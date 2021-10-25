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Ми поки не бачимо того, що в Україні запроваджуватиметься повний локдаун, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують запроваджувати. Обмеження вводитимуть територіально.
Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".
"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.
Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.
"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.
Топ коментарі
+4 Анатолий Панасюк
показати весь коментар25.10.2021 09:10 Відповісти Посилання
+2 Ksenia VB
показати весь коментар25.10.2021 09:04 Відповісти Посилання
+1 jklpqrs
показати весь коментар25.10.2021 08:57 Відповісти Посилання
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В цей день 2020 року в Україні відбулись чергові місцеві вибори (депутатів місцевих рад, сільських,селищних, міських голів).
Вийти з реанімації живим лише 50 %. Там не лікують. Допомагають вижити організмові.
Питання в тому, що багато вмирає вдома, бо не може розраховувати на допомогу в реанімації.
Все як заповідала трєтьякова