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Тим, хто планує вступати в 2022 році на політологію, журналістику чи психологію, доведеться складати ЗНО з математики

Тим, хто планує вступати в 2022 році на політологію, журналістику чи психологію, доведеться складати ЗНО з математики

Значення сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики для вступу до вишів у 2022 році зросте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на osvita.ua.

Для вступу до вишу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу). За такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література.

Водночас у порівнянні з цьогорічною вступною кампанією роль математики підвищать для вступу на спеціальності "Політологія", "Журналістика", "Соціальна робота", "Соціальне забезпечення", де математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом.

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Також зміни в переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом, замість кількох предметів на вибір.

Це ж стосується й вступу на спеціальність "Міжнародні економічні відносини", для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом.

Водночас при вступі на всі спеціальності галузі "Охорона здоров’я" у вступників з'явиться вибір: замість другого обов'язкового предмета - "математика", абітурієнт зможе обрати математику або біологію.

Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією, комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо.

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ЗНО з математики потрібно для вступу на такі спеціальності: початкова освіта; середня освіта (математика); середня освіта (фізика); середня освіта (інформатика); середня освіта (трудове навчання та технології); дизайн ( "Графічний дизайн", "Дизайн одягу", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн"); менеджмент соціокультурної діяльності; економіка; політологія; соціологія; психологія; журналістика; облік та оподаткування; фінанси, банківська справа і страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля і біржова діяльність; науки про Землю; фізика і астрономія; прикладна фізика і наноматеріали; математика; статистика; прикладна математика; інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки; комп'ютерна інженерія; системний аналіз; кібербезпека; інформаційні системи і технології; прикладна механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; аварійна і ракетно-космічна техніка; суднобудування; металургія; електроенергетика; електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; атомна енергетика; теплоенергетика; гідроенергетика; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; мікро- і наносистемна техніка; хімічні технології та інженерія; електроніка; телекомунікації та радіотехніка; авіоніка; харчові технології; технології захисту навколишнього середовища; гірнича справа; нафтогазова інженерія та технології; видавництво і поліграфія; деревообробні та меблеві технології; архітектура і містобудування; будівництво та громадянська інженерія; геодезія та землеустрій; гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; лісове господарство; садово-паркове господарство; агроінженерія; соціальна робота; соціальне забезпечення; озброєння і військова техніка; національна безпека; пожежна безпека; громадська безпека; правоохоронна діяльність; річковий та морський транспорт; авіаційний транспорт; залізничний транспорт; автомобільний транспорт; транспортні технології; громадське управління і адміністрування; міжнародні економічні відносини; міжнародне право.

вступна кампанія (228) Міносвіти (1420) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+14
Печалька, ты не только в математике дремуч, но и в профильной дисциплине, "вроде" пишется слитно. В твоём изложении 2+2 и умножить на два, союз "и" подразумевает законченное первое действие и переход ко второму. В таком случае правильный ответ будет 8. Если же ты хочешь кого то подколоть, то следует избегать употребления этого союза.
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24.10.2021 20:38 Відповісти
+11
Щось здають,здають,а у підсумку виходять тік-токери,які слухають інстасамок.
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24.10.2021 20:29 Відповісти
+10
Это важно. Журналисты и политолог должны уметь считать, чтобы не продешевить. Психологи могут и ошибиться, хуже уже не будет.
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24.10.2021 20:15 Відповісти
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Это важно. Журналисты и политолог должны уметь считать, чтобы не продешевить. Психологи могут и ошибиться, хуже уже не будет.
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24.10.2021 20:15 Відповісти
А хімію заставити їх вчити просто небезпечно. Наркоманів у нас ...що не Гепа, то Допа. А про клоунів взагалі мовчу.
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24.10.2021 20:43 Відповісти
ну может хоть как-то дебилов отсеивать начнут. Математика предполагает хоть какое-то логическое мышление. Вот подтверждение
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24.10.2021 20:46 Відповісти
Правильна вимога, бо деяких писак читати неможливо: плутають квадратні метри з квадратними кілометрами, мільйони з мільярдами етс...
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24.10.2021 21:49 Відповісти
бред ЗЕ-льоных идиотов

