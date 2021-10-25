"Існують певні ризики": омбудсмен Грузії вважає неможливим гарантувати безпеку і кваліфіковане лікування Саакашвілі в тюремній лікарні
Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія вважає, що лікувальний заклад №18 спеціальної пенітенціарної служби, куди в разі погіршення стану здоров'я може бути доставлений експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який продовжує понад три тижні голодування, не є для нього безпечним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У поширеній у неділю заяві омбудсмена йдеться, що 24 жовтня уповноважені Народного захисника Грузії перевірили якість готовності лікувального закладу №18 до прийому Саакашвілі і дійшли висновку, що вона не відповідає вимогам, необхідним для надання в разі необхідності йому повноцінної медичної допомоги.
Зокрема, в заяві йдеться про те, що цей тюремний лікувальний заклад не відповідає висновкам і рекомендаціям групи лікарів, які спостерігають за станом Саакашвілі, а також "існують певні ризики з точки зору безпеки".
"Наприклад, у цьому закладі не може бути проведене магнітно-резонансне обстеження, комп'ютерна томографія, дуплексне сканування. Також в установі наразі не працює лікар-реаніматолог, однак, як пояснюють в адміністрації, чекають відповідного фахівця в найближчий період", - заявляє омбудсмен.
На її думку, з огляду на ці факти може виникнути необхідність періодичного перевезення Саакашвілі до цивільної клініки, що, як вона вважає, для ув'язненого, котрий продовжує тривале голодування, небезпечно і може призвести до ризику погіршення стану.
Крім цього, омбудсмен бачить ризики з точки зору можливих інцидентів з іншими ув'язненими.
"Інфраструктура і середовище не виключають ризики вербальної агресії і шуму, словесних образ та психологічного тиску з боку певних груп ув'язнених", - заявляє Ломджарія.
У заяві наголошується, що апарат Народного захисника вважає, що спеціальна пенітенціарна служба міністерства юстиції Грузії повинна вибрати альтернативний медичний заклад, де буде можливим гарантування повноцінного і адекватного медичного сервісу та безпеки для Саакашвілі.
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Нехай сидить в тюремній камері
Чи зараз доправляють на раз ?
испоьзовать черенок швабры. В бытнось его президентом этот метод
широко пратиковался в СИЗО Грузии.
Хай п'є побільше води...
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