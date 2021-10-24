З початку року через бойові дії на Донбасі постраждали 63 мирні жителі, загинули - 15, - ОБСЄ
З початку 2021 року жертвами бойових дій на Донбасі стали 78 мирних жителів. З них 15 осіб загинули, 63 - зазнали поранень.
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
За останні два тижні (в період з 4 по 17 жовтня) спостерігачі підтвердили інформацію про 6 жертв серед цивільного населення.
"4 людини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, а ще 2 постраждали внаслідок обстрілів. Таким чином, загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення з початку 2021 року досягла 78 осіб (15 загиблих і 63 поранених)", - йдеться у звіті.
Також у цей період СММ зафіксувала незначне зниження кількості порушень режиму припинення вогню. Зафіксували 4 193 порушення порівняно з 4 324 за попередній двотижневий період.
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в бой он позвал их ...
данбасских придурков
первыми погибшими на Донбассе были альфовцы
которых тупо начали расстреливать на трассе
спецурики из мордора
благодари их мразь, за то что они раздмухали там войну
пока ты бросался под БТРы, чтоб не пустить ВСУ и верил кремлёвским пропангандонам, когда они рассказывали про "визитку Яроша"
патамуша в 2014-м было пох