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ЗСУ відновлюють розформовану Хомчаком "аеророзвідку" як Центр інновацій та оборонних технологій

ЗСУ відновлюють розформовану Хомчаком

Аеророзвідка - підрозділ ЗСУ, створений із волонтерської ініціативи в 2015 році, а в 2020 році розформований, відновить діяльність як Центр інновацій та оборонних технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ukrainian Military Pages.

"Центр мають створити до кінця цього року, про що 7 жовтня повідомив гендиректор Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони Сергій Максимов під час брифінг з питань цифрової трансформації.

Цю інформацію прокоментували колишні фахівці підрозділу "Аеророзвідка", який у Збройних Силах України мав офіційну назву Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724).

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Вперше керівництво Міністерства почало інформувати громадянське суспільство щодо стану і перспектив цифрової трансформації – це є наглядним прикладом слідування принципам цивільного демократичного контролю. Основні тези, що прозвучали:

  • необхідність зміни фреймворку розробки застосунків для сектору безпеки і оборони;
  • необхідність формування єдиного інформаційного простору;
  • інтеграція концепції FMN в політики ІТ;
  • пріоритет розвитку спроможностей у некінетичних доменах протиборства (кіберпростір, космос);
  • унормування роботи і взаємодії всіх суб’єктів ІТ-галузі Міністерства оборони.

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Ці пропозиції команда "Аеророзвідки" доносила до керівництва Міністерства оборони, Збройних Сил України та громадянського суспільства останні п’ять років", - підкреслили в підрозділі.

Зазначається, що спільне бачення візії подальшого розвитку цифрової трансформації було конвертовано в рішення МО про відродження команди "Аеророзвідки" (А2724) у форматі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.

"Як було зазначено, відновлення легендарної частини та її унікальних проєктів має відбутися до кінця цього року. Новий формат функціонування передбачатиме додаткові функції у новоствореній вертикалі ІТ Міністерства оборони, в тому числі управлінські.

Звичайно, "суб’єктивні управлінські рішення" щодо ліквідації військової частини та надання так званого "нового подиху "Аеророзвідки" не могли не залишити наслідків. На жаль, лабораторію роботизованих систем навряд чи вдасться відновити в новоствореному Центрі на тому ж рівні. Проте, ми маємо намір наростити свої спроможності в сфері розробки інформаційних систем та кібербезпеки.

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Злочинні рішення, що були прийняті задля знищення наших здобутків, екосистеми та суб’єктності у форматі військової частини А2724, не залишаться забутими.

Ми наголошуємо, що це відбувалося з метою приховання злочину, який досі розслідується СБУ. Ми не зупинимося і докладемо зусиль, аби ці ганебні події стали уроком та були зроблені висновки для майбутніх поколінь. Не встановлення винних в ДКР Калина не народило відсутності толерування корупції. Ми не маємо права не усвідомити цей досвід", - йдеться в повідомленні.

Міноборони (7469) оборона (4822) розвідка (3880) ІТ-індустрія (725) ЗСУ (7655)


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Топ коментарі
+53
Очень важная новость,а хомяк-просто гнида...
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24.10.2021 19:32 Відповісти
+33
Этот пидстаркуватый "молодожён" в чине четырёхквартирного генерала принёс как ВСУ так и всей стране огромный ущерб и вред.
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24.10.2021 19:36 Відповісти
+24
Він робив що йому приказали в ОПі.
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24.10.2021 19:38 Відповісти
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Очень важная новость,а хомяк-просто гнида...
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24.10.2021 19:32 Відповісти
+ 100 !!!

сама емблема - вояки українські вояки 1918-1920 рр. говорить сама за себе - аеророзвідка зявилась разм із появою літаків і була основним призначенням літаків у Першу світову. Десь читав, що тоді за день у німецьких та французских штабах аналізували тисячі аерофотознімків.

