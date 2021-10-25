Війська РФ за добу 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. У бік Кам'янки ворог бив зі 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, у бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

"Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - повідомили в пресцентрі ОС.