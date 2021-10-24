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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 в Україні: відновлено діяльність робочої групи для моніторингу ситуації в регіонах

Спалах COVID-19 в Україні: відновлено діяльність робочої групи для моніторингу ситуації в регіонах

В Україні відновлять робочу групу, яка координуватиме регіони в боротьбі з пандемією COVID-19. Учасники групи виїжджатимуть для моніторингу ситуації на місцях, щоб реагувати на проблеми і виклики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій України.

"Нагальні питання, які маємо сьогодні, — посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на "червоний" рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", – зазначив Олексій Чернишов.

До складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону, МВС, МОЗ та Держпродпотребслужби.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Олексій Чернишов (277)


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https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXNWC99XBklrqam1thF4_6_ByavWm9Nd7B_rOTmhNx5fVtTrRxeZYtcthYRDg7vVc5b214rL-DVYlf5XxPFpUztOQHeLm8mL4sFm1qXbTrZe88t-gRiFlWMQyx3TfJ1-KU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 3 год ·



Цікаво, що за даними Укрзалізниці, 70% провідників, які обслуговують пасажирів у вагонах, не вакциновані.

Оці не вакциновані провідники протизаконно не допускають до вагонів невакцинованих пасажирів.

Гадаю, серед інших працівників Укрзалізниці невакцинованих ще більше, в тому числі серед начальства.

Серед членів Кабінету Міністрів та працівників апарату Кабміну теж більшість не вакциновані. Але вони наказали Укрзалізниці дискримінувати невакцинованих.

Отже, обмежувальні заходи - це не про здоров'я, не про боротьбу з Ковідом. Це про дресирування населення, про незаконне урізання громадянських прав.

Люди мають звикнути підкорятися безглуздим вимогам начальства, аби згодом підкорятися будьяким.

Вакцинація, якщо здійснювати її з необхідною обережністю, вірогідно є доцільною для багатьох людей, віком після п'ятдесяти, а можливо і молодших, якщо підтвердиться, що поширені вакцини не шкодять дітородній функції.

Проте, обмеження громадянських прав, яке супроводжує боротьбу з епідемією, не лише не допомагає її побороти, але є небезпечним злочином.

Люди, які здійснюють цей злочин, будуть жорстоко покарані в майбутньому.

Це при тому, що мені подобаються деякі антиковідні заходи, наприклад вимога носити маски. Вважаю, що наша молодь має звикнути прикривати обличчя, це допомагає від відеокамер нагляду.

Але попри явну корисність маскового режиму для активістів, вимога дотримуватися маскового режиму з боку начальства є незаконною.
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24.10.2021 16:59 Відповісти
+3
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24.10.2021 16:05 Відповісти
+3
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24.10.2021 16:15 Відповісти
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Ну как вспышка. Вполне прогнозируемый пик смертельной болезни.
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24.10.2021 15:59 Відповісти
annie

добрий день
буфет інституту педіатрії

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24.10.2021 16:03 Відповісти
У вас конское здоровье, я вас поздравляю. Но из этого фа та не нужно делать глобальных выводов. Для вас эта болезнь чепуха, для окружающих рулетка. Вам 30-35?, кому то больше и прогулочками уже не обойдется. Вам не нанесла болезнь вреда, у кого то подорвалось здоровье.
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24.10.2021 23:56 Відповісти
Потому, что не только у вас есть конституционные права, но и например у меня, который не хочет быдлячьего поведения в общественных местах от потенциально опасных индивидов встречать. И по тому, что у вас есть не только права, но и обязанности, от выполнении которых вы постоянно желаете уворачиваться.
А так ваши слова напоминают мне соседей, которые выставляют мусор на ночь нам на лестничную клетку, а на замечания начинают гнуть про права, чего мол такого, не сильно и воняет, да и выставляют у своих дверей. Вот смотришь на них, а там полная отмороженность в глазах и уверенность, что у них есть полное право срать тебе на голову.
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25.10.2021 00:33 Відповісти
А когда сатурация падает ниже 90 и ты не можешь вдохнуть на полную грудь, шуточки про простудифилис умирают, не родившись.
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25.10.2021 00:26 Відповісти
Уважаемый, мы просто циничную мерзость пишите. Дай бог вам не столкнуться с ситуацией, когда отказывают лёгкие. Здоровый не поймет, пока не ощутит.
По поводу законов, не пищите, когда вас не пустят на самолёт, или поезд. Просто прогуляйтесь пешком. Это полезно, свежий воздух, солнечная радиация, выброс эндорфинов.
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25.10.2021 01:18 Відповісти
Секта московского сатаната она такая - бессмысленная и беспощадная.

