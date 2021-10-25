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Новини Коронавірус і карантин
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Обласна лікарня завантажена на 110%: Садовий заявив що Львів можуть перевести в "червону" зону карантину вже сьогодні

Обласна лікарня завантажена на 110%: Садовий заявив що Львів можуть перевести в

Львів уже сьогодні може перейти в "червону" зону карантину. Очікується засідання Держкомісії з ТЕБ та НС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Я думаю, що ми будемо в червоній зоні і будуть діяти ті обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення. Якщо показники будуть передбачати червону зону, то нема варіантів", - підкреслив він.

Садовий зазначив, що обласна клінічна лікарня завантажена на 110%.

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"У наших міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%. У нас є достатня кількість місць, ми маємо кисень", - додав мер Львова.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А классно было реформировать систему здравоохранения, да?

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/

Пожинайте плоды...
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25.10.2021 11:07 Відповісти
якщо місць у лікарні вже не то шо не має, а немає зовсім, то вам не піхер у якій ви зоні
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25.10.2021 11:07 Відповісти
Был недавно в больнице, это жесть, мало того что люди в коридорах лежат так еще и довольно холодно там.
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25.10.2021 11:08 Відповісти
зате генетичний код збережений та чіпи керування не потрапили в організм
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25.10.2021 11:11 Відповісти
Цікаво, скільки до кінця дня з'явиться ще таких страшилок на цензорі?
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25.10.2021 11:17 Відповісти
Андрійкові напевно щедро сипнули срібняків. Його доля у всьому 25% , а дауни лохів закрити вирішили. https://i0.wp.com/img.youtube.com/vi/BY-PIsRH1rs/mqdefault.jpg?w=625&ssl=1 Цих голубців ловлять як мавпочок у джунглях на банан.
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25.10.2021 11:32 Відповісти
Не вздумайте вакцинироваться, вселенная дала вам прекрасную возможность освободить эту планету от себя.
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25.10.2021 11:40 Відповісти
Оце і є головна біда України - відсутність освіченого населення, і, зрозуміло, кервників теж. Що вже казати про блазня Зеленського, коли он Садовий не розуміє, що ЗАвантажити щось на 110% неможливо. Можна лише ПЕРЕвантажити на 10 відсотків. Усі вони неосвічені блазні, у вищій владі ЖОДНОЇ освіченої людини, це вирок.
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25.10.2021 11:49 Відповісти
 
 