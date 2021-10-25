УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12332 відвідувача онлайн
Новини
38 843 99

Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи: зараз між ними триває зіткнення, - Данілов

Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи: зараз між ними триває зіткнення, - Данілов

В Україні є мінімум три групи, які з'ясовують, хто з них буде представляти інтереси президента РФ Володимира Путіна на території нашої держави. Раніше була і четверта - група Медведчука.

Про це розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які перебувають на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, в фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз між цими групами йде з'ясування стосунків, хто буде тут старшим і представлятиме інтереси Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сформулював причини, чому РФ продовжуватиме агресію проти України, "миротворцям" з ОП варто було б це прочитати, - Бутусов

"Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто буде представляти тут інтереси Путіна. Група яка відпала - це була група Медведчука, четверта", - додав Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Медведчук Віктор (1711) путін володимир (24103) росія (65994)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+57
зеленский возглавляет рейтинг.
показати весь коментар
25.10.2021 09:19 Відповісти
+33
вован. он же скоморох, он же клоун, он же главзебил, он же...В общем там много "он же", этого поля не хватит все вместить...
показати весь коментар
25.10.2021 09:23 Відповісти
+28
Є ще 5 група підтримки х..ла - слуги урода, котрі бачуть мир в очах х..ла.
показати весь коментар
25.10.2021 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Акуєть просто.
показати весь коментар
25.10.2021 09:14 Відповісти
шоб воцаріть зєзіка акі хла, надо ліквідіровать всєобщєє голосованіє
етім нончє і занята зєльоная свора, а етот работает говорящєй єйо головой
показати весь коментар
25.10.2021 20:33 Відповісти
зеленский возглавляет рейтинг.
показати весь коментар
25.10.2021 09:19 Відповісти
Юля, Пєтя, Желізняк?
показати весь коментар
25.10.2021 09:20 Відповісти
вован. он же скоморох, он же клоун, он же главзебил, он же...В общем там много "он же", этого поля не хватит все вместить...
показати весь коментар
25.10.2021 09:23 Відповісти
Ну как-же без бабы Дули? она в свое время очень выгодно продала Украину ***** за газ.
показати весь коментар
25.10.2021 09:24 Відповісти
Юлєчка,Єрмак...

РПЦвУ.

ТІ ,хто вчились у мацковських вузах,завербовані.. Це скоріше "група впливу"...
показати весь коментар
25.10.2021 09:57 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 12:29 Відповісти
Ну так да, медведчюка посадил, говорит, всё, будем напрямую работать
показати весь коментар
25.10.2021 14:52 Відповісти
а списочок?
показати весь коментар
25.10.2021 09:19 Відповісти
За список - НОВИЧОК!! Тут подумать нужно прежде чем рот на всю открывать.
показати весь коментар
25.10.2021 09:51 Відповісти
Торговцы Родиной. Классные пацаны, шо тут скажешь. Интересно, как они надеются пропетлять, чтобы путинского бабла хапнуть и на смереке не повиснуть?
показати весь коментар
25.10.2021 09:19 Відповісти
Є ще 5 група підтримки х..ла - слуги урода, котрі бачуть мир в очах х..ла.
показати весь коментар
25.10.2021 09:21 Відповісти
Пусть морды друг другу разшибут. За приво лизать ***** тухес
показати весь коментар
25.10.2021 09:22 Відповісти
Так "помиріть" ці групи, "розсадіть" їх, Малюська ж підготовив ВІП-камери, бо ще ненароком повбивають один одного. Проявіть гуманність.
показати весь коментар
25.10.2021 09:24 Відповісти
Не три группы,а три палаты с умалишенными.
показати весь коментар
25.10.2021 09:25 Відповісти
пока существует их целевая аудитория, будут существовать и палаты
показати весь коментар
25.10.2021 09:38 Відповісти
Вот когда начнут конкурировать за то, чтобы обнулить Пуйла еще раз, вот тогда все начнет налажываться.
показати весь коментар
25.10.2021 09:27 Відповісти
"Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина Источник:" - вообщем не сложно догадаться, что речь идет о всех основных оппонентах к действующей власти. Не согласен с нами - значит шпиЁн! )
показати весь коментар
25.10.2021 09:31 Відповісти
Харьковская, Ахметовская, Медведчуковская. Какая третья? Левочкина-Януковича?
показати весь коментар
25.10.2021 11:07 Відповісти
Партия за ЖОПУ, как же без них
показати весь коментар
25.10.2021 17:37 Відповісти
То зелені мають надію перехопити ініціативу в тих груп ?
показати весь коментар
25.10.2021 09:32 Відповісти
Вже перехопили
показати весь коментар
25.10.2021 17:17 Відповісти
А почему ети группы вражеских диверсантов не в тюрьме а мы просто смотрим как Украину подрывают изнутри и готовят к полномасштабному вторжению?
показати весь коментар
25.10.2021 09:39 Відповісти
мало знать - надо доказать в суде.
показати весь коментар
25.10.2021 11:08 Відповісти
Гетьмановича ,который переписывает путинские налоговые законы и восхищается лукашенкой,не забыл?
показати весь коментар
25.10.2021 09:40 Відповісти
Путлерский БОМЖатник претендует премию Нобелевского дебилизма концлагерь ГУЛАГ для мавзолейного быдла не ВРАГ.... сами в говне живут столетиями и остальных тудя тянут...
показати весь коментар
25.10.2021 09:41 Відповісти
Гигант мыслей- По его словам, сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы России. - Кто старший ,и представляет интересы - назначает куйло, он не допустит никакой самодеятельности.Не может "зе" ,самовольно назначить без указаний с мацквы, кого то другого , на место токсичного для Запада ермака
показати весь коментар
25.10.2021 09:41 Відповісти
це не суперечить словам Данілова..