выпускники, способные анализировать и писать не станут журналистами
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24.10.2021 20:17 Відповісти
в первом коменте () хорошо написал
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24.10.2021 20:25 Відповісти
Я вот не понимаю зачем журналисту или психологу нужна высшая математика, фигней страдают.
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24.10.2021 20:17 Відповісти
Затем, чтобы имели представление о том, что такое наука. Зачем на инженерных специальностях изучают культуру и социологию, хотя ни то ни другое наукой не являются?
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24.10.2021 20:23 Відповісти
Одно дело общее представление а другое обязательный экзамен. Я вообще считаю что нужно более профильное образование без забивания голов студентов тем что им никогда не пригодится.
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24.10.2021 20:29 Відповісти
Никто никому не забивает головы. ЗНО это вступительный экзамен в ВУЗы. В школах все учат математику. По тому материалу, что учили в школе здают ЗНО. Ничего лишнего.
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24.10.2021 23:16 Відповісти
Какую культуру изучают инженеры? )
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24.10.2021 21:05 Відповісти
Общую культурологию
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24.10.2021 21:16 Відповісти
Культурология- это бла-бла-бла для общего развития, а математика- серьезная наука, ее с кондачка не сдашь.
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24.10.2021 21:41 Відповісти
Вивчали етику, естетику, історію КПРС, науковий комунізм, науковий атеїзм (:
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24.10.2021 21:50 Відповісти
ничего подобного в немецких технических вузах не изучают! а у нас еще и физкультуру впаривают...
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24.10.2021 21:48 Відповісти
Так і на гуманітарних спеціальностях читають пари з економіки, приміром... Але одне діло слухати пари, а інше - здавати ЗНО. Це ж не профільний предмет!
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24.10.2021 22:03 Відповісти
А де зараз те падло, що заставляло мене вчити історію кпрс і марксистсько-ленінську філософію? Хочу плюнути в морду.
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24.10.2021 20:45 Відповісти
Всі вони зараз політологами, аналітиками, політтехнологами влаштувались і продовжують дурити нас і далі.
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24.10.2021 21:20 Відповісти
А вони зараз основи християнської етики викладають 😄
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24.10.2021 22:31 Відповісти
Йдеться не про вищу математику, а про курс в школі.
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24.10.2021 21:33 Відповісти
У 10-11 класах учать інтеграли і тд, тому це вища математика певною мірою...
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24.10.2021 23:42 Відповісти
Інтеграли - одна з найпростіших речей в шкільній математиці - можна весь курс з практикою за один день засвоїти. В школі йде тільки ознайомлення і елементарне застосування похідної і інтегралу. І це - не вища математика.
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25.10.2021 09:13 Відповісти
Дійсно, ще мозґи перегорять від перевантаження.
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24.10.2021 21:51 Відповісти
Много слишком в Украине политологов, поэтому так и живем.
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24.10.2021 20:17 Відповісти
Большинство из них кто постарше были преподавателями научного коммунизма при СССР.
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24.10.2021 22:53 Відповісти
2+2 и умножить на 2=6...но некоторые простейшую школьную задачку Пифагора не умеют считать до сих пор...пишут =8....
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24.10.2021 20:22 Відповісти
Ну вот вы, например, не смогли эту задачку правильно сформулировать. В вашем изложении правильный ответ будет как раз таки 8, а не 6.
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24.10.2021 20:26 Відповісти
В том и фишка...я на Журфаке ее задавал дебилам....в роде тебя... именно в этом варианте...
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24.10.2021 20:28 Відповісти
Печалька, ты не только в математике дремуч, но и в профильной дисциплине, "вроде" пишется слитно. В твоём изложении 2+2 и умножить на два, союз "и" подразумевает законченное первое действие и переход ко второму. В таком случае правильный ответ будет 8. Если же ты хочешь кого то подколоть, то следует избегать употребления этого союза.
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24.10.2021 20:38 Відповісти
