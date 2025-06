У США заснували меморіальну стипендію імені загиблої уродженки України Галини Хатчінс

Американський інститут кіномистецтва (AFI) заснував стипендію імені Галини Хатчінс, операторки з України, яка трагічно загинула під час зйомок фільму "Іржа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті інституту.

"Ми обіцяємо зробити все, щоб ім'я Галини Хатчінс жило в дусі всіх, хто прагне втілити свої мрії в чудових історіях", - зазначили в інституті.

Наразі AFI збирає пожертви для фінансування стипендії.

Чоловік Хатчінс Метт у твітері подякував за створення фонду і закликав усіх, хто хоче вшанувати її пам'ять, відправляти свої пожертви в цей фонд.

Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU