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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі почали "показові звільнення": з паперової фабрики перед візитом Лукашенка вигнали 70 учасників акцій протесту

У Білорусі почали

У Білорусі звільнили 70 працівників Добруської паперової фабрики, які брали участь в акціях протесту влітку і восени минулого року.

Про це один із робітників повідомив білоруській службі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення пов'язують із майбутнім візитом Олександра Лукашенка на підприємство 29 жовтня.

Крім списку звільнених, завод склав ще один список тих, хто візьме участь у зустрічі з Лукашенком. З цієї нагоди їм шиють нову форму.

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Експерти ж впевнені, таким чином білоруський уряд намагається тримати людей у страху напередодні прийдешнього референдуму щодо нової редакції Конституції.

"Накладається кілька процесів. Перше - оптимізація персоналу, який піде ... Друге - це політична зачистка. Коли перед місцевим чиновником, який хоче вислужитися перед Лукашенком, стоїть вибір, якого працівника звільняти - природно, що під звільнення піде той, кого раніше притягували до адміністративної відповідальності, хто брав участь у мітингах. Показове звільнення - це, серед іншого, вкладається в загальну логіку поведінки білоруської влади. Перед референдумом нової Конституції нагнати страху на населення", - повідомив "Дому" експерт програми "Міжнародна й внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич.

Білорусь (7967) протест (2402) звільнення (2689)


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Топ коментарі
+13
знаете,мне их не жаль,у них просто был свой путь который назывался "мы сами знаем как...таракан зассал...майдана нам не надо..."отдельных людей жаль Андрюша Зельцер,земля тебе периной.
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24.10.2021 22:47 Відповісти
+10
ну хоть не расстреляли... или не повесили перед проходной - чтобы бульбофюрер видел работу карательной машины...
(простите за сарказм)...
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24.10.2021 22:40 Відповісти
+9
Сами виноваты. У них был шанс отправить картофельного диктатора в Ростов, но они испугались ОМОНовцев...
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24.10.2021 22:58 Відповісти
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ну хоть не расстреляли... или не повесили перед проходной - чтобы бульбофюрер видел работу карательной машины...
(простите за сарказм)...
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24.10.2021 22:40 Відповісти
страх - к свободе рычаг !
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24.10.2021 22:43 Відповісти
НЕТ!
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24.10.2021 23:08 Відповісти
Почему только перед приездом преза?
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24.10.2021 22:47 Відповісти
Місцеві дуполизи вислужились перед царем.
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24.10.2021 23:08 Відповісти
это его ставленники, а не собственники фабрики
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25.10.2021 05:48 Відповісти
лукавый пока всех болотных рабов по болотам не сгноит не успокоется.
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24.10.2021 22:47 Відповісти
знаете,мне их не жаль,у них просто был свой путь который назывался "мы сами знаем как...таракан зассал...майдана нам не надо..."отдельных людей жаль Андрюша Зельцер,земля тебе периной.
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24.10.2021 22:47 Відповісти
как говорят обитатели менцких болот достойны своей участи. теперь им главное успеть перед приходом мусоров приготовить цветочки и снять белые кроссовки.
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24.10.2021 22:51 Відповісти
Ты жертвам гулага советского тоже самое скажи .
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25.10.2021 02:09 Відповісти
Не переживайте, гулаг тоже у Луки наверняка в процессе постройки. Так что скоро на экранах, как и хотели. Все лучшие советские достижения, как Лука и обещал
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25.10.2021 10:32 Відповісти
Все вірно! Акції "ми не майдануті" та "поцілуй омонівця" сьогодні дають закономірні результати!
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25.10.2021 10:10 Відповісти
Сами виноваты. У них был шанс отправить картофельного диктатора в Ростов, но они испугались ОМОНовцев...
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24.10.2021 22:58 Відповісти
Не было у них никакого шанса . Ибо не вооруженные не подготовленные массы людей без лидеров сидящих в тюрьме обречены на поражение против росийского ФСБ и холуев лукашистов . Диванные стратеги типа тебя всегда знают как надо только сами кроме вони ничего делать не умеют .
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25.10.2021 02:12 Відповісти
"... без лидеров, сидящих в тюрме..." Це яких, тіхановського і бабарику? Так вони ж і були від фсб направлені по завданню кремля, щоб протестами примусити Луку до інтеграції в союз. Тому й були квіточки, а через три дні був даний відбій. Та раптом видворена Свєта взялася до справи, підбурюючи Захід.
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25.10.2021 07:07 Відповісти
Так ведь Лука их заранее предупредил.
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24.10.2021 23:05 Відповісти
бацку за жабры бульбой не возьмешь
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24.10.2021 23:06 Відповісти
работников то уволили но если присмотреться то на фото видно что здание фабрики в красно-белых тонах национального флага ( лукашенковскую тряпку флагом Беларуси не считаю ) ох и матерые вредители там засели
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24.10.2021 23:07 Відповісти
Как сказал бы В. Цой «люди в мире делятся на две категории - одни колят тратуарную плитку, а других увольняют с бумажной фабрики после того как они в насочках на скамеечке постояли».
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24.10.2021 23:15 Відповісти
Что сказать, совок и всё.
Как пример приведу (только Петра не приплетайте и не ищите зрады)
Знакомые выехали по тех. импорту в Беларусь. Приехали на фабрику шоколада. Делают закупку шоколада и конфет, но их удивляют ящики весовых конфет 4-5 кг. Они спросили, а не легче сделать фасовку от 0.5 кг и до 1 кг. Ведь и конечный потребитель сможет столько купить сразу. На что был прямой ответ : нам пофиг, мы на ставках и пофиг объёмы продаж, всё устраивает .
Занавес.
Совоки остался совком.
Кто понял - спасибо. Кто нет - и не поймёте.
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24.10.2021 23:37 Відповісти
У нас фасовки конфет тоже не по 0,5; 1 кг, а по несколько кг. Для этого достаточно зайти в Сельпо.
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25.10.2021 00:15 Відповісти
Плохо смотрите. В Сильпо всё весовые конфеты и печенье держат 0.5 кг конечному потребителю.
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25.10.2021 00:25 Відповісти
Ну наскільки я чув , білоруси найбільше переживали , щоб у них "нєбіло как на Майданє" . Тож їхні сподівання справдилися . Абсолютно протилежний результат.
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25.10.2021 00:01 Відповісти
Революцию в тапочках и перчатках не делают.
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25.10.2021 00:43 Відповісти
ну вот когда белоруское сопротивление будут финансирвать и готовить как палестинский Хамаз , тогда от лукашенко полетят кровавые ошметки и росийские наемники умоются собственной кровью . а пока безоружные люди по определению не могут противостоять вооруженному до зубов диктаторскому режиму поддерживаемому московским режимом .
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25.10.2021 02:15 Відповісти
Кто мешал 300-тысячной толпе в пустом городе сделать хоть что-то? Всемто этого песни с танцами устроили, придурки. Вам хоть все деньги мира принеси - только более дорогие цветы ментам будете дарить. Слили страну и тявкать уже бесполезно. Труп можно закапывать.
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25.10.2021 10:44 Відповісти
На Майдані спалили БТР , який пробував штурмувати барикади. Закидали пляшками і він згорів . Україна не росія .
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25.10.2021 06:38 Відповісти
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25.10.2021 10:12 Відповісти
Как раз наоборот - шанса проиграть не было абсолютно. Если бы было стремление. Но все лидеры хором орали, что они за мир во всём мире и пресекали любые попытки активистов что-то делать, сами же объявляли их провокаторами и сдавали ментам (!).

