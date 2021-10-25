Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Кам'янки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС
За минулу добу, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, у бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.
"Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть російським катам на нашій землі !
Сейчас их зомбоящик зомбирует их. Уже не против Порошенка. Уже хохлы неправильные русские и т.п. Это наша земля и т.д.
Когда все будет готово …. Ну и естественно ждут стечение обстоятельств. И момент. Возможно где то под выборы президента они будут готовы.
Как это будет?
Как только у них пойдёт внутренне ограничение интернета, значит они уже готовы.
Массового вторжения не будет. Этой подготовки не скроишь от спутника.
Нужна провокация. Все войны так начинались. Кацапы в этом спецы.
Сценарий. Кого запустить на мясо? Естественно Орло. Там также зомбируют, что часть донецкой обл оккупировали хохлы.
Далее по плану можно с севера на Харьков и с Крыма в сторону Домбаса. Но это будут десантные части.
Итого. Для старта нужна провокация. Ущемление рускаязычных. А ещё лучше «хохлы убивают русских». И из Ордло рванут на спасение.
Провокация. Сейчас они мучаются, что бы придумать. Не взрывать же дома или троллейбусы. Организовать драку Хохлов с рускаязычными? Геноцид рускаязычных? Руская церковь, тоже вариант.
итого. Нужно следить за их даже мелкими движениями в донецкой вокруг Донецка и в луганской в стороне Северодонецке.
пс. Я не прав? Время два года. Все увидите.