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Новини Агресія Росії проти України
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Шмигаль про військову допомогу США Україні: Цього місяця надійшли три партії вартістю $ 60 млн

Шмигаль про військову допомогу США Україні: Цього місяця надійшли три партії вартістю $ 60 млн

Україна отримала військову допомогу від США. Упродовж цього тижня в нашу країну надійшло дві партії додаткової міжнародної допомоги від уряду Сполучених Штатів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, прибули боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. Загалом цього місяця надійшло три таких партії військової допомоги, а їхня вартість склала майже 60 млн доларів. Вдячні нашими американським партнерам. Це - разом із візитом очільника Пентагону Ллойда Остіна до України - є свідченням міцної та послідовної підтримки з боку США в протидії російській агресії", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Третя партія вантажу допомоги США для ЗСУ прибула в Україну, - Міноборони. ФОТО

росія (65974) США (23355) Донбас (22357) ЗСУ (7655)


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Топ коментарі
+9
США - спасибо.
Если бы не "выбор мудрого нарида" - помощь была бы более серьёзной.
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24.10.2021 17:53 Відповісти
+5
Може штати тут базу свою побудують..
Вона і так в нас буде , це лише питання часу.
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24.10.2021 18:02 Відповісти
+5
нє... у нас військова таємниця ціна газу українського видобування, хто був за кермом авто трухіна, чому стріляли в кефіра а влучили у шофера.. ну і доза найвеличнійшого... а все інше... фігня...
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24.10.2021 18:07 Відповісти
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24.10.2021 17:52 Відповісти
А хто тебе запитує?
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24.10.2021 17:56 Відповісти
"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"(с)
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24.10.2021 17:56 Відповісти
Мокша готовий хутіну в пиняходи кланятись.
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24.10.2021 18:03 Відповісти
Да это знакомый ник набутылочника) Для таких как он бесполезно что либо писать, основной посыл для других, которые будут читать)
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24.10.2021 18:10 Відповісти
А при чём тут Шмыголь? Мы же уже слышали от него, что задолженности перед военными якобы нет, а оказалось есть. Непонятно правда, зачем так откровенно надо было брехать. И теперь вот опять всплыл
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24.10.2021 17:52 Відповісти
Бубочка наверняка бьётся головой о стену, из-за того, что эти 60 миллионов не получится разворовать на "Великому Крадівництве"!
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24.10.2021 17:52 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

https://twitter.com/hashtag/Sound%D0%A7%D0%B5%D0%BA?src=hashtag_click #SoundЧек

Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
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24.10.2021 18:08 Відповісти
а хіба це не військова таємниця?
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24.10.2021 17:53 Відповісти
нє... у нас військова таємниця ціна газу українського видобування, хто був за кермом авто трухіна, чому стріляли в кефіра а влучили у шофера.. ну і доза найвеличнійшого... а все інше... фігня...
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24.10.2021 18:07 Відповісти
США - спасибо.
Если бы не "выбор мудрого нарида" - помощь была бы более серьёзной.
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24.10.2021 17:53 Відповісти
Та, да.
Если бы ещё и американцы другого президента выбрали.
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24.10.2021 18:01 Відповісти
Не в обиду, но не американцы не того президента себе выбрали, а 73% "лишь бы не было войны" совковые у нас клована президентом выбрали.
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24.10.2021 18:09 Відповісти
Украине уже надо оружие посерьезней.
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24.10.2021 18:00 Відповісти
Бyде Порох бyде поsерезней тим паче vони з Президентом SША дрyзі
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24.10.2021 18:03 Відповісти
"по" шо?
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24.10.2021 18:05 Відповісти
Може штати тут базу свою побудують..
Вона і так в нас буде , це лише питання часу.
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24.10.2021 18:02 Відповісти
А би ж тільки не при Зе
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24.10.2021 18:05 Відповісти
А почему?
Чем быстрее - тем лучше.
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24.10.2021 18:07 Відповісти
Макsим Моsкovич З-біл рysького мірy
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24.10.2021 18:13 Відповісти
У вас клава глючит.
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24.10.2021 18:26 Відповісти
Или внедряете латиницу?
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24.10.2021 18:28 Відповісти
За 2,5 рокu Зе-- тормознyv vsі розробки Yкраїнsькі і нічого не потрапиало до Армії -на чий запит цікаvо
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24.10.2021 18:18 Відповісти
главное-закупить побольше турецких корветов
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24.10.2021 18:30 Відповісти
Вот сейчас хрюшки и не будет😂🌷×××
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24.10.2021 18:37 Відповісти
Аргентина з Колумбією помагають чи нє? Ну, хоча б Охвісу Препіздента?
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24.10.2021 19:15 Відповісти
Мовчи, шмигаль За мудрого зійдеш.
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24.10.2021 19:41 Відповісти
Странно. Странно, что ещё присылают военную помощь. Для оп лучше бы перевели сватов на амерску и запустили у америкосов - это да, пошло бы баблишко ***********.
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24.10.2021 20:05 Відповісти
 
 