Ну с таким подходом, даже если наобророт - менты будут безорыжные, а вы с пулемётами и БТР-ами, всё равно менты вас раскатают.

Потому что у них есть цель, намерение и воля к победе лбой ценой.

А вы - амёбы, неудивительно, что лидера себе такого же выбрали - эталонную амёбу, которая не только абсолютно безвольная, но ещё и тупая, как пробка.
Так что сняли тапки, затарились цветами - и вперёд, на штурм!

Заодно и трусы не забудьте снять.
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25.10.2021 10:50 Відповісти
Полицейское государство, никак не иначе!
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25.10.2021 05:00 Відповісти
Ну це вже вибирай, або полицейское та незалежне, або прийдуть до влади чужі заробітчани і зруйнують не тільки порядок, але й економіку та добробут.
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25.10.2021 07:21 Відповісти
импотент мстит Матери Беларуси -народу
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25.10.2021 06:50 Відповісти
Переплутав Білорусь з Україною.
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25.10.2021 07:23 Відповісти
Зачем о них вообще писать?
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25.10.2021 09:04 Відповісти
А склолько там вообще рабочих? остальные либо ссыкло либо шестерки жополизы...почему не забастовать всем и всем коллективом перед прихездом луки забастовку объявить..и тогда уже уволят не их а ******** начальника
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25.10.2021 09:19 Відповісти
ну по цветочку то им подарили?
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25.10.2021 13:44 Відповісти
 
 