Заява Путіна про зношеність української ГТС свідчить, що в Росії щось задумали, і це дуже тривожно, - Зеркаль
Радник міністра енергетики України Лана Зеркаль вважає, що заява президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито українська ГТС може вийти з ладу, свідчить, що в Росії щось задумали.
Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Він дуже дивно робить акценти у своїх виступах. Як йому заманеться. Тому що вони зараз не допрокачують, навіть за цих можливостей, за які вони вже заплатили. Вони не прокачують 20% того, що можуть прокачувати в Європу. Вони зараз прокачують на рівні 85 мільйонів кубометрів на день, а можуть прокачувати оплачені 120", - зазначила Зеркаль.
Вона додала, що не можна навіть порівнювати кількість аварій, які відбуваються на українській ГТС і на російському маршруті.
"А вказувати на те, що він так вважає, не маючи ніяких підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали. І це дуже тривожно", - заявила радниця очільника Міненерго.
При цьому вона підкреслила, що українська ГТС дуже розгалужена, має чотири нитки.
"Це чотири великі труби, що працюють незалежно одна від одної. Тобто в нашого оператора ГТС завжди є можливість маневру. І говорити про зношеність, звісно, можна й доцільно, адже її треба модернізувати з точки зору, по-перше, викидів, по-друге, безпеки. І все це можна робити, якщо ти знаєш, які в тебе плани на майбутнє, і скільки ти будеш далі постачати, який у тебе взагалі бізнес-прогноз, як буде використовуватися твоя труба. А коли ми весь час залежимо від "політичної волі" того, хто постачає, і коли для Росії це не товар, а засіб політичного тиску, то ми завжди дуже залежимо від настрою або політичної доцільності", - зазначила Зеркаль.
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бред какой-то, напоминает анекдот про мужиков, подозревающих жен в неверности. если коротко, двое из собеседников находят подозрительные вещи в своем доме и подозревают, что их жены им изменяют. третий собеседник говорит, что тоже подозревает свою жену, потому что однажды нашел в своей спальне какого-то голого мужика в постели...
уже всем давно ясно, что именно задумала расея, а зеркаль - подозревает!
Воспользуется ли Путин предложением? Да, конечно, нет. Этого никто и не ждёт. Но этим Путин ярко подсветит, что использует газ и северный поток 2 как оружие. Повышая этим шансы санкций. И еще и еще раз ставя вопрос о том, что Россия, именно Россия, ненадежный партнер. А Украина, как раз, очень надежный. И готовый поддержать ЕС в меру своих скромных возможностей.
В итоге, Украина ничего не делая больно бьет по Путину.
https://glavcom.ua/columns/fursa/ukrajina-bolyache-vdarila-po-putinu-793383.html