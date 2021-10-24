ЗСУ відновлюють розформовану Хомчаком "аеророзвідку" як Центр інновацій та оборонних технологій

Аеророзвідка - підрозділ ЗСУ, створений із волонтерської ініціативи в 2015 році, а в 2020 році розформований, відновить діяльність як Центр інновацій та оборонних технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ukrainian Military Pages.

"Центр мають створити до кінця цього року, про що 7 жовтня повідомив гендиректор Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони Сергій Максимов під час брифінг з питань цифрової трансформації.

Цю інформацію прокоментували колишні фахівці підрозділу "Аеророзвідка", який у Збройних Силах України мав офіційну назву Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724).

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Вперше керівництво Міністерства почало інформувати громадянське суспільство щодо стану і перспектив цифрової трансформації – це є наглядним прикладом слідування принципам цивільного демократичного контролю. Основні тези, що прозвучали:

необхідність зміни фреймворку розробки застосунків для сектору безпеки і оборони;

необхідність формування єдиного інформаційного простору;

інтеграція концепції FMN в політики ІТ;

пріоритет розвитку спроможностей у некінетичних доменах протиборства (кіберпростір, космос);

унормування роботи і взаємодії всіх суб’єктів ІТ-галузі Міністерства оборони.

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Ці пропозиції команда "Аеророзвідки" доносила до керівництва Міністерства оборони, Збройних Сил України та громадянського суспільства останні п’ять років", - підкреслили в підрозділі.

Зазначається, що спільне бачення візії подальшого розвитку цифрової трансформації було конвертовано в рішення МО про відродження команди "Аеророзвідки" (А2724) у форматі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.

"Як було зазначено, відновлення легендарної частини та її унікальних проєктів має відбутися до кінця цього року. Новий формат функціонування передбачатиме додаткові функції у новоствореній вертикалі ІТ Міністерства оборони, в тому числі управлінські.

Звичайно, "суб’єктивні управлінські рішення" щодо ліквідації військової частини та надання так званого "нового подиху "Аеророзвідки" не могли не залишити наслідків. На жаль, лабораторію роботизованих систем навряд чи вдасться відновити в новоствореному Центрі на тому ж рівні. Проте, ми маємо намір наростити свої спроможності в сфері розробки інформаційних систем та кібербезпеки.

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Злочинні рішення, що були прийняті задля знищення наших здобутків, екосистеми та суб’єктності у форматі військової частини А2724, не залишаться забутими.

Ми наголошуємо, що це відбувалося з метою приховання злочину, який досі розслідується СБУ. Ми не зупинимося і докладемо зусиль, аби ці ганебні події стали уроком та були зроблені висновки для майбутніх поколінь. Не встановлення винних в ДКР Калина не народило відсутності толерування корупції. Ми не маємо права не усвідомити цей досвід", - йдеться в повідомленні.