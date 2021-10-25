Данілов про запровадження візового режиму з Росією: "Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов озвучив позицію щодо введення візового режиму між Україною і Росією.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні Російська Федерація дуже агресивно ставиться до України як до держави.

"Вони вважають, що Україна - це штучний проєкт, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької і Луганської областей", - зазначив Данилов.

"Запроваджувати чи не запроваджувати якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію", - пояснив секретар РНБО.

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