Обласна лікарня завантажена на 110%: Садовий заявив що Львів можуть перевести в "червону" зону карантину вже сьогодні
Львів уже сьогодні може перейти в "червону" зону карантину. Очікується засідання Держкомісії з ТЕБ та НС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Львова, про це заявив мер Андрій Садовий.
"Я думаю, що ми будемо в червоній зоні і будуть діяти ті обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше. Ми очікуємо сьогодні на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення. Якщо показники будуть передбачати червону зону, то нема варіантів", - підкреслив він.
Садовий зазначив, що обласна клінічна лікарня завантажена на 110%.
"У наших міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%. У нас є достатня кількість місць, ми маємо кисень", - додав мер Львова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/
Пожинайте плоды...