" московські консерви" борються за право бути призначеним "старшей женой"...
показати весь коментар
25.10.2021 09:59 Відповісти
Есть ещё один,Лехой зовут,раздает интервью путинским средствам пропаганды и не стесняется.
показати весь коментар
25.10.2021 09:43 Відповісти
Правильно Андрей Пионтковский сказал : в дохлом Сссре управляли "троечники",сегодня РАБссией правят "двоечники"...
показати весь коментар
25.10.2021 09:43 Відповісти
Хотелось бы, что бы и сбу о них знала и принимала меры. Что ж они открыто работают против Украины , а мы только смотрим
показати весь коментар
25.10.2021 09:44 Відповісти
Головна група - це офіс єрмака, де президентом зє блазень...
показати весь коментар
25.10.2021 09:46 Відповісти
Турция поймала 6 Штирлицов Путлера,из НАТО Генсек Столтенберг выгнал всю ФСБшную камарилью...,но РАБссиянцы и тут сббрехали,типа сами ушли.... стадо баранов
показати весь коментар
25.10.2021 09:46 Відповісти
Гниды уже вылупляются.Явные и под прикрытием патриотических лозунгов.
показати весь коментар
25.10.2021 09:53 Відповісти
Жителям РАБссии предложено получать визы в США с территории Польши и Украины...это дружеский жест Анджея Дуды и Зели...
показати весь коментар
25.10.2021 09:55 Відповісти
Данилов, перечисли эти группы. Или это гостайна? Или мы просто пи***м шо не попадя, как в ОПе Бубочки.
показати весь коментар
25.10.2021 09:55 Відповісти
секрет полишинеля. Все их знают. Ахметовская, Левочкина, Фирташа, Медведчука.
показати весь коментар
25.10.2021 11:09 Відповісти
А Коломойского? Так это уже пятая группа.
показати весь коментар
25.10.2021 11:11 Відповісти
А чому б ці групи не назвати поіменно? І так у нас завжди-складемо дулю в кишені і ходимо горді та незалежні.
показати весь коментар
25.10.2021 09:59 Відповісти
сцикотно
показати весь коментар
25.10.2021 12:05 Відповісти
Известный и мною уважаемый украинский шоу-мен Дмитрий Чекалкин недавно рассказал интересную деталь...,оказывается 95 квартал с самого начала финансировал Виктор Ведмедчук с 2004 года...,а я думал Игорь Валерьевич...
показати весь коментар
25.10.2021 09:59 Відповісти
Груп є більше. І конкуренція за кацапську бабло. Д речі, в одну з груп - Зєлєнского-Єрмака входить і сам Данілов. І нещодавно стартувало створення ще однієї групи - ображеного на зелених Разумкова.
показати весь коментар
25.10.2021 10:01 Відповісти
Теперь мне понятен цирк типа с арестом Ведмедчука...,простой ФСБшный трюк для отвода глаз...
показати весь коментар
25.10.2021 10:02 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

