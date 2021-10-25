В Україні за добу від COVID-19 померли 330 осіб, зафіксовано 14 634 нові випадки зараження, 4598 осіб одужали

В Україні зафіксовано 14 634 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 25 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За минулий тиждень зроблено понад 1 500 000 щеплень!

За добу 24 жовтня в Україні:

зафіксовано 14 634 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173);

101 331 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 75 240 людей, повністю імунізовані - 26 091 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3912 осіб;

летальних випадків – 330;

одужало – 4 98 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 784 039 осіб;

одужало – 2 380 374 особи;

летальних випадків – 64 202;

проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.





