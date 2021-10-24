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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ тричі відкривали вогонь з початку доби. У бік Кам'янки ворог стріляв із 120-мм мінометів, - ООС

Війська РФ тричі відкривали вогонь з початку доби. У бік Кам'янки ворог стріляв із 120-мм мінометів, - ООС

З початку цієї доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що в бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм. Поблизу Світлодарська найманці обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Крім цього, повідомляється, що в напрямку Травневого окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі.

Читайте також: За минулу добу на Донбасі поранено двох воїнів, зафіксовано три російські обстріли, - штаб ООС

обстріл (29082) Донбас (22357) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки 😠
Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська на "5 каналі".
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24.10.2021 17:17 Відповісти
+3
А що ви хотіли від брехливого клоуна і зрадника 😡
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24.10.2021 17:33 Відповісти
+3
Ви насправді вірите в те , що мертветчука посадять ?😀
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24.10.2021 17:34 Відповісти
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Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки 😠
Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська на "5 каналі".
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24.10.2021 17:17 Відповісти
Тайний наказ, про який журналістка якимось чином дізналась. Видно вона свічку тримала
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24.10.2021 17:59 Відповісти
Да, тайный, из ОПы все сразу становится явным и дурно пахнущим. Фабрика ОПы может вырабатывать только продукт дурнопахнущий коричневого цвета.
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24.10.2021 18:15 Відповісти
Стіни також мають вуха , невже не чули про таке ?
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24.10.2021 20:03 Відповісти
А що ви хотіли від брехливого клоуна і зрадника 😡
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24.10.2021 17:33 Відповісти
Эти расияне могут так ненароком попасть в своего кума - кремлёвскага агента ,,мертведчука,, ! Хотя для него непонятно что лучше - отсидеть оставшуюся никчемную жизнь в тюряге, или умереть от своих фашиков !
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24.10.2021 17:30 Відповісти
Ви насправді вірите в те , що мертветчука посадять ?😀
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24.10.2021 17:34 Відповісти
Та достаточно глянуть на его ник, чтобы понять какая там каша в голове)))
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24.10.2021 17:41 Відповісти
В неділю "найомнікі" працюють? Бо на тижні у Цензора - війська РФ. Як ви там визначаєте?
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24.10.2021 17:47 Відповісти
Если эти животные не понимают человеческий язык, значит надо моментально отвечать огнеметом, другого варианта не вижу.
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24.10.2021 17:50 Відповісти
Если поймаете кацапов...Пацаны,не ведите их в плен. На камеру заставьте назвать имена,часть,откуда - и казните их нахер ! Больше толку будет. Они посмотрят видео и перестанут ехать к нам. Бо ссыкотно.
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24.10.2021 18:32 Відповісти
не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения" Из автомата очередь дали?
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24.10.2021 18:33 Відповісти
Вчера дважды ,сегодня трижды. Ну и нафик нам это знать ???
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24.10.2021 20:50 Відповісти
Царь Давид с украинским народом! Иисус Навин с Киевом! Иуда Маккавей с героями АТО! Поражаем Святым Огнём оккупантов путинских и не участвуем в политических спорах! Вставай на Святую Войну за Христа! Бог хочет мести за Украину! Дух Святой проклинает врагов Украины и Сирии!! В Библии очень много примеров героизма! Мы должны воивать с оккупантами с помощью науки, техники, математики, химии, биологии... Мы не должны молиться на НАТО! Поражать врагов Украины!!!
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25.10.2021 00:04 Відповісти
 
 