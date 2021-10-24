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Загибель українки Хатчинс у США: Розслідування зосередилося на двох членах знімальної групи

Загибель українки Хатчинс у США: Розслідування зосередилося на двох членах знімальної групи

Розслідування нещасного випадку, внаслідок якого в США загинула операторка Галина Хатчинс, зосередилося на фахівці зі зброї й помічникові режисера, який дав акторові Алеку Болдвіну пістолет.

Деякі подробиці інциденту з'явилися в судових документах, поданих офісом шерифа округу Санта-Фе для отримання ордера на обшук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. Однак поки що ніяких конкретних звинувачень не висунуто.

У документах йдеться про те, що помічник режисера Дейв Голлс, який передав пістолет Болдвіну, назвав його "холодним", що вказує на відсутність бойових патронів.

Помічник режисера не знав, що в пістолеті є бойові патрони, стверджує детектив Департаменту шерифа Санта-Фе в документах.

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Болдвін відразу після пострілу передав пістолет Ханне Гутьєррес - відповідальній за зброю на майданчику. За документами, вона вийняла стріляну гільзу й передала її та пістолет депутатам, коли вони прибули.

Ні Голлс, ні Гутьєррес публічно не коментували ситуації.

За повідомленнями в ЗМІ, стрілянина сталася через кілька годин після того, як кілька членів знімальної групи покинули її через скарги на умови праці.

Компанія Rust Movie Productions, яка займається виробництвом фільму "Іржа", заявила, що їй не було відомо про офіційні скарги, однак пообіцяла "продовжити співпрацювати з владою Санта-Фе" одночасно з власною перевіркою.

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Режисер Девід Соуза, який був поранений пострілом і госпіталізований, вперше прокоментував інцидент 23 жовтня, заявивши, що "спустошений" звісткою про смерть Хатчинс.

"Вона була хорошою, яскравою, неймовірно талановитою, билася за кожен дюйм і завжди заохочувала мене працювати краще", - сказав він у коментарі Deadline.

Раніше ЗМІ повідомили, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як в неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін.

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Топ коментарі
+13
Явно якась підстава. Хтось зумисне підклав бойовий патрон, розраховуючи на жертви.
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24.10.2021 22:11 Відповісти
+12
Шкода Галину
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24.10.2021 22:16 Відповісти
+12
я вот на секунду не задумался какой она национальности. Тут тролли рашенские сейчас любят раздувать антисемитскую тему - одна из фишек.
что касается национальности - знаете, после 14 года когда миллионы этнических украинцев в Рашке показали себя полными кацапами и после того как в АТО воевали какие угодно национальности, в том числе евреи - я придерживаюсь принципа Ататюрка.
Когда его спросили, кого он считает турком, он сказал -того, кто знает турецкий язык и сам считает себя турком.
По-моему - гениально и просто.
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24.10.2021 22:44 Відповісти
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Враховуючи, що був конфлікт, не виключно, що хтось з його учасників вирішив таким чином продемонтструвати неналежність умов праці і правил безпеки. При цьому, він (вона) не бажали чиєїсь смерті, а лише хотіли налякати.
Друга версія - банальна халатність. Вечором стріляли по пляшках чи ще кудись. Забули патрон. Змінились відповідальні за зброю, один одному сказав "окей". Хтось не перевірив, чи взяв не той револьвер - і от результат.
Для умисного убивства потрібен мотив. Звідси важко його розгледіти.
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25.10.2021 11:06 Відповісти
Как здесь не вспомнить о береженного бог бережет и шо гвинтiвка раз в год стреляет - это аксиома , не требующая доказательств, даже для непросвещенных.
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25.10.2021 12:32 Відповісти
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