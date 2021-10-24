З початку року через бойові дії на Донбасі постраждали 63 мирні жителі, загинули - 15, - ОБСЄ

З початку 2021 року жертвами бойових дій на Донбасі стали 78 мирних жителів. З них 15 осіб загинули, 63 - зазнали поранень.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

За останні два тижні (в період з 4 по 17 жовтня) спостерігачі підтвердили інформацію про 6 жертв серед цивільного населення.

"4 людини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, а ще 2 постраждали внаслідок обстрілів. Таким чином, загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення з початку 2021 року досягла 78 осіб (15 загиблих і 63 поранених)", - йдеться у звіті.

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Також у цей період СММ зафіксувала незначне зниження кількості порушень режиму припинення вогню. Зафіксували 4 193 порушення порівняно з 4 324 за попередній двотижневий період.