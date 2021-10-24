УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5067 відвідувачів онлайн
Новини
7 050 88

Пєсков про відмову РФ від відносин із НАТО: Це агресивний блок, створений проти нашої країни

Пєсков про відмову РФ від відносин із НАТО: Це агресивний блок, створений проти нашої країни

Відмова Росії від відносин із НАТО нічого страшного не спричинить, зусилля РФ із розвитку взаємодії з Альянсом однаково були марними.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Водночас Пєсков відкрито звинуватив НАТО в "агресивній політиці" щодо РФ.

Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І жодні миролюбні заяви, жодні камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку. Це агресивний блок, який вважає нас противником. І тому нічого страшного не станеться, якщо ми на тлі загострення агресивності, на тлі таких декларацій про те, що головне завдання - стримувати нас, просто відмовимося від цих відносин", - сказав він.

Пєсков запевняє, що попри "агресивність" блоку НАТО Росія нібито завжди виступала за розвиток відносин.

"Тільки зараз, коли вже стало очевидним, що всі наші зусилля марні, ми просто зробили офіційним те, що було реально", - сказав Пєсков.

Читайте також: Пєсков про членство України в НАТО: РФ не може цьому перешкодити, але має мінімізувати наслідки

Автор: 

агресія (1195) НАТО (6518) Пєсков Дмитро (1684) росія (65974)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+42
Всё перевёрнуто с ног на голову. Брехливые кацапские твари.
показати весь коментар
24.10.2021 15:39 Відповісти
+41
Странные вы люди цапы! Сами ко всем лезите, пакости делаете, убиваете, врете! Гадите чем только можете, а когда нарываетесь на ответку воете, что вас никто не любит, все ненавидят..сами вооружаетесь, открыто нападаете на соседей. А соседи должны вас спрашивать, вооружаться им или нет, что б дать вам отпор? Так ведь никогда не будет!
показати весь коментар
24.10.2021 15:40 Відповісти
+39
не против ссср, а от ссср
показати весь коментар
24.10.2021 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блок был создан немного раньше
показати весь коментар
24.10.2021 15:34 Відповісти
Після війни, але точно проти срср!!
показати весь коментар
24.10.2021 15:40 Відповісти
не против ссср, а от ссср
показати весь коментар
24.10.2021 15:43 Відповісти
проти агресії радянського союзу - 1949 рік і на чолі срср був кривавий Сталін!
показати весь коментар
24.10.2021 15:50 Відповісти
советы планировали нанести ядерный удар по Авиньону и захватить Лиссабон
показати весь коментар
24.10.2021 16:00 Відповісти
Піськін забув, що "агресивне" НАТО було створено, коли РФ навіть у планах не було...
показати весь коментар
24.10.2021 16:22 Відповісти
РФ створено для загрози миру у всьому світі.
показати весь коментар
24.10.2021 19:11 Відповісти
Не нужно путать причины и следствие)
показати весь коментар
24.10.2021 15:45 Відповісти
Против совка и стран Варшавского договора. А теперь рашисты остались одни против мощного военного блока. И тяфкают словами бункерного карлика с помощью говорящих усов. От слов этих самых усов тупин сам же уже отказывался. Политика подворотни вершина тупинского вяличия.
показати весь коментар
24.10.2021 15:47 Відповісти
Ви дуже делікатний: "... с помощью говорящих усов". Це гаварящій туалєтний йоршік
показати весь коментар
24.10.2021 16:02 Відповісти
Ну в этом рашозоопарке есть еще и сливной бачок.
показати весь коментар
24.10.2021 16:53 Відповісти
И как, при таком раскладе, случилось что ссср в НАТО просилось?
показати весь коментар
24.10.2021 21:49 Відповісти
СРСР повернувся!!!
показати весь коментар
24.10.2021 16:46 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 15:35 Відповісти
Хе-хе. рашагопник обломал себе зубы и теперь верещит, что его агрессируют
показати весь коментар
24.10.2021 15:38 Відповісти
Всё перевёрнуто с ног на голову. Брехливые кацапские твари.
показати весь коментар
24.10.2021 15:39 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 15:44 Відповісти
золотые слова..
показати весь коментар
24.10.2021 15:59 Відповісти
Пипискин как всегда, брешет, как сивый мерин. НАТО создано для ЗАЩИТЫ европейской цивилизации от дикой лаптекопытной орды.
показати весь коментар
24.10.2021 15:39 Відповісти
Странные вы люди цапы! Сами ко всем лезите, пакости делаете, убиваете, врете! Гадите чем только можете, а когда нарываетесь на ответку воете, что вас никто не любит, все ненавидят..сами вооружаетесь, открыто нападаете на соседей. А соседи должны вас спрашивать, вооружаться им или нет, что б дать вам отпор? Так ведь никогда не будет!
показати весь коментар
24.10.2021 15:40 Відповісти
Так они друг друга ненавидят.на одном сайте начали выкладывать скрины названий сетей вайфая которые ловит домашний компьютер " соседи пи.сы, пошли на х... , х.. вам а не вайфай "и тд. лишний раз убедился насколько же они все таки ублюдки
показати весь коментар
24.10.2021 15:52 Відповісти
Пшел на! Псина.
показати весь коментар
24.10.2021 15:41 Відповісти
Агрессивный блок НАТО.
Израильская военщина.
Звериный оскал капитализма.

