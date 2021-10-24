15 962 11
Після переходу Рівненщини в червону зону можуть ввести обмеження для внутрішньообласного транспорту, - ОДА
Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде в червону зону карантину. В обласній державній адміністрації не виключають, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Rivne Media".
Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Місюра, зараз на міжобласному сполученні діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.
Місюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах про необхідність вакцинації проти коронавірусу.
Топ коментарі
+4 Топ Ган
показати весь коментар24.10.2021 17:10 Відповісти Посилання
+3 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар24.10.2021 17:33 Відповісти Посилання
+2 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар24.10.2021 17:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а)бо дурні,
б)бо міністри Степанов та Ляшко.
А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали. Бачите - все зійшлось и отримало своє пояснення
- Не скажу.
- Почему?
- Чтоб это выговорить, надо лет 5 на химическом факультете учиться.