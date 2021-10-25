На нас чекають важкі кілька місяців через необхідність пролонгації закону про ОРДЛО: Росія дуже хоче внести туди свої корективи, - Данілов
На українську владу чекають важкі кілька місяців, вона підходить до питання щодо пролонгації закону про ОРДЛО. Росія має велике бажання внести туди свої корективи, ніби для вирішення цього питання.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"На нас чекають зараз важкі кілька місяців, коли ми підходимо до питання щодо пролонгації закону про ОРДЛО, відразу активізується Російська Федерація. У них є велике бажання внести туди свої корективи, щодо нібито вирішення цього питання. Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не ухвалить рішення про те, що війну треба завершувати, то ви можете все що завгодно писати і робити", - вважає Данілов.
Він повідомив, що сам поки не бачить аргументів, чому він це має робити.
"Бо це велика гра щодо дестабілізації ситуації не лише на території України. Насправді його цікавлять більші території", - вважає секретар РНБО.
За його словами, Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони поводяться".
"Він (Путін. - Ред.) Вважає, що має показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. До того ж поведінка росіян у самій Європі - усі ці отруєння людей тощо - це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей. Ви знаєте, що Володимир Олександрович відкрито хоче, щоб ця війна завершилася. Але вона має закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність", - зазначив секретар РНБО.
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Ждуть його тежелые пару месяцев...Обороной давай занимайся.
Отдельные Районы Донцкой и Луганской Областей.
Никаких "Донбассов" или ДНР или ЛНР!
Украина не Мордор, где извечное самодержавие, до смерти очередного самодержца, а остальные рабы.
Полномочия президента наоборот нужно обрезать, и одновременно усилить криминальную ответственность и механизмы привлечения к ней представителей всех ветвей власти, и для Украины 5 лет на должности президента - это очень много, хватило бы и 3-х, и парламент каждый год на треть обновлять, чтобы за 3 года полностью обновлялся его состав, (судейская банда это отдельный долгий разговор), тогда легче было бы разрушить выстроенные клановые связи, которые используются верхушкой в личных, не обязательно корыстных, но и в них также, интересах.
Путину бы такой хаос в управлении Украиной понравился.
в странах, где утвердилось современное британское право спрашивают со всех,
в Украине ответственные лица ни за что не отвечают, как показал новейший исторический опыт,
есть только разборки между "крышами", в которых ключевая роль принадлежит коррумпированной судебной власти, в которой уже 30 лет не могут навести цивилизованный порядок
(идея Данилова, что президент с сильными полномочиями наведет порядок - гнилая, получится царь, который не перед кем не отвечает).
Кстати, по офшорам Зеленского ( и не уплате налогов в ограмных размерах). расследование ведётся, или ему можно Все???