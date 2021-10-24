Пєсков про членство України в НАТО: РФ не може цьому перешкодити, але має мінімізувати наслідки

У президента Росії Володимира Путіна визнали, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО. Зазначається, що РФ має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.

З такою заявою виступив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що у разі продовження зближення України і НАТО в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив він.

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