами воювать! І цього китайцям вистачить!
показати весь коментар
24.10.2021 15:01 Відповісти
А... Ну тогда конечно. А чего ж не захватили Сибирь в 2008 или в 2014?
показати весь коментар
24.10.2021 15:02 Відповісти
Приводу не було! У Грузії росіяни прикрилися осетинами а в Криму - "референдумом народа Крыма" а тепер нема чим прикриваться Тепер якщо попруть - то вже відкрито і китайці скажуть: "Їм - можна а нам - ні?" Крім того з початком агресії Росія перекине до кордонів України основну масу своїх найбільш боєздатних формувань чим полегшить китайцям питання окупації Сибіру
показати весь коментар
24.10.2021 15:10 Відповісти
Думаю всё закончится за пару недель и Китай просто не успеет собрать и перекинуть дивизии к Амуру.
показати весь коментар
24.10.2021 15:12 Відповісти
Ничего никуда перекидывать не надо - эти "дивизии" давно уже за Уралом и рожают новых китайцев от российских баб. Я думаю, Китай никуда не спешит и воевать с Мордором не хочет, он его и так переварит...
показати весь коментар
24.10.2021 15:29 Відповісти
Вони (ті дивізії) УЖЕ на Амурі! І не думай що вони на південь від його берегів Вони вже в самому Сибіру! Чи ти думаєш що ті "фермери" і "торгаші" на ринках знають тільки "рубашка майка часы риса і "тофу"?! Вони там не стільки "на заробітках" скільки - "за велінням партії" Готуються до створення "Сибірської народної республіки" Мрії сибіряків про це так і залишаться мріями - вони могли-б її створить у 90-ті А зараз вони будуть "чужими на святі життя" і або підуть у "прислугу" до китайців або переселяться в європейську частину Росії Чи ти думаєш - чого "кремлівські" так жмуть на Україну? "Життєвий простір" звільнить хочуть! Бо знають що їх "порвуть" біженці якщо вони не дадуть їм "ласий шматок"взамін Сибіру
показати весь коментар
24.10.2021 15:58 Відповісти
Думаю Зеленский запретит колонизацию рашки до выплаты репараций.
показати весь коментар
24.10.2021 16:39 Відповісти
Сміяться у якому місці?
показати весь коментар
24.10.2021 16:52 Відповісти
Ты думаешь? Есть чем? ***** там у вас ещё не здохло?
показати весь коментар
24.10.2021 18:29 Відповісти
тебе свиноцабаке сколько селёдки на две недели нужно...?
показати весь коментар
24.10.2021 17:48 Відповісти
блін, та знайдуть привід! Штибу того же: "волєізявленіє"!
показати весь коментар
24.10.2021 15:13 Відповісти
Вони нашим "волєиз"явлєнієм" уже вдавилися під Широкіно Мар"їнкою Пісками і в ДАПі
показати весь коментар
24.10.2021 15:21 Відповісти
"...Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы..."
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
показати весь коментар
24.10.2021 15:24 Відповісти
ооооо )))) появляются НОТКИ безнадеги влияния на Украину !!!! росиянам САМИМ надо будет содержать свою территорию , самим надо будет ее ЗАЩИЩАТЬ от китайцев !!!! у нас самих полно ДЕЛ !!!
показати весь коментар
24.10.2021 14:48 Відповісти
_Фашисты прикидываются белыми и пушистыми... твари! На самом деле они не только могут, но и уже помешали. В 2007 через своих шавок в НАТО - франция и хермания. И сейчас изо всех сил ставят палки в колёса.
показати весь коментар
24.10.2021 14:48 Відповісти
Вот потому надо ложить болт на то НАТО и просто проситься в официальные союзники США.

