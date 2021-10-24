До кінця доби очікуються пориви вітру. У Києві оголошено штормове попередження
Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів за секунду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укргідрометцентр".
Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий).
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ничего подобного не показывает. Максимум 4,8 в 21-00 4,6, а в 24 вообще 2. Из московии, что ли штормовое по Киеву взяли?
Сегодня и узнаем кто прав.