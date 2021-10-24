Після переходу Рівненщини в червону зону можуть ввести обмеження для внутрішньообласного транспорту, - ОДА

Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде в червону зону карантину. В обласній державній адміністрації не виключають, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Rivne Media".

Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Місюра, зараз на міжобласному сполученні діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.

Місюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах про необхідність вакцинації проти коронавірусу.

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