У людей з подвійним громадянством не має бути доступу до державної служби, - Данілов
Патріотично налаштовані українці в різних країнах світу повинні мати право на подвійне громадянство. Однак важливо законодавчо врегулювати ці процеси, щоб у людей з подвійним громадянством не було доступу до державної служби.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи тему подвійного громадянства, яка час від часу виникає в рішеннях РНБО і в розмовах навколо цих рішень, Данілов сказав, що це питання порушено, з ним "треба розбиратися".
"У Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн перебувають патріотично налаштовані наші громадяни, очевидно, що вони повинні мати таку можливість (отримати подвійне громадянство. - Ред.)", - сказав Данілов..
Інше питання, чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби.
"Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", – заявив Данілов.
При цьому він наголосив, що питання подвійного громадянства має вирішуватися на законодавчому рівні, і зараз у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які стосуються цих процесів.
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Но я хочу гражданство одной из стран ЕС. Почему мне отказывают в этом праве? Я не планирую занимать госдолжность.
Ст. 4 - це Розділ 1 Конституції, у Конституції сказано, що для змін у Розділ 1 300 голосів у Раді НЕДОСТАТНЬО, потрібен ще й референдум!
Ветеринар, розкажи українцям, скільки ПАТРІОТІВ у команді твого пліснявого ідола?
Хотя я не против почётного двойного гражданства, но только в исключительных случаях, например за значительный вклад субъекта в развитие данной страны.