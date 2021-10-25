Нерівномірний розподіл вакцин віддаляє перемогу над пандемією коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус
У людства є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19. Насамперед вакцина.
Такі слова глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса наводить Le Journal de Montreal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Про це він заявив на Всесвітньому саміті охорони здоров'я в Берліні.
"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - заявив Гебреєсус.
Глава ВООЗ пояснив, що "світ нерозумно використовував ці інструменти". Саме тому пандемія далека від завершення.
Гебреєсус заявив, що ВООЗ планувала:
- вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року;
- а також 70% – до середини 2022 року.
Та через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання. Глава ВООЗ додав: "Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу".
Наприкінці жовтня 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року". Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах.
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