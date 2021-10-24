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Новини Коронавірус і карантин
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Після переходу Рівненщини в червону зону можуть ввести обмеження для внутрішньообласного транспорту, - ОДА

Після переходу Рівненщини в червону зону можуть ввести обмеження для внутрішньообласного транспорту, - ОДА

Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде в червону зону карантину. В обласній державній адміністрації не виключають, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Rivne Media".

Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Місюра, зараз на міжобласному сполученні діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.

Місюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах про необхідність вакцинації проти коронавірусу.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+4
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24.10.2021 17:10 Відповісти
+3
Ну тот как бы сложнее относительно кантрафакта и домашнего производства организовать. Хотя думаю и тут наш народ выкрутится.
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24.10.2021 17:33 Відповісти
+2
Уже давно на кантрафакт и домашнего производства переходят благодаря повышению акцизов и индикативов. Данное нововведение только подстегнет данный процесс. Это нашему правительству все равно что выстрелить себе в голову. Причем дважды.
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24.10.2021 17:14 Відповісти
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24.10.2021 17:10 Відповісти
Уже давно на кантрафакт и домашнего производства переходят благодаря повышению акцизов и индикативов. Данное нововведение только подстегнет данный процесс. Это нашему правительству все равно что выстрелить себе в голову. Причем дважды.
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24.10.2021 17:14 Відповісти
А остановить транспорт и остановить продажи в магазинах - это другое?
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24.10.2021 17:24 Відповісти
Ну тот как бы сложнее относительно кантрафакта и домашнего производства организовать. Хотя думаю и тут наш народ выкрутится.
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24.10.2021 17:33 Відповісти
Нада просто начінать вакцініроватся
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24.10.2021 17:11 Відповісти
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24.10.2021 17:35 Відповісти
интересно, а музыкант сможет сбацать на рояли реквием але похоронный марш, а то усе грает несерьезный музон
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24.10.2021 17:17 Відповісти
Пік пандемії у нас тому що не вакцинувались. А не вакцинувались з двох причин:

а)бо дурні,

б)бо міністри Степанов та Ляшко.

А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали. Бачите - все зійшлось и отримало своє пояснення
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24.10.2021 17:52 Відповісти
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24.10.2021 20:44 Відповісти
- А из чего вашу колбасу делают?

- Не скажу.

- Почему?

- Чтоб это выговорить, надо лет 5 на химическом факультете учиться.
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24.10.2021 20:49 Відповісти
В Румунии и Молдавии Зеленского нет,однако.
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24.10.2021 18:36 Відповісти
 
 