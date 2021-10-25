Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 жовтня у світі зареєстрували 320 232 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4735 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 244 444 105 випадків інфікування, з них 320 232 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 964 101 особа, з них 4735 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 221,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 4-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадкми - 3-тю і 2-гу позицію відповідно.



