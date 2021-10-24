ЗСУ відновлюють розформовану Хомчаком "аеророзвідку" як Центр інновацій та оборонних технологій
Аеророзвідка - підрозділ ЗСУ, створений із волонтерської ініціативи в 2015 році, а в 2020 році розформований, відновить діяльність як Центр інновацій та оборонних технологій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ukrainian Military Pages.
"Центр мають створити до кінця цього року, про що 7 жовтня повідомив гендиректор Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони Сергій Максимов під час брифінг з питань цифрової трансформації.
Цю інформацію прокоментували колишні фахівці підрозділу "Аеророзвідка", який у Збройних Силах України мав офіційну назву Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724).
Вперше керівництво Міністерства почало інформувати громадянське суспільство щодо стану і перспектив цифрової трансформації – це є наглядним прикладом слідування принципам цивільного демократичного контролю. Основні тези, що прозвучали:
- необхідність зміни фреймворку розробки застосунків для сектору безпеки і оборони;
- необхідність формування єдиного інформаційного простору;
- інтеграція концепції FMN в політики ІТ;
- пріоритет розвитку спроможностей у некінетичних доменах протиборства (кіберпростір, космос);
- унормування роботи і взаємодії всіх суб’єктів ІТ-галузі Міністерства оборони.
Ці пропозиції команда "Аеророзвідки" доносила до керівництва Міністерства оборони, Збройних Сил України та громадянського суспільства останні п’ять років", - підкреслили в підрозділі.
Зазначається, що спільне бачення візії подальшого розвитку цифрової трансформації було конвертовано в рішення МО про відродження команди "Аеророзвідки" (А2724) у форматі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.
"Як було зазначено, відновлення легендарної частини та її унікальних проєктів має відбутися до кінця цього року. Новий формат функціонування передбачатиме додаткові функції у новоствореній вертикалі ІТ Міністерства оборони, в тому числі управлінські.
Звичайно, "суб’єктивні управлінські рішення" щодо ліквідації військової частини та надання так званого "нового подиху "Аеророзвідки" не могли не залишити наслідків. На жаль, лабораторію роботизованих систем навряд чи вдасться відновити в новоствореному Центрі на тому ж рівні. Проте, ми маємо намір наростити свої спроможності в сфері розробки інформаційних систем та кібербезпеки.
Злочинні рішення, що були прийняті задля знищення наших здобутків, екосистеми та суб’єктності у форматі військової частини А2724, не залишаться забутими.
Ми наголошуємо, що це відбувалося з метою приховання злочину, який досі розслідується СБУ. Ми не зупинимося і докладемо зусиль, аби ці ганебні події стали уроком та були зроблені висновки для майбутніх поколінь. Не встановлення винних в ДКР Калина не народило відсутності толерування корупції. Ми не маємо права не усвідомити цей досвід", - йдеться в повідомленні.
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сама емблема - вояки українські вояки 1918-1920 рр. говорить сама за себе - аеророзвідка зявилась разм із появою літаків і була основним призначенням літаків у Першу світову. Десь читав, що тоді за день у німецьких та французских штабах аналізували тисячі аерофотознімків.
Хомчак як мінімум дебіл, а може й шпигун-шкідник
і ніхто не звертає уваги, що (якщо конкретно на цьому прикладі):
а) втрачений час, який ворог використав на свою користь;
б) в цей час була підірвана наша обороноздатність;
в) ну й відновлення зруйнованого завжди коштує дорожче.
ви направду вважаєте, що воно змінює систему?
Дмитро написав, що на руйнацію совкової системи може бути замало й двох президентських термінів, оскільки сьогодні особою, яка обіймає посаду президента є зеленське, оскільки сьогодні це зеленське та його оточення пхає меседжи про те, що воно попхається на другий термін, якщо не встигне зробити все заплановане, то я цілком логічно припустив, що Дмитро веде мову про другий термін зеленського, якщо ні, то, я впевнений, він цілком може сказати це сам.
ні про який другий термін він нічого не говорив,лише про те що за 30років незалежності ні один гетьман не зміг побороти системв совкову.А що до двох термінів,то не обов'язково що він мав на увазі Зелупу,він говорив за всих президентів, що навіть і двох термінів не вистачить ..
на жаль, не всі це бачать.
а ми тут з вами списи ламаємо.
