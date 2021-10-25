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Новини Коронавірус і карантин
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Директора львівської гімназії оштрафували на 34 тис. грн через невакцинованих співробітників

Директора львівської гімназії оштрафували на 34 тис. грн через невакцинованих співробітників

Директора гімназії у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників.

Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Винним визнали директора школи-гімназії Св. Софії. Він порушив карантинні вимоги, передбачені п / п 151 п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року. Директор закладу допустив навчальний процес без обов'язкової вакцинації 80% працівників.

Суд наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу 34 тисячі гривень.

Постанова може бути оскаржена у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня ухвалення.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Львів (3091) суд (11738) школа (2224) юстиція (732) навчання (591) штраф (1878) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
До уваги всіх громадян та працівників будь-якої сфери, хто не хоче вступити в стадо 🐏 ❗️❗️❗️

З 18.10.21 вступив в дію їхній ТЕРОР з "ковідними сертифікатами".

✅Ваші дії, коли від вас поліція вимагає ковідний сертифікат:
Найперше ви повинні розуміти самі і доносити поліції чи іншим особам (роботодавцям, перевізникам і тд.) інформацію про те, що наказ який випустив МОЗ чи постанова Кабміну є злочинними, бо порушують конституційні права і свободи людини.
❗️Ще раз хто в ТАНКУ. Стаття 8 КУ. Конституція України має найвищу юридичну силу! Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі КОСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ЇЙ❗️
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність‼️ Так їм і говорите!
✅Далі опираєтесь на статтю 39¹ Закону України " Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз а також, про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України.
Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я.
✅Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини! В Законі України "Про поліцію" ВІДСУТНІ такі повноваження!!! Поліція НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕВІРЯТИ їх, бо це перевищення службових повноважень поліцейських. А це стаття 365 Кримінального Кодексу України.
Задайте їм запитання: "Назвіть статтю Закону України "Про поліцію" , де ви уповноважені таке робити" ⁉️ Її НЕМАЄ.
Посилання на постанову Кабміну для вас (поліцейського) є безпідставним, бо вона суперечить Конституції України і ваші повноваження прописані не в постанові Кабміну а в Законі України "Про поліцію"!!!
✅Будь-яку інформацію про стан мого здоров'я поліція може отримати тільки за УХВАЛОЮ СУДУ. У вас є така ухвала суду???
90% тих, що від Вас щось вимагали, підіжмуть хвіст і підуть шукати іншу жертву, яка в страху не знає своїх прав і законів.
✅Якщо попадуться твердолобі і захочуть скласти на Вас протокол (жодні заяви не підписувати), викликаємо слідчу оперативну групу (СОГ) і складаємо заяву про злочин (вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу України "Про перевищення владних або службових повноважень працівником правоохоронного органу" стаття 365. Це передбачає посадку в тюрму❗️
💯Відкидуємо страх, бо страх переростає в паніку, а паніка веде в загибель.
Купіть Конституцію України і вивчайте закони (всього навсього 25 грн.), щоб вас не нагинали як рабів!
Зберігаймо спокій і вчимося захищати СВОЇ права і свободи, на які зараз активно посягають!
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25.10.2021 11:29 Відповісти
+12
Треба просто перевірити постанову уряду на конституційність та посадити за грати шмигаля і президента
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25.10.2021 11:27 Відповісти
+11
"Не принудительная" вакцинация в действии
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25.10.2021 11:27 Відповісти
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25.10.2021 11:24 Відповісти
Налог на тупость.
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25.10.2021 11:24 Відповісти
Дебил
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25.10.2021 11:26 Відповісти
Там 80% дедилов Но таки счас они будут безработные дебилы (кто не поумнеет, конечно)
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25.10.2021 11:28 Відповісти
не надо себя так представлять! это по медицински не очень здорово звучит!
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25.10.2021 11:35 Відповісти
"Не принудительная" вакцинация в действии
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25.10.2021 11:27 Відповісти
А в каком месте их принуждают вакцинироваться? Никто не заставляет. Но и идиоты в учебном процессе не нужны.
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25.10.2021 11:29 Відповісти
Вакцинуватись ніхто не заставляє, роби тести що ти не хворий і ходи на роботу, в чому проблема?
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25.10.2021 11:31 Відповісти
Ти статтю взагалі читав?

Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.
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25.10.2021 11:34 Відповісти
Никакого принуждения нет. Хош - вакцинируйся, хош свежие тесты предъявляй, хош вали нафиг. Никакого принуждения - свободный выбор.
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25.10.2021 11:53 Відповісти
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25.10.2021 12:04 Відповісти
Не в тему картинка.
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25.10.2021 12:14 Відповісти
Якщо ти так відреагував, ще й як в тему.
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25.10.2021 12:16 Відповісти
Если ты так отреагировал, значит точно не в тему картинка.
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25.10.2021 12:18 Відповісти
Повторюй собі це частіше.
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25.10.2021 12:24 Відповісти
Тверди эту мантру постоянно
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25.10.2021 12:27 Відповісти
Тести повинні робити всі, я так розумію?
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25.10.2021 11:38 Відповісти
невакциновані повинні робити, вакциновані захищені
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25.10.2021 11:57 Відповісти
Вакциновані не хворіють та не переносять вірус?
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25.10.2021 12:07 Відповісти
Вакциновані захищені на 67%, тобто незахищені на 33%, невакциновані незахищені на 100% від зараження, вірус переносять.
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25.10.2021 12:17 Відповісти
Я сам решаю когда ходить на работу. А сотрудники не желают быть подопытными животными. И я с ними солидарен.
Это значит что рано или поздно ко мне прийдут какие-то Швондеры и будут очень энергично требовать денег.

И к тебе прийдут рано или поздно. Повод найдут. Каждый день издаются законы, делающие людей преступниками.
Только самый тупой дятел не понимает этого...
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25.10.2021 15:29 Відповісти
Треба просто перевірити постанову уряду на конституційність та посадити за грати шмигаля і президента
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25.10.2021 11:27 Відповісти
Вперед! Можно сразу в Европейский суд, там тебе расскажут про конституционные права
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25.10.2021 11:40 Відповісти
Стаття 10. Почитай.
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25.10.2021 20:01 Відповісти
До уваги всіх громадян та працівників будь-якої сфери, хто не хоче вступити в стадо 🐏 ❗️❗️❗️

З 18.10.21 вступив в дію їхній ТЕРОР з "ковідними сертифікатами".

✅Ваші дії, коли від вас поліція вимагає ковідний сертифікат:
Найперше ви повинні розуміти самі і доносити поліції чи іншим особам (роботодавцям, перевізникам і тд.) інформацію про те, що наказ який випустив МОЗ чи постанова Кабміну є злочинними, бо порушують конституційні права і свободи людини.
❗️Ще раз хто в ТАНКУ. Стаття 8 КУ. Конституція України має найвищу юридичну силу! Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі КОСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ЇЙ❗️
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність‼️ Так їм і говорите!
✅Далі опираєтесь на статтю 39¹ Закону України " Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз а також, про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України.
Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я.
✅Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини! В Законі України "Про поліцію" ВІДСУТНІ такі повноваження!!! Поліція НЕ МАЄ ПРАВА ПЕРЕВІРЯТИ їх, бо це перевищення службових повноважень поліцейських. А це стаття 365 Кримінального Кодексу України.
Задайте їм запитання: "Назвіть статтю Закону України "Про поліцію" , де ви уповноважені таке робити" ⁉️ Її НЕМАЄ.
Посилання на постанову Кабміну для вас (поліцейського) є безпідставним, бо вона суперечить Конституції України і ваші повноваження прописані не в постанові Кабміну а в Законі України "Про поліцію"!!!
✅Будь-яку інформацію про стан мого здоров'я поліція може отримати тільки за УХВАЛОЮ СУДУ. У вас є така ухвала суду???
90% тих, що від Вас щось вимагали, підіжмуть хвіст і підуть шукати іншу жертву, яка в страху не знає своїх прав і законів.
✅Якщо попадуться твердолобі і захочуть скласти на Вас протокол (жодні заяви не підписувати), викликаємо слідчу оперативну групу (СОГ) і складаємо заяву про злочин (вчинення кримінального правопорушення за статтею Кримінального кодексу України "Про перевищення владних або службових повноважень працівником правоохоронного органу" стаття 365. Це передбачає посадку в тюрму❗️
💯Відкидуємо страх, бо страх переростає в паніку, а паніка веде в загибель.
Купіть Конституцію України і вивчайте закони (всього навсього 25 грн.), щоб вас не нагинали як рабів!
Зберігаймо спокій і вчимося захищати СВОЇ права і свободи, на які зараз активно посягають!
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25.10.2021 11:29 Відповісти
Мене на днях зупинили поліція і працівник воєнкомату, хотіли перевірити зі списком призовників, так як я відмовився предявляти паспорт чи називати свої дані мене посадили в машину і повезли в воєнкомат. Документи вони відмовились показувати, я 2 раза дзвонив на 102, перший раз сказав що мене викрали 3 невідомих чоловіків і кудись везуть, 2 раз дзвонив з воєнкомату і сказав що мене утримують силою проти моєї волі. в обох випадках я був посланий оператором 102. Ніякий протокол затримання не складався. Це до того, що ви радите викликати слідчо-оперативну службу і писати заяву. Я понаписував заяви в поліцію, ДБР, військову службу правопорядку і також дзвонив в Київ на гарячу лінію і там залишив 2 скарги на дії працівників поліції. Пройшов тиждень. Результата 0.
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25.10.2021 11:49 Відповісти
Треба тебе було в "обєзьянник" посадити на 3 доби чи до встановлення особи, шо це за бикування з відмовою пред'явити документи
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25.10.2021 12:19 Відповісти
Документи вони відмовились показувати
**********
Значить, поліцаїв, як ви кажете, треба було посадити в "обєзяннік".
Тільки хто ж їх посадить?
Схоже, при собі краще носити не паспорт, а електрошокер (тазер)