Хомчак як мінімум дебіл, а може й шпигун-шкідник
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24.10.2021 20:08 Відповісти
Хомчак , це воєнначальник з геніаьнольної літери, якому особисто довіряв сам ГАРАНТ.
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24.10.2021 20:30 Відповісти
Точніше, з генітальної літери!
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25.10.2021 11:16 Відповісти
та вся сьогоднішня влада суцільний шкідник
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25.10.2021 10:16 Відповісти
Правильно, надо сначала разогнать, а потом снова сформировать, и так многократно и по кругу
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24.10.2021 19:32 Відповісти
Главное для украинских чиновников на этом "по кругу" заработать
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24.10.2021 19:56 Відповісти
власне, якщо ви помітили, це і є сутністю всіх зеленських "реформ": руйнувати те добре, що було створене раніше, щоб потім створити знов але з іншою назвою й записуючи це собі в досягнення.
і ніхто не звертає уваги, що (якщо конкретно на цьому прикладі):
а) втрачений час, який ворог використав на свою користь;
б) в цей час була підірвана наша обороноздатність;
в) ну й відновлення зруйнованого завжди коштує дорожче.
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24.10.2021 21:02 Відповісти
Молодец что увидел такую закономерность. Но методика эта существует как минимум со времен фараонов в Египте. Украинцы такую методику воспринимают как "шахрайство", но у потомков изобретателей этой методы это называется "коммерческими практиками".
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24.10.2021 21:07 Відповісти
Видите ли, Хомчак и ему подобные персонажи существовали при всех наших Гетманах и руководили нашей никакой безопасностью и их реально сотни. Многие ушли на НЕзаслуженную пенсию и осваивают деньги налогоплатильщиков, некоторые уже и помереть безнаказанными успели. Сейчас главное разрушить систему, при которой вот ЭТО вот сможет подниматься на средние, а тем более высокие руководящие должности и тут реально даже двух президентских сроков вряд ли хватит. Совок очень живуч и инерционален
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24.10.2021 21:25 Відповісти
двох президентських термінів зеленського?
ви направду вважаєте, що воно змінює систему?
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25.10.2021 09:06 Відповісти
а ти що читати не вмієш,де ти міг побачити що хвалять Зелупу?Він все вірно говорить,лайк я поставив.
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25.10.2021 10:18 Відповісти
мені глибоко бійдуже який коментар, що ти лайкнув, ми з тобою не знайомі.
Дмитро написав, що на руйнацію совкової системи може бути замало й двох президентських термінів, оскільки сьогодні особою, яка обіймає посаду президента є зеленське, оскільки сьогодні це зеленське та його оточення пхає меседжи про те, що воно попхається на другий термін, якщо не встигне зробити все заплановане, то я цілком логічно припустив, що Дмитро веде мову про другий термін зеленського, якщо ні, то, я впевнений, він цілком може сказати це сам.
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25.10.2021 10:28 Відповісти
а ти не думав що мені теж байдуже що ти там говориш😂
ні про який другий термін він нічого не говорив,лише про те що за 30років незалежності ні один гетьман не зміг побороти системв совкову.А що до двох термінів,то не обов'язково що він мав на увазі Зелупу,він говорив за всих президентів, що навіть і двох термінів не вистачить ..
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25.10.2021 11:06 Відповісти
хоча,можливо я і помиляюся,нехай сам автор відповість.
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25.10.2021 11:08 Відповісти
нарешті. почекаємо.
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25.10.2021 11:44 Відповісти
Хоча я бвльше схильний до своєї попередньої думки,тому що він казав про совок який і потрібно перемогти.А як всим нам відомо то ЗЕлупа це і є суцільний совок-малорос...так що без варіантів.
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25.10.2021 12:23 Відповісти
"...ЗЕлупа це і є суцільний совок-малорос..."
на жаль, не всі це бачать.
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25.10.2021 12:52 Відповісти
Дмитро вирішив відмовчатися.
а ми тут з вами списи ламаємо.
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28.10.2021 10:34 Відповісти
Розформуванню «Аеророзвідки» передував скандал з автоматизованою системою управління ЗС України «Дзвін-АС», фінансування розробки якої було припинене Міноборони після аудиту та висновків експертів «Аеророзвідки» щодо неспроможності системи забезпечити процес бойового управління через не відповідність ******** умовам.