Математичні задачі краще формулювати математичною мовою, з ваших слів можна зробити висновок (2+2)*2=8, а ви, думаю, хотіли сказати 2+2*2=6.
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24.10.2021 21:41 Відповісти
Запомни 2+2=22
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24.10.2021 21:18 Відповісти
Виталий Портников лет 30 назад сказал гениальную вещь.... журналист обязан знать все в этом Мире....
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24.10.2021 20:25 Відповісти
И сдрыснул, не выплатив своим журналистам зарплату за два месяца.
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24.10.2021 20:48 Відповісти
Він меле приблизно як арештович,бубонить як у білій гарячці!
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24.10.2021 21:53 Відповісти
Він і Арестович напевно математику не вчили.
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24.10.2021 22:49 Відповісти
На їх гуманітарні мозґи вона не налізе.
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25.10.2021 11:18 Відповісти
ЗНО це і так фігня.Є ж випускні екзамени.
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24.10.2021 20:26 Відповісти
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24.10.2021 20:26 Відповісти
а также їм прідьоца здавати доклад зєлоха на трускавєцком сйєздє.
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24.10.2021 20:27 Відповісти
Отсеивать дыбилов будут.
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24.10.2021 20:29 Відповісти
и можно закрывать факультеты....некому будет покупать дипломы!
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24.10.2021 21:50 Відповісти
Щось здають,здають,а у підсумку виходять тік-токери,які слухають інстасамок.
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24.10.2021 20:29 Відповісти
Я так подозреваю что на экзамене по математике правильным ответом будет 1+1=73? Для журналистики, политологии и психологии это очень жизненная задача на сегодняшний момент.
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24.10.2021 20:30 Відповісти
***, нахрена математика журналісту чи психологу?
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24.10.2021 20:30 Відповісти
Для бандитского форсу.
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24.10.2021 21:08 Відповісти
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24.10.2021 20:36 Відповісти
Математику следует сделать обязательной по всем специальностям.
Нехрен учить дебилов в вузах.
Пусть идут в пту или работать.
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24.10.2021 20:37 Відповісти
Математика це не показник.
Був к нас в групі араб, тупий як пробка, але інтеграли та інші алгебраїчні закаракулі вправно рішав.
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24.10.2021 20:54 Відповісти
нічого дивного немає
математика, як і всі дисципліни з високим рівнем абстрактного, найкраще даються людям з традиційних, т. зв. синкретичних культур
про це добре розписав Маршалл МакЛюен у "Галактиці Гутенберга"
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24.10.2021 20:59 Відповісти
Додайте ще те, що в арабів алгебра це ніби письмо.
У них ганебно її не знати.
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24.10.2021 21:26 Відповісти
А в чому він був тупим? Погано знав російську мову? То це тому що він араб. А математика для вас каракулі? Ну і ну. Ще треба вияснити хто тупіший.
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24.10.2021 21:34 Відповісти
Бо тупий. Мову так і не вивчив. Це правда. Та всі бачили що він обмежений.
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24.10.2021 21:38 Відповісти
А наших ВНЗах при СССР студентів китайців ВСІ студенти вважали тупими. Ті теж мову погано знали. І сміялись над китайцями, бо вони говорили що Китай обжене Україну, Росію і т.п. Оці "тупі" китайці виявились правими і не такими вже тупими, як мерещилось нашим дурненькии студентам. Можливо і у вас з арабами подібна картина. В арабів вже значні досягнення в освоєнні штучного інтелекту, запустили об'єкт на орбіту Марсу.
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24.10.2021 22:07 Відповісти
Та до чого мова?
До речі, всі інші іноземці навіть українську вивчили.
Хіба ви не знаєте хто у вашому оточенні розумний а хто не надто? Це очевидні речі.
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24.10.2021 22:13 Відповісти
До того ж, чому ви вважаєте що я називаю огульно всіх арабів тупими?
Де ви таке прочитали?
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24.10.2021 22:14 Відповісти
Навіщо вона гуманітаріям? Я спецом від математики втік на гумантіраний факультет, але мені в моїй гуманітарній спеціальності математика не пригодилася від слова ВЗАГАЛІ. Якщо що, в мене з алегбри і геметрії 11 в атетстаті, маю золоту медаль і червоний диплом магістра в Шевченка (за першою вищою).

