Обласна лікарня завантажена на 110%: Садовий заявив що Львів можуть перевести в "червону" зону карантину вже сьогодні

Львів уже сьогодні може перейти в "червону" зону карантину. Очікується засідання Держкомісії з ТЕБ та НС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Я думаю, що ми будемо в червоній зоні і будуть діяти ті обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення. Якщо показники будуть передбачати червону зону, то нема варіантів", - підкреслив він.

Садовий зазначив, що обласна клінічна лікарня завантажена на 110%.

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"У наших міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%. У нас є достатня кількість місць, ми маємо кисень", - додав мер Львова.