МЗС РФ про рішення Держдепу США віднести громадян Росії до "бездомних національностей": Знущання на межі садизму
У МЗС РФ негативно поставилися до рішення Держдепу США внести росіян, які бажають отримати імміграційну візу, в категорію "бездомних".
Про це написала в своєму телеграм-каналі офіційний представник відомства Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"У Держдепі давно зломалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити", - зазначила вона.
За її словами, "багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної".
Як зазначила Захарова, "вони перетворили банальну для 21 століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму". "Невже, нікому з апологетів цієї брудної стратегії не спало на думку, що вони одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи?" - стверджує Захарова.
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Є федерація де представлені багато народів: Татарстан, Башкортостан, республіка Саха та ін. Россія, русскіє - видумані назви.
Русський язик створений для потреб держави на базі староболгарського (бо як же країна без офіційної мови) і в побуті його практично не було до становлення більшовизму(85% до 20 -х років не вміли ні читати ні писати відповідно таким собі русським язиком не володіли).
Там, де біла пляма без назви, на політичній карті РФ, повинні бути республіки Меря, Ерзя, Мокша, Водь...Або в крайньому разі автономні округи чи області з такими назвами.
Взагалі великороси це назва введена в обіг Софією Фредерікою Ангальт-Цербстською (Катерина II, династія правила до 1917р.), а нонішніх русскімі назвали по указу Сталіна бо великоросів то всіх повистріляли або втекли, а от ні одного з тої чуді в списку великороссів і не було! Були татари, німці, євреї...
В.Даль в селах і дєрєвнях запитував - ви якої національності? Йому відповідали - ми крєсть'янє! От оці потім по указу і стали русскіми. Цю політику довели до такого абсурду, що якийсь бурят, що ледве володіє тим русскім язиком і точно знає що він по національності бурят зазиває себе русскім!
з ввімкненим звуком - оце верх садизму :Р
Это в Госдепе им ещё польстили. Они не бездомные, а безродные.
PS: манька, а какой ты национальности? Что, кацапка и всё?
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Захарова збацай себе на голову акт дефекации
Отак подивишся
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !