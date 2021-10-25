Довибори до ВР на Черкащині: Кандидата-двійника "слуги народу" Войцеховського відправили під нічний домашній арешт
Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який змінив прізвище, ім'я та по батькові, щоб узяти участь у виборах двійником кандидата від "Слуги народу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову суду від 14 жовтня.
У документі наголошується, що проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 197 у Черкаській області призначені на 31 жовтня.
10 вересня ЦВК зареєструвала кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталія Войцеховського, який обіймає посаду Золотоніського міського голови в Черкаській області.
За версією слідства, невстановлені особи підмовили чоловіка змінити свої персональні дані і стати тезком Войцеховського, щоб втрутитися у виборчий процес.
Зміни зареєстрував 14 вересня Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в місті Києві, а 20 вересня чоловік подав документи для участі у виборах.
"Таким чином, ОСОБА_1 через чотири дні після прийняття постанови Центральної виборчої комісії № 333 від 10 вересня 2021 року та за шість днів до подачі документів до Центральної виборчої комісії змінив своє прізвище та ім`я з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 . У своїй автобіографії останній зазначив посаду та місце роботи, а саме голова Громадської спілки "Золотоніська Громадська Міська Рада", яка є співзвучною з посадою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформація щодо такої громадської спілки в цьому реєстрі відсутня, що свідчить, на переконання органів слідства, про умисні дії ОСОБА_1 та невстановлених на даний час слідством осіб на незаконний вплив на вільне волевиявлення виборців", - йдеться в документі.
Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 3 ст. 157 КК України як перешкоджання вільному волевиявленню виборців та іншому суб'єкту виборчого процесу, за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Водночас Окружний адмінсуд Києва ухвалою від 6 жовтня призупинив рішення про зміну прізвища, імені та по батькові, а також заборонив ЦВК використовувати змінені дані кандидата на виборах 31 жовтня.
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хотя какой ху есть больший ху среди них я уже и не знаю
А щодо "клізми" - так вона більше "ВАНОЙ" потрібна - другий десяток років "тужиться", а до "булави" дірваться не може - "гімниста" надто!
Майже банджо)
Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:
Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…
А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:
Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...
І вирішили помінять «поводиря», що обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:
Так де з «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...
Старий поводир гірко сміється:
А сьогодні - дорога до пекла…
https://twitter.com/highlander_free/status/1452291932949041152
Питання до зелених за що , тільки за те , що один зелений захотів стати зеленішим за іншого ? 🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
И чё то мне кажется шо у нас не запрещено иметь одинаковые фио.
Если кто то типа " знаменитый" считает шо его проценты заберёт " двойник", то " двойник" точно так же может считать шо его проценты заберёт типа " знаменитый"
Садите тогда обоих.
Позорная ситуация с двойниками их устраивала