Дурко не знает, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, то есть - чтобы напасть на кого-нибудь, блоку НАТО нужно чтобы ЗА были все страны-члены. Если кто-то один против - решение не принято. Как при таких условиях НАТО может быть "агрессивным"?
Вернее - знает, просто врёт как всегда...
показати весь коментар
24.10.2021 15:42 Відповісти
так простейший пример сцыкунства и отказа от выполнени договора. ОДКБ!!! Азербайджан начинает войну с Арменией! Армения член ОДКБ!!! Где согласно договору ВС рашки,,Беларуси.. Казахстана...и наконец Таджикистана...обязанные согласно договора стать на защиту союзника?! Поджали хвост и трусливо выглядывали из за угла.. наблюдая за работой турецких Байрактаров? И рашка посцыкивала в штаны... не сильно распинаясь в защиту Армении. А как же ДОГОВОР? Правильно! Не стоит и бумажки в туалете армянского Генштаба!! Рашка герой была в Грузии.. и то обгадилась потеряв за несколько дней больше десятка самолётов... А теперь представьте..что кто то пригрозит да той же Турции....Хотя она и сама разотрёт в песок желающих грозить. Так что трусливый рассейский шакал будет выть.. гадить... смердеть....и далее.
показати весь коментар
24.10.2021 16:09 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 15:43 Відповісти
******* усатая и тут спи-дела
показати весь коментар
24.10.2021 15:44 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 15:45 Відповісти
Доча напевно страждає від агресії у Франції.
показати весь коментар
24.10.2021 15:47 Відповісти
Ее нигеры шлангами приучают терпеть НАТУ везде!)
показати весь коментар
24.10.2021 15:49 Відповісти
Чмо усатое, кому ***** нужна ваша недострана фашисткая? Кто будет с вами воевать, с нищебродами задрипаными?? Вы такую значимость себе придаете. Спуститесь с небес на землю. Ваше место у параши, там и сидите
показати весь коментар
24.10.2021 15:55 Відповісти
1949г. создание НАТО..
1991г. создание РФ..
Терминатор должен вернуться в прошлое и научить пользоваться презервативами родителей Писькова..
показати весь коментар
24.10.2021 15:55 Відповісти
Полноценно блок НАТО был сформирован в 1955г. Тогда когда вступила и Турция. А уже в 1956г совдепия ввела танки в Будапешт, и до сих пор нет точной цифры убитых венгров---много очень. Так риторический вопрос---что зря блок сформировали? Ели успели. Не будь блока---полезли бы танки дальше на Запад.
показати весь коментар
24.10.2021 16:29 Відповісти
ядерного оружия боялись.. строили противоядерную инфраструктуру..
в 1954г. ядерные ученьки на Тоцком полигоне, как генеральная репетиция предстоящей ядерной войны в Европах, когда по планам ГенШтаба СССР светящиеся от радиации красноармейцы должны были штурмовать столицы Франции и Англии..
показати весь коментар
24.10.2021 16:34 Відповісти
Это вообще отдельная тема. Сколько пацанов тогда вернулись со срочной без отметки в военном билете по части облучения---счёт на десятки тысяч! Умирали потом через год, два и далее. И не каких компенсаций. Догадывались родственники---но боялись ходить просить. Только при бровеносце как то чуть вылазить стало, предупреждали там чуть, но деньгами хрен на ны! Тут комуняки без коментариев. Копать поздно. Та и архивы у братанов северных. И скорее сгорели давно. В 1991 г костры пылали в областных управах кгб прямо во дворах гаражах внутренних по всей той стране.
показати весь коментар
24.10.2021 16:50 Відповісти
Цапы в лице Уйла Владимировича 3 раза просились в этот агрессивный блок!
показати весь коментар
24.10.2021 15:56 Відповісти
"НАТО хочет сдерживать нас - это агрессия".
ППц у москалей понимание агрессии.
показати весь коментар
24.10.2021 15:58 Відповісти
я взагалі не розумію навіщо цю істоту публікувати.
показати весь коментар
24.10.2021 15:59 Відповісти
Чтобы дурь была видна.
показати весь коментар
24.10.2021 16:07 Відповісти
трохи більше базікає, ніж *****. Більше цинічних новин касапії дізнаємось
показати весь коментар
24.10.2021 16:08 Відповісти
Пока Шойгу грозит войной ЕС, его дочь Ксения развлекается в Италии Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу "засветилась" на отдыхе в Италии.
