Спалах COVID-19 в Україні: відновлено діяльність робочої групи для моніторингу ситуації в регіонах

В Україні відновлять робочу групу, яка координуватиме регіони в боротьбі з пандемією COVID-19. Учасники групи виїжджатимуть для моніторингу ситуації на місцях, щоб реагувати на проблеми і виклики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій України.

"Нагальні питання, які маємо сьогодні, — посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на "червоний" рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", – зазначив Олексій Чернишов.

До складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону, МВС, МОЗ та Держпродпотребслужби.

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