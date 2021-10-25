Ми поки не бачимо того, що в Україні запроваджуватиметься повний локдаун, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують запроваджувати. Обмеження вводитимуть територіально.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 330 осіб, зафіксовано 14 634 нові випадки зараження, 4598 осіб одужали

Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.

"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.