Висока ціна на газ вплине на майбутній урожай, оскільки зупиняються заводи, що виробляють добрива, - Зеркаль
Зростання цін на газ може вплинути не лише на тарифи житлово-комунальних послуг, а й на аграрний сектор.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в умовах зростання цін багато підприємств припиняють роботу, що своєю чергою впливає на хімічну промисловість.
"Всі ми зараз говоримо про ціни на газ у прив’язці до наших домівок, але ж, знову-таки, якщо подивитися трохи далі, то це буде мати вплив і на врожай наступного року. Тому що для того, щоб починати всі сільськогосподарські роботи, потрібно мати також і добрива. А добрива виробляються з газу. І зараз зупиняються заводи, які виробляють ці добрива, бо воно просто стає золотим", – пояснила Зеркаль.
Водночас, за словами радниці міністра, український уряд розраховує на продовження транзиту та реверс газу з-за кордону: "тобто все це дуже комплексна картинка, де все залежить від наявності всіх елементів у системі".
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То Ви повинні бути у курсі цих проблем? Може і нам розкажете чому так відбувається?
ибо наши и сами могли извлечь прибыль из воздуха, пока газ не дорожал...
как поступил кабмин не знаем, но пол-бейрута снесло этими недорогими аммонитами...
короче, как и с масками: продали дешего, покупаем втридорога
украинские Азоты для ссср - самые удобные по этим составляющим...плюс рядом граница и черноморские порты
почему не предусмотрели ?
а ведь это уже не экономическое преступление , а подрыв нацбезопасности
Поясню: они на продукцию уже взвентят и мы её купим. Поверьте, они в ущерб не будут работать, в по факту наша комуналка и выйдет с подорожанием.
Хлопаю твоему предложению.
Газ подорожал? Подорожал.
Т.е. цена газа для населения нехило подскочит? Подскочит.
Подскочит весной? Весной.
Но вы с предлагаете поднять цену на газ для населения прямо сейчас?
Нормальная логика.
А то, что цена на многие услуги и товары зависят от цены газа, это понятно.
А владі нарешті посправжньому зайнятися власним видобуванням
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/black-sea-wheat-corn-and-sunflower-oil-fob-platts-futures/october-international-grains-update-2021.html?itm_source=cmegroup&itm_medium=news_tile&itm_campaign=black_sea.html#black-sea-wheat-futures
А рынок- он и без параши разберётся, какая цена газа будет всех устраивать.