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Заява Путіна про зношеність української ГТС свідчить, що в Росії щось задумали, і це дуже тривожно, - Зеркаль

Заява Путіна про зношеність української ГТС свідчить, що в Росії щось задумали, і це дуже тривожно, - Зеркаль

Радник міністра енергетики України Лана Зеркаль вважає, що заява президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито українська ГТС може вийти з ладу, свідчить, що в Росії щось задумали.

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Він дуже дивно робить акценти у своїх виступах. Як йому заманеться. Тому що вони зараз не допрокачують, навіть за цих можливостей, за які вони вже заплатили. Вони не прокачують 20% того, що можуть прокачувати в Європу. Вони зараз прокачують на рівні 85 мільйонів кубометрів на день, а можуть прокачувати оплачені 120", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що не можна навіть порівнювати кількість аварій, які відбуваються на українській ГТС і на російському маршруті.

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"А вказувати на те, що він так вважає, не маючи ніяких підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали. І це дуже тривожно", - заявила радниця очільника Міненерго.

При цьому вона підкреслила, що українська ГТС дуже розгалужена, має чотири нитки.

"Це чотири великі труби, що працюють незалежно одна від одної. Тобто в нашого оператора ГТС завжди є можливість маневру. І говорити про зношеність, звісно, можна й доцільно, адже її треба модернізувати з точки зору, по-перше, викидів, по-друге, безпеки. І все це можна робити, якщо ти знаєш, які в тебе плани на майбутнє, і скільки ти будеш далі постачати, який у тебе взагалі бізнес-прогноз, як буде використовуватися твоя труба. А коли ми весь час залежимо від "політичної волі" того, хто постачає, і коли для Росії це не товар, а засіб політичного тиску, то ми завжди дуже залежимо від настрою або політичної доцільності", - зазначила Зеркаль.

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ГТС (588) путін володимир (24099) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+24
и баба Йуля резко активизировалась, не вылазит из эфиров.. я чувствую синхронность событий..
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24.10.2021 20:36 Відповісти
+17
ГТС в прекрасном состояии а фантазии КГБшного барана то сказки Венского леса...
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24.10.2021 20:38 Відповісти
+16
Задумали...
Бо наші лози два роки ніфіга не робили, навпаки, скрізь нашкодили.
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24.10.2021 20:33 Відповісти
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Значит хотят диверсии делать на трубах.
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24.10.2021 22:15 Відповісти
..много чего можна свинского сделать, и диверсии, как у себя туфтовые, так и Украине реальные, запустить в трубопроводы гадость какую, компрессоры уничтожащую..., ладно, продолжать не буду))..много есть способов, как принудить европу в запуску сп2...и по ходу что то может может сработать, цар Пу не просто так ляпнул, Зеркаль права...нужно смотреть внимательно, в Украине спецов-антидиверсов, хватает...
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24.10.2021 23:03 Відповісти
да, блин
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24.10.2021 23:35 Відповісти
"шо-то задумали..."
бред какой-то, напоминает анекдот про мужиков, подозревающих жен в неверности. если коротко, двое из собеседников находят подозрительные вещи в своем доме и подозревают, что их жены им изменяют. третий собеседник говорит, что тоже подозревает свою жену, потому что однажды нашел в своей спальне какого-то голого мужика в постели...
уже всем давно ясно, что именно задумала расея, а зеркаль - подозревает!
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24.10.2021 23:50 Відповісти
Украина говорит, что готова сделать транзит дешевым. Даем скидку на 50 процентов. На дополнительный обьем. И ставит Путина в глупое положение. Ему, конечно, болезному, не привыкать, но все же. Предоставляя эту скидку Украина показывает, что в действиях Путина и Газпрома нет экономической логики. Только политическая. И что только исходя из политической целесообразности Путин усугубляет кризис в Европе.
Воспользуется ли Путин предложением? Да, конечно, нет. Этого никто и не ждёт. Но этим Путин ярко подсветит, что использует газ и северный поток 2 как оружие. Повышая этим шансы санкций. И еще и еще раз ставя вопрос о том, что Россия, именно Россия, ненадежный партнер. А Украина, как раз, очень надежный. И готовый поддержать ЕС в меру своих скромных возможностей.
В итоге, Украина ничего не делая больно бьет по Путину.

https://glavcom.ua/columns/fursa/ukrajina-bolyache-vdarila-po-putinu-793383.html
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25.10.2021 00:38 Відповісти
Толстый намек на череду аварий на газопроводе вследствие якобы "полной изношенности" трубы.
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25.10.2021 09:30 Відповісти
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