Шмигаль про військову допомогу США Україні: Цього місяця надійшли три партії вартістю $ 60 млн

Україна отримала військову допомогу від США. Упродовж цього тижня в нашу країну надійшло дві партії додаткової міжнародної допомоги від уряду Сполучених Штатів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, прибули боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. Загалом цього місяця надійшло три таких партії військової допомоги, а їхня вартість склала майже 60 млн доларів. Вдячні нашими американським партнерам. Це - разом із візитом очільника Пентагону Ллойда Остіна до України - є свідченням міцної та послідовної підтримки з боку США в протидії російській агресії", - зазначив Шмигаль.

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