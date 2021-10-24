Заява Путіна про зношеність української ГТС свідчить, що в Росії щось задумали, і це дуже тривожно, - Зеркаль

Радник міністра енергетики України Лана Зеркаль вважає, що заява президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито українська ГТС може вийти з ладу, свідчить, що в Росії щось задумали.

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Він дуже дивно робить акценти у своїх виступах. Як йому заманеться. Тому що вони зараз не допрокачують, навіть за цих можливостей, за які вони вже заплатили. Вони не прокачують 20% того, що можуть прокачувати в Європу. Вони зараз прокачують на рівні 85 мільйонів кубометрів на день, а можуть прокачувати оплачені 120", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що не можна навіть порівнювати кількість аварій, які відбуваються на українській ГТС і на російському маршруті.

Читайте також: Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан

"А вказувати на те, що він так вважає, не маючи ніяких підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали. І це дуже тривожно", - заявила радниця очільника Міненерго.

При цьому вона підкреслила, що українська ГТС дуже розгалужена, має чотири нитки.

"Це чотири великі труби, що працюють незалежно одна від одної. Тобто в нашого оператора ГТС завжди є можливість маневру. І говорити про зношеність, звісно, можна й доцільно, адже її треба модернізувати з точки зору, по-перше, викидів, по-друге, безпеки. І все це можна робити, якщо ти знаєш, які в тебе плани на майбутнє, і скільки ти будеш далі постачати, який у тебе взагалі бізнес-прогноз, як буде використовуватися твоя труба. А коли ми весь час залежимо від "політичної волі" того, хто постачає, і коли для Росії це не товар, а засіб політичного тиску, то ми завжди дуже залежимо від настрою або політичної доцільності", - зазначила Зеркаль.

Читайте також: Заяви РФ про збільшення транзиту через Україну - це маніпуляції. "Газпром" уже тричі скорочував транзит, - Оператор ГТС