Так, базова арифметика, звісно, потрібна всім (бо рахувати треба вміти не лише на калькуляторі), але інтеграли і теореми з геометрії не особливо пригодяться в житті значній кількості людей із вищою освітою.
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24.10.2021 23:48 Відповісти
А головне - юрЬІстам математику введіть! Щоб більше не було "зарплата вчителям по $4000" або "40 млрд кубів газу за добу"...
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24.10.2021 20:42 Відповісти
а на иняз химию ?
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24.10.2021 20:45 Відповісти
И физкультуру!
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24.10.2021 21:09 Відповісти
В КНУ, на 1му курсі факультету кібернетики, фізкультура раніше була обов'язковим предметом, з заліками. Причина проста: факультет фізкультури, з залами, полями, тренажерами та басейном - через парк перейти, 5 хвилин...
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24.10.2021 21:32 Відповісти
Такое ощущение, что основная масса в ПТУ обучалась! Хотя в ПТУ тоже есть своя база!

Получать высшее образование в кабинетах бывшего детского садика без базы высших учебных заведений - НЕВОЗМОЖНО!
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24.10.2021 22:09 Відповісти
судьям китайский
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24.10.2021 20:48 Відповісти
Нічо. Всі українці відмінно навчені давати хабарі. Прорвуться.
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24.10.2021 20:52 Відповісти
Перший склад керівництва "Українського центру оцінювання якості освіти" (який ЗНО проводить), весь, був звільнений з причини кримінального провадження.

Суть злочину: ці діячі побудували систему, при якій діткам "важливих і потрібних людей" персонал УЦОЯО магічним чином робив "правильні" скани аркушів з хрестиками в потрібних квадратиках.

Як? Та в фотошопі малювали і в базі замінювали. Так, аби ці "правильні дітки" отримували 99% балів і могли потрапити на "бюджетні місця" в будь-який ВУЗ. Вони і потрапляли з такими сертифікатами і такими "знаннями". Якраз зараз всі ці дітки вже декілька років, як "з відзнаками" закінчили відповідні ВУЗ-и і тепер починають перебирати до своїх "високоінтеллектуальних" ручок бізнеси батьків, влаштовуються "помічниками депутатів", "заступниками директорів" та "суддями", звісно.

Карні справи були, а відклику "сертифікатів ЗНО" - не було.

Отак і живемо.
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24.10.2021 21:39 Відповісти
опять пострадают не мажоры....
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24.10.2021 21:53 Відповісти
Скласти ЗНО після нашого дистанційного навчання буде не просто.Згадаєте мої слова потім.
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24.10.2021 21:06 Відповісти
То не проблема. Дивіться вище мій пост з описом, як це вирішується відповідними людьми...
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24.10.2021 21:41 Відповісти
Математика развивает способность логического мышления. Развитое логическое мышление необходимо для успешной работы на большинстве специальностях.
Наверно могут обойтись без математики - музыканты, танцовщики, художники и т.п.
Медикам должна быть без выбора математика. Как можно доверять свое здоровье людям со слабым логическим мышлением.
Журналисты это 4-я власть. Математика обязательно. Может быть тогда будет меньше и примитивных статей.
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24.10.2021 21:13 Відповісти
Ми живемо в капіталістичному світі. Тут, якщо не знаєш математики, то тебе надурює якщо не якийсь Мавроді, так обов'язково твій безпосередній начальник.

Бо для мене (якщо припустити, що всі в школі математику все ж таки вчили) просто загадка: ЯК більшість людей в країні погоджується працювати за "менше 14 тисяч в місяць". Бо проста арифметика та здоровий глузд каже: якщо в твого начальника кожного року нова дача та новий мерседес, а в тебе 14 тисяч в місяць, то ти ідіот, раз далі погоджуєшся за ці копійки працювати.

