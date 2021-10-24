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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в Румунії: країна вводить комендантську годину й нові обмеження

Спалах коронавірусу в Румунії: країна вводить комендантську годину й нові обмеження

Влада Румунії посилює карантин через зростання смертей від коронавірусу. У країні знову введуть комендантську годину й обов'язкове носіння масок.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зараз у катастрофічній ситуації. Ми бачили, як інші країни переживали це, коли не було зброї, а саме вакцини. Ми зараз у такій ситуації, тому що більшість із нас відмовилися робити щеплення, коли ми отримали вакцину. Цієї ситуації можна було уникнути", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Раед Арафат.

Нові заходи вводять на місяць. Громадянам заборонять пересування після 22:00, а магазини і ресторани працюватимуть до 21:00.

Крім того, для невакцинованих громадян будуть діяти додаткові обмеження. У громадських місцях перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів. Водночас релігійні служби можуть проводити без цього документа.

Також носіння масок у громадських місцях знову стане обов'язковим, а всі приватні заходи будуть заборонені.

Румунія за показниками вакцинації перебуває майже в кінці списку серед європейських країн.

карантин (18172) Румунія (1188) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
ага, а в КНДР вообще никакого ковида нет
Более того, с помощью ковида - в Беларуси онкологию лечат: ни один из тех кто болел раком и заразился ковидом - не умер потом от рака.. все от ковида)
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24.10.2021 17:32 Відповісти
+8
Там тоже антивакцинаторы победили над здравый смыслом. Пожинают теперь плоды своих дебильных страхов и предубеждений.
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24.10.2021 17:54 Відповісти
+7
Та да. Казалось бы зачем комендантский час вводить. Театр абсурда. Интересно, а вирусу уже сообщили, что он только после 22:00 может заражать?
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24.10.2021 17:40 Відповісти
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Ну і нахрена звіздіти? Все ж у відкритому доступі! Нових випадків - 883, при 10 млн. населення. Померло (УВАГА!) + 4 (ЧОТИРИ), а не 400!!! І це при загальній статистиці всього померло 18 тисяч (на 10 мільйонів населення, пілять!)

Поточна статистика по коронавірусу на 24.10.2021 (Португалія)

Населення
10 158 тис.


Всього інфі­ковано
1 084 534
10,7 %

Смер­тельні випадки
18 129
1,7 %

Виду­жали
1 035 450
95,4 %

Наразі хворіють
30 955
2,9 %

з них серйозні
та критичні випадки
60


Зроблено тестів
19 550 680


тестів на 1 млн.
1 924 703
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24.10.2021 18:41 Відповісти
ого как смело чувак набрехал. А я поверил, не проверил факты.
вот жеж тролли стараются капец..
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24.10.2021 18:46 Відповісти
ты плохо содержание слов понимаешь? сравни смертность от ковида в Португалии по дням за октябрь 2021 года (с вакциной) и за октябрь 2020 года (без вакцины)?
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24.10.2021 18:51 Відповісти
Португалия - 86,9% полная вакцинация, а умирает столько же (хоть и немного, но столько же), сколько в октябре год назад без вакцины. (с.)
От пілять! 24.10.20. Португалія, померло +21. Сьогодні +4. Тобто, кількість померлих в ЧОТИРИ рази менше, а не стільки ж! І це при тому. що в Португалії загалом смертність в майже в 1,5 рази нижча, ніж в середньому у світі. Чому, от запитання.
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24.10.2021 19:10 Відповісти
а 23го, а 22го, а 21го?
чувак, ты знаешь, что такое "не вырывать из контекста"?
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24.10.2021 19:13 Відповісти
Кацап, йди на хрін!

Статистика за жовтень 2020
(кількість по днях)

