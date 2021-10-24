Пєсков про відмову РФ від відносин із НАТО: Це агресивний блок, створений проти нашої країни
Відмова Росії від відносин із НАТО нічого страшного не спричинить, зусилля РФ із розвитку взаємодії з Альянсом однаково були марними.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
Водночас Пєсков відкрито звинуватив НАТО в "агресивній політиці" щодо РФ.
Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І жодні миролюбні заяви, жодні камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку. Це агресивний блок, який вважає нас противником. І тому нічого страшного не станеться, якщо ми на тлі загострення агресивності, на тлі таких декларацій про те, що головне завдання - стримувати нас, просто відмовимося від цих відносин", - сказав він.
Пєсков запевняє, що попри "агресивність" блоку НАТО Росія нібито завжди виступала за розвиток відносин.
"Тільки зараз, коли вже стало очевидним, що всі наші зусилля марні, ми просто зробили офіційним те, що було реально", - сказав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Израильская военщина.
Звериный оскал капитализма.
Дурко не знает, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, то есть - чтобы напасть на кого-нибудь, блоку НАТО нужно чтобы ЗА были все страны-члены. Если кто-то один против - решение не принято. Как при таких условиях НАТО может быть "агрессивным"?
Вернее - знает, просто врёт как всегда...
1991г. создание РФ..
Терминатор должен вернуться в прошлое и научить пользоваться презервативами родителей Писькова..
в 1954г. ядерные ученьки на Тоцком полигоне, как генеральная репетиция предстоящей ядерной войны в Европах, когда по планам ГенШтаба СССР светящиеся от радиации красноармейцы должны были штурмовать столицы Франции и Англии..
ППц у москалей понимание агрессии.
ОрдинськогоНевського
чи просто ви -Недоробленні?
***** опечалено агрессивными действиями агрессивного блока НАТО
- Почему???
- Да я им вчера обещал...
Пургомёт Песков Димка.
До 2015 года основной парк спутников оптической разведки Минобороны представляли короткоживущие аппараты типа "Зенит" и им подобные, которые отснятые пленки сбрасывали на землю. Кое-кто из них еще в строю. Говорить про скорость получения и обработки данных тут бесполезно. США перешли на цифровую передачу данных через ретрансляторы еще в 70-е годы прошлого века.
2. В 2013 и 2015 годах РФ с помощью европейских друзей осилила два спутника оптической разведки третьего поколения "Персона" и вывела их на орбиту. Был еще третий, но он сдох в космосе. Свой ресурс они выработали, но вроде как пока ещё не падают с орбиты и находятся в строю. Данные они пересылают по радиоканалу через спутники-ретрансляторы "Гарпун" (хз какой у них срок работы).
3. Качество оптики на "Персоне" и малых российских спутниках серии "Разбег", коими частично хотят заменить "Персону", вроде бы как приближается (!) к американской оптике полувековой давности. У пары старых аппаратов "Барс" (плёнка сбрасывается) - вовсе не приближается .
4. У РФ нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время.
Резюме: РФ попросту мало что видит с орбиты. С другой стороны, зачем ей это, ведь для вывоза древесины, угля или удобрений это совершенно не нужно и даже излишне.
http://uaport.net/news/ua/t/2110/23/31753540
Вспоминая 1933-1939 года в Германии и то что США спонсировало Германию , как минимум кредитами на 1 млрд. так и частными инвесторами на остальные суммы, так и Британией на тот же 1 млрд. но уже фунтов стерлингов , а это на тот момент более 2 млрд. долларов.
Украина конечно не Германия ибо технологически и военно не имеет такого потенциала , но в отношении России она близка.
Украину некоторые используют как Германию Адольфа в отношении России , Россия использует Украину как наконечник копья в отношении ЕС и НАТО - как троянского коня. Вопрос лишь в том кто одержит победу чужими руками.
что нельзя просто так взять и нарушить границы другого государства, каким бы оно ни было, а не то что залезть с оружием, к соседу в квартиру и отнять её часть
А ежели ты, туалетный ерш, равняешь свою вшивую бензоколонку паРашу с СССР, ты просто идиЁт, паРаша по мощи и авторитету послевоенному сесесеру и в подметки не годится, но всяких прибабаханных, которые постоянно гадят, хватает, здесь и азиопская паРаша, и Северная корея, и Иран, и...Китай вполне может взбеситься...так шта, не льси себе, уродец, вовсе не только паРаша на уме у НАТО, но в данный момент именно обосРашка особо нарывается на изоляцию и всяческое противодействие.