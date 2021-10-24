МЗС РФ про рішення Держдепу США віднести громадян Росії до "бездомних національностей": Знущання на межі садизму

У МЗС РФ негативно поставилися до рішення Держдепу США внести росіян, які бажають отримати імміграційну візу, в категорію "бездомних".

Про це написала в своєму телеграм-каналі офіційний представник відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"У Держдепі давно зломалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити", - зазначила вона.

За її словами, "багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної".

Як зазначила Захарова, "вони перетворили банальну для 21 століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму". "Невже, нікому з апологетів цієї брудної стратегії не спало на думку, що вони одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи?" - стверджує Захарова.

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