Дата
Всього
інфі­ковано
Смер­тельні
випадки
Виду­жали

01.10.2020 Чт
854
6
407

02.10.2020 Пт
888
6
422

03.10.2020 Сб
963
12
486

04.10.2020 Нд
904
10
362

05.10.2020 Пн
734
13
247

06.10.2020 Вт
427
14
258

07.10.2020 Ср
944
8
325

08.10.2020 Чт
1278
10
480

09.10.2020 Пт
1394
12
647

10.10.2020 Сб
1646
5
639

11.10.2020 Нд
1090
13
384

12.10.2020 Пн
1249
14
311

13.10.2020 Вт
1208
16
549

14.10.2020 Ср
2072
7
446

15.10.2020 Чт
2101
11
588

16.10.2020 Пт
2608
21
985

17.10.2020 Сб
2153
13
1853

18.10.2020 Нд
1856
19
1081

19.10.2020 Пн
1949
17
966

20.10.2020 Вт
1876
15
1932

21.10.2020 Ср
2535
16
1340

22.10.2020 Чт
3270
16
1293

23.10.2020 Пт
2899
31
1349

24.10.2020 Сб
3669
21
1962

25.10.2020 Нд
2577
19
1035

26.10.2020 Пн
2447
27
1079

27.10.2020 Вт
3299
28
2388

28.10.2020 Ср
3960
24
1657

29.10.2020 Чт
4224
33
1701

30.10.2020 Пт
4656
40
1747

31.10.2020 Сб
4007
39
2831

Усього
65737
536
31750
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24.10.2021 19:16 Відповісти
а по 2021 году где? ты знаешь, что значит слово "сравнивать"?
поясняю для альтернативно одаренного
1 октября 2020 года сравнивают с 1 октября 2021 года
2 октября 2020 года сравнивают с 2 октября 2021 года
и так далее
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24.10.2021 20:26 Відповісти
Дебіл чи просто кацап?
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24.10.2021 20:28 Відповісти
одно другому не мешает. вероятнее всего - он и то и другое.
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24.10.2021 21:24 Відповісти
Туди ж!
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/portugal/2020-10/
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24.10.2021 19:18 Відповісти
Я перепрошую, але у всьому Світі діагноз КОРОНАВІРУС тим хто має щеплення, лікарі не ставлять. Вони просто мають пневмонію, як одна моя знайома тут в Україні.
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24.10.2021 19:29 Відповісти
так - одной твоей знакомой или во ВСЕМ МИРЕ?
то есть результаты тестов у вакцинированных не признаются?
ТАКИХ фейков заковыристых я пока не видел. Это нечто))
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24.10.2021 21:25 Відповісти
Вакцинованим майже ніколи не роблять тести. Якось так получається.
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24.10.2021 21:47 Відповісти
а от пи..діти не треба...

Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували

Абсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна

Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.

Завідувач відділенням, м'ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.

Так бути не мало.

За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою - ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!

Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.

Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.

І якщо їх наплутати - то результати будуть дуже сумні((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.

Всі 7! Карл - всі сім вакцинованих пацієнтів - купили собі сертифікат

https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html

бсолютно реальна історія. Без прізвищ, але реальна

Пару днів тому, в одній лікарні у реанімацію завезли одразу 7 людей із ковід-сертифікатом.
2 щеплення, повна вакцінація.

Завідувач відділенням, м'ягко кажучи, був здивований важкістю симптомів вакцинованих.

Так бути не мало.

За всіма стандартами та практикою, як його особистою, так і світовою - ковід у пацієнтів мав проходити набагато легше.
Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут 7 пацієнтів одразу!

Коротше, заввідділенням включив «режим лікаря Хауса» та провів з кожним індивідуальну бесіду.
Попередив, що є два протоколи лікування.

Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно.

І якщо їх наплутати - то результати будуть дуже сумні((
Ну, я думаю, ви вже здогадались.

Всі 7! Карл - всі сім вакцинованих пацієнтів - купили собі сертифікат Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
Вакциновані в реанімації. Лікарів це здивувало, і ось що вони з'ясували Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yemets/vakcinovani-v-reanimaciji-likariv-ce-zdivuvalo-i-os-shcho-voni-zyasuvali-792569.html
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25.10.2021 09:28 Відповісти
В Шекспіра ще більш моторошні історії . Раджу почитати.
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25.10.2021 20:18 Відповісти
а ну тогда у нас и будет 0 болеющих ковидом в этом случае среди вакцинированных.
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24.10.2021 21:33 Відповісти
ПНХ ,ботяра (((
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25.10.2021 09:22 Відповісти
дельта - БОЛЕЕ смертельный и более заразный штамм вируса, чем даже альфа. Не вводите людей в заблуждение.
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24.10.2021 18:44 Відповісти
Послушайте уважаемую ученую. С 18 мин показано, что вакцинированные болеют в 2 раза чаще в пересчете на 100 тыс.
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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05.01.2022 11:12 Відповісти
возможно. Мамонты, вон, вымерли. Динозавры - тоже.
Чем люди хуже - тоже вымереть можем.
Кстати, думаю, климатические изменения на эту хрень тоже как-то повлияли.
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24.10.2021 18:45 Відповісти
как бы и что?
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24.10.2021 21:26 Відповісти
любитель гэбэшных теорий заговора?
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25.10.2021 10:20 Відповісти
Согласен население Земли нужно сократить минимум в три раза
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24.10.2021 18:48 Відповісти
за счьот Россіі.
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24.10.2021 19:03 Відповісти
В Рашке живет не более 150 мил, а вся беда в том чтоубить нужно 2 миллиарда
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24.10.2021 19:06 Відповісти
За останніми дослідженнями - 150 мільйонів буде достатньо.
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24.10.2021 19:51 Відповісти
Даже никто и не заметит😁
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24.10.2021 20:22 Відповісти
там и 80 не живет

это их липовая статистика "чтобы все боялись"
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25.10.2021 10:21 Відповісти
Оце рішення, щодо мінімуму обмежень для участі в релігійних заходах - воно правильне. Суто природний відбір для вєрунів повинен працювати на 100% - чим більше осіб, які вірять в боженьку на хмарці, який всіх любить, тому насилає на всіх смертельне випробування, здохне від ковіду - тим краще оточуючім. Бо ті, хто виживуть (а серед них вакцинованих буде більшість) будуть обирати інших у владу і менше в звичайному житті будуть мати впливу на своє життя від оточуючіх вєрунів...
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24.10.2021 20:01 Відповісти
Віруюючим теж треба включати мізки..