показати весь коментар
24.10.2021 15:59 Відповісти
НАТО - це агресивний блок, створений Тевтонським орденом проти протомоскаля Александра Ординського Невського
показати весь коментар
24.10.2021 15:59 Відповісти
Уж-ж такое оно агрессивное это НАТО, что уже агрессивно начало отгораживаться и строить пока заборы в Литве и Польше, раньше отгородилась Эстония от этого скаженного лепрозория, вместе с его сателлитом. Что показательно, мы все-таки первые скромненький заборчик инициативой Сени установили от этой орды. Хиленький, на все-таки забор. Жаль, что не на всей протяженности. И на линию Маннергейма пока не тянет. А хотелось бы.
показати весь коментар
24.10.2021 16:04 Відповісти
У него была веская причина: он был занят насаживанием тебя на бутылку
показати весь коментар
24.10.2021 23:12 Відповісти
Действительно, не только бездомные, но и безмозглые.
показати весь коментар
24.10.2021 16:05 Відповісти
совком тхнуло...
показати весь коментар
24.10.2021 16:06 Відповісти
В сегоднящей России сейчас живут максимум 120 млн. человек и занимают всего 6/10 спизженной у сотен народов территорий 1/7 Земного Шара. Почти половина "россиян" проживают по 1 человеку на 300 км. "обжитой" территории России, остальная половина России это незаселенные земли. И тем не менее московиты со своей вековой жадностью и наглостью поставили весь мир раком. Все Мировые войны в истории человечества начиная с 1459 годов начинала Московия и обязательно не одна, а покупала за огромные деньги на свою сторону чужих продажных политиков, а значит и их страны. Если какая нибудь из купленных Московией стран прекращала войну, то кацапы сразу или оккупировали эту страну-"союзницу" или сами прекращали воевать и уходили в свои московские болота. Вспомните все Мировые войны в Европе с 1500 годов, все эти войны развязывала Московия.
показати весь коментар
24.10.2021 16:12 Відповісти
Кстати, на Наполеона напала именно Московия после Тильзитскийского договора, подписанного Наполеоном и российским цареи немцем Александром-1 в 1807 году о "ненападении". Сейчас Тильзит (теперь Советск) в Калининградской области Московии значится, а веками был немецким.
показати весь коментар
24.10.2021 16:50 Відповісти
Альо, ник Степан, шо там у вас в Ленинграде ? Видимо дожди ? Я когда-то при Совке получал судно из Германии, что-бы перегнать его в Украину. Это был 1987 год а наша фальшь-труба уже тогда, при Горбатом, на судне была покрашена не красным серпасто-молоткастным цветом , а ховто-блакитним кольором. Мы тогда в Ленинграде стояли больше месяца с Флагом и фальш-трубой Украинскими а еще прошли через Неву, Волго-Балт, Онегу, Ладогу, Волго-Дон, пришли в Ростов-на Дону и только там на нас напали "данские кизяки" с криками "хахлы прадажные" за что они от нашей команды и получили писдюлей прямо на набережной Ростова. А ночью мы с судном ушли и через день уже были в Украинском Крыму в Украинском городе Ялта. Читай не путинскую, а настоящую историю, кацап под ником Степан.
показати весь коментар
24.10.2021 18:42 Відповісти
- ДЕРЖИ ВОРА !!! Крикнул вор. Также и Песков...
показати весь коментар
24.10.2021 16:16 Відповісти
Выдумки мавзолейных шизофреников.
показати весь коментар
24.10.2021 16:16 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 16:17 Відповісти
Весь світ створений проти вашої країни ?
чи просто ви -Недоробленні?
показати весь коментар
24.10.2021 16:17 Відповісти
_На агрессивный блок НАТО - в лице Польши - фашистская расия безнаказанно напала в 2010! И показательно, демонстративно убила высшее политическое и военное руководство! НАТА даже не пукнула в ответ...
показати весь коментар
24.10.2021 16:28 Відповісти
Сказал гражданин страны НАТО, ох цирк лол
показати весь коментар
24.10.2021 16:38 Відповісти
давняя тактика кремлядей, во всех своих преступлениях обинять других, и особенно тех кто от этих преступллений пострадал, или тех кто хочет себя от них обезопасить
показати весь коментар
24.10.2021 16:42 Відповісти

