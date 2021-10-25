На нас чекають важкі кілька місяців через необхідність пролонгації закону про ОРДЛО: Росія дуже хоче внести туди свої корективи, - Данілов

На українську владу чекають важкі кілька місяців, вона підходить до питання щодо пролонгації закону про ОРДЛО. Росія має велике бажання внести туди свої корективи, ніби для вирішення цього питання.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"На нас чекають зараз важкі кілька місяців, коли ми підходимо до питання щодо пролонгації закону про ОРДЛО, відразу активізується Російська Федерація. У них є велике бажання внести туди свої корективи, щодо нібито вирішення цього питання. Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не ухвалить рішення про те, що війну треба завершувати, то ви можете все що завгодно писати і робити", - вважає Данілов.

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Він повідомив, що сам поки не бачить аргументів, чому він це має робити.

"Бо це велика гра щодо дестабілізації ситуації не лише на території України. Насправді його цікавлять більші території", - вважає секретар РНБО.

За його словами, Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони поводяться".

"Він (Путін. - Ред.) Вважає, що має показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. До того ж поведінка росіян у самій Європі - усі ці отруєння людей тощо - це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей. Ви знаєте, що Володимир Олександрович відкрито хоче, щоб ця війна завершилася. Але вона має закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність", - зазначив секретар РНБО.