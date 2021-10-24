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До кінця доби очікуються пориви вітру. У Києві оголошено штормове попередження

До кінця доби очікуються пориви вітру. У Києві оголошено штормове попередження

Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів за секунду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Читайте також: До України наближається арктичний циклон - температура різко знизиться

Автор: 

Гідрометцентр (159) Київ (19640) погода (790) штормове попередження (42)


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интересно рояль штормом покоцает или стихия тут бессильна?
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24.10.2021 15:04 Відповісти
Самое главное успеть написать первым.Ты как то к роялям не равнодушен,каждое второе слово-рояль.Или спирт Рояль покоя не дает?А может ты рояльный копрофаг?😂🌷×××
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24.10.2021 17:40 Відповісти
https://ua.sinoptik.ua/ Прогноз погоды

ничего подобного не показывает. Максимум 4,8 в 21-00 4,6, а в 24 вообще 2. Из московии, что ли штормовое по Киеву взяли?
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24.10.2021 15:13 Відповісти
синоптик - москальский ресурс.
Сегодня и узнаем кто прав.
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24.10.2021 15:21 Відповісти
Совсем чокнулся Это https://ua.sinoptik.ua/
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24.10.2021 15:27 Відповісти
Хоч він і "москальський" але на даний час - найбільш правдивий Я відслідковую ще "Гісметео" і "РП5" - останнім часом їх прогнози стали менш точними
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24.10.2021 17:02 Відповісти
Не могу понять 15-18м/с и уже паника.у кацапов вообще стены рушатся при 20 м . Тут может месяц- полтора такой дуть ,без него как то уже и не привычно.
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24.10.2021 15:28 Відповісти
 
 