Зокрема у https://drive.google.com/file/d/1c0ak7td9OyUWnsYHCwJErFlBN_Tp_7EM/view звіті аудиторів стверджується, що система «Дзвін»:

несумісна з аналогічними системами країн-членів НАТО;
не має відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами, що ускладнює її подальшу інтеграцію з іншим софтом;
не ефективно працює з картами;
унеможливлює оперативний і автоматичний обмін даними через окремі сервери за рівнем таємності;
частково побудована на ліцензійному програмному забезпеченні сторонніх виробників, подальше використання яких під питанням.

За поданням Міністерства оборони, ДБР почало розслідування щодо можливої корупції в ЗСУ при фінансуванні розробки систем управління військами (кримінальне провадження №4202000000000209).

Журналіст https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html Юрій Бутусов заявив , що ситуація викликала черговий конфлікт між Міноборони (Таран) та керівництвом ЗСУ (Хомчак): «Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами «Дзвін», «Простір». Системи розробляються і фінансуються багато років, на «Дзвін» пішло 700 млн грн, «Простір» розробляється з 2010-го року!»
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24.10.2021 19:34 Відповісти
Як пояснити, що на брифінгу з цифрової трансформації заявили, що робота "Дзвін" розблокована, а технічна експертиза, проведена під патронатом СБУ, не знайшла ніяких порушень та спростувала тези аудиту? Для мене це загадка
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24.10.2021 20:25 Відповісти
А хіба це, суперечить попередній тезі? Вам говорять про тепле, а ви про синє.
Вам кажуть про несумісність з FMN та інші проблеми, а ви говорите що, СБУ не знайшло складу злочину. Може легше буде зрозуміти по іншому: "аудит: система ніразу не схожа на танк. СБУ: ми не бачимо порушень в цьому бульдозері."
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25.10.2021 09:48 Відповісти
Ще раз: ТЕХНІЧНА експертиза не шукала склад злочину, аперевіряла саме технічні рішення. Несумсність з системами нато виявилось фейком, неефективна робота з картами - фейк, унеможливлює обмін даними - фейк і так далі по списку. Інформацію отримали очільники МО, після чого на брифінгу сказали, що робота розблокована і буде завершена. І що найголовніше - це наскільки система задовольняє вимоги в автоматизації процесів управління військами кінцевого споживача - ГОУ та КОС - задовольняє. Зрештою, побачимо
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25.10.2021 17:12 Відповісти
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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24.10.2021 20:53 Відповісти
Молодчиночки!!!
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24.10.2021 19:34 Відповісти
Этот пидстаркуватый "молодожён" в чине четырёхквартирного генерала принёс как ВСУ так и всей стране огромный ущерб и вред.
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24.10.2021 19:36 Відповісти
Вы забыли о том, что он, будучи старшим офицером, командующим операцией в Илловайске, дезертировал, оставив окруженных без командования, связи с Генштабом.
Квартиры это мелочи.....
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24.10.2021 20:09 Відповісти
Не забыл. Перечислять все "подвиги" этой гниды - повесть написать.
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24.10.2021 20:52 Відповісти
ИлЛовайске? Понятно
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25.10.2021 04:52 Відповісти
Это враньё. На самом деле ни один из комбатов не выполнил приказ пэдры идти через "зелёный коридор", который был договорняком с х-лом.

Соответственно все командиры и около 300 бойцов спокойно вышли из "окружения" другой дорогой. Те, кто поверил пэдре и х-лу пошли в "зелёный коридор"
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25.10.2021 10:54 Відповісти
А куда смотрел "главнокомандующий"? Не он-ли его назначил?
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25.10.2021 09:32 Відповісти
Оно смотрело в объектив кинокамеры т.к. снимался очередной видостик для умственно недоразвитых ЗеДолбо...бов.
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25.10.2021 11:11 Відповісти
На конференції про проблеми створення територіальної оборони військові показували «Дзвін», встановлений в штабі ТрО Сухопутних військ. Однак Міністерство оборони за результатами аудиту зробила висновок, що програма «Дзвін» не відповідає заданим параметрам і вимагає додаткової перевірки.

Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини «Аеророзвідка» - вона просувала свій проєкт системи управління військами «Дельта», яка брала участь в спільних маневрах з НАТО. Це окрема думка стало підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020-му році на «Дзвін» не витрачено ні копійки.

Хто правий і хто винен - без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і впровадження з боку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.

Після цього Хомчак і командування ЗСУ без всяких розумних підстав «Аеророзвідку» знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників «Аеророзвідки» Ярослав Гончар був змушений звільнитися з ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи «Дзвін». Командування ЗСУ без всяких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту «Дельта». - https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html
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24.10.2021 19:37 Відповісти
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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24.10.2021 20:54 Відповісти
хомчака за такий,прямо скажу - злочин,не меньше,треба за мудя підвісити і вилити на цю погань відро лайна😠
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24.10.2021 19:37 Відповісти
Він робив що йому приказали в ОПі.
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24.10.2021 19:38 Відповісти
Можливо що й так і скоріш за все що так. Але....це не підстава для якогось пом'якшення щодо цих його діянь.
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24.10.2021 19:43 Відповісти
Це натяк - починати треба не з нього.
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24.10.2021 19:45 Відповісти
Вы посмотрите когда началась афера с Дзвіном... В 2016 году!
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24.10.2021 19:47 Відповісти
Знаете почему зелебобинных видно даже если они "инкогнито"? Потому что очевидно - новые военные системы управления очень нужны, и поэтому в 2016-м был дан старт проекту "Дзвiн". А виновны в том, что результаты этого НИОКР оказались не соответсвующими реальным требованиям, инженеры и прочие непосредственные исполнители этой работы, а не те, кто эту разработку заказал или утвердил.
Афера началась только в тот момент, когда "аэроразведкой" было дано заключение о непригодности спроектированной системы.
Но зелебобинным очень не нравится идея сажать в тюрьму инженеров за плохую работу или саботаж, и школьных учителей вместе с родителями за некачественное воспитание детей.
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24.10.2021 20:35 Відповісти
Не врите пожалуйста, я знаю все детали от разработчиков. Систему управления к 2016 году полностью разработали специалисты Аэроразведки. Она называлась Дельта и была успешно протестирована по совместимости с НАТО. Но им обьяснили, что они не сертифицированы и мол нужно чисто формально найти фирму, которая сертифицирована. А потом оказалось, что появилась компания Еверест, которая собирала одноименные компьютеры и не являлась разработчиком софтвера, и начала делать НОВУЮ систему управления! Почему новую? Потому что аферисты планировали распилить все возможные деньги, включая деньги на техзадание. 580 млн грн было выкинуто (причем импортная программа используемая НАТО стоит почти в два раза меньше ), аудит СБУ показал что программа Дзвин не совместима с НАТО, а важнейший программный модуль для передачи данных куплен у стороннего разработчика и не прошел проверку на безопасность данных. Кто же организовал эту аферу? Могу только перечислить подписантов: Виктор Муженко, Владимир Рапко, Виктор Артюхович, Родион Тимошенко. Верховным Главнокомандующим тогда был Порошенко.
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24.10.2021 21:06 Відповісти
К сожалению вы только подтвердили своё звание "зелебобинный". Причем любой инженер, не имеющий склонности к откатам, по вашему тексту легко поймет, что вы никогда ничего самостоятельно не разрабатывали, и уж тем более никогда не управляли хотя бы скромной компанией из 10-15 инженеров. Ничего не знаю про компанию "Еверест" или компьютеры с таким названием. И главнй вопрос, а почему "аэроразведку" расформировали после критического отзыва на уже обновленную разработку "Дзвiн" ?
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24.10.2021 21:27 Відповісти
Если Вы далеки от компьютеров и не знаете про компанию Эверест, то могли бы просто погуглить. Я управлял двумя небольшими компаниями, и хотя это были не разработчики принципы управления одни и те же. Как впрочем и критерии оценки результатов.
Когда Аэроразведка дала негативное заключение на Дзвин ее немедленно расформировали, что Вас удивляет?
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24.10.2021 22:46 Відповісти
Нещодавно проведена експертиза технічних рішень. Займався цим Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ з залученням провідних експертів. Система (до речі, сертифікована Держспецзв'язку) повністю забезпечує функціонал автоматизованого управління військами, порушень не виявлено. На брифінгу щодо цифрової трансформації заявили, що Дзвін розблокований, робота буде закінчена. Щось це не дуже відповідає тому, що Ви написали. А щодо Дельти, то на цьому ж брифінгу сказали, що тільки у наступному році її спробують сертифікувати в Держспецзв'язку. Та й взагалі не коректно порівнювати Дельту і Дзвін. Це як порівнювати банківську програму Приват24 з банківською системою держави. Те, що робить Дельта, в Дзвоні реалізовано одним з сервісів. Те, що робить Дзвін, у Дельті не реалізовано. Від слова "взагалі"
