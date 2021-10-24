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У США заснували меморіальну стипендію імені загиблої уродженки України Галини Хатчінс

У США заснували меморіальну стипендію імені загиблої уродженки України Галини Хатчінс

Американський інститут кіномистецтва (AFI) заснував стипендію імені Галини Хатчінс, операторки з України, яка трагічно загинула під час зйомок фільму "Іржа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті інституту.

"Ми обіцяємо зробити все, щоб ім'я Галини Хатчінс жило в дусі всіх, хто прагне втілити свої мрії в чудових історіях", - зазначили в інституті.

Наразі AFI збирає пожертви для фінансування стипендії.

Чоловік Хатчінс Метт у твітері подякував за створення фонду і закликав усіх, хто хоче вшанувати її пам'ять, відправляти свої пожертви в цей фонд.

Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Читайте також: Застрелена Болдвіном під час зйомок фільму в США Хатчінс мала громадянство України: консульство з'ясовує обставини, - МЗС

Раніше ЗМІ повідомили, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчінс після того, як у неї вистрілив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін.

Автор: 

кіно (965) стипендії (181) США (23355) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+5
я у шоці. . . а наші захисники і захисниці просто захищають від росіянської агресії Землю і їм тільки "СЛАВА" . . .
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24.10.2021 15:00 Відповісти
+4
чел хотя бы аву сменил, а то такое чувство что он неплохо так обрадовался от потери супруги
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24.10.2021 15:17 Відповісти
+3
Красивый жест
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24.10.2021 15:34 Відповісти
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я у шоці. . . а наші захисники і захисниці просто захищають від росіянської агресії Землю і їм тільки "СЛАВА" . . .
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24.10.2021 15:00 Відповісти
ну АFI в штатах.... причем здесь наши защитники .. или всех на стипендию от института киноискусств США
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24.10.2021 15:15 Відповісти
чел хотя бы аву сменил, а то такое чувство что он неплохо так обрадовался от потери супруги
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24.10.2021 15:17 Відповісти
ну тут может действительно убийство, патроны подменить плевое дело, наверное, особенно в кино где всем пофигу. только нету Коломбо, Пуаро и т.п. чтобы этим заняться
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24.10.2021 18:47 Відповісти
и бубочка скоро раскумарится и орден выпишит. или звание "народного"...
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24.10.2021 15:25 Відповісти
Красивый жест
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24.10.2021 15:34 Відповісти
Осень не всегда бывает золотой - бывает и ржавой.
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24.10.2021 16:29 Відповісти
Думаю, что в США есть у кого попросить средства на финансирование стипендии! Возможно, она будет международной. В мире очень мало женщин -операторов, тем более успешных. И не в настоящее время, а начиная со времен более-менее массового кинематографа. Наши ультрапатриоты хотя бы как-то откликнулись нормально, как люди на эту трагедию, а не срали через рот, уши и дрыстали через очко по поводу гибели украинки...
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24.10.2021 16:51 Відповісти
Из мемуаров Алека Болдуина (Сан Квентин, 2028 г). "Я ей сто раз говорил, что это был просто секс. Сделай аборт - в чем проблема? А она как заведенная - "кохання, кохання, дитина, дитина"... Да еще этот киношник подвязался - мол, все знаю, все раскажу под присягой ... ****".
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24.10.2021 20:06 Відповісти
Навіщо ти на весь світ розповідаєшь исторію твоеї появі від своїх батьків-алкоголіків?
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24.10.2021 23:25 Відповісти
 
 