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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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"Існують певні ризики": омбудсмен Грузії вважає неможливим гарантувати безпеку і кваліфіковане лікування Саакашвілі в тюремній лікарні

Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія вважає, що лікувальний заклад №18 спеціальної пенітенціарної служби, куди в разі погіршення стану здоров'я може бути доставлений експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який продовжує понад три тижні голодування, не є для нього безпечним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У поширеній у неділю заяві омбудсмена йдеться, що 24 жовтня уповноважені Народного захисника Грузії перевірили якість готовності лікувального закладу №18 до прийому Саакашвілі і дійшли висновку, що вона не відповідає вимогам, необхідним для надання в разі необхідності йому повноцінної медичної допомоги.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що цей тюремний лікувальний заклад не відповідає висновкам і рекомендаціям групи лікарів, які спостерігають за станом Саакашвілі, а також "існують певні ризики з точки зору безпеки".

"Наприклад, у цьому закладі не може бути проведене магнітно-резонансне обстеження, комп'ютерна томографія, дуплексне сканування. Також в установі наразі не працює лікар-реаніматолог, однак, як пояснюють в адміністрації, чекають відповідного фахівця в найближчий період", - заявляє омбудсмен.

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На її думку, з огляду на ці факти може виникнути необхідність періодичного перевезення Саакашвілі до цивільної клініки, що, як вона вважає, для ув'язненого, котрий продовжує тривале голодування, небезпечно і може призвести до ризику погіршення стану.

Крім цього, омбудсмен бачить ризики з точки зору можливих інцидентів з іншими ув'язненими.

"Інфраструктура і середовище не виключають ризики вербальної агресії і шуму, словесних образ та психологічного тиску з боку певних груп ув'язнених", - заявляє Ломджарія.

У заяві наголошується, що апарат Народного захисника вважає, що спеціальна пенітенціарна служба міністерства юстиції Грузії повинна вибрати альтернативний медичний заклад, де буде можливим гарантування повноцінного і адекватного медичного сервісу та безпеки для Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1852) здоров’я (446) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (442)


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Топ коментарі
+8
І я думаю, що не треба відпускати Саакашвілі в тюремну лікарню, там надто небезпечно
Нехай сидить в тюремній камері
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25.10.2021 07:31 Відповісти
+6
Врёт омбудсмен. Все знают что в Грузии самые лучшие тюрьмы, реформированные самым успешным президентом.
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25.10.2021 07:33 Відповісти
+6
А при президентстві цього чма багатьох ув*язнених ним доправляли до цивільної лікарні ?
Чи зараз доправляють на раз ?
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25.10.2021 07:56 Відповісти
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І я думаю, що не треба відпускати Саакашвілі в тюремну лікарню, там надто небезпечно
Нехай сидить в тюремній камері
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25.10.2021 07:31 Відповісти
Тепер зрозуміло чого він поперся до Грузії, став почувати себе погано, а в Україні чи закордоном дорого лікуватися, так у тюремній "больничкє" полікують задарма
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25.10.2021 07:57 Відповісти
Я тоже считаю, что тюремная больничка для Миxуила небезопасна. В ней не "лечат" коксом, и пoциент может двинуть кони от ломки. Многие слуги урода не дадут соврать.
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25.10.2021 07:33 Відповісти
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25.10.2021 07:42 Відповісти
Врёт омбудсмен. Все знают что в Грузии самые лучшие тюрьмы, реформированные самым успешным президентом.
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25.10.2021 07:33 Відповісти
А чим він захворів вже? такий живчик був за часів Порошенка... правда при Зеленському мабуть і правда щось сталося... може йому там його кохана Слуга щось у їжу підсипала?
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25.10.2021 07:38 Відповісти
У Грузії повинне буть хоч одне відділення для утримання та лікування засуджених наркоманів От туди його і помістіть!
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25.10.2021 07:43 Відповісти
В Украине должно бьіть специальное место для совков-социопатов , без доступа к интернету.
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25.10.2021 07:50 Відповісти
А на форумі є місце для провокаторів - у "спамі"!
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25.10.2021 07:56 Відповісти
Задолбали уже носится с Саакашвили, и крутое оборудование ему подавай и с другими заключенными ему опасно общаться. Он же даже не болен а просто голодает, это лечится принудительным кормлением и все.
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25.10.2021 07:43 Відповісти
Йому ж "особливу" їжу видно треба, попробуй ще дістати.
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25.10.2021 08:45 Відповісти
А при президентстві цього чма багатьох ув*язнених ним доправляли до цивільної лікарні ?
Чи зараз доправляють на раз ?
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25.10.2021 07:56 Відповісти
Кажись это новый звездный час Миши ...давно так много про него не писали -кайфует ,наверно
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25.10.2021 08:38 Відповісти
Попробуйе для лечения этого зажиревшего в Украине Карлсона
испоьзовать черенок швабры. В бытнось его президентом этот метод
широко пратиковался в СИЗО Грузии.
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25.10.2021 08:53 Відповісти
Нема чим промивати карлсона від наркоти???
Хай п'є побільше води...
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25.10.2021 09:51 Відповісти
Нино, мне не всё равно
С кем ты пьёшь вино
И о чём твоё кино
Нино, знай, давным-давно
Небом решено, что ждет тебя встреча с Мишико.
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25.10.2021 10:26 Відповісти
У нас Юлія владіміровна тоже гАлАдАла.... навіть ходити не могла... І Гадя Савченко також зголодалась, аж зад в крісло не влазив ... Саакашвілі в свої рідній Грузіі, це його вибір, так чому у українців має "боліти голова" за Міхуіла?
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25.10.2021 10:43 Відповісти
столько, сколько он насрал в Украине - это самое меньшее, чего ему стоит ожыдать
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25.10.2021 11:58 Відповісти
А чем он болеет что ему требуется "квалифицированное лечение"?

Ломка - это разве заболевание?
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25.10.2021 11:57 Відповісти
 
 