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24.10.2021 21:32 Відповісти
А на основании чего Вы считаете, что Дзвин существенно лучше Дельты? Вы разработчик? Или конечный пользователь, работающий с двумя системами?
Что касается решения разблокировать Дзвин, то что простите делать государству выбросившему 580 миллионов гривен? Которые уже давно распиляны и потрачены... Покупать импортный продукт заплатив 300 млн? Понятно, что разумнее минимизировать потери и запустить хоть что-то. Что касается сертификации Дельты, то Дельта разрабатывалась без специального финансирования и имеет другую структуру и другую систему передачи данных, обеспечивающую существенно меньшее время на передачу информации. Это кстати важнейший показатель, второй после безопасности данных. Разумно иметь бесплатную альтернативу Дзвину, которая может его заменить если окажется удобнее и надежнее.
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24.10.2021 22:57 Відповісти
НА основании того, что я знаком с обоими продуктами.
Дзвин разблокировали после того как убедились в отсутствии нарушений и его соответствию потребностям конечного пользователя.
Не нужно сравнивать Дзвин и Дельту - это разные продукты. С разным функционалом. Первый - система. Второй - программа. Их сравнивать не корректно. Нельзя сравнивать автомобиль с колесом автомобиля. Дельта не может быть альтернативой Двину, так как обеспечивает только ситуационную осведомленнось, в отличие от Дзвина, который кроме ситуационной осведомленности обеспечивает полный цикл управления
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25.10.2021 00:31 Відповісти
О чем мы спорим? Когда импортный аналог стоит в два раза дешевле, бессмысленно что-либо обсуждать. Безусловно создание Дзвина это классический распил денег, когда сознательно отказываются от развития бесплатного продукта в пользу личного обогащения.
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25.10.2021 09:10 Відповісти
ДБР распила не нашло, СБУ распила не нашла. У Вас, видимо, какие-то свои источники про распил. Думаю, стоит поставить в известность ДБР и СБУ.
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25.10.2021 17:13 Відповісти
Это примерно как с Вами расплачиваются новой купюрой, которая выглядит идеально, светится в УФ, одна проблема - купюра в 300 грн... СБУ и ГРУ распил не искали, никто не пробивал дальнейшее движение денег, никто не смотрел статьи расходов, анализировал соподрядчиков и т.д. и т.п. Такую сумму невозможно вывести без следов. Поживем увидим, в 2024 при правильной квалификации срок давности еще не закончится.
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25.10.2021 20:30 Відповісти
То есть при том, что СБУ и ДБР не нашли ни економических ни технических нарушений, Вы говорите про настоящую купюру в 300 грн? Это ж какая каша дожна быть в голове?
ГРУ? Вы серьезно? А Вы точно из Украины? Страна, где есть такая структура очень заинтересована, чтобы Дзвин никогда не запустили.
И еще интересный факт: не знаю, как у Вас, а в Украине по одному и тому же делу дважды обратиться в суд нельзя. Не смотря на сроки исковой давности.
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26.10.2021 10:29 Відповісти
1) Банальная описка ГБР на ГРУ, не нужно дебильной конспирологии.
2) "Дважды обратиться в суд нельзя" Бггг. Вот это правильное замечание, говорящее про Вас очень много. Это на Западе по уголовным делам решение нельзя пересмотреть. А у нас "по вновь открывшимся обстоятельствам" все можно. Посмотрите фильм Бигуса по Медведчуку, как переиграли решения всех судов, включая апелляцию.
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26.10.2021 21:44 Відповісти
Банально - не банально... Главное, что Дзвин разблокировали и войска получат нормальную систему
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27.10.2021 21:43 Відповісти
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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24.10.2021 20:56 Відповісти
Основная идея этого заказного "опровержения" аудиторы не должны рыться в программном коде. Извините, а кто должен? Все эти размышления не имеют даже малейшего смысла из-за цены, импортная программа стоит в два раза дешевле и не потребовала бы многих лет разработки.
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24.10.2021 21:15 Відповісти
очень - очень нужное дело... там столько было самородков и спецов... вы себе не представляете!!!
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24.10.2021 19:43 Відповісти
Ещё много что придётся восстанавливать после зелёных
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24.10.2021 19:44 Відповісти
Это очень хорошая новость. Гончар произвел на меня впечатление разумного и порядочного человека.
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24.10.2021 19:52 Відповісти
Спасибо, поржал!
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24.10.2021 20:11 Відповісти
https://analytics.hvylya.net/236982-reformatori-ukrajinskoji-armiji-znayomtes-yaroslav-gonchar-ekspert-z-finansovih-operaciy https://analytics.hvylya.net/236982-reformatori-ukrajinskoji-armiji-znayomtes-yaroslav-gonchar-ekspert-z-finansovih-operaciy

