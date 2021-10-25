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Довибори до ВР на Черкащині: Кандидата-двійника "слуги народу" Войцеховського відправили під нічний домашній арешт

Довибори до ВР на Черкащині: Кандидата-двійника

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який змінив прізвище, ім'я та по батькові, щоб узяти участь у виборах двійником кандидата від "Слуги народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову суду від 14 жовтня.

У документі наголошується, що проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 197 у Черкаській області призначені на 31 жовтня.

10 вересня ЦВК зареєструвала кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталія Войцеховського, який обіймає посаду Золотоніського міського голови в Черкаській області.

Також читайте: Поліція взялася розслідувати появу "кандидата-двійника" Войцеховського на довиборах до ВР на Черкащині

За версією слідства, невстановлені особи підмовили чоловіка змінити свої персональні дані і стати тезком Войцеховського, щоб втрутитися у виборчий процес.

Зміни зареєстрував 14 вересня Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в місті Києві, а 20 вересня чоловік подав документи для участі у виборах.

"Таким чином, ОСОБА_1 через чотири дні після прийняття постанови Центральної виборчої комісії № 333 від 10 вересня 2021 року та за шість днів до подачі документів до Центральної виборчої комісії змінив своє прізвище та ім`я з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 . У своїй автобіографії останній зазначив посаду та місце роботи, а саме голова Громадської спілки "Золотоніська Громадська Міська Рада", яка є співзвучною з посадою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформація щодо такої громадської спілки в цьому реєстрі відсутня, що свідчить, на переконання органів слідства, про умисні дії ОСОБА_1 та невстановлених на даний час слідством осіб на незаконний вплив на вільне волевиявлення виборців", - йдеться в документі.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 3 ст. 157 КК України як перешкоджання вільному волевиявленню виборців та іншому суб'єкту виборчого процесу, за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Також читайте: "Слуга народу" висуне на довиборах у Раду на Черкащині мера Золотоноші Войцеховського

Водночас Окружний адмінсуд Києва ухвалою від 6 жовтня призупинив рішення про зміну прізвища, імені та по батькові, а також заборонив ЦВК використовувати змінені дані кандидата на виборах 31 жовтня.

Автор: 

суд (11736) Войцеховський (30) дострокові вибори (128) Слуга народу (2819) Чернігівська область (935)


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Топ коментарі
+4
Давно пора почистить избирательньій процесс от "двойников" , явное мошенничество и вмешательство в вьіборьі .
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25.10.2021 05:49 Відповісти
+4
Розумієш у чому справа: Ти ляльок-трансформерів у магазині іграшок бачив? Повернеш так - це автомобіль Повернеш інакше - людиноподібний робот От так і ваша "Юля" - в залежності від політичної ситуації то вона одного підтримує то іншого , то "ЗА" якесь рішення , то - "ПРОТИ" Так може у неї і чоловічі риси проявляються і член між ніг (в залежності від ситуації) виростає?!
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25.10.2021 07:03 Відповісти
+3
будет смишно если вместо лица №1 выберут лицо №4

хотя какой ху есть больший ху среди них я уже и не знаю
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25.10.2021 02:44 Відповісти
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будет смишно если вместо лица №1 выберут лицо №4

