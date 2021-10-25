Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин проти COVID-19 на душу населення, ніж бідні, - Financial Times

Глобальна ініціатива COVAX, створена для забезпечення доступу бідних країн до вакцин проти COVID-19, "значною мірою провалилася".

Про це йдеться в статті, опублікованій у газеті Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин проти COVID-19 на душу населення, ніж бідні країни, які покладаються на програму COVAX, підтриману ВООЗ", - повідомляє видання.

Мільйони людей у найбідніших країнах світу ще не отримали жодної дози, тоді як жителі найбагатших країн уже можуть ревакцинуватися.

Така нерівність, попереджає Financial Times, "може призвести до зростання захворюваності і появи більш вірулентних штамів, а також загальмувати відновлення світової економіки".

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у п'ятницю, що 82 країни можуть не досягти поставленої ВООЗ мети - прищепити 40 відсотків населення до кінця року.

"У більшості цих країн це лише проблема недостатньої і непередбачуваної пропозиції", - сказав він.

За даними Ресурсного центру Університету Джонса Гопкінса, станом на неділю у світі зареєстровано 243,3 мільйона випадків COVID-19, приблизно 5 мільйонів осіб померли. За даними центру, у світі введено 6,7 мільярда доз вакцин.

Також читайте: COVAX може змінити правила розподілу вакцин проти коронавірусу у світі