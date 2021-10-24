Пєсков про відмову РФ від відносин із НАТО: Це агресивний блок, створений проти нашої країни

Відмова Росії від відносин із НАТО нічого страшного не спричинить, зусилля РФ із розвитку взаємодії з Альянсом однаково були марними.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Водночас Пєсков відкрито звинуватив НАТО в "агресивній політиці" щодо РФ.

Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І жодні миролюбні заяви, жодні камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку. Це агресивний блок, який вважає нас противником. І тому нічого страшного не станеться, якщо ми на тлі загострення агресивності, на тлі таких декларацій про те, що головне завдання - стримувати нас, просто відмовимося від цих відносин", - сказав він.

Пєсков запевняє, що попри "агресивність" блоку НАТО Росія нібито завжди виступала за розвиток відносин.

"Тільки зараз, коли вже стало очевидним, що всі наші зусилля марні, ми просто зробили офіційним те, що було реально", - сказав Пєсков.

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