Але ,звичайно,якщо в Україні вони досі вірять ГУндяєву і РПЦвУ,то відмовляти їх зіграти в "руську рулєтку" з Ковід особливо не буду "напрягатись"...
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25.10.2021 09:31 Відповісти
румыния - самая нищая страна ЕС. Украина - самая нищая страна Европы. Что объединяет эти страны? Низкий процент вакцинации населения!
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24.10.2021 21:06 Відповісти
А чому самі бідні....бо дурні?
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24.10.2021 22:21 Відповісти
В то же время религиозные службы могут проводиться без этого документа.

Источник:
=======
ну и смысл тогда всей этой херни?!

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24.10.2021 21:50 Відповісти
Шось згадала, як англійці були у шоці, коли Румунію взяли до ЄС. Вони їх боялись страшенно. Казали, що зараз усі цигани переїдуть жити до Великобританії та усе розворують. Вони і своїх ірландських циган страшенно бояться, а тут ще й румунські понаїдуть. Це мені розповідали родичі, які там живуть
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24.10.2021 23:03 Відповісти
- Дешёвые страшилки... Ни Украина, ни Молдова, и через 20 лет НЕ БУДУТ иметь нынешний уровень жизни в Румынии. Мы к сожалению сильно отстали и вечно критикуем румын, а они развивались очень сильно - за последние 5 лет экономия Румынии росла на 6 % - 8 % !!! Самый большой рост среди стран ЕС !
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25.10.2021 09:03 Відповісти
румуннів Україна якраз може догнати... років за 10-ть..

але з такою кількістю совкопідарів,що продовжують обирати різномастних популістів -навряд..
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25.10.2021 09:33 Відповісти
Конечно оптимизм хорошо, но этого очень мало !
ВВП Румынии почти на 100 ярдов выше Украины, а население более чем в два раза меньше... И не забудьте, экономика Румынии давно интегрировалась в экономику ЕС. Я не со злостью. Просто хочу подчеркнуть значения членства ЕС !!! Удачи нам, удачи и Вам !!!
За 2020 год !


https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=rom%C3%A2nia+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEs2rNQySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAHmJUaGQpQYYGhmXEaRASAvkGPAIlbpovzcw4vyMhMVCoryU0qLFTLzSlKL8hSSikpLAPOc8TchAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAI România
248,7 miliarde USD



https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=ucraina+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MC8xMtQySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsuuAFClBhgaGZcRpEBZsmGleQYsIhVqjS5KBHIVCgoyk8pLVbIzCtJLcpTSCoqLQEAMevekiABAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAM Ucraina
155,6 miliarde USD



https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLYb61aTTBn3MyN5xdcXnCtjm9tXQ:1635146032919&q=belarus+produs+intern+brut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MDQzLtMySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAHmJUaGQpQYAHIBRQaYJRtWkmPAIlappNScxKLSYoWCovwUIJWZV5JalKeQVFRaAgCQAL2aIAEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiui8TTgeXzAhXSgf0HHSUJCy8Qth96BAgQEAQ Belarus
60,26 miliarde USD


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25.10.2021 10:19 Відповісти
Ты не учел то 50% экономики Украины в тени.
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25.10.2021 10:24 Відповісти
Ну, в тени есть везде часть экономики...
Но, давай сделаем простую арифметику, даже если это так.
Если добавим 50 % к ВВП Украины что находится в тени, и получим ... 233,4 ярда... , то есть на 15 ярдов всё равно меньше чем в Румынии в официальной части.
Далее, этот ВВП Украины будет на население порядка 40 млн. человек, а ВВП Румынии на 19 млн. человек !!!
Посчитай, даже при этих цифрах, сколько получится ВВП на душу населения...
А вот тут уже полный дискомфорт, чтобы не сказать по другому.
Не хочу никого обидеть, а просто посмотреть реально что такое ЕС !!!
Только после вхождения в ЕС возможно увеличить серьезно свой ВВП. Иначе рост будет медленнее. И тогда по истечении времени Украина сможет, да и должна, обойти Румынию по ВВП. Таки население куда больше. А насчёт ВВП на душу населения, будет гораздо дольше.
Так что чеши свои мозги, а не чужие ))) Без обид )))
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25.10.2021 11:15 Відповісти
Це не страшилки, це реакція цивілізованого світу на країни третього світу. Ви думаєте, що вони якось по-іншому на Молдову та Україну реагують? Ми для них так і залишаємося совковим бидлом. Що насправді так і є.
Хоча народ Молдови значно розумніший за нас, тому що обрав до влади достойного президента, дуже розумну та освічену жінку, яка не зрадить свій народ. А наші довбоЗЕби захотіли паржать, от поки вони ржуть -ми котимось у прірву.
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25.10.2021 12:38 Відповісти
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