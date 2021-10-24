Шмигаль про військову допомогу США Україні: Цього місяця надійшли три партії вартістю $ 60 млн
Україна отримала військову допомогу від США. Упродовж цього тижня в нашу країну надійшло дві партії додаткової міжнародної допомоги від уряду Сполучених Штатів для потреб Збройних сил України.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема, прибули боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. Загалом цього місяця надійшло три таких партії військової допомоги, а їхня вартість склала майже 60 млн доларів. Вдячні нашими американським партнерам. Це - разом із візитом очільника Пентагону Ллойда Остіна до України - є свідченням міцної та послідовної підтримки з боку США в протидії російській агресії", - зазначив Шмигаль.
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Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
Если бы не "выбор мудрого нарида" - помощь была бы более серьёзной.
Если бы ещё и американцы другого президента выбрали.
Вона і так в нас буде , це лише питання часу.
Чем быстрее - тем лучше.