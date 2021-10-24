Спалах коронавірусу в Румунії: країна вводить комендантську годину й нові обмеження

Влада Румунії посилює карантин через зростання смертей від коронавірусу. У країні знову введуть комендантську годину й обов'язкове носіння масок.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зараз у катастрофічній ситуації. Ми бачили, як інші країни переживали це, коли не було зброї, а саме вакцини. Ми зараз у такій ситуації, тому що більшість із нас відмовилися робити щеплення, коли ми отримали вакцину. Цієї ситуації можна було уникнути", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Раед Арафат.

Нові заходи вводять на місяць. Громадянам заборонять пересування після 22:00, а магазини і ресторани працюватимуть до 21:00.

Крім того, для невакцинованих громадян будуть діяти додаткові обмеження. У громадських місцях перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів. Водночас релігійні служби можуть проводити без цього документа.

Також носіння масок у громадських місцях знову стане обов'язковим, а всі приватні заходи будуть заборонені.

Румунія за показниками вакцинації перебуває майже в кінці списку серед європейських країн.