***** опечалено агрессивными действиями агрессивного блока НАТО
показати весь коментар
24.10.2021 16:45 Відповісти
опечаленное *****, которое опечалено агрессивными действиями агрессивного блока НАТО
показати весь коментар
24.10.2021 16:48 Відповісти
- Я больше никогда-никогда не буду есть грибы...
- Почему???
- Да я им вчера обещал...
показати весь коментар
24.10.2021 21:09 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 16:46 Відповісти
рай *****, в который оно попадет в случае ядерной войны, или в любом другом случае...
показати весь коментар
24.10.2021 16:47 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 16:50 Відповісти
Дуже агресивний блок , що не дозволяє російсько-фашистським загарбникам окуповувати чужі території , вбивати та грабувати людей і займатися мародерством .
показати весь коментар
24.10.2021 16:56 Відповісти
Всякий, кто решится обороняться от миролюбивой роССиюшки - агрессор.
Пургомёт Песков Димка.
показати весь коментар
24.10.2021 16:57 Відповісти
Кацапстан саме агресивне геополітичне угруповання у світі яке в усі часи жило і живе за гопницьким принципом, якщо ви не з нами тоді ви проти нас...
показати весь коментар
24.10.2021 17:00 Відповісти
Для захисту від парашки, бо та дурна недокраїна вже добряче в сусідів землі повідкусювала.
показати весь коментар
24.10.2021 17:05 Відповісти
Письке стоит порыться в своем пустом черепе. НАТО-это универсальная страшилка ещё с древних совковых времён. И чем больше "наша страна" погружается в гавно-тем агрессивнее становится блок НАТО.
показати весь коментар
24.10.2021 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Griss3i2BD4&t=1s Российский спутник-шпион «Космос-2551» сгорел и упал в США. Видео.