Япония, Ю.Корея, Израиль не в НАТО, но чувствуют себя просто замечательно
показати весь коментар
24.10.2021 14:51 Відповісти
Афганистану это расскажи...
показати весь коментар
24.10.2021 15:09 Відповісти
Ну сорян, если местные чурбаны, за 20 лет, так и не поняли, что свою страну необходимо защищать им самим - кто им доктор? Тут никакие союзники не помогут, ели чо

Или ты хотел, чтобы США еще 20 лет воевали и тратили сотни миллиардов?
показати весь коментар
24.10.2021 15:11 Відповісти
Лучше конечно же положить болт на *****, и на советы лахтинской мрази
показати весь коментар
24.10.2021 15:53 Відповісти
Письков о члене..
ну о чем ему еще переживать??
показати весь коментар
24.10.2021 14:51 Відповісти
Кацапы накупили достаточное количество политиканов в Германии, Франции, Италии, Венгрии, Австрии.
Так что они могут именно помешать.
показати весь коментар
24.10.2021 14:53 Відповісти
Австрия не в НАТО, а так да.
показати весь коментар
24.10.2021 14:55 Відповісти
Я этого не знал.
Но голосов остальных будет вполне достаточно.
показати весь коментар
24.10.2021 15:00 Відповісти
Песков не в курсе что еще со второй мировой в Украине в шахтах Нато прятало свои базы?
показати весь коментар
24.10.2021 14:56 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 14:56 Відповісти
Як казав один мацкаль: "Срав ні".
показати весь коментар
24.10.2021 17:35 Відповісти
Дурные кацапы. Чтобы Украина не вступила в НАТО,захватила Крым и Донбасс. Теперь НАТО неизбежно для них. И ракеты по всей их границе. Дебилы опять перехитрили себя ))
показати весь коментар
24.10.2021 14:57 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 14:58 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром.

А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
показати весь коментар
24.10.2021 15:01 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 15:04 Відповісти
😂 він не пацан, він Ху@ло
показати весь коментар
24.10.2021 15:15 Відповісти
С Вами трудно не согласиться. Согласен с каждым Вашим словом!
показати весь коментар
24.10.2021 18:45 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
показати весь коментар
24.10.2021 15:02 Відповісти
Пусть Письков свой хер минимизирует лучше.
Хотя понятно, ему уже некуда дальше минимизировать, там и так уже...
показати весь коментар
24.10.2021 15:04 Відповісти
иногда предпочтительней пролезть куда-нить с черного хода, даже если он напоминает анальное отверстие
показати весь коментар
24.10.2021 15:06 Відповісти
Кто о чём, а лаптеногие гомосеки о любимом занятии
показати весь коментар
24.10.2021 15:55 Відповісти
ваши кацапские забавы...)
показати весь коментар
24.10.2021 17:51 Відповісти
"мінімізація" в їхньому розумінні - це, як мінімум, окупувати лівобережну Україну, а то й вийти на кордони 1939року.
показати весь коментар
24.10.2021 15:11 Відповісти
в 14-році хйло прямо говорило,що йому Західна Україна не потрібна,постійний головний біль
показати весь коментар
24.10.2021 15:23 Відповісти
Найкращий спосіб мінімізації наслідків для Рашки, це самоліквідуватися...
показати весь коментар
24.10.2021 15:13 Відповісти
По поводу ,,росiйськомовностI,,в Украине. ,, Русьская правда,,Я Мудрого в 1016 году написана на на смеси старославянских и т н русских слов. Гоголь писал на русском, Шевченко,конституция П Орлика- на русском..Когда появился этот язык не было не что русских, не было московитов- были дикие племена жившие под карягами в лесах и евшие траву( брусника.....).Киев научил московских попов грамоте в конце 16 века...Большой вопрос чей русский язык? Процентов на 99 он язык Руси , к которой эрзя- меря- угро- финно- монголы не имеют ни малейшего отношения. Русского языка- нет, как и нет такой национальности- русского нет ничего. Где сейчас в федеративно- территориальной федерации находится русская республика?Может она была в ссср?Русский , русское, русские- это фейк, это сказки- никогда не было и нет.Сейчас в России две нации - Российская и русская , состоящие из нескольких десятков национальностей- парадокс. В четвёртом поколении вы не найдёте ни одного русского- Толстой( Товштейн) еврей иммигрировали из Германии, Пушкин- абессинский еврей, Достоевский - литвин из Пинской, Петр1 - татарин как и сотни самых известных русских фамилий, все московские князья от Даниила до династии Романовых- татары.......Русский язык- язык Руси- Украины.
показати весь коментар
24.10.2021 15:23 Відповісти
Шевченко матюкался с Перербургским издателем, наборщики которого не отбивали дупля в українській мові , и набирали херзна шо вместо его стихов