https://twitter.com/hashtag/Sound%D0%A7%D0%B5%D0%BA?src=hashtag_click #SoundЧек

Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
показати весь коментар
25.10.2021 10:02 Відповісти
Выборы на носу...Панове...Все кто угодно лишь бы не Порошенко...слова Ольги ********** и Владимира Соловьева сегодня опять в тренде...,РАБссия боиттся Пороха Панически... Это очевидный факт
показати весь коментар
25.10.2021 10:05 Відповісти
Интересы Путина стремятся представлять в Украине минимум три группы, Данилов / Бл-ая манера кодлана Коломойского кукарекать ни за что не отвечая. Чтобы да так нет . Будем посмотреть.Таки вы продаёте или покупаете?
показати весь коментар
25.10.2021 10:13 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 10:13 Відповісти
Судячи по "вагнергейту", "великому крадівництві", під час пандемії, руйнації армії і здачі території, "формулі штайнмаєра, риго-ватних призначенцях, пліснява влада сама справляється з впровадженням фуйлового впливу.
показати весь коментар
25.10.2021 10:15 Відповісти
РАБссию сдал недавно известный Хмырь Бородай,ставший дупататьом ДурьДумы РАБссии,говорит Денис Казанский... а еще Стрелков-Гиркин ваще сдал Путлерских баранов у Максима Калашникова,такого же Хмыря рюсскаго Мира что и сам Гыркын... ,сдают чуваки кодло Путлеское...
показати весь коментар
25.10.2021 10:17 Відповісти
зачем кремлевскому ху@лу еще кто-то, если с развалом государства уже третий год вполне справляется зеленая шобла "слуг" и их глав-скоморох - ЗЕленый предатель.
показати весь коментар
25.10.2021 10:19 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 10:21 Відповісти
Украина выстоит,РАБссия нет,а знаете почему?Читаем Пушкина,и увидит РАБссия Смуту темную,тупую,кровавую и беспощадную...,а бунты типа Пугачева и прочих Кондратиев Булавиных и Разиных покажутся шуткой... 95 квартала
показати весь коментар
25.10.2021 10:25 Відповісти
Кстати сегодня - завтра, 25-26 октября 1917 года (по старому стилю)началась мировая ливарюцыя рюсскава быдла-Шариковых-Швонйдеров и прочих пьяных Балтийских матросов...праздник на РАБссии...
показати весь коментар
25.10.2021 10:30 Відповісти
Есть еще одна группа , под прикрьітием патриотической риторики , которую демонстративно "проклинал" Путин перед вьіборами 2019г. , обепечивая рост рейтинга среди проукраински настроенньіх избирателей. Но , номер не прошел...
показати весь коментар
25.10.2021 10:31 Відповісти
Зато в презы пошел,дегенератина)и теперь все пуйлу в глаза заглянуть просится -земли,завоёванные кровью отдал кацапам,а сцарь все одно зекрысой брезгует...
показати весь коментар
25.10.2021 10:39 Відповісти
Ага, ***** дало команду: "кто угодно ",тому мудрий нарід, "назло" *****, вибрав "кого угодно".
Ось і маємо знищену економіку, зовніщню політику, реформи, здану території, розжирівших в рази олігархів, "вагнергейт", "велике крадівництво" та лідерстов в світі по "ковід".
Де ж вас таких прицопаних беруть?
показати весь коментар
25.10.2021 12:26 Відповісти
товаріщ данілов, на мою думку,ваша ВЛАДА, відповідає усім путінським вимогам, для того ви і розгортаєте новий меседж, про сильну презеденську владу. І взагалі, ваше шобло, вважає, що мі лохі! вас усіх дуже занесло, дивіться, щоб дупи не позбивали, як почнете падати до Землі! То такий закон, рано чи піздно, усе падає до низу!
показати весь коментар
25.10.2021 10:38 Відповісти
Мудрий нарід, єто опасная для РАБссии категория гражданского общества...,которолго на РАБссии отродясь не было...после 1917 года...,восстание и массовые убиства в Новочеркасске летом 1962 года не в счет...
показати весь коментар
25.10.2021 10:38 Відповісти
Как интересно.
Я даже знаю про кого Данилов говорит.Те, что Зелёные - это безусловно люди полностью преданные Украине. )) А остальные как раз "несколько групп предателей"
показати весь коментар
25.10.2021 10:45 Відповісти
Зелена пліснява.
показати весь коментар
25.10.2021 18:13 Відповісти
Мне повезло в жизни...,я был участником 4 Майданов в Украине..., студенческого в 1990 году,Украина без Кучмы после убиства Гонгадзе в 2000,Майдан Ющенко 2004 г. и Майдан 2013 года...,больше не пойду...надоело стаду баранов объяснять и учить их думать...
показати весь коментар
25.10.2021 10:47 Відповісти
а Вы не подумали, что все эти майданы были неправильными?
показати весь коментар
25.10.2021 12:24 Відповісти
Майдан по определению не может быть неправильным. Майдан - это выражение воли народа.
показати весь коментар
25.10.2021 17:43 Відповісти
Майдан это выражение воли пришедших туда. Это наиболее активное население.
Никакое большинаство на Майдан не выходило