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24.10.2021 16:01 Відповісти
"Насущные вопросы, которые есть сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и возобновление работы группы, будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19"

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ УЖЕ РЕШЕНЫ
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24.10.2021 15:56 Відповісти
Как "оперативно".
Эпидемическая ситуация летом в РФ, подрывная работа секты московского сатаната, других агентов Мордора, плодящих ковидиотов...
"Возобновлять" нужно было до первого сентября, когда дети пошли в школу и обменялись там всеми вирусами и всеми штаммами.
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24.10.2021 15:58 Відповісти
Странно. Обменялись всеми вирусами, а лечат только ковид.
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24.10.2021 16:00 Відповісти
Не знаю в какой реальности Вы существуете и почему Вам странно... Не КОВИД лечат, а его последствия и осложнения.
Вирусный менингит - слышали? Вирусы гриппа - слышали.
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24.10.2021 16:08 Відповісти
Неа. Последнее время не слышно и не видно. К примеру попробуйте хотя бы на этом сайте найти информацию о них.
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24.10.2021 16:20 Відповісти
Медицинскую информацию лучше искать в специализированных изданиях.
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24.10.2021 16:31 Відповісти
А почему тогда о ковиде на каждом заборе?
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24.10.2021 16:35 Відповісти
Там такі самі шпеци як ти! і вся зелена банда кретинів!
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24.10.2021 17:07 Відповісти
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24.10.2021 16:15 Відповісти
Під враженням від прочитаного (С)
Від ранку думаю про допис одеських волонтерів, які видають кисневі концентратори ковідним хворим. Апарати закінчилися, черга наростає, кожен виклик - це сльози, трагедія, питання життя і смерті.
Дівчата сіли обдзвонювати тих, хто у них отримав ці концентратори раніше. Можливо, там уже відпала потреба?
Ага, відпала іще й як. Хтось тримає у себе про всяк випадок, раптом іще колись знадобиться. Комусь ліньки його везти назад, все руки не доходять. У когось іще яка справа, яка не дозволяє прямо зараз зайнятися вашим концентратором, який все одно їсти не просить, чого ви причепилися.
Ті самі люди, які кілька днів чи тижнів тому так само оббивали пороги фонду і падали в ноги. Готові були за цими приладами пішки бігти серед ночі. Так само ридали і просилися.

Ковід витягнув з людей і проявив найгірше. І я скільки не шукаю, не знаходжу у собі співчуття і толерантності. Хочеться прямо сказати свиням, що вони свині.

Не можна жити лише інтересами власної дупи. Гребти тільки під неї і думати нею ж.
Людей, які не опустили руки і не зневірилися, я вважаю святими. Я б точно розгубила все людинодюбство перед лицем такої суцільної підлості. - https://t.me/c/1329815112/3127 https://t.me/c/1329815112/3127

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24.10.2021 16:00 Відповісти
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24.10.2021 16:05 Відповісти
носить маску - это все равно, что ссать себе в рот
потому, пожалуйста, не носите маски
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24.10.2021 16:20 Відповісти
О! Ты просто ссышь себе в рот! Оригинально
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24.10.2021 20:00 Відповісти
не ношу маски, деган
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24.10.2021 20:19 Відповісти
Ты ж сам написал, что в рот себе ссышь
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24.10.2021 20:58 Відповісти
Просто цікаво, скільки за свої кошти "чєта зєлєнскіх" придбає кисневих концентраторів .... ... Вони ж не такі " як клятий ПАрашенко" ( і волонтери від ЄС) , який їх купляє за свої кошти тисячі кисн.концентраторів , вони ж "чєсно по офшорам заработали " 15.млн. Дол. І вони ж простА "харошіє люді"... І можуть врешті-решт допомогти країні в цій складній ситуації... Будемо спостерігати за цими "зеленими волонтерами"...
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24.10.2021 16:29 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXNWC99XBklrqam1thF4_6_ByavWm9Nd7B_rOTmhNx5fVtTrRxeZYtcthYRDg7vVc5b214rL-DVYlf5XxPFpUztOQHeLm8mL4sFm1qXbTrZe88t-gRiFlWMQyx3TfJ1-KU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi 3 год ·



Цікаво, що за даними Укрзалізниці, 70% провідників, які обслуговують пасажирів у вагонах, не вакциновані.

Оці не вакциновані провідники протизаконно не допускають до вагонів невакцинованих пасажирів.

Гадаю, серед інших працівників Укрзалізниці невакцинованих ще більше, в тому числі серед начальства.

Серед членів Кабінету Міністрів та працівників апарату Кабміну теж більшість не вакциновані. Але вони наказали Укрзалізниці дискримінувати невакцинованих.

Отже, обмежувальні заходи - це не про здоров'я, не про боротьбу з Ковідом. Це про дресирування населення, про незаконне урізання громадянських прав.

Люди мають звикнути підкорятися безглуздим вимогам начальства, аби згодом підкорятися будьяким.

Вакцинація, якщо здійснювати її з необхідною обережністю, вірогідно є доцільною для багатьох людей, віком після п'ятдесяти, а можливо і молодших, якщо підтвердиться, що поширені вакцини не шкодять дітородній функції.

Проте, обмеження громадянських прав, яке супроводжує боротьбу з епідемією, не лише не допомагає її побороти, але є небезпечним злочином.

Люди, які здійснюють цей злочин, будуть жорстоко покарані в майбутньому.

Це при тому, що мені подобаються деякі антиковідні заходи, наприклад вимога носити маски. Вважаю, що наша молодь має звикнути прикривати обличчя, це допомагає від відеокамер нагляду.

Але попри явну корисність маскового режиму для активістів, вимога дотримуватися маскового режиму з боку начальства є незаконною.
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24.10.2021 16:59 Відповісти
Эта картинка , дискриминация , по половому признаку
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24.10.2021 18:40 Відповісти
В этой "рабочей группе" сосны хорошие, красивые? Наличие ковида значения не имеет)
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24.10.2021 18:56 Відповісти
 
 