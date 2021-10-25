Політв'язня кримського татарина Абдуллаєва, який перебуває в російській колонії в Башкортостані, знову відправили в ШІЗО, - мати

Співробітники Федеральної служби виконання покарань Росії знову відправили в штрафний ізолятор фігуранта кримської "справи Хізб ут-Тахрір", кримчанина Теймура Абдуллаєва, який утримується в російській колонії в Башкортостані.

Про це повідомила у Facebook його мати Діляра Абдуллаєва, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Теймура тримають у штрафному ізоляторі вже третю добу після того, як він вийшов звідти рівно тиждень тому. Вона наголосила, що з урахуванням терміну, коли засудженого тримали в особливо суворих умовах, він провів у карцері понад півтора року, зокрема майже два місяці під спеціальними умовами утримання.

"Мій син у капкані, і я нічим не можу йому допомогти. Чи варто нагадувати, що таке підвал, тобто штрафний ізолятор, якщо відомо, що СУУ (спеціальні умови утримання. - Ред.) - це одна з форм психологічного та режимного впливу на ув'язненого, це "катування безсонням", де в камері на 12 місць завжди 50 осіб, а спати можна лише в години відбою, не потрібно бути Ейнштейном, щоб порахувати, по скільки хвилин вони сплять на добу і чи сплять взагалі?" - написала мати Абдуллаєва.

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Нагадаємо, 18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". У грудні 2019 року Верховний суд РФ знизив усім термін ув'язнення на пів року.

Кримські татари були затримані за причетність до політичної діяльності ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і країн світу вона діє без обмежень на рівні національних законодавств.