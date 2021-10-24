Тим, хто планує вступати в 2022 році на політологію, журналістику чи психологію, доведеться складати ЗНО з математики
Значення сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з математики для вступу до вишів у 2022 році зросте.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на osvita.ua.
Для вступу до вишу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу). За такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література.
Водночас у порівнянні з цьогорічною вступною кампанією роль математики підвищать для вступу на спеціальності "Політологія", "Журналістика", "Соціальна робота", "Соціальне забезпечення", де математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом.
Також зміни в переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом, замість кількох предметів на вибір.
Це ж стосується й вступу на спеціальність "Міжнародні економічні відносини", для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом.
Водночас при вступі на всі спеціальності галузі "Охорона здоров’я" у вступників з'явиться вибір: замість другого обов'язкового предмета - "математика", абітурієнт зможе обрати математику або біологію.
Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією, комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо.
ЗНО з математики потрібно для вступу на такі спеціальності: початкова освіта; середня освіта (математика); середня освіта (фізика); середня освіта (інформатика); середня освіта (трудове навчання та технології); дизайн ( "Графічний дизайн", "Дизайн одягу", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн"); менеджмент соціокультурної діяльності; економіка; політологія; соціологія; психологія; журналістика; облік та оподаткування; фінанси, банківська справа і страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля і біржова діяльність; науки про Землю; фізика і астрономія; прикладна фізика і наноматеріали; математика; статистика; прикладна математика; інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки; комп'ютерна інженерія; системний аналіз; кібербезпека; інформаційні системи і технології; прикладна механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; аварійна і ракетно-космічна техніка; суднобудування; металургія; електроенергетика; електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; атомна енергетика; теплоенергетика; гідроенергетика; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; мікро- і наносистемна техніка; хімічні технології та інженерія; електроніка; телекомунікації та радіотехніка; авіоніка; харчові технології; технології захисту навколишнього середовища; гірнича справа; нафтогазова інженерія та технології; видавництво і поліграфія; деревообробні та меблеві технології; архітектура і містобудування; будівництво та громадянська інженерія; геодезія та землеустрій; гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; лісове господарство; садово-паркове господарство; агроінженерія; соціальна робота; соціальне забезпечення; озброєння і військова техніка; національна безпека; пожежна безпека; громадська безпека; правоохоронна діяльність; річковий та морський транспорт; авіаційний транспорт; залізничний транспорт; автомобільний транспорт; транспортні технології; громадське управління і адміністрування; міжнародні економічні відносини; міжнародне право.
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выпускники, способные анализировать и писать не станут журналистами
Нехрен учить дебилов в вузах.
Пусть идут в пту или работать.
Був к нас в групі араб, тупий як пробка, але інтеграли та інші алгебраїчні закаракулі вправно рішав.
математика, як і всі дисципліни з високим рівнем абстрактного, найкраще даються людям з традиційних, т. зв. синкретичних культур
про це добре розписав Маршалл МакЛюен у "Галактиці Гутенберга"
У них ганебно її не знати.
До речі, всі інші іноземці навіть українську вивчили.
Хіба ви не знаєте хто у вашому оточенні розумний а хто не надто? Це очевидні речі.
Де ви таке прочитали?
Так, базова арифметика, звісно, потрібна всім (бо рахувати треба вміти не лише на калькуляторі), але інтеграли і теореми з геометрії не особливо пригодяться в житті значній кількості людей із вищою освітою.
Получать высшее образование в кабинетах бывшего детского садика без базы высших учебных заведений - НЕВОЗМОЖНО!
Суть злочину: ці діячі побудували систему, при якій діткам "важливих і потрібних людей" персонал УЦОЯО магічним чином робив "правильні" скани аркушів з хрестиками в потрібних квадратиках.
Як? Та в фотошопі малювали і в базі замінювали. Так, аби ці "правильні дітки" отримували 99% балів і могли потрапити на "бюджетні місця" в будь-який ВУЗ. Вони і потрапляли з такими сертифікатами і такими "знаннями". Якраз зараз всі ці дітки вже декілька років, як "з відзнаками" закінчили відповідні ВУЗ-и і тепер починають перебирати до своїх "високоінтеллектуальних" ручок бізнеси батьків, влаштовуються "помічниками депутатів", "заступниками директорів" та "суддями", звісно.
Карні справи були, а відклику "сертифікатів ЗНО" - не було.
Отак і живемо.
Наверно могут обойтись без математики - музыканты, танцовщики, художники и т.п.
Медикам должна быть без выбора математика. Как можно доверять свое здоровье людям со слабым логическим мышлением.
Журналисты это 4-я власть. Математика обязательно. Может быть тогда будет меньше и примитивных статей.
Бо для мене (якщо припустити, що всі в школі математику все ж таки вчили) просто загадка: ЯК більшість людей в країні погоджується працювати за "менше 14 тисяч в місяць". Бо проста арифметика та здоровий глузд каже: якщо в твого начальника кожного року нова дача та новий мерседес, а в тебе 14 тисяч в місяць, то ти ідіот, раз далі погоджуєшся за ці копійки працювати.
И до речі, переважній більшості музикантів, танцівниць, художників як раз конче і потрібна математика, бо всі вони зараз існують не на ставці, в державному театрі чи державній художній майстерні, а є "самозайнятими творчими особами", які САМІ заробляють, самі все рахують, самі платять податки і розраховуються з постачальниками, замовниками та покупцями тощо.
В Китаї також все таке є.А злодіїв страчують вибірково.Ці хто віддає накази на страту,самі не менші злодії.
А вище я сказав, що не всім потрібна математика. Навів приклади. А репери, спортсмени можуть обійтись не тільки без математики, але й взагалі без вищої освіти і добре заробляти. Якось так.
Із нових вузів за останні 25-30 років дійсно якісними виявилися одиниці - типу Могилянки чи Острозької академії.
Математика - свого роду тест на здатність до навчання, але дійсно дуже складний і тому малопопулярний в учнів.
36. Было бы хорошо, если бы эти знания требовало само государство и если бы лиц, занимающих высшие государственные должности, приучали заниматься математикой и в нужных случаях к ней обращаться. (Платон)
І ще:користуючись нагодою хочу поцікавитися у "високолобих" технарів: який з гуманітарних предметів змусив ваших колег спровокувати Куренівську трагедію, аварію на ЧАЕС, загадити Україну найбруднішою у світі хімічною промисловістю...список продовжіть самі.
Короче кажучи: інтелектуальній обмеженості знання з математики не зарадять!
Той, хто вже здобув ступінь магістра чи бакалавра, має право не складати тих іспитів, а на основі першої освіти здобути другу. Це ж елементарно. Хіба що скласти ЄВІ з англійської та фахове випробування. Бо є багато тих, хто вже здобув потрібну освіту без математики. Це по-перше.
По-друге, я ще не бачив документів, де б це офіційно прописали, що той, хто хоче вступити на журфак, має скласти ЗНО з математики. Скиньте, хоч подивлюсь. А про ДПА у формі ЗНО казали, це чув. Так поясніть людям докладніше!
По-третє, я дуже радий, що для філологів не вигадали цю маячню з математикою, бо журналістика - це і є кастрована філологія, тільки там ще навчають, як гарно вигадувати та писати статті.
І насамкінець додам, що ви маєте мислити критично. Це просто стаття, у якій сказано про хворі фантазії уряду України. АЛЕ діти не винні, що їх погано навчають, і якщо країна потопає від незнання математики, то не треба кусати всіх відразу, можна зламати зуби.