Довибори до ВР на Черкащині: Кандидата-двійника "слуги народу" Войцеховського відправили під нічний домашній арешт

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який змінив прізвище, ім'я та по батькові, щоб узяти участь у виборах двійником кандидата від "Слуги народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову суду від 14 жовтня.

У документі наголошується, що проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 197 у Черкаській області призначені на 31 жовтня.

10 вересня ЦВК зареєструвала кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталія Войцеховського, який обіймає посаду Золотоніського міського голови в Черкаській області.

Також читайте: Поліція взялася розслідувати появу "кандидата-двійника" Войцеховського на довиборах до ВР на Черкащині

За версією слідства, невстановлені особи підмовили чоловіка змінити свої персональні дані і стати тезком Войцеховського, щоб втрутитися у виборчий процес.

Зміни зареєстрував 14 вересня Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в місті Києві, а 20 вересня чоловік подав документи для участі у виборах.

"Таким чином, ОСОБА_1 через чотири дні після прийняття постанови Центральної виборчої комісії № 333 від 10 вересня 2021 року та за шість днів до подачі документів до Центральної виборчої комісії змінив своє прізвище та ім`я з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 . У своїй автобіографії останній зазначив посаду та місце роботи, а саме голова Громадської спілки "Золотоніська Громадська Міська Рада", яка є співзвучною з посадою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформація щодо такої громадської спілки в цьому реєстрі відсутня, що свідчить, на переконання органів слідства, про умисні дії ОСОБА_1 та невстановлених на даний час слідством осіб на незаконний вплив на вільне волевиявлення виборців", - йдеться в документі.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 3 ст. 157 КК України як перешкоджання вільному волевиявленню виборців та іншому суб'єкту виборчого процесу, за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Також читайте: "Слуга народу" висуне на довиборах у Раду на Черкащині мера Золотоноші Войцеховського

Водночас Окружний адмінсуд Києва ухвалою від 6 жовтня призупинив рішення про зміну прізвища, імені та по батькові, а також заборонив ЦВК використовувати змінені дані кандидата на виборах 31 жовтня.