Зокрема у https://drive.google.com/file/d/1c0ak7td9OyUWnsYHCwJErFlBN_Tp_7EM/view звіті аудиторів стверджується, що система «Дзвін»:
несумісна з аналогічними системами країн-членів НАТО;
не має відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами, що ускладнює її подальшу інтеграцію з іншим софтом;
не ефективно працює з картами;
унеможливлює оперативний і автоматичний обмін даними через окремі сервери за рівнем таємності;
частково побудована на ліцензійному програмному забезпеченні сторонніх виробників, подальше використання яких під питанням.
За поданням Міністерства оборони, ДБР почало розслідування щодо можливої корупції в ЗСУ при фінансуванні розробки систем управління військами (кримінальне провадження №4202000000000209).
Журналіст https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html Юрій Бутусов заявив , що ситуація викликала черговий конфлікт між Міноборони (Таран) та керівництвом ЗСУ (Хомчак): «Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами «Дзвін», «Простір». Системи розробляються і фінансуються багато років, на «Дзвін» пішло 700 млн грн, «Простір» розробляється з 2010-го року!»
Вам кажуть про несумісність з FMN та інші проблеми, а ви говорите що, СБУ не знайшло складу злочину. Може легше буде зрозуміти по іншому: "аудит: система ніразу не схожа на танк. СБУ: ми не бачимо порушень в цьому бульдозері."
Квартиры это мелочи.....
Соответственно все командиры и около 300 бойцов спокойно вышли из "окружения" другой дорогой. Те, кто поверил пэдре и х-лу пошли в "зелёный коридор"
Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини «Аеророзвідка» - вона просувала свій проєкт системи управління військами «Дельта», яка брала участь в спільних маневрах з НАТО. Це окрема думка стало підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020-му році на «Дзвін» не витрачено ні копійки.
Хто правий і хто винен - без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і впровадження з боку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.
Після цього Хомчак і командування ЗСУ без всяких розумних підстав «Аеророзвідку» знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників «Аеророзвідки» Ярослав Гончар був змушений звільнитися з ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи «Дзвін». Командування ЗСУ без всяких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту «Дельта». - https://www.ukrmilitary.com/2021/02/dzvin-ne-vidpovidae-standartam-nato.html
Афера началась только в тот момент, когда "аэроразведкой" было дано заключение о непригодности спроектированной системы.
Но зелебобинным очень не нравится идея сажать в тюрьму инженеров за плохую работу или саботаж, и школьных учителей вместе с родителями за некачественное воспитание детей.
Когда Аэроразведка дала негативное заключение на Дзвин ее немедленно расформировали, что Вас удивляет?
Что касается решения разблокировать Дзвин, то что простите делать государству выбросившему 580 миллионов гривен? Которые уже давно распиляны и потрачены... Покупать импортный продукт заплатив 300 млн? Понятно, что разумнее минимизировать потери и запустить хоть что-то. Что касается сертификации Дельты, то Дельта разрабатывалась без специального финансирования и имеет другую структуру и другую систему передачи данных, обеспечивающую существенно меньшее время на передачу информации. Это кстати важнейший показатель, второй после безопасности данных. Разумно иметь бесплатную альтернативу Дзвину, которая может его заменить если окажется удобнее и надежнее.
Дзвин разблокировали после того как убедились в отсутствии нарушений и его соответствию потребностям конечного пользователя.
Не нужно сравнивать Дзвин и Дельту - это разные продукты. С разным функционалом. Первый - система. Второй - программа. Их сравнивать не корректно. Нельзя сравнивать автомобиль с колесом автомобиля. Дельта не может быть альтернативой Двину, так как обеспечивает только ситуационную осведомленнось, в отличие от Дзвина, который кроме ситуационной осведомленности обеспечивает полный цикл управления
ГРУ? Вы серьезно? А Вы точно из Украины? Страна, где есть такая структура очень заинтересована, чтобы Дзвин никогда не запустили.
И еще интересный факт: не знаю, как у Вас, а в Украине по одному и тому же делу дважды обратиться в суд нельзя. Не смотря на сроки исковой давности.
2) "Дважды обратиться в суд нельзя" Бггг. Вот это правильное замечание, говорящее про Вас очень много. Это на Западе по уголовным делам решение нельзя пересмотреть. А у нас "по вновь открывшимся обстоятельствам" все можно. Посмотрите фильм Бигуса по Медведчуку, как переиграли решения всех судов, включая апелляцию.
Розформування та відновлення, це вже ПУСТІ матеріальні затрати. І це без урахування втрати морального та людського факторів.
А в данному випадку "розформування" - передбачає повну ліквідацію підрозділу з передачею всієї документації в архів.
Потому что не через демократические - это для них может быть летально.