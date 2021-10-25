Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи: зараз між ними триває зіткнення, - Данілов
В Україні є мінімум три групи, які з'ясовують, хто з них буде представляти інтереси президента РФ Володимира Путіна на території нашої держави. Раніше була і четверта - група Медведчука.
Про це розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які перебувають на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, в фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна", - зазначив Данілов.
За його словами, зараз між цими групами йде з'ясування стосунків, хто буде тут старшим і представлятиме інтереси Росії.
"Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто буде представляти тут інтереси Путіна. Група яка відпала - це була група Медведчука, четверта", - додав Данілов.
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етім нончє і занята зєльоная свора, а етот работает говорящєй єйо головой
РПЦвУ.
ТІ ,хто вчились у мацковських вузах,завербовані.. Це скоріше "група впливу"...
" московські консерви" борються за право бути призначеним "старшей женой"...
https://twitter.com/hashtag/Sound%D0%A7%D0%B5%D0%BA?src=hashtag_click #SoundЧек
Один із колишніх керівників «Інтера» підтвердив мені, що саме під час перебування Зеленського керівником цього телеканалу були максимальні суми, які неофіційно виділялись російським керівництвом, на підтримку цього антиукраїнського телеканалу - до 60-70 млн.$ на рік.
Ось і маємо знищену економіку, зовніщню політику, реформи, здану території, розжирівших в рази олігархів, "вагнергейт", "велике крадівництво" та лідерстов в світі по "ковід".
Де ж вас таких прицопаних беруть?
Я даже знаю про кого Данилов говорит.Те, что Зелёные - это безусловно люди полностью преданные Украине. )) А остальные как раз "несколько групп предателей"
Никакое большинаство на Майдан не выходило
Вы думаете в РФ в 1917 году большевикам большая часть симпатизировала? Отнюдь.
Революции делают меньшинства, которые потом их пожирают..
Майдан сделало меньшинство.
Показательно, что на "день майдана" собираются, чтобы отметить всего несколько десятков людей. То есть участники очень плохо относятся к результатам майдана и не хотят праздновать.
Поэтому строить музей майдана это абсурд, навязываеиый людьми которые были на трибуне, обманули простых участников и получили выгоду для мебя. Они хотят в музее выставить свои фото.
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
youtube.com/watch?v=DuGTzBSyWIA
Вот такая простая арифметика.
хотя есть ещё один вариант. Крыса ждёт удобного момента что бы напасть. А для этого нужно быть начеку и быть готовым.
Увы. Все очень просто в мире
Московські халуї.
Слава, тьфу, вова зе занадто тупий для першого.
Ауууууууу!
В какой стране это есть во время войны?