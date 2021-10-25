Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи: зараз між ними триває зіткнення, - Данілов

В Україні є мінімум три групи, які з'ясовують, хто з них буде представляти інтереси президента РФ Володимира Путіна на території нашої держави. Раніше була і четверта - група Медведчука.

Про це розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які перебувають на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, в фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз між цими групами йде з'ясування стосунків, хто буде тут старшим і представлятиме інтереси Росії.

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"Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто буде представляти тут інтереси Путіна. Група яка відпала - це була група Медведчука, четверта", - додав Данілов.