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24.10.2021 20:12 Відповісти
Как неожиданно
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24.10.2021 19:53 Відповісти
Це добре. Та у мене питання. Хто понесе відповідальність за розформування підрозділу? Зеленський, хомчак? Хто?
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24.10.2021 20:16 Відповісти
А яку відповідальність? Кодекс, стаття? І за що? Формування та розформування - це звичайний процес. Розформували одну в/ч, підпорядковану Командуванню військ зв'язку, створили інший підрозділ, підпорядкований Міністерстіву оборони напряму
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24.10.2021 20:28 Відповісти
Створили інший та відновлюють розформований.
Розформування та відновлення, це вже ПУСТІ матеріальні затрати. І це без урахування втрати морального та людського факторів.
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24.10.2021 20:38 Відповісти
Це називається "перепідпорядкування", а не розформування. Щось ви переплутали.
А в данному випадку "розформування" - передбачає повну ліквідацію підрозділу з передачею всієї документації в архів.
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24.10.2021 20:45 Відповісти
в/ч розформована, наскільки я знаю. Військовослужбовці в/ч перейшли на інші посади у ВІТІ. Центр інновацій - це зовсім інша юридична особа
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24.10.2021 20:52 Відповісти
Давайте запитаємо у пана Бутусова.
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24.10.2021 20:37 Відповісти
Давайте. До пана Бутусова, теж, багато питань.
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24.10.2021 20:40 Відповісти
В каком действии клоунады этого цирка будет действовать эта айророзведка? Клоун устроил цирк во всей Украине. Ха-ха-ха
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24.10.2021 20:17 Відповісти
А шо такое аЙроразведка?
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25.10.2021 04:57 Відповісти
Пора захаровой проккоментировать это событие!
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24.10.2021 20:27 Відповісти
Питання Монастирському і Венедіктовій - чому Хомчак не сидить і скільки ще ви будете протирати штани тупо отримуючи величезні зарплати.Дармоїди.
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24.10.2021 20:28 Відповісти
Если не брать в расчёт, шо хорошего и плохого сделал для Украины зелёный,, то я бы дал ему два пожизненных за одну кадровая политику.
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24.10.2021 20:32 Відповісти
Интересно услышать список "хорошего", ведь об этом можно говорить даже про покойника!
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24.10.2021 20:43 Відповісти
Пане, Бутусов, а як же - "На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей," А він, гамнюк, розформував "аеророзвідку, яку тепер з нуля потрібно відновлювати.
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24.10.2021 20:35 Відповісти
Журналисты переобуваются очень быстро, у них это основа успеха в профессии. Просто сейчас уже практически очевидно, что зеленый титаник утащит на дно очень много пассажиров, и умные корабельные крысы решили спустить свою шлюпку на воду пока это возможно.
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24.10.2021 20:53 Відповісти
После ЗЕ и его паскуд все прийдется восстанавливать.
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24.10.2021 20:36 Відповісти
Сейчас больше вопрос в том, что зе и зеленые, будучи связанными "одной цепью", власть через демократические процедуры не отдадут ну никак, от слова совсем.
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24.10.2021 21:00 Відповісти
Им же хуже.

