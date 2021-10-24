Війська РФ тричі відкривали вогонь з початку доби. У бік Кам'янки ворог стріляв із 120-мм мінометів, - ООС

З початку цієї доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що в бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм. Поблизу Світлодарська найманці обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Крім цього, повідомляється, що в напрямку Травневого окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі.

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