И до речі, переважній більшості музикантів, танцівниць, художників як раз конче і потрібна математика, бо всі вони зараз існують не на ставці, в державному театрі чи державній художній майстерні, а є "самозайнятими творчими особами", які САМІ заробляють, самі все рахують, самі платять податки і розраховуються з постачальниками, замовниками та покупцями тощо.
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24.10.2021 21:47 Відповісти
Скільки двійочників,які математики не знають і мають великі гроші і порівняйте їх з вчителями математики,які ходять в затертих костюмах.Математика потрібна,але тільки початкова.Вищої всім точно не потрібно знати.
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24.10.2021 22:11 Відповісти
А може в нас більшість злодії чи напівзлодії з тих хто мають великі гроші? Злодіям точно математика не потрібна. Математики в США, Китаї в потертих костюмах не ходять. А злодіїв в Китаї страчують.
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24.10.2021 22:27 Відповісти
В США дівчата на Онліфанс заробляють по 100 тисяч доларів в день.І є усілякі ютубери і геймери і кіноактори,репери,спортсмени,артисти і тд.,також космічні гроші заробляють.А вони не математики.
В Китаї також все таке є.А злодіїв страчують вибірково.Ці хто віддає накази на страту,самі не менші злодії.
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24.10.2021 23:15 Відповісти
Деякі дівчата проституцією не зрівнянно більше заробляють ніж шкільні вчителі, в тому числі вчителі математики. Не можна оцінювати якість людини по грошам які вона заробляє.
А вище я сказав, що не всім потрібна математика. Навів приклади. А репери, спортсмени можуть обійтись не тільки без математики, але й взагалі без вищої освіти і добре заробляти. Якось так.
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24.10.2021 23:53 Відповісти
Ну так.Ази наприклад потрібні всім,банально та ж табличка множення.
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24.10.2021 23:59 Відповісти
Як на мене,то це все придумали закінчені дебіли.
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24.10.2021 21:22 Відповісти
Декілька років назад виявилось що 86% випускників шкіл стали студентами ВНЗ. Ось так просто. Країна загальної вищої освіти. Тому найпростішим способом послати "дурнів" на дешеву роботу зегенерати вважають ЗНО з математики. Правильно було б офіційно збільшити вступний бал з ЗНО з розрахунку щоб 70% дурненьких негайно опинялись на ринку праці з лопатами в руках і "розумнішали" кривавими мозолями. Там їм і місце! Ну який може бути вчитель з студента педуніверситету Драгоманов який вступив з 103 бала з ЗНО? Це рівень олігофрена!!! Вважаю що право на вступ до ВНЗ і безкоштовне навчання мають лише ті хто набрав від 170 балів. Решта працювати на поля, до станків і чистити сортири! Які на фіг "контрактники"?!! Це діти-паразити з сімей дурнуватих батьків які думають що платять "за навчання" а насправді їх дурні діти ніколи серйозно не навчаються! Вони здають "на мінімалці", особливо тупі за хабарі але всі пять років паразитують на батьках. Відрахувати дурня-контрактника неможливо бо для ВНЗ він "дійна корова" на 6 років. А потім оця "корова" з фіктивним дипломом займає якусь посаду і починає творити *****... От так і живемо в країні з найбільшою кількість дипломованих спеціалістів в Європі. Формально ми найрозумніші, а де факто недоумки бо, як писав Поет "Якби ви вчились так як треба то й мудрість би була своя"....
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24.10.2021 21:26 Відповісти
просто отменить контрактную форму обучения!
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24.10.2021 21:56 Відповісти
Согласен, высшее образование обесцененно напрочь. Уже и уборщицы с ВО, вот только уровень знаний у всех между 5 и 7 классами в лучшем случае.
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24.10.2021 23:55 Відповісти
Просто треба позабирати ліцензії у 90% новоутворених вузів і повернути їм статус ПТУ/технікумів/училищ, який був ще у 90-х! Універ Поплавського ще при Кравчуку був училищем культури, наприклад... Його зробили універом, але якість навчання так і лишилася на рівні училища!
Із нових вузів за останні 25-30 років дійсно якісними виявилися одиниці - типу Могилянки чи Острозької академії.
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25.10.2021 09:23 Відповісти
Підтримую. Щоб знати (здати) математику її потрібно вчити, більше ніяк. Хто здатен вивчити математику, вивчить все інше.
