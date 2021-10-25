Висока ціна на газ вплине на майбутній урожай, оскільки зупиняються заводи, що виробляють добрива, - Зеркаль

Зростання цін на газ може вплинути не лише на тарифи житлово-комунальних послуг, а й на аграрний сектор.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в умовах зростання цін багато підприємств припиняють роботу, що своєю чергою впливає на хімічну промисловість.

"Всі ми зараз говоримо про ціни на газ у прив’язці до наших домівок, але ж, знову-таки, якщо подивитися трохи далі, то це буде мати вплив і на врожай наступного року. Тому що для того, щоб починати всі сільськогосподарські роботи, потрібно мати також і добрива. А добрива виробляються з газу. І зараз зупиняються заводи, які виробляють ці добрива, бо воно просто стає золотим", – пояснила Зеркаль.

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Водночас, за словами радниці міністра, український уряд розраховує на продовження транзиту та реверс газу з-за кордону: "тобто все це дуже комплексна картинка, де все залежить від наявності всіх елементів у системі".