Нерівномірний розподіл вакцин віддаляє перемогу над пандемією коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

У людства є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19. Насамперед вакцина.

Такі слова глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса наводить Le Journal de Montreal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Про це він заявив на Всесвітньому саміті охорони здоров'я в Берліні.

"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - заявив Гебреєсус.

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Глава ВООЗ пояснив, що "світ нерозумно використовував ці інструменти". Саме тому пандемія далека від завершення.

Гебреєсус заявив, що ВООЗ планувала:

- вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року;

- а також 70% – до середини 2022 року.

Та через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання. Глава ВООЗ додав: "Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу".

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Наприкінці жовтня 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року". Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах.