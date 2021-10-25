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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Кам'янки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Кам'янки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у  Facebook.

Так, за даними штабу, у бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

"Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - повідомили в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Камянки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС 01

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обстріл (29105) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Героям Украіни слава !

Смерть російським катам на нашій землі !
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25.10.2021 07:22 Відповісти
On October 24th Russian forces invading Ukraine fired upon defenders four times, striking in the Svitlodarsk Bulge, around occupied Horlivka and north of occupied Donetsk. In one attack the Russians used 120mm mortars.
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25.10.2021 07:25 Відповісти
Кацапы готовятся к войне. Это факт.

Сейчас их зомбоящик зомбирует их. Уже не против Порошенка. Уже хохлы неправильные русские и т.п. Это наша земля и т.д.

Когда все будет готово …. Ну и естественно ждут стечение обстоятельств. И момент. Возможно где то под выборы президента они будут готовы.
Как это будет?

Как только у них пойдёт внутренне ограничение интернета, значит они уже готовы.
Массового вторжения не будет. Этой подготовки не скроишь от спутника.
Нужна провокация. Все войны так начинались. Кацапы в этом спецы.
Сценарий. Кого запустить на мясо? Естественно Орло. Там также зомбируют, что часть донецкой обл оккупировали хохлы.

Далее по плану можно с севера на Харьков и с Крыма в сторону Домбаса. Но это будут десантные части.
Итого. Для старта нужна провокация. Ущемление рускаязычных. А ещё лучше «хохлы убивают русских». И из Ордло рванут на спасение.
Провокация. Сейчас они мучаются, что бы придумать. Не взрывать же дома или троллейбусы. Организовать драку Хохлов с рускаязычными? Геноцид рускаязычных? Руская церковь, тоже вариант.

итого. Нужно следить за их даже мелкими движениями в донецкой вокруг Донецка и в луганской в стороне Северодонецке.
пс. Я не прав? Время два года. Все увидите.
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25.10.2021 13:14 Відповісти
 
 