Тим, хто планує вступати в 2022 році на політологію, журналістику чи психологію, доведеться складати ЗНО з математики

Значення сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики для вступу до вишів у 2022 році зросте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на osvita.ua.

Для вступу до вишу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу). За такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література.

Водночас у порівнянні з цьогорічною вступною кампанією роль математики підвищать для вступу на спеціальності "Політологія", "Журналістика", "Соціальна робота", "Соціальне забезпечення", де математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом.

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Також зміни в переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом, замість кількох предметів на вибір.

Це ж стосується й вступу на спеціальність "Міжнародні економічні відносини", для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом.

Водночас при вступі на всі спеціальності галузі "Охорона здоров’я" у вступників з'явиться вибір: замість другого обов'язкового предмета - "математика", абітурієнт зможе обрати математику або біологію.

Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією, комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо.

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ЗНО з математики потрібно для вступу на такі спеціальності: початкова освіта; середня освіта (математика); середня освіта (фізика); середня освіта (інформатика); середня освіта (трудове навчання та технології); дизайн ( "Графічний дизайн", "Дизайн одягу", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн"); менеджмент соціокультурної діяльності; економіка; політологія; соціологія; психологія; журналістика; облік та оподаткування; фінанси, банківська справа і страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля і біржова діяльність; науки про Землю; фізика і астрономія; прикладна фізика і наноматеріали; математика; статистика; прикладна математика; інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки; комп'ютерна інженерія; системний аналіз; кібербезпека; інформаційні системи і технології; прикладна механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; аварійна і ракетно-космічна техніка; суднобудування; металургія; електроенергетика; електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; атомна енергетика; теплоенергетика; гідроенергетика; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; мікро- і наносистемна техніка; хімічні технології та інженерія; електроніка; телекомунікації та радіотехніка; авіоніка; харчові технології; технології захисту навколишнього середовища; гірнича справа; нафтогазова інженерія та технології; видавництво і поліграфія; деревообробні та меблеві технології; архітектура і містобудування; будівництво та громадянська інженерія; геодезія та землеустрій; гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; лісове господарство; садово-паркове господарство; агроінженерія; соціальна робота; соціальне забезпечення; озброєння і військова техніка; національна безпека; пожежна безпека; громадська безпека; правоохоронна діяльність; річковий та морський транспорт; авіаційний транспорт; залізничний транспорт; автомобільний транспорт; транспортні технології; громадське управління і адміністрування; міжнародні економічні відносини; міжнародне право.