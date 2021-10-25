Під час інфекційних захворювань немає демократії, є диктатура збудника. Не хочете робити щеплення - сидіть удома і платіть за своє лікування, - Рубан

В Україні понад 10 років триває антивакцинальна кампанія. Уже зафіксовано спалах поліомієліту, що свідчить про те, що ситуація в країні з епідеміологічним благополуччям стала загрозливою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на телеканалі "Україна 24" глава Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

"Антивакцинальна кампанія в Україні триває масштабно з 2008 року. Ми можемо подивитися на інші цифри. У нас вже поліомієліт зареєстрований, а це вже спалах, це вже небезпечна ситуація. А чому в нас низький рівень вакцинації? Тому що не виконуються закони, не виконується той закон, який ігнорується всіма, закон, який створений на підставі досвіду, закон про санепідблагополуччя і захист від інфекційних хвороб", - повідомив Рубан.

Він також зазначив, що в часи, коли йдуть епідемії інфекційних хвороб, вакцинація має бути темою номер один, бо в цей час збудник хвороби встановлює свою диктатуру.

"Вакцинація має бути обов'язковою - і добровільною, і рекомендованою. Є право не вакцинуватися, сидіть вдома і працюйте, і платіть за своє лікування. Весь світ вакцинується. І немає при збуднику, при інфекційних захворюваннях демократії, є диктатура збудника. Ми маємо розуміти, що таке збудники, і як їм протидіяти", - зазначив глава Держпродспоживслужби в місті Києві.

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Раніше Олег Рубан повідомив, які сьогодні в Києві вживаються заходи для протистояння епідемії коронавірусу.

"На сьогодні по місту Києву підготовлено понад 5,5 тис. ліжок. І все літо департамент охорони здоров’я і Київська міська влада готували додаткові ліжка реанімаційні, додаткові дитячі ліжка, додатково кисневі точки. На сьогодні коливається рівень завантаження ліжок від 40% до 50%, і цей рівень буде сталий, якщо ми будемо стримувати епідемію спеціальними інструментами протиепідемічних заходів", — сказав Рубан.

Нагадаємо, за даними МОЗ, 20 791 новий випадок COVID-19 був зафіксований в Україні станом на 24 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1533 дитини та 237 медпрацівників.