Математика - свого роду тест на здатність до навчання, але дійсно дуже складний і тому малопопулярний в учнів.
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24.10.2021 21:30 Відповісти
На самом деле математика самый простой предмет, потому что самый логичный. Языки намного сложнее, потому что там куча тупых исключений, запутанных ненужных правил, исключений из исключений и тд. А в математике все просто, и часто имея мозг и всего одну формулу можно вывести кучу других.
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24.10.2021 23:51 Відповісти
Насправді є купа гуманітаріїв з червоними дипломами, які погано вивчили математику. Навчатися вони здатні - про це свідчать їхні оцінки!
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25.10.2021 00:21 Відповісти
та то до піzди, он медики на першому курсі вчать фізіологію,а після інтернатури назви таблеток важко пригадують.
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24.10.2021 21:57 Відповісти
в медицине контрактная форма обучения--преступление! теперь ввели легальные поборы с врачей --50 баллов ежегодно , а это крутой бизнес! не говоря о интернатуре, специализации ....
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24.10.2021 22:08 Відповісти
математика нужна только технарям! химия медикам! а английский всем!
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24.10.2021 22:06 Відповісти
35. Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен во всех науках в природе? (Платон)
36. Было бы хорошо, если бы эти знания требовало само госу­дарство и если бы лиц, занимающих высшие государственные должности, приучали заниматься математикой и в нужных случаях к ней обращаться. (Платон)
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24.10.2021 23:02 Відповісти
Прекрасна цитата! Її необхідно вивчити всім "фанатам" математики, а потім звернутися до основ філософії і дізнатися, що Платон вважав ідеальною державу з тоталітарним політичним режимом.Цей шанувальник математики пропонував державі відбирати дітей у батьків і виховувати їх у спецінтернатах для формування кастової системи суспільства.
І ще:користуючись нагодою хочу поцікавитися у "високолобих" технарів: який з гуманітарних предметів змусив ваших колег спровокувати Куренівську трагедію, аварію на ЧАЕС, загадити Україну найбруднішою у світі хімічною промисловістю...список продовжіть самі.
Короче кажучи: інтелектуальній обмеженості знання з математики не зарадять!
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25.10.2021 09:39 Відповісти
Жестокий удар по гуманитариям
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24.10.2021 23:48 Відповісти
Будет меньше безработных с высшим образованием.
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25.10.2021 00:12 Відповісти
Голови людей ніяк не покине паранойя про нібито обовязок суспільства надавати роботу власникам дипломів, і то роботу де не треба тяжко працювати. При совку це зрозуміло: що ІТР що роботяга всі крутились в межах 120-145 сов.рубль. = "Хочешь сей, а хочешь куй - всьо равно получишь ху% "
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25.10.2021 07:40 Відповісти
Я который вообще не планирую получать высшее:🗿
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25.10.2021 07:59 Відповісти
Хіба для того щоби бути "політологом" треба освіта?
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25.10.2021 10:31 Відповісти
Я вас усіх розчарую, панове. Особливо тих розчарую, хто кричить тут за математику.

Той, хто вже здобув ступінь магістра чи бакалавра, має право не складати тих іспитів, а на основі першої освіти здобути другу. Це ж елементарно. Хіба що скласти ЄВІ з англійської та фахове випробування. Бо є багато тих, хто вже здобув потрібну освіту без математики. Це по-перше.

По-друге, я ще не бачив документів, де б це офіційно прописали, що той, хто хоче вступити на журфак, має скласти ЗНО з математики. Скиньте, хоч подивлюсь. А про ДПА у формі ЗНО казали, це чув. Так поясніть людям докладніше!

По-третє, я дуже радий, що для філологів не вигадали цю маячню з математикою, бо журналістика - це і є кастрована філологія, тільки там ще навчають, як гарно вигадувати та писати статті.

І насамкінець додам, що ви маєте мислити критично. Це просто стаття, у якій сказано про хворі фантазії уряду України. АЛЕ діти не винні, що їх погано навчають, і якщо країна потопає від незнання математики, то не треба кусати всіх відразу, можна зламати зуби.
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25.10.2021 11:49 Відповісти
 
 