До кінця доби очікуються пориви вітру. У Києві оголошено штормове попередження

Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів за секунду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

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