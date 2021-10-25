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Директора львівської гімназії оштрафували на 34 тис. грн через невакцинованих співробітників
Директора гімназії у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників.
Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Винним визнали директора школи-гімназії Св. Софії. Він порушив карантинні вимоги, передбачені п / п 151 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року. Директор закладу допустив навчальний процес без обов'язкової вакцинації 80% працівників.
Суд наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу 34 тисячі гривень.
Постанова може бути оскаржена у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня ухвалення.
Топ коментарі
+20 Анронник Тобольский
показати весь коментар25.10.2021 11:29 Відповісти Посилання
+12 Фесенко борис
показати весь коментар25.10.2021 11:27 Відповісти Посилання
+11 James Jameson
показати весь коментар25.10.2021 11:27 Відповісти Посилання
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Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.
Это значит что рано или поздно ко мне прийдут какие-то Швондеры и будут очень энергично требовать денег.
И к тебе прийдут рано или поздно. Повод найдут. Каждый день издаются законы, делающие людей преступниками.
Только самый тупой дятел не понимает этого...
З 18.10.21 вступив в дію їхній ТЕРОР з "ковідними сертифікатами".
✅Ваші дії, коли від вас поліція вимагає ковідний сертифікат:
Найперше ви повинні розуміти самі і доносити поліції чи іншим особам (роботодавцям, перевізникам і тд.) інформацію про те, що наказ який випустив МОЗ чи постанова Кабміну є злочинними, бо порушують конституційні права і свободи людини.
❗️Ще раз хто в ТАНКУ. Стаття 8 КУ. Конституція України має найвищу юридичну силу! Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі КОСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ЇЙ❗️
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність‼️ Так їм і говорите!
✅Далі опираєтесь на статтю 39¹ Закону України " Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз а також, про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України.
Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я.
✅Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини! В Законі України "Про поліцію" ВІДСУТНІ такі повноваження!!! Поліція НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕВІРЯТИ їх, бо це перевищення службових повноважень поліцейських. А це стаття 365 Кримінального Кодексу України.
Задайте їм запитання: "Назвіть статтю Закону України "Про поліцію" , де ви уповноважені таке робити" ⁉️ Її НЕМАЄ.
Посилання на постанову Кабміну для вас (поліцейського) є безпідставним, бо вона суперечить Конституції України і ваші повноваження прописані не в постанові Кабміну а в Законі України "Про поліцію"!!!
✅Будь-яку інформацію про стан мого здоров'я поліція може отримати тільки за УХВАЛОЮ СУДУ. У вас є така ухвала суду???
90% тих, що від Вас щось вимагали, підіжмуть хвіст і підуть шукати іншу жертву, яка в страху не знає своїх прав і законів.
✅Якщо попадуться твердолобі і захочуть скласти на Вас протокол (жодні заяви не підписувати), викликаємо слідчу оперативну групу (СОГ) і складаємо заяву про злочин (вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу України "Про перевищення владних або службових повноважень працівником правоохоронного органу" стаття 365. Це передбачає посадку в тюрму❗️
💯Відкидуємо страх, бо страх переростає в паніку, а паніка веде в загибель.
Купіть Конституцію України і вивчайте закони (всього навсього 25 грн.), щоб вас не нагинали як рабів!
Зберігаймо спокій і вчимося захищати СВОЇ права і свободи, на які зараз активно посягають!
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Значить, поліцаїв, як ви кажете, треба було посадити в "обєзяннік".
Тільки хто ж їх посадить?
Схоже, при собі краще носити не паспорт, а електрошокер (тазер)
Але у твоєму Мухосранську, звісно, ти про таке не чув.
Ну, тобі краще знати, хто з вас киздить. )))
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
Все это Вот тут - https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_44_3_1/ https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_44_3_1/
за невиконання рішень https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh КСУ.