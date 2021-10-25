Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин проти COVID-19 на душу населення, ніж бідні, - Financial Times
Глобальна ініціатива COVAX, створена для забезпечення доступу бідних країн до вакцин проти COVID-19, "значною мірою провалилася".
Про це йдеться в статті, опублікованій у газеті Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин проти COVID-19 на душу населення, ніж бідні країни, які покладаються на програму COVAX, підтриману ВООЗ", - повідомляє видання.
Мільйони людей у найбідніших країнах світу ще не отримали жодної дози, тоді як жителі найбагатших країн уже можуть ревакцинуватися.
Така нерівність, попереджає Financial Times, "може призвести до зростання захворюваності і появи більш вірулентних штамів, а також загальмувати відновлення світової економіки".
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у п'ятницю, що 82 країни можуть не досягти поставленої ВООЗ мети - прищепити 40 відсотків населення до кінця року.
"У більшості цих країн це лише проблема недостатньої і непередбачуваної пропозиції", - сказав він.
За даними Ресурсного центру Університету Джонса Гопкінса, станом на неділю у світі зареєстровано 243,3 мільйона випадків COVID-19, приблизно 5 мільйонів осіб померли. За даними центру, у світі введено 6,7 мільярда доз вакцин.
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и этот раздатчик вакцин хочет, чтобы богатые были здоровы...
ибо богатые плодят богатсво, а бедные - бедность
Namībija aptur 'Sputnik V' izmantošanu pēc DĀR bažām par HIV risku
https://www.delfi.lv/news/arzemes/namibija-aptur-sputnik-v-izmantosanu-pec-dar-bazam-par-hiv-risku.d?id=53709471
Намибия останавливает использование «Спутника V» из-за опасений Южной Африки по поводу риска заражения ВИЧ
Министерство здравоохранения Намибии сообщило в заявлении после решения Южной Африки, что вакцинация Sputnik V будет немедленно приостановлена до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не одобрит экстренное использование продукта.
«Причина прекращения инъекции этой вакцины - осторожность, учитывая, что мужчины, получившие Sputnik V, могут подвергаться более высокому риску заражения ВИЧ при контакте с ним», - заявили в министерстве.
Намибия получила в подарок 30 000 доз Sputnik V из Сербии. На сегодняшний день введено менее 120 инъекций.
Aktivno vakcinirujeetsia i to nahren poslali.
Просто, на Планете будет меньше некачественных детей"
- Тому що дурні.
- Чому дурні?
- Тому що бідні.
Бедным странам лучше гробами запасаться.