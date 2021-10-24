У Білорусі почали "показові звільнення": з паперової фабрики перед візитом Лукашенка вигнали 70 учасників акцій протесту

У Білорусі звільнили 70 працівників Добруської паперової фабрики, які брали участь в акціях протесту влітку і восени минулого року.

Про це один із робітників повідомив білоруській службі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення пов'язують із майбутнім візитом Олександра Лукашенка на підприємство 29 жовтня.

Крім списку звільнених, завод склав ще один список тих, хто візьме участь у зустрічі з Лукашенком. З цієї нагоди їм шиють нову форму.

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Експерти ж впевнені, таким чином білоруський уряд намагається тримати людей у страху напередодні прийдешнього референдуму щодо нової редакції Конституції.

"Накладається кілька процесів. Перше - оптимізація персоналу, який піде ... Друге - це політична зачистка. Коли перед місцевим чиновником, який хоче вислужитися перед Лукашенком, стоїть вибір, якого працівника звільняти - природно, що під звільнення піде той, кого раніше притягували до адміністративної відповідальності, хто брав участь у мітингах. Показове звільнення - це, серед іншого, вкладається в загальну логіку поведінки білоруської влади. Перед референдумом нової Конституції нагнати страху на населення", - повідомив "Дому" експерт програми "Міжнародна й внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич.