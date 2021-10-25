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Новини Боротьба з коронавірусом
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Нерівномірний розподіл вакцин віддаляє перемогу над пандемією коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нерівномірний розподіл вакцин віддаляє перемогу над пандемією коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

У людства є всі інструменти для подолання пандемії COVID-19. Насамперед вакцина.

Такі слова глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса наводить Le Journal de Montreal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Про це він заявив на Всесвітньому саміті охорони здоров'я в Берліні.

"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - заявив Гебреєсус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин проти COVID-19 на душу населення, ніж бідні, - Financial Times

Глава ВООЗ пояснив, що "світ нерозумно використовував ці інструменти". Саме тому пандемія далека від завершення.

Гебреєсус заявив, що ВООЗ планувала:

- вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця 2021 року;

- а також 70% – до середини 2022 року.

Та через нерівномірний розподіл вакцин ця мета далека від виконання. Глава ВООЗ додав: "Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн та компаній, які контролюють постачання, будуть відповідати їх діям. Націоналізм та накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу".

Також читайте: Спалах коронавірусу в Румунії: країна вводить комендантську годину й нові обмеження

Наприкінці жовтня 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 триватиме на рік довше, ніж передбачалося. Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року". Причина – повільні темпи вакцинації у бідних країнах.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Я не розумію, навіщо всюди показувати неосвіченого цигана? він на відробці отриманих бабок.
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25.10.2021 02:17 Відповісти
+2
Ефіопія найкраща країна світу! Україна має стати новою Ефіопією.
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25.10.2021 01:56 Відповісти
+1
дядя Адік тобі аплодує!
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25.10.2021 02:19 Відповісти
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Ефіопія найкраща країна світу! Україна має стати новою Ефіопією.
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25.10.2021 01:56 Відповісти
Ой чорна я си чорна

https://www.youtube.com/watch?v=Xd9y1KRdBHs

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25.10.2021 10:34 Відповісти
Бідні країни вимруть, заможні країни стануть ще заможнішими. Все логічно. Нєфіг розмножувати дармоїдів та паразитів, нехай краще живуть ті, хто для цього все робить.
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25.10.2021 02:08 Відповісти
дядя Адік тобі аплодує!
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25.10.2021 02:19 Відповісти
Я не розумію, навіщо всюди показувати неосвіченого цигана? він на відробці отриманих бабок.
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25.10.2021 02:17 Відповісти
Адік би тобою пишався! Він теж не любив чорношкірих та циган.
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25.10.2021 02:42 Відповісти
Я маю друзів циган. Але не подобається мені саме цей, а не всі. Хоча косяк визнаю .
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25.10.2021 03:21 Відповісти
Тедрос Аданом Гебреисус. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
https://www.youtube.com/watch?v=RoNYGlT3GFk&ab_channel=PETER
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25.10.2021 03:10 Відповісти
ВОЗ и сам Гебрейесус, умышленно переводят стрелки на богатые страны, типа, они виноваты. Сами не могут расследовать причины возникновения этого вируса, и уверены, что с последствиями должны бороться все. Сперва дайте ответ - кто виновен в создании этого вируса, и все расходы повесьте на виновника. Не хочет платить за свои ошибки - отобрать все активы и вернуть в каменный век, чтобы всем был урок - как поступают со странами, нашкодившими и отказывающими нести ответственность.
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25.10.2021 03:38 Відповісти
Вирус делает человечество лучше - тупые вымирают первыми.
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25.10.2021 03:40 Відповісти
Мітинг антивакцинаторів на центральному ринку Чернігова. Серед неосвічених базарників гасла проголошує спеціально заїхавший «правозахисник». А між «літаками з хімією», «вигаданим вірусом» та «вбивчою вакциною», звучать також і чіткі заклики до повалення конституційного ладу.
https://twitter.com/Neo_Right_UA/status/1451994265165475846
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25.10.2021 06:42 Відповісти
Доки будуть жити коронообдристанти. доти буде продовжуватись барандемія
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25.10.2021 07:29 Відповісти
 
 