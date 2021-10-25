Директора львівської гімназії оштрафували на 34 тис. грн через невакцинованих співробітників

Директора гімназії у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників.

Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Винним визнали директора школи-гімназії Св. Софії. Він порушив карантинні вимоги, передбачені п / п 151 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року. Директор закладу допустив навчальний процес без обов'язкової вакцинації 80% працівників.

Суд наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу 34 тисячі гривень.

Постанова може бути оскаржена у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня ухвалення.

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