У Білорусі почали "показові звільнення": з паперової фабрики перед візитом Лукашенка вигнали 70 учасників акцій протесту
У Білорусі звільнили 70 працівників Добруської паперової фабрики, які брали участь в акціях протесту влітку і восени минулого року.
Про це один із робітників повідомив білоруській службі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Таке рішення пов'язують із майбутнім візитом Олександра Лукашенка на підприємство 29 жовтня.
Крім списку звільнених, завод склав ще один список тих, хто візьме участь у зустрічі з Лукашенком. З цієї нагоди їм шиють нову форму.
Експерти ж впевнені, таким чином білоруський уряд намагається тримати людей у страху напередодні прийдешнього референдуму щодо нової редакції Конституції.
"Накладається кілька процесів. Перше - оптимізація персоналу, який піде ... Друге - це політична зачистка. Коли перед місцевим чиновником, який хоче вислужитися перед Лукашенком, стоїть вибір, якого працівника звільняти - природно, що під звільнення піде той, кого раніше притягували до адміністративної відповідальності, хто брав участь у мітингах. Показове звільнення - це, серед іншого, вкладається в загальну логіку поведінки білоруської влади. Перед референдумом нової Конституції нагнати страху на населення", - повідомив "Дому" експерт програми "Міжнародна й внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич.
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Как пример приведу (только Петра не приплетайте и не ищите зрады)
Знакомые выехали по тех. импорту в Беларусь. Приехали на фабрику шоколада. Делают закупку шоколада и конфет, но их удивляют ящики весовых конфет 4-5 кг. Они спросили, а не легче сделать фасовку от 0.5 кг и до 1 кг. Ведь и конечный потребитель сможет столько купить сразу. На что был прямой ответ : нам пофиг, мы на ставках и пофиг объёмы продаж, всё устраивает .
Занавес.
Совоки остался совком.
Кто понял - спасибо. Кто нет - и не поймёте.
Ну с таким подходом, даже если наобророт - менты будут безорыжные, а вы с пулемётами и БТР-ами, всё равно менты вас раскатают.
Потому что у них есть цель, намерение и воля к победе лбой ценой.
А вы - амёбы, неудивительно, что лидера себе такого же выбрали - эталонную амёбу, которая не только абсолютно безвольная, но ещё и тупая, как пробка.
Так что сняли тапки, затарились цветами - и вперёд, на штурм!
Заодно и трусы не забудьте снять.