Потому что не через демократические - это для них может быть летально.
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25.10.2021 02:31 Відповісти
Чудово ! Але хто ж це розформування "зробив разом" свого часу?!https://www.youtube.com/watch?v=GDSt71YK6GY
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24.10.2021 20:37 Відповісти
А от цікаво - де відкопали таку емблему? Це форма ще 30-40-х років минулого століття.
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24.10.2021 20:48 Відповісти
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24.10.2021 21:18 Відповісти
Какой штат? Триста минетчиц и давалок? Или войска спросят, на хрен надо..
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24.10.2021 21:08 Відповісти
Хомчак, як агент хабаду, накоїв багато лиха України. Гнида блохаста, прибери його, боже, з поверхні Землі!
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24.10.2021 21:08 Відповісти
Не очень радостная новость для генштаба паРашки...
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24.10.2021 21:24 Відповісти
Це точно! Особливо якщо Центр інновацій очолить Утюшев М.М. Тоді генштаб парашки очікує смерть від істеричного реготу
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24.10.2021 22:03 Відповісти
Хомчака за то,что расформировал такое важное подразделение, понизить в звании,как минимум.
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24.10.2021 21:56 Відповісти
Высокотехнологичные решения для армии нужны не только в аэроразведке...впрочем, новому министру, если отставка старого правда, будет виднее...
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24.10.2021 22:15 Відповісти
Хомчак виконував забаганки найвеличнішого нєлоха, тому судити тре обох...
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24.10.2021 22:20 Відповісти
Любопытно узнать логику Хомчака. Чье распоряжение он выполнял?
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25.10.2021 00:26 Відповісти
Це державна зрада! Аеророзвідка була дуже потужною та здобувала важливу розвідувальну інформацію, а була розформована щоб "очі" мало бачили під час відведення військ, що є черговою державною зрадою!
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25.10.2021 00:43 Відповісти
Аеророзвідка - громадська організація. Її ніхто не розформовував, вона існує по сьогодні і продовжує функціонувати. Розформували військову частину, яка знаходилась в Києві на території ВІТІ, А2724. Рішення про розформування приймав Степаненко - Командувач військ зв'язку.
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25.10.2021 06:20 Відповісти
как там поживается хомчачку... хотелось бы, чтобы земля под ним горела....
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25.10.2021 05:56 Відповісти
Я давно говорил что этот Иловайский дезертир и предатель УКРАИНЫ Хомчак давно должен сидеть на скамье подсудимых, но способность нащего клоуна и офшорного барыги Зеленского, собирать вокруг себя одних предателей , дебилов, неучей и посудомойчицы общества приводит к тому , что Украина терпит поражения с Россией на всех фронтах!!
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25.10.2021 09:58 Відповісти
хомчак, таран (издал приказ о разоружении украинских воинов, поставивший их под безответный огонь руSSни), вся верхушка ЗСУ-предатели!, агенты ермака-Козыря и демченко, провалили все, что только можно. Их ждет награда в москве !, а какая награда их ждет в Украине?
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25.10.2021 10:14 Відповісти
Хо.чак по сути виновен в Иловайске, он его курировал и руководил, а запрет аеророзведки только подтверждает его антиукраинкую позицию
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25.10.2021 11:19 Відповісти
Иловайского дезертира Хомчака за расформирование аэроразведки- под суд!
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25.10.2021 12:31 Відповісти
а рыло хомчаку начистить... слабо?
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25.10.2021 19:36 Відповісти
 
 