Вы думаете в РФ в 1917 году большевикам большая часть симпатизировала? Отнюдь.
Революции делают меньшинства, которые потом их пожирают..
показати весь коментар
25.10.2021 17:48 Відповісти
Абсолютно.
Майдан сделало меньшинство.
показати весь коментар
28.10.2021 20:33 Відповісти
Представники Держдепу самі зізналися, що в підтримку народної волі українців США вклали 5 мільярдів доларів.
показати весь коментар
25.10.2021 20:27 Відповісти
Главное - это результаты майдана, а не то как там было. Очень важно как к этим результатам относятся сами участники.
Показательно, что на "день майдана" собираются, чтобы отметить всего несколько десятков людей. То есть участники очень плохо относятся к результатам майдана и не хотят праздновать.
Поэтому строить музей майдана это абсурд, навязываеиый людьми которые были на трибуне, обманули простых участников и получили выгоду для мебя. Они хотят в музее выставить свои фото.
показати весь коментар
08.11.2021 00:03 Відповісти
А результаты майдана и не должны были быть для народа. Потому что люди на трибунах, придя к власти, не собирались делать системных изменений. Они собирались войти в готовую систему и использовать для себя. Что они успешно делают. А главное, что надо делать это ликвидация олигархии.
показати весь коментар
08.11.2021 00:11 Відповісти
ЧОМУ ж Зе-команда не приймає закон про колаборантів ???
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
показати весь коментар
25.10.2021 10:58 Відповісти
Вызвали на работу.Всем удачного дня. До вечера.
показати весь коментар
25.10.2021 10:59 Відповісти
цікаво,а хто ж ті "групи" у владу привів?Хіба не розумововідсталий "український" нарід?І доки цей совок буде в головах цих ідіотів,доки і будуть ці мордорські "групи" у нас сидіти у владі.
показати весь коментар
25.10.2021 11:15 Відповісти
А тому слід звернути увагу на патріотичне виховання молоді,і починати потрібно з дитсадка,щоб такі малороси як сьогоднішній "гетьман" не могли досягти таких висот.
показати весь коментар
25.10.2021 11:16 Відповісти
Интересно, это одному мне кажется, что Лехи луганского становится все больше и больше? Он и в международной политике профи и в экономике и в вакцинации и по ворам в законе спец и по олигархам...... А может он гэний, а может его в ***********......?
показати весь коментар
25.10.2021 11:20 Відповісти
Вопрос: остальные три группы все ли находятся в офисе президента? И в какую из них входит Зеленгский?
показати весь коментар
25.10.2021 11:30 Відповісти
опзж и порошенко голусуют в связке -случайно...?
показати весь коментар
25.10.2021 14:22 Відповісти
Уточните,по каким вопросам они голосуют в связки?Вы хотели сказать: *Совпадение? Не думаю*
показати весь коментар
25.10.2021 19:19 Відповісти
P.S.Ващу мысль можно было высказать честнее: без намёков, проще и более доходчиво, *Порошенко с его окружением одна из групп,которая работает в интересах Владимира Путина*.
показати весь коментар
25.10.2021 19:41 Відповісти
А открыто перечислить слабо. 1. Группа в ОПЗЖ которая ориентирована на Медведчка ( Рабинович, Шуфрич, Кива...) 2) Группа ОПЗЖ так называемые "газовики" Бойко - Левочкин и компания 3) Мураев со своим детищем и каналом " Наши" 4) "Партия " Шария. Ну эта четверка та что на слуху. Но полно групп и сообществ которые просто держат нос по ветру и не задумываясь перебегут в этот лагерь, если изменится политическая обстановка это типа " За майбутне", " Наш край","Довира", Партия Колесникова - наш дом Украина" добрая треть " слуг", ну и еще рад полит проектов которые или в тени или временно туда перебрались о которых мы немного подзабыли но они с легкостью могут обратно всплыть, типа " социалистов" " партии простых людей" и т.д.
показати весь коментар
25.10.2021 11:33 Відповісти
...можна добавити УПЦ МП - це фактично легальна антиукраїнська організація, яка діє під прикриттям релігії.
показати весь коментар
25.10.2021 13:34 Відповісти
Да согласен. ЕЕ нужно переименовать в Русскую православную церковь в Украине МП. Ввести по отношению к ним налоги как к " иностранному агенту" ( с соответствующим статусом,благо есть пример от их кураторов в РФ) Ну и конечно отобрать у них все Лавры и основные исторические культовые сооружения. Ну и еще поставить под жесткий контроль по отношению к анти украинским действиям с соответствующими мерами воздействия. Но нужно добавить что на подобное у любой власти в Украине ни когда не хватит пресловутой " политической воли".
показати весь коментар
25.10.2021 15:22 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 11:34 Відповісти
Группа Медведчука отваливает, но сейчас формируется харьковская группа....и вибори там
показати весь коментар
25.10.2021 11:36 Відповісти
Хабадные кремляди.
youtube.com/watch?v=DuGTzBSyWIA
показати весь коментар
25.10.2021 12:11 Відповісти
Пока ***** хочет взять изнутри. Но если крысу загнать в угол то она нападет.
Вот такая простая арифметика.
хотя есть ещё один вариант. Крыса ждёт удобного момента что бы напасть. А для этого нужно быть начеку и быть готовым.

