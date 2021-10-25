Для І зони - від 8,5 тис. грн/міс., для ІІ - від 4,4 тис. грн/міс.: у Києві можна буде "забронювати" паркомісце

У Києві паркувальні місця можна буде придбати на спеціальних аукціонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у коментарі.

За його словами, часто припаркуватися не можна не тому, що місць немає, а тому що всі вони захоплені і заблоковані різноманітними організаціями, які "спільне і загальнодоступне чомусь почали вважати своїм власним, приватним і почали ставити усілякий мотлох".

"Ви можете побачити це всюди – біля "Парусу", "Олімпійського", інших бізнес-центрів. Біля багатьох ресторанів, банків, великих магазинів, модних бутиків і салонів краси. Символ того, що нам з вами там не місце, бо це місце зарезервовано під когось особливого", – підкреслив чиновник.

Він додав, що відповідальному бізнесу, якому для його діяльності необхідна парковка, пропонується укласти офіційний договір з містом про бронювання машиномісця шляхом використання офіційного міського знаку єдиного стандарту.

Машиномісце в межах одного паркомайданчика буде виставлятися на онлайн-аукціон за умови надходження на нього більше однієї заявки на бронювання.

"Аукціони проводитимуться на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їхні результати. Якщо у рамках аукціону бізнес-центр "А", якому бракує машиномісця, в конкуренції з бізнес-центром "Б" перетворить цю суму в рази більшу – це буде чесна ціна, і місто від цього тільки виграє", – пояснив Усов.

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При цьому ціна в кожній локації столиці буде різною.

"Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 гривень на місяць для І зони, від 4410 гривень на місяць – для II зони", – уточнив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що кількість заброньованих машиномісць у столиці не буде перевищувати 40%. Так, щонайменше 60% паркувального простору Києва завжди буде залишатися загальнодоступним для кожного.

Нагадаємо, використання комунальних парковок Києва було безкоштовним на період жорстких карантинних обмежень у квітні 2021-го. 28 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після закінчення локдауну в столиці парковки знову стануть платними. 1 липня - вперше за 12 років - зросли тарифи на паркування в Києві. У липні 2021 року Костянтин Усов заявив про те, що в Києві затвердили нові паркувальні зони для автомобілів. У новій версії розширилася зона з найдорожчим тарифом.