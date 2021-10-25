У нас є всі необхідні інструменти, щоб завершити пандемію COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус
Світ має необхідний інструмент для подолання пандемії коронавірусу, і це - вакцини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", таку заяву зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.
"Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - уточнив Тедрос Гебреєсус.
Але поки ж, зазначає глава ВООЗ, людство нерозумно використовує цей інструмент.
Раніше організація планувала прищепити 40% населення кожної з країн до кінця 2021 року 70% - до середини 2022 року.
Однак нерівномірний розподіл вакцин не дозволяє реалізувати ці плани.
"Націоналізм і накопичення вакцин ставлять нас всіх під загрозу", - додав він.
Крім того, заважає поширення фейковий інформації про небезпеку вакцинації від коронавірусу, через це деякі люди не поспішають робити щеплення. Вони вірять неправдивим даним. Однак лише вакцина може врятувати від важких наслідків і смерті в разі інфікування.
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они даже говно могут жрать полными ложками
удивительно почему они это еще не начали делать
дураки наверное потому что
її можна або виграти (коли вилікують всіх захворілих), або програти (коли число захворілих і померлих постійно збільшуватиметься, а протиепідеміологічні заходи - ізоляції, вакцинації - абсолютно не допомагатимуть)
прирост населения на планете увеличился до 1,23%, а до пандемии уже упал до 1,09%...
это точно страшная пандемия, грозящая вымиранием?
перед тем такой прирост населения был аж в 2009-2010 годах,
когда ВОЗ объявлял другую страшнейшую пандемию, от которой всех в Украине спасла Юля Тимошенко, завезя Тамифлю. Дальше прирост падал, пока не начался ковид.
А что еще делать на локдауне, кроме как детей? Вот и грозит планете перенаселение из-за локдаунов, не пандемий.
Ага, как в старом анекдоте: "Ковид, стой! Раз-два!".