УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5995 відвідувачів онлайн
Новини
5 827 9

Для І зони - від 8,5 тис. грн/міс., для ІІ - від 4,4 тис. грн/міс.: у Києві можна буде "забронювати" паркомісце

Для І зони - від 8,5 тис. грн/міс., для ІІ - від 4,4 тис. грн/міс.: у Києві можна буде

У Києві паркувальні місця можна буде придбати на спеціальних аукціонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у коментарі.

За його словами, часто припаркуватися не можна не тому, що місць немає, а тому що всі вони захоплені і заблоковані різноманітними організаціями, які "спільне і загальнодоступне чомусь почали вважати своїм власним, приватним і почали ставити усілякий мотлох".

"Ви можете побачити це всюди – біля "Парусу", "Олімпійського", інших бізнес-центрів. Біля багатьох ресторанів, банків, великих магазинів, модних бутиків і салонів краси. Символ того, що нам з вами там не місце, бо це місце зарезервовано під когось особливого", – підкреслив чиновник.

Він додав, що відповідальному бізнесу, якому для його діяльності необхідна парковка, пропонується укласти офіційний договір з містом про бронювання машиномісця шляхом використання офіційного міського знаку єдиного стандарту.

Машиномісце в межах одного паркомайданчика буде виставлятися на онлайн-аукціон за умови надходження на нього більше однієї заявки на бронювання.

"Аукціони проводитимуться на незалежних платформах, і КМДА точно не зможе впливати на їхні результати. Якщо у рамках аукціону бізнес-центр "А", якому бракує машиномісця, в конкуренції з бізнес-центром "Б" перетворить цю суму в рази більшу – це буде чесна ціна, і місто від цього тільки виграє", – пояснив Усов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для захисту від агресивних водіїв до київських паркувальників приставлять Муніципальну охорону. ФОТОрепортаж

При цьому ціна в кожній локації столиці буде різною.

"Залежно від територіальної зони паркування ціна за одне заброньоване машиномісце буде встановлюватися від 8599 гривень на місяць для І зони, від 4410 гривень на місяць – для II зони", – уточнив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що кількість заброньованих машиномісць у столиці не буде перевищувати 40%. Так, щонайменше 60% паркувального простору Києва завжди буде залишатися загальнодоступним для кожного.

Нагадаємо, використання комунальних парковок Києва було безкоштовним на період жорстких карантинних обмежень у квітні 2021-го. 28 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після закінчення локдауну в столиці парковки знову стануть платними. 1 липня - вперше за 12 років - зросли тарифи на паркування в Києві. У липні 2021 року Костянтин Усов заявив про те, що в Києві затвердили нові паркувальні зони для автомобілів. У новій версії розширилася зона з найдорожчим тарифом.

Автор: 

Київ (19646) паркування (292) Усов (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично, ++
показати весь коментар
25.10.2021 11:03 Відповісти
Деньги с воздуха!
показати весь коментар
25.10.2021 11:07 Відповісти
Для баринов парковки. Всё понимают кто выкупит их.
показати весь коментар
25.10.2021 11:19 Відповісти
Главное, чтобы что-нибудь досталось бюджету.
показати весь коментар
25.10.2021 11:32 Відповісти
Пусть назовут мне хоть одну страну в Европе где так делают местные власти? Это обычная практика киевских чинуш... Устроить аукцилн и за дорого комуто через взятку продать. Но сами выбрали.... нам и жрать...
показати весь коментар
25.10.2021 11:40 Відповісти
посмотрите на номера машин на дорогах и сделайте выводы сами - народу лень на въезде в город оставить машину на парковке возле метро ( которрые педаля обещал построить, да виталя? ...) и пересесть на общественный транпорт. в итоге фсе прутся как очумелые на машинах в город, дороги которого проектировались в 70-х для того количества машин....
показати весь коментар
25.10.2021 11:50 Відповісти
Сделали сначала пллатные парковки никто не платит никто не проверяет. Теперь платные парковки "продадут" в нужные руки.
показати весь коментар
25.10.2021 12:15 Відповісти
Каждый день прохожу мимо дома, где живет Кличко. И о чудо! Прямо напротив его подъезда установлен "Символ того, что нам с вами там не место, потому что это место зарезервировано под кого-то особенного".
Впрочем, все как обычно - есть ровные и есть еще ровнее
показати весь коментар
25.10.2021 13:15 Відповісти
Возле метро наблюдаю около пяти микроавтобусов- гнилых со спущенными шинами, забитых хламом, и занимающих уже несколько лет крайнюю полосу.
Угадайте чьи- торгашей цветов которые через дорогу заняли часть тротуара.
Торгаши себе заняли бесплатные боксы для хранения типа
показати весь коментар
25.10.2021 15:24 Відповісти
 
 