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Списання вантажних вагонів за віком - це переслідування чиїхось інтересів, яке спричинить транспортний колапс, - експертка

Списання вантажних вагонів за віком - це переслідування чиїхось інтересів, яке спричинить транспортний колапс, - експертка

Рішення Міністерства інфраструктури списувати вантажні вагони не за технічним станом, а за віком – незрозуміле з економічної точки зору, адже може викликати в Україні транспортний колапс. Тому існує вірогідність, що це рішення виникло через переслідування чиїхось інтересів, а не через господарську доцільність.

Таку думку висловила ексголова регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

Вона звернула увагу на той факт, що Мінінфраструктури взагалі не мало би ухвалювати подібні рішення, адже це суто господарське рішення, яке має ухвалювати "Укрзалізниця". Проте "Укрзалізниця" явно не хоче займатися списанням цих вагонів, адже знає попит на ринку.

"У цьому випадку рішення міністерства незрозуміле. Воно явно за межами їхніх повноважень. Тож, власне кажучи, ухвалюючи це рішення, вони переслідують якісь незрозумілі інтереси. Щось їм треба", - переконана Ляпіна.

Вона також наголосила, що рішення про списання вагонів матиме дуже серйозні наслідки для всієї транспортної галузі, в тому числі – дефіцит рухомого складу та зростання цін.

"Вагонна складова у нас лібералізована, але це такий специфічний ринок, який не заповнюється відразу. Якщо залізниця спише свої вагони, то виникне дефіцит, який не заповниться приватною пропозицією. А до чого це може призвести? Безумовно, насамперед - до серйозного зростання вартості перевезень через зростання вартості вагонної складової. І навіть до неможливості за будь-які гроші отримати цю послугу", - пояснила експертка.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури вчергове оприлюднило проєкт наказу про списання вагонів за віком. Це вже не перша спроба відомства адміністративно вплинути на ринок вагонів: попередні були розкритиковані міжнародними та українськими бізнес-асоціаціями, оскільки не містили економічного обґрунтування та інформації про вплив на економіку країни.

Раніше видання "Главком" з’ясувало, що в результаті цієї ініціативи зароблять три вагонобудівні заводи – вони належать олігарху Ігорю Коломойскому, Володимиру Приходьку та Сергію Тігіпку. За попередніми даними, сума контракту для них становитиме понад 125 млрд грн.

Автор: 

Ляпіна Ксенія (59) вагони (803)


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Это продолжение разрушения экономики Украины.
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25.10.2021 11:11 Відповісти
епідемічний колапс, енергетичний колапс, економічний колапс, залізничний колапс...
Володимир Олександрович Колапс
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25.10.2021 11:13 Відповісти
Вместо того что бы развивать парк, строить новые,создавать раб.места, Ксения Ляпина переживает что нельзя использовать и будут убирать то что по паспорту уже отслужило и являеться опасным?
Экономика должна быть экономной..
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25.10.2021 11:19 Відповісти
Списание старых списанных и купленных у кацапов вагонов невыгодно ахметову. Вот и весь визг.
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25.10.2021 11:22 Відповісти
Ахметов во всех СМИ поднял такой визг. Там металлолом ему бесплатно не дают. Там списывают ж\д вагоны готорым столько лет сколько мне. Вот пусть эти вагоны порежут на металлолом и буде решена хотя бы одна задача.
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25.10.2021 11:36 Відповісти
завезли кучу списанного хламья из РФ и теперь через псевдо-экспертов воют в СМИ
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25.10.2021 12:17 Відповісти
40-летние советские вагоны умоляют - дайте нам уже в конце концов умереть! Укрзализниця - нет, если не вы то кто? В это время, на холме сидят приемщики металлолома и потирают руки.
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25.10.2021 12:20 Відповісти
Вагоны еще нужно было списать 15 лет назад, но делают это сейчас, и не потому что думают о безопасности ЖД-перевозок, а потому что пока побеждает чермет-лобби. Но это никак не меняет того, что получится в итоге. Вагоны посписывают, пустят на иголки за рубеж, и ЖД-перевозки постепенно скукожатся до уровня 20х годов прошлого столетия. Ибо, своих вагонов Украина не производит от слова ВООБЩЕ..
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25.10.2021 12:24 Відповісти
суки
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25.10.2021 14:01 Відповісти
 
 