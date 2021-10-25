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Новини Вислання російських дипломатів
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Колишнього генсека МЗС Австрії Петерліка підозрюють у передачі даних про "Новачка" завербованому ГРУ топменеджеру Wirecard Марсалеку

Колишнього генсека МЗС Австрії Петерліка підозрюють у передачі даних про

Колишнього генсека МЗС Австрії Йоханнеса Петерліка звільнили з посади посла Індонезії за підозрою в передачі колишньому топменеджеру Wirecard Яну Марсалеку документа Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), який був підготовлений після отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За даними видання, справа розслідується за фактом зловживання службовим становищем та порушення службової таємниці. У документі, як стверджується, була описана формула "Новачка" і процедура його виявлення, яку використовує ОЗХЗ.

Ян Марсалек - колишній головний операційний директор системи платежів Wirecard. Улітку 2020 року стало відомо про зникнення Марсалека: його підозрювали в крадіжці коштів клієнтів Wirecard на 2 млрд євро, влада Німеччини та Австрії оголосила його в розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У посольстві РФ запевнили, що заяви Британії про "причетність третьої особи" до отруєння Скрипаля "безпідставні"

У січні 2021 року центр "Досьє" опублікував розслідування, де говорилося, що Марсалек міг бути завербований ГРУ понад 20 років тому і він може переховуватися в Росії на одній з підмосковних резиденцій ГРУ. Як припускали розслідувачі, весь цей час Марсалек надавав російським розвідникам фінансові послуги, а також доповідав їм про контакти із західними спецслужбами і політиками.

За даними Financial Times, Марсалек вихвалявся перед трейдерами тим, що мав у своєму розпорядженні ці документи. Їхній зміст міг зацікавити російські спецслужби для того, щоб зрозуміти, як далеко ОЗХЗ просунулася в розслідуванні отруєння Скрипалів.

Як повідомлялось, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

30 червня "Новачком" отруїлися двоє людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив. Стерджесс знайшла флакон від парфумів, у якому був "Новачок", і застосувала. Роулі провів у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Автор: 

Австрія (974) Скрипаль (481) ОЗХЗ (29) новачок (1)


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Топ коментарі
+14
Вы туповат, если не поняли, что яд выявляют по определенной схеме, а не по-киношному ищут "новичок" в крови. Соответственно, австриец передал росииянам схему выявления яда в организме жертвы.
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25.10.2021 00:54 Відповісти
+8
Австрияк паРашка крепко за яйца держит...сплошные скандалы по сотрудничеству с ФСБ и ГРУ...
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25.10.2021 00:47 Відповісти
+5
Про формулу яда, это для солидности.
Суть новости содержится в одной фразе:
"Их содержание могло заинтересовать российские спецслужбы для того, чтобы понять, как далеко ОЗХО продвинулась в расследовании отравления Скрипалей."
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25.10.2021 00:59 Відповісти
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Австрияк паРашка крепко за яйца держит...сплошные скандалы по сотрудничеству с ФСБ и ГРУ...
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25.10.2021 00:47 Відповісти
Эта новость вывихнула мне мозг. Австриец наконец сообщил русне формулу их яда
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25.10.2021 00:48 Відповісти
Вы туповат, если не поняли, что яд выявляют по определенной схеме, а не по-киношному ищут "новичок" в крови. Соответственно, австриец передал росииянам схему выявления яда в организме жертвы.
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25.10.2021 00:54 Відповісти
То есть агент передал русне инструкцию организации ОЗХО, в которую собственно русня и входит. Ну допустим. И что в итоге дало русне знание этой методики?
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25.10.2021 00:59 Відповісти
Не выдумывайте ерунду.
Методика выявления яда рождается вместе с ядом.
Просто, читайте внимательнее.
"Их содержание могло заинтересовать российские спецслужбы для того, чтобы понять, как далеко ОЗХО продвинулась в расследовании отравления Скрипалей."
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25.10.2021 01:02 Відповісти
Про формулу яда, это для солидности.
Суть новости содержится в одной фразе:
"Их содержание могло заинтересовать российские спецслужбы для того, чтобы понять, как далеко ОЗХО продвинулась в расследовании отравления Скрипалей."
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25.10.2021 00:59 Відповісти
типа до этого гру не в курсе были, что такое новичок где логика?
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25.10.2021 06:17 Відповісти
Куда не глянь, везде "друзья Тупина 😁😁😁😁"
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25.10.2021 09:01 Відповісти
Куда не глянь, везде друзья Бенжамина Франклина, на самом то деле
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25.10.2021 10:22 Відповісти
Навіщо москалям тримати цих марселиків на якіхось дачах, щоб вони були ще і свідками. Давно ними і такими як вони раки пообідали. А виявлених любітєлєй вонючої московії відправляти туди жити із забороною повертатися в Європу.
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25.10.2021 09:31 Відповісти
 
 