Увы. Все очень просто в мире
показати весь коментар
25.10.2021 13:22 Відповісти
Так якого Ху ви паритесь? Упаковать і на паРашу.
показати весь коментар
25.10.2021 13:27 Відповісти
І перший з них - нєлох офшорний
показати весь коментар
25.10.2021 13:41 Відповісти
Нада просто зіткнуть цих виродків сильніше . Щоб вони поубивались .
Московські халуї.
показати весь коментар
25.10.2021 14:11 Відповісти
опзж,порох,юлька и ахметка
показати весь коментар
25.10.2021 14:20 Відповісти
дурррак ты
показати весь коментар
25.10.2021 17:45 Відповісти
Чуть дешёвая подача интриги. Одну группировку обозначил---остальные три нет. Так и сюжета тогда нет в этом всём сказаном. Тем более с такой должности.
показати весь коментар
25.10.2021 14:44 Відповісти
найвеличніший дурень та покидьок займає друге місце у цьому змаганні. Слава, тьфу, вова зе занадто тупий для першого.
показати весь коментар
25.10.2021 15:49 Відповісти
Во время войны в Украине есть группы представляющие интересы Путина и России.

Ауууууууу!

В какой стране это есть во время войны?
показати весь коментар
25.10.2021 20:35 Відповісти
Украиной рулит даже не зеледент, он в принципе не способен рулить. Сейчас идет торг между бородатой бабушкой зеледента и тупина про продажу всей Украины. Ермак как посредник кокса в джунгли зеледенту подсыпает.
показати весь коментар
25.10.2021 20:43 Відповісти
Хм... А давайте подумаем кто эти группы. Первая понятно Порох с ЕС, тут без варниантов. А другие две... Медведчук с ОПЗЖ уже не предатели и даже патриоты, значит отпадает...БЮТ одной ногой в коалиции,... значит Голос я так понимаю...а! и Кличко, точно, УДАР же!
показати весь коментар
26.10.2021 08:56 Відповісти
Порохоботи аж всираються вiд сказу....ну не такий iм Зелленський та й не такий...заспокойтеся-вiйна скiнчиться при президентствi Зеленського....
показати весь коментар
23.04.2022 22:28 Відповісти
 
 