А потом виталики рассказывают что Шевченко писал на русском, ага

Нету никаких "старославянских" слов, не разгоняй кремлевскую пропаганду
показати весь коментар
24.10.2021 15:29 Відповісти
Що ти несеш,він...бище? Правда Ярослава писана українською(руською) мовою а ніяким там, "на руском". Йди вивчи буквар, лапоть, а потім будеш ТУТ, розповідати разом з арєстовічєм-аваковим-мєндєль пра "украінскій-руський", гнида заслана.
показати весь коментар
24.10.2021 17:44 Відповісти
Но мы можем минимизировать последствия" - сесть на бутылку
показати весь коментар
24.10.2021 15:26 Відповісти
всех пох.на мнение изгоев 404 с кацапии
показати весь коментар
24.10.2021 15:41 Відповісти
Минимизировать последствия...Чтоб и дальше продолжать заниматься своим главным делом-ГРАБИТЬ РОССИЮ,ПОКА НАРОД НЕ ПРОСНЕТСЯ.Время идет , а они все спят.
показати весь коментар
24.10.2021 16:17 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 16:18 Відповісти
Песков больше Путина говорит.Не понятно кто настоящий?
показати весь коментар
24.10.2021 16:18 Відповісти
Макс Полиграф. Без истерик. Я был уверен, что на украинском , в споре с одним русским фашистом, но Шевченко и Гоголь писали на русском языке. Внимательно почитай мой комент- т н русский язык- это язык Киевской Руси( корректнее- Руси), рутенов, русьских, Русов - УКРАИНЦЕВ. Язык московитов - эрзя- монголов - андрофагов - это вой зверей в лесу. Где ты увидел кремлевскую пропаганду?Прочитав мой пост в Кремле повесятся( чего я им и желаю
показати весь коментар
24.10.2021 17:02 Відповісти
вообще то русню раньше називали каноцефалами - (собакоголовыми).
показати весь коментар
24.10.2021 17:54 Відповісти
писькаструев уже не скрывая блеет о том что вяликую на мордовию нужно уничтожить вместе с эрзей и удмуртами там обитающими.
показати весь коментар
24.10.2021 17:52 Відповісти
Alex el.....Хоть и считаю себя украинским ультра- националистом,очень плохо отношусь к тупорылой одноклеточной быдлоте, своей украинской. Козляра, ты хоть до ста считать умеешь?Кроме мычания ты что нибудь умеешь. Сколько слов знаешь
показати весь коментар
24.10.2021 17:54 Відповісти
Igr44 Любопытно. Кто называл и когда
показати весь коментар
24.10.2021 18:04 Відповісти
на старых картах русня изобразалась на фоне белого пятна тартарии как собакоголовые, андрофаги ( людоеды) и моноподы ( одноногие).
показати весь коментар
24.10.2021 19:02 Відповісти
Ну хоть что то от главного писькова признали шо вони не можуть
показати весь коментар
24.10.2021 19:35 Відповісти
Найкраща відповідь України на цапські дії, це ядерні ракети НАТО на кордоні з кацапією.
показати весь коментар
25.10.2021 00:53 Відповісти
 
 