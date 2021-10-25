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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На нас чекають важкі кілька місяців через необхідність пролонгації закону про ОРДЛО: Росія дуже хоче внести туди свої корективи, - Данілов

На нас чекають важкі кілька місяців через необхідність пролонгації закону про ОРДЛО: Росія дуже хоче внести туди свої корективи, - Данілов

На українську владу чекають важкі кілька місяців, вона підходить до питання щодо пролонгації закону про ОРДЛО. Росія має велике бажання внести туди свої корективи, ніби для вирішення цього питання.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"На нас чекають зараз важкі кілька місяців, коли ми підходимо до питання щодо пролонгації закону про ОРДЛО, відразу активізується Російська Федерація. У них є велике бажання внести туди свої корективи, щодо нібито вирішення цього питання. Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не ухвалить рішення про те, що війну треба завершувати, то ви можете все що завгодно писати і робити", - вважає Данілов.

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Він повідомив, що сам поки не бачить аргументів, чому він це має робити.

"Бо це велика гра щодо дестабілізації ситуації не лише на території України. Насправді його цікавлять більші території", - вважає секретар РНБО.

За його словами, Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони поводяться".

"Він (Путін. - Ред.) Вважає, що має показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. До того ж поведінка росіян у самій Європі - усі ці отруєння людей тощо - це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей. Ви знаєте, що Володимир Олександрович відкрито хоче, щоб ця війна завершилася. Але вона має закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність", - зазначив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) путін володимир (24103) росія (65994) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+14
Данилов, а хіба пролонгація закону буде в Думі Макшанської федерації?
Ждуть його тежелые пару месяцев...Обороной давай занимайся.
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25.10.2021 09:49 Відповісти
+8
Так твой босс Зеленский рассказывал сказки, что во всем виноват Порошенко... А ты теперь нам другую сказку завываешь..... Неужели Зеленский ПОДЛО ВРАЛ ???
Кстати, по офшорам Зеленского ( и не уплате налогов в ограмных размерах). расследование ведётся, или ему можно Все???
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25.10.2021 10:17 Відповісти
+7
В слуге Осла 250 штук голосов.
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25.10.2021 09:57 Відповісти
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Данилов, а хіба пролонгація закону буде в Думі Макшанської федерації?
Ждуть його тежелые пару месяцев...Обороной давай занимайся.
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25.10.2021 09:49 Відповісти
А ОПЗДеж, а інших колаборанів що, мало?
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25.10.2021 09:55 Відповісти
В слуге Осла 250 штук голосов.
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25.10.2021 09:57 Відповісти
Так в парламенте "моносброд" в большинстве. Абсолютное и нерушимое большинство от Зеленского ,Данилова и Ермака. Шо эта троица пожелает-то моносброд и примет, чего Данилов тень на плетень наводит?
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25.10.2021 09:59 Відповісти
Готовятся провалить этот закон. Типа "не виноватые мы, это нам тупин мешает" И вообще этот Данилов слишком хорошо и внятно озвучивает хотелки тупина, прямо его пресс-секретарь в Украине.
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25.10.2021 10:17 Відповісти
А про окупированный крым где законы? И какие вообще ОРДЛО могут быть в нашей стране? Я такой республики не знаю. Есть военные законы об окупированных территориях. Ето военное положение.
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25.10.2021 09:53 Відповісти
Чего вы не знаете? как расшифровывается ОРДЛО?
Отдельные Районы Донцкой и Луганской Областей.
Никаких "Донбассов" или ДНР или ЛНР!
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25.10.2021 11:12 Відповісти
Какие отдельные районы? Есть окупированная территория. Какой бл*** маразм вы все несете. Когда и в какой стране во время войны окупированную территорию называли Отдельными Районами? Ето только предатели и контрабандитсы боятся назвать все своими именами, чтобы не потерять свою выгоду.
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25.10.2021 11:15 Відповісти
Та просто посылайте их на куй......
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25.10.2021 09:54 Відповісти
Вы знаете, что Владимир Александрович открыто хочет, чтобы эта война закончилась он ишел в президенты обещая украинскому народу ее закончить ,а став презом он хочет,что бы и рашист захотел закончить войну,потому,что без него он уже не может ее закончить
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25.10.2021 09:57 Відповісти
Данилов, которого никто не выбирал, хочет учредить царька-диктатора, как в Мордоре, чтобы и самому возле трона конкретного царька крутиться подольше.
Украина не Мордор, где извечное самодержавие, до смерти очередного самодержца, а остальные рабы.
Полномочия президента наоборот нужно обрезать, и одновременно усилить криминальную ответственность и механизмы привлечения к ней представителей всех ветвей власти, и для Украины 5 лет на должности президента - это очень много, хватило бы и 3-х, и парламент каждый год на треть обновлять, чтобы за 3 года полностью обновлялся его состав, (судейская банда это отдельный долгий разговор), тогда легче было бы разрушить выстроенные клановые связи, которые используются верхушкой в личных, не обязательно корыстных, но и в них также, интересах.
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25.10.2021 09:59 Відповісти
Не в той теме оставил сообщение, предназначалось для соседней.
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25.10.2021 10:07 Відповісти
ну то есть чтобы вообще не с кого было спросить и не было центра принятия решений.
Путину бы такой хаос в управлении Украиной понравился.
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25.10.2021 11:13 Відповісти
Не понимаю ваших фантазий, в Орде со всех спрашивает царь или доверенные холуи царя,
в странах, где утвердилось современное британское право спрашивают со всех,
в Украине ответственные лица ни за что не отвечают, как показал новейший исторический опыт,
есть только разборки между "крышами", в которых ключевая роль принадлежит коррумпированной судебной власти, в которой уже 30 лет не могут навести цивилизованный порядок
(идея Данилова, что президент с сильными полномочиями наведет порядок - гнилая, получится царь, который не перед кем не отвечает).
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25.10.2021 12:49 Відповісти
Оце і всі корективи.
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25.10.2021 10:01 Відповісти
Не Россия,а вы.
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25.10.2021 10:01 Відповісти
Меня больше всего бесит не то что там ***** думает а то что наши предатели боятся ***** обидеть и делают все то что ему бы понравилось. А ***** нравится только уничтожение Украины и украинцев физически.
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25.10.2021 10:01 Відповісти
а разве только рашка хочет внести изменения, а товарищ депутут Гриб вместе с новинским и другим друзьям рассеи
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25.10.2021 10:06 Відповісти
ЗЕчмо наобіцяло ***** три короба, а тепер крутиться як вуж.
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25.10.2021 10:07 Відповісти
ой. а кто же этот "закон" принял? а может нинка ( южанина) его подкинула мыролюбцу?
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25.10.2021 10:11 Відповісти
А вот и сказочник о " злочинних попередниках" прискакал...
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25.10.2021 10:24 Відповісти
Так твой босс Зеленский рассказывал сказки, что во всем виноват Порошенко... А ты теперь нам другую сказку завываешь..... Неужели Зеленский ПОДЛО ВРАЛ ???
Кстати, по офшорам Зеленского ( и не уплате налогов в ограмных размерах). расследование ведётся, или ему можно Все???
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25.10.2021 10:17 Відповісти
Яке відношення має росія до наших законопроектів? Як це розуміти, що росія хоче внести щось в наші закони? То це не зовнішнє управління, коли хтось нам пише закони, наприклад московія, а зовнішнє управління коли хтось нам дає гроші і великі суми, наприклад США?
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25.10.2021 11:07 Відповісти
https://twitter.com/miroslavgai/status/1452237501339475969 На рассее транслируют украинский видео-контент без выплаты гонорара:
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25.10.2021 11:08 Відповісти
Если через два года В.А. пришёл к такому мнению,что и Порошенко,то пусть как минимум извиниться перед Порошенко за свои высказывания в его адрес и признает публично перед народом свои ошибки в высказываниях типа *посмотреть в глаза путина в которых увидел желание к миру* и как минимум за безграничную тупость.и как максимум за то,что на протяжения 2-х лет правления много делалось в интересах РФ.
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25.10.2021 11:14 Відповісти
А закон об ОРДЛО продлевать уже не надо.
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25.10.2021 12:57 Відповісти
 
 