хотя какой ху есть больший ху среди них я уже и не знаю
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25.10.2021 02:44 Відповісти
Давно пора почистить избирательньій процесс от "двойников" , явное мошенничество и вмешательство в вьіборьі .
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25.10.2021 05:49 Відповісти
Розумієш у чому справа: Ти ляльок-трансформерів у магазині іграшок бачив? Повернеш так - це автомобіль Повернеш інакше - людиноподібний робот От так і ваша "Юля" - в залежності від політичної ситуації то вона одного підтримує то іншого , то "ЗА" якесь рішення , то - "ПРОТИ" Так може у неї і чоловічі риси проявляються і член між ніг (в залежності від ситуації) виростає?!
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25.10.2021 07:03 Відповісти
Добре ж тебе "торкнуло", ПЕСику кудлатий. Соєвих "канахветок" переїв? Буває. Клізьму пятивідерну тобі в поміч. Лікуйся. Я за тебе вболіваю. Хоча, в вашому випадку, це - невиліковне.
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25.10.2021 08:42 Відповісти
І ще. Знаю напевне, що у ПЕСикового "сивочолого брехла" - двійників не буде! Тому що, в падло мати таку фамілію, це - раз, а два - за нього і в єдиному екземплярі, проголосують тількі кончені "********", а їх - не більше 3-5 відсотків.
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25.10.2021 08:52 Відповісти
Так це не мене "торкає", а це ти "завівся" Твою "багіню" ніхто не чіпав , поки ти "на гімно схОдить" не почав І що - я неправий щодо її "флюгерства"?
А щодо "клізми" - так вона більше "ВАНОЙ" потрібна - другий десяток років "тужиться", а до "булави" дірваться не може - "гімниста" надто!
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25.10.2021 09:22 Відповісти
Лу Рід, Мік Джаггер і Девід Боуї разом тусуються в кафе Royale, 1973 рік.
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25.10.2021 06:25 Відповісти
Джон Леннон і Пол Маккартні зі своїми гітарами в Індії, 1968 рік.
Майже банджо)
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25.10.2021 06:27 Відповісти
Председателя ЦИК, зарегистрировавшего этого "кандидата" почему не арестовали? Где дело против конторы "слуг народа" в черкасской области, которые утвердили этого псевдокандидата ?
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25.10.2021 06:40 Відповісти
Ну по крайней мере с этим начали бороться.
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25.10.2021 06:54 Відповісти
«Притча» нових часів.

Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:

Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…

А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:

Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...

І вирішили помінять «поводиря», що обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:

Так де з «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...

Старий поводир гірко сміється:

А сьогодні - дорога до пекла…
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25.10.2021 06:55 Відповісти
Маладиє риганали використовують методи старих. Плоть від плоті.
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25.10.2021 07:14 Відповісти
Беркута знову нападають на активістів. Сьогодні молоді хлопці і дівчата вирішили проінформувати клієнтів спортивного клубу СКС про те, що він належить депутату з ОПЗЖ Іллі Ківі. На місці їх чекали колишні беркута режиму Януковича.
https://twitter.com/highlander_free/status/1452291932949041152
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25.10.2021 07:16 Відповісти
Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Источник:

Питання до зелених за що , тільки за те , що один зелений захотів стати зеленішим за іншого ? 🤣🤣🤣
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25.10.2021 07:14 Відповісти
"Снімай штани, дальшє действивать будім ми". Оцей п'яний (або не п'яний, в даному випадку немає значення) пролєтаріат з трьома актордами на гітарі в кабаку - ваш новий віцеспікер
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
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25.10.2021 07:20 Відповісти
Я так и не понял почему " двойник" это изменивший фио а не слуга?

И чё то мне кажется шо у нас не запрещено иметь одинаковые фио.
Если кто то типа " знаменитый" считает шо его проценты заберёт " двойник", то " двойник" точно так же может считать шо его проценты заберёт типа " знаменитый"
Садите тогда обоих.
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25.10.2021 07:21 Відповісти
Думаю, що якби двійник був, скажімо, від "Свободи" чи "ЄС", то ніякого арешту і суду не було б і близько.
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25.10.2021 07:38 Відповісти
Все правельно . Ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як їх обранець.
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25.10.2021 07:43 Відповісти
Щоби думати , потрібно мати мізки , а не зелену плісняву в голові 😡
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25.10.2021 08:17 Відповісти
Порохоботы, как всегда, против. И, как всегда, вместе с ОПЗЖ.
Позорная ситуация с двойниками их устраивала
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25.10.2021 08:54 Відповісти
Зеленые и их избератели и так обижены на весь мозг, и это их не унизит
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25.10.2021 08:11 Відповісти
Незабаром повідомлять, що "невстановлені особи" - це товариші Петра.
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25.10.2021 08:37 Відповісти
И ведь отделается же легким испугом! Когда уже за это будут реально сажать? Эта тварь, паразит по сути, который ворует голоса.
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25.10.2021 10:08 Відповісти
ви усеклі, що він ворує у СЛУГИ ? Тому й ТІЛЬКИ ТОМУ!!! йго пов"язали...
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25.10.2021 18:56 Відповісти
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25.10.2021 10:33 Відповісти
 
 