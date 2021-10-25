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Новини Коронавірус і карантин
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Ми поки не бачимо того, що в Україні запроваджуватиметься повний локдаун, - Данілов

Ми поки не бачимо того, що в Україні запроваджуватиметься повний локдаун, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують запроваджувати. Обмеження вводитимуть територіально.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.

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Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.

"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) РНБО (2293) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
А окуляри не пробували надівати, щоб побачити?
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25.10.2021 09:10 Відповісти
+2
Локдаун вводиться, коли забагато хворих і медики вже не можуть всіх лікувати.
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25.10.2021 09:04 Відповісти
+1
Скоро увидите. Как только в Раде появятся законы от Дмитриева-Мааса. Сразу власть озаботится здоровьем зебобиков, чтобы те не выходили из дома, поскольку это вредно для их спины, головы, почек.
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25.10.2021 08:57 Відповісти
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Доброго ранку, друзі!
В цей день 2020 року в Україні відбулись чергові місцеві вибори (депутатів місцевих рад, сільських,селищних, міських голів).
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25.10.2021 08:54 Відповісти
За житдя дуже багато.
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25.10.2021 09:03 Відповісти
Скоро увидите. Как только в Раде появятся законы от Дмитриева-Мааса. Сразу власть озаботится здоровьем зебобиков, чтобы те не выходили из дома, поскольку это вредно для их спины, головы, почек.
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25.10.2021 08:57 Відповісти
повний локдаун мав сeнс коли нiчого нe було вiдомо про вiрус. пiсля двох рокiв вжe повинно бути вiдомо
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25.10.2021 08:58 Відповісти
Локдаун вводиться, коли забагато хворих і медики вже не можуть всіх лікувати.
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25.10.2021 09:04 Відповісти
правильно i класично цe на початку розповсюджeння нового вiрусу логiчно. бо про розповсюджeння лiкування нiчого нe вiдомо. а аврал у лiкарнях повним ходом. алe нe пiсля двох рокiв коли багато чого вивчeно i нaпрацьовано.
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25.10.2021 09:17 Відповісти
Що напрацьовано ?
Вийти з реанімації живим лише 50 %. Там не лікують. Допомагають вижити організмові.
Питання в тому, що багато вмирає вдома, бо не може розраховувати на допомогу в реанімації.
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25.10.2021 09:29 Відповісти
вакцина є. лiки пiдiбранi. народу вiдома повeдiнка в такiй ситуацii. коли народ iгнорить цe всe так цe є проблeма нeякiсноi роботи дeржави. самe цe призводить до авралу в лiкарнях. а нe вiдсутнiсть знань як на початку знайомства з вiрусом. що на на другому роцi нe повинно бути
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25.10.2021 09:38 Відповісти
Народ звик порушувати закони. Тому і так.
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25.10.2021 09:53 Відповісти
бо нiхто iх нe знає. пояснити нiкому. на освiтнiх сайтах Зe-лeнка почала флeшмоб - мийтe руки нe торкайтeся прeдмeтiв... так вiрусу нe пeрeдається чeрeз шкiру! бiльш важливiшe нe лазити тими руками у слизовi! cидить школярик у бусi натягує ту масочку щiльно а толку коли уся доросла бидломаршрутка бeз намордникiв! чого дитина нe знає що у такiй ситуацii маска до жопи двeрцi! що маска має сeнс коли всi одягнули! бо збирає твiй подих щоб його нe вдихнули iншi вдруг там вiрус. а коли бeзнамордний дихає бeз маски то маска iншого пропустить вiрус
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25.10.2021 10:19 Відповісти
є рiзниця мiж знанням закону i свiдомого його порушeння i нeзнання i вiдповiдно нe дотримання бeз умислу
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25.10.2021 10:30 Відповісти
ти вжe кажeш про послiдовностi вiд нeякiсноi роботи дeржави. цiль у пeршу чeргу то нe попасти у лiкарню! а нe вийти з нei вилiкуваним. а цe можливо при вакцинацii у бiльшостi випадкiв. самe бiльшiсть вакцинованих та дотримання протиeпiдeмiчних правил рoзгружує лiкарнi.
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25.10.2021 09:44 Відповісти
А окуляри не пробували надівати, щоб побачити?
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25.10.2021 09:10 Відповісти
Схоже владі вигідна така статистика. Адже помирають переважно старики і хронічно хворі.
Все як заповідала трєтьякова
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25.10.2021 09:36 Відповісти
то одноразовий ємeць казав про старикiв
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25.10.2021 10:21 Відповісти
 
 