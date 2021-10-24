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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку року через бойові дії на Донбасі постраждали 63 мирні жителі, загинули - 15, - ОБСЄ

З початку року через бойові дії на Донбасі постраждали 63 мирні жителі, загинули - 15, - ОБСЄ

З початку 2021 року жертвами бойових дій на Донбасі стали 78 мирних жителів. З них 15 осіб загинули, 63 - зазнали поранень.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

За останні два тижні (в період з 4 по 17 жовтня) спостерігачі підтвердили інформацію про 6 жертв серед цивільного населення.

"4 людини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, а ще 2 постраждали внаслідок обстрілів. Таким чином, загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення з початку 2021 року досягла 78 осіб (15 загиблих і 63 поранених)", - йдеться у звіті.

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Також у цей період СММ зафіксувала незначне зниження кількості порушень режиму припинення вогню. Зафіксували 4 193 порушення порівняно з 4 324 за попередній двотижневий період.

ОБСЄ (3510) Донбас (22357) втрати (4443)


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Топ коментарі
+2
Местные жители, не лучше. Они звали русьге мир. Они его получили. И самое печальное, что они до сих пор не изменили свои убеждения...
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24.10.2021 23:00 Відповісти
+2
мойщик машин, ростовский урка,
в бой он позвал их ...
данбасских придурков
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24.10.2021 23:04 Відповісти
+1
Из мавзолейного зомбоящика они знают, кто их убивает
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25.10.2021 00:19 Відповісти
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Самиє чєсниє запарєбріковиє сми зкажуть що знову Україна винна...
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24.10.2021 22:56 Відповісти
да уж, натворили дел в Украине эти "бездомные национальности"...
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24.10.2021 22:56 Відповісти
Местные жители, не лучше. Они звали русьге мир. Они его получили. И самое печальное, что они до сих пор не изменили свои убеждения...
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24.10.2021 23:00 Відповісти
слесарю - слесарево
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24.10.2021 23:04 Відповісти
мойщик машин, ростовский урка,
в бой он позвал их ...
данбасских придурков
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24.10.2021 23:04 Відповісти
Убеждения не изменили, потому что знают кто их убивает
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24.10.2021 23:46 Відповісти
Из мавзолейного зомбоящика они знают, кто их убивает
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25.10.2021 00:19 Відповісти
какие нах "убеждения" гнида ты кацапская
первыми погибшими на Донбассе были альфовцы
которых тупо начали расстреливать на трассе
спецурики из мордора
благодари их мразь, за то что они раздмухали там войну
пока ты бросался под БТРы, чтоб не пустить ВСУ и верил кремлёвским пропангандонам, когда они рассказывали про "визитку Яроша"
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25.10.2021 00:27 Відповісти
По ЧЬИМ городам стреляла ркка с 1941-го по 1944-й???? ЧЬЕ мирное население находилось в этих городах???
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25.10.2021 03:10 Відповісти
Это с обеих сторон? Интересно конкретные цифры по обе стороны фронта.
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24.10.2021 22:59 Відповісти
Найвеличніший миролюбець не закінчив війну? А нахвалявся.
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24.10.2021 23:00 Відповісти
Домбасу звиздець. Домбасян розкидало по світу, а багато і загинуло.
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24.10.2021 23:16 Відповісти
сча бамбасу - звыздець
патамуша в 2014-м было пох
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24.10.2021 23:27 Відповісти
 
 