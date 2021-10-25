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У людей з подвійним громадянством не має бути доступу до державної служби, - Данілов

У людей з подвійним громадянством не має бути доступу до державної служби, - Данілов

Патріотично налаштовані українці в різних країнах світу повинні мати право на подвійне громадянство. Однак важливо законодавчо врегулювати ці процеси, щоб у людей з подвійним громадянством не було доступу до державної служби.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи тему подвійного громадянства, яка час від часу виникає в рішеннях РНБО і в розмовах навколо цих рішень, Данілов сказав, що це питання порушено, з ним "треба розбиратися".

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"У Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн перебувають патріотично налаштовані наші громадяни, очевидно, що вони повинні мати таку можливість (отримати подвійне громадянство. - Ред.)", - сказав Данілов..

Інше питання, чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби.

"Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", – заявив Данілов.

При цьому він наголосив, що питання подвійного громадянства має вирішуватися на законодавчому рівні, і зараз у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які стосуються цих процесів.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) держслужбовці (337) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+6
читай Конституцию (и не прикрывайся патриотами, жаба)...
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25.10.2021 10:36 Відповісти
+5
Тоді прийдетьс розігнати ОП, КМУ та ВРУ,
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25.10.2021 10:37 Відповісти
+5
Данілов мені нагадує парторга
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25.10.2021 10:38 Відповісти
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читай Конституцию (и не прикрывайся патриотами, жаба)...
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25.10.2021 10:36 Відповісти
Данілов мені нагадує парторга
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25.10.2021 10:38 Відповісти
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25.10.2021 10:39 Відповісти
а что, есть другие мнения? я тоже против того, чтобы люди со вторым гражданством занимали госдолжности.
Но я хочу гражданство одной из стран ЕС. Почему мне отказывают в этом праве? Я не планирую занимать госдолжность.
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25.10.2021 11:03 Відповісти
За кого голосував в 2019 році?
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25.10.2021 11:05 Відповісти
он же тебе не скажет что голосовал за писюаниста...
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25.10.2021 13:34 Відповісти
Так вали в ес. Тебя кто-то держит в Украине?
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25.10.2021 11:18 Відповісти
Конституция Украины не запрещает второе гражданство! Она только признает единое украинское для гражданство для всех национальностей, проживающих в Украине. Чтобы каждая "национальность" не требовала особые привилегии для себя. Не более
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25.10.2021 13:15 Відповісти
Тоді прийдетьс розігнати ОП, КМУ та ВРУ,
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25.10.2021 10:37 Відповісти
А де вони харчуватись будуть, га?
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25.10.2021 10:56 Відповісти
Может чиновник просто должен быть честным и не коррумпированным?
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25.10.2021 10:37 Відповісти
т.е. святым ??? )))
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25.10.2021 10:41 Відповісти
Хорошо, что депутаты, министры и президент не госслужащие.
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25.10.2021 10:37 Відповісти
Нє, Данілов, отето ти не то сказав. Удолі.
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25.10.2021 10:37 Відповісти
Цель многоходовки Коломойского превращение Украины в Новую Палестину. Начальник Данилова Зеленский подписал закон о продаже земли. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 ./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. /Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время./ Рада приняла закон о противодействии антисемитизму.
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25.10.2021 10:44 Відповісти
Вы абсолютно правы!
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25.10.2021 11:31 Відповісти
у этих голубков три UA+RU+ISR=им можно.
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25.10.2021 10:44 Відповісти
И госслужба, и выборные должности, и самоуправление - хер, а не двойное гражданство! Набсоветы в госструктурах - хер, а не двойное гражданство! Лишить ворье малейшего шанса свалить с награбленным под прикрышкой другого паспорта.
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25.10.2021 10:51 Відповісти
с первым согласен, а набсоветы при чем?
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25.10.2021 11:04 Відповісти
Шоб не свалил прикорменный наблюдатель в теплые страны.
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25.10.2021 11:42 Відповісти
Конституція, Ст. 4: В Україні існує єдине громадянство.
Ст. 4 - це Розділ 1 Конституції, у Конституції сказано, що для змін у Розділ 1 300 голосів у Раді НЕДОСТАТНЬО, потрібен ще й референдум!
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25.10.2021 10:54 Відповісти
Коли плісняву цікавило дотримування Законів?
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25.10.2021 11:04 Відповісти
Це так, але хоча б 300 голосів їм все одно десь треба нашкребти... Навіть для відставки Разумкова їм це не вдалося!
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25.10.2021 11:05 Відповісти
Не только к госслужбе но и к голосованиям. Какой ты нафиг украинец если всю жизнь живёшь в Канаде или Израиле.
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25.10.2021 11:00 Відповісти
жить там можно и без гражданства этой страны.
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25.10.2021 11:04 Відповісти
В Украине можно жить и без гражданства Украины.
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25.10.2021 11:19 Відповісти
Немає бути доступу і в тих, хто оформив будинок в Ялті по російському паспорту?
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25.10.2021 11:01 Відповісти
Якого хріна, пліснява мразота свої шахер-махери завуальовує, прикриваючись патріотами? Хто у розумінні плісняви ПАТРІОТИ?
Ветеринар, розкажи українцям, скільки ПАТРІОТІВ у команді твого пліснявого ідола?
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25.10.2021 11:03 Відповісти
порахуйте в нинішніх чиновників Зе кварталу кількість ізраїльських, кіпрських, російських та паспортів ЄС- і отримаєте відповідь на чиє благо вони працюють!
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25.10.2021 11:13 Відповісти
У людей с двойным гражданством, не может быть гражданства Украины!!!
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25.10.2021 11:29 Відповісти
Ну почему? Пусть будет. Просто каждый, имеющий кроме гражданства Украины еще одно или больше, должен поменять свой украинский паспорт на украинский паспорт "гражданина нескольких стран", другого, например, зеленого цвета. Обладатель такого паспорта должен лишаться права участвовать в выборах и назначаться или избираться на государственные посты и приниматься на госслужбу. Возможно, я чего-то не учел, но вроде как этого должно быть достаточно. Хочешь полных прав, избавляйся от лишнего гражданства.
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25.10.2021 14:51 Відповісти
У людей должно быть одно, единственное гражданство. Удается тебе получить гражданство другой страны ( нет проблем) ты теряешь право быть гражданином предыдущей. Вот и все. И тут совершенно нет значения чье это "второе" гражданство от РФ, Китая, Израиля, Турции, Венгрии, Германии, США или скажем Монако. И это правильно.
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25.10.2021 11:55 Відповісти
В идеале - да. Двойное гражданство - это всё равно, как двойная регистрация по месту жительства. И это не украинское ноу-хау, подобная практика существует уже довольно давно в других странах. И это было сделано в первую очередь в меркантильных интересах, в том числе и для открытия офшорных компаний в других странах.
Хотя я не против почётного двойного гражданства, но только в исключительных случаях, например за значительный вклад субъекта в развитие данной страны.
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25.10.2021 13:00 Відповісти
верно
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25.10.2021 14:02 Відповісти
 
 