У нас є всі необхідні інструменти, щоб завершити пандемію COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Світ має необхідний інструмент для подолання пандемії коронавірусу, і це - вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", таку заяву зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - уточнив Тедрос Гебреєсус.

Але поки ж, зазначає глава ВООЗ, людство нерозумно використовує цей інструмент.

Раніше організація планувала прищепити 40% населення кожної з країн до кінця 2021 року 70% - до середини 2022 року.

Однак нерівномірний розподіл вакцин не дозволяє реалізувати ці плани.

"Націоналізм і накопичення вакцин ставлять нас всіх під загрозу", - додав він.

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Крім того, заважає поширення фейковий інформації про небезпеку вакцинації від коронавірусу, через це деякі люди не поспішають робити щеплення. Вони вірять неправдивим даним. Однак лише вакцина може врятувати від важких наслідків і смерті в разі інфікування.