До 2015 года основной парк спутников оптической разведки Минобороны представляли короткоживущие аппараты типа "Зенит" и им подобные, которые отснятые пленки сбрасывали на землю. Кое-кто из них еще в строю. Говорить про скорость получения и обработки данных тут бесполезно. США перешли на цифровую передачу данных через ретрансляторы еще в 70-е годы прошлого века.

2. В 2013 и 2015 годах РФ с помощью европейских друзей осилила два спутника оптической разведки третьего поколения "Персона" и вывела их на орбиту. Был еще третий, но он сдох в космосе. Свой ресурс они выработали, но вроде как пока ещё не падают с орбиты и находятся в строю. Данные они пересылают по радиоканалу через спутники-ретрансляторы "Гарпун" (хз какой у них срок работы).

3. Качество оптики на "Персоне" и малых российских спутниках серии "Разбег", коими частично хотят заменить "Персону", вроде бы как приближается (!) к американской оптике полувековой давности. У пары старых аппаратов "Барс" (плёнка сбрасывается) - вовсе не приближается .

4. У РФ нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время.

Резюме: РФ попросту мало что видит с орбиты. С другой стороны, зачем ей это, ведь для вывоза древесины, угля или удобрений это совершенно не нужно и даже излишне.

http://uaport.net/news/ua/t/2110/23/31753540
показати весь коментар
24.10.2021 17:27 Відповісти
Водки агрессивно не дали, супостаты.
показати весь коментар
24.10.2021 17:30 Відповісти
Об угрозе со стороны России не нужно забывать ибо угроза со стороны СССР доя Польши была такой же реальной , как реальна угроза со строны НАТО для России.
Вспоминая 1933-1939 года в Германии и то что США спонсировало Германию , как минимум кредитами на 1 млрд. так и частными инвесторами на остальные суммы, так и Британией на тот же 1 млрд. но уже фунтов стерлингов , а это на тот момент более 2 млрд. долларов.
Украина конечно не Германия ибо технологически и военно не имеет такого потенциала , но в отношении России она близка.
Украину некоторые используют как Германию Адольфа в отношении России , Россия использует Украину как наконечник копья в отношении ЕС и НАТО - как троянского коня. Вопрос лишь в том кто одержит победу чужими руками.
показати весь коментар
24.10.2021 17:34 Відповісти
кто бы не одержал победу - тебе сидеть на бутылке
показати весь коментар
24.10.2021 23:17 Відповісти
рашисты до сих пор даже не допускают мысли о том ,
что нельзя просто так взять и нарушить границы другого государства, каким бы оно ни было, а не то что залезть с оружием, к соседу в квартиру и отнять её часть
показати весь коментар
24.10.2021 17:46 Відповісти
Расскажите, историки, Пескову, для, чего создавался НАТО. Это жесть, когда не компетентные исторически высказывания, льются из уст советников президентов ядерных государств! 👹👹👹👹👹👹👹👹
показати весь коментар
24.10.2021 17:49 Відповісти
_Ох ты и шляпа... Такая наивность - это уже слабоумие. Правда думаешь твари так говорят потому, что не знают?
показати весь коментар
24.10.2021 19:08 Відповісти
наконец то никаких больше ИГР! всё стало на свои места... дальше без коментарий....
показати весь коментар
24.10.2021 18:32 Відповісти
Писюнкоф, вирус русофобии, 3 лишних хромосомы твоей бестолковке, тебе соломой не спрятать... =)))
показати весь коментар
24.10.2021 18:46 Відповісти
Подстригите усики женскому органу
показати весь коментар
24.10.2021 19:34 Відповісти
придурок с п*д...й под носом, НАТО создано было, чтобы противостоять агрессивному сесесеру после ВМВ, который откусил пол-Европы, превращая освобожденные от нацистской Германии страны в своих бесправных сателитов, создано, как оборонительный союз западных демократий.

А ежели ты, туалетный ерш, равняешь свою вшивую бензоколонку паРашу с СССР, ты просто идиЁт, паРаша по мощи и авторитету послевоенному сесесеру и в подметки не годится, но всяких прибабаханных, которые постоянно гадят, хватает, здесь и азиопская паРаша, и Северная корея, и Иран, и...Китай вполне может взбеситься...так шта, не льси себе, уродец, вовсе не только паРаша на уме у НАТО, но в данный момент именно обосРашка особо нарывается на изоляцию и всяческое противодействие.
показати весь коментар
24.10.2021 19:43 Відповісти
Спросить бы у усатого пургоносца , а как так получилось ,что весь Варшавский блок переметнулся к "агрессору" ,а теперь и бывшие союзные республики ...кто уже, а кто просится ?? Одной миролюбивой мацковии со всеми не совладать...И бомбы краденые не помогут. Может надо поискать причины поближе?
показати весь коментар
24.10.2021 20:02 Відповісти
Сначала был блок НАТО ,а потом появились тараканы в виде пЕскова
показати весь коментар
24.10.2021 20:52 Відповісти
салдаты НАТЫ заставили рачку акупировать Крым и часть Дамбаса
показати весь коментар
24.10.2021 21:23 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 09:05 Відповісти
 
 