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25.10.2021 13:26 Відповісти
В Польщі саданеш по жовніру тазером, потім розкажеш як пройшло ,окей.
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25.10.2021 13:52 Відповісти
У всіх цивілізованих країнах поліцейські повинні спочатку представитися і, на вимогу, підтвердити свої повноваження, продемонструвавши свій офіційний документ (картку, значок, посвідчення).
Але у твоєму Мухосранську, звісно, ти про таке не чув.
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25.10.2021 14:13 Відповісти
А думати тебе не вчили,тільки бетон мішати, що поліцейські по любому пред'явили документи, а хлопець тупо киздить.
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25.10.2021 14:30 Відповісти
З точкі зрєнія банальной ерудіції є приблизно рівні шанси на те, що киздить або хлопець, або ти.
Ну, тобі краще знати, хто з вас киздить. )))
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25.10.2021 17:35 Відповісти
Постанову суду в в студію!
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25.10.2021 11:34 Відповісти
А так це пропаганда у стилі баба бабі сказала що на базарі чула.
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25.10.2021 11:35 Відповісти
Невже ти не спроможний перейти за посиланням котре є у статті...
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25.10.2021 11:40 Відповісти
Звичайно, на цензор чи уніан?
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25.10.2021 11:45 Відповісти
А те що посилання "ховаються" інколи за словами тобі невідомо... Тут це слово "решении" Дитячий садок.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582

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25.10.2021 11:50 Відповісти
У мене тільки два лінки котрі "ховаються за текстом". То котрий з них веде до рішення цього недосудді?
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25.10.2021 12:06 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
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25.10.2021 12:09 Відповісти
Треба читати весь чат , хоча якщо дизлексія то нічого не допоможе.
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25.10.2021 12:19 Відповісти
Тоді вибачай, тобі дійсно нічого не допоможе.
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25.10.2021 12:31 Відповісти
********* хамити?
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25.10.2021 12:51 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
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25.10.2021 11:35 Відповісти
в рамках тр.кодекса и договора (если он был) недопустить она немогла, постанова КМ это не закон. Вероятнее всего - либо это страшилка. ч.1http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2021_10_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 ст.44-3 КУпАП ,- разноситься впух при нормальном подходее.
Все это Вот тут - https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_44_3_1/ https://protocol.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_44_3_1/

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25.10.2021 11:35 Відповісти
Доб#@бы бьют рекорды по смертности, но вакциниоваться не будут ибо имеют конституционное право на смерть
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25.10.2021 11:37 Відповісти
Невакцинований суд зідрав гроші за вакцинацію. Бідні допомлжуть багатим.
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25.10.2021 11:42 Відповісти
"Суддя" В.Є. Радченко напевно бухає безпробудно і незауважив що "насудив "собі https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_382/ ст.
за невиконання рішень https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh КСУ.
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25.10.2021 11:43 Відповісти
Директор гимназии с чистой совестью может теперь идти в другой суд и отсудить еще и моральный ущерб.
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25.10.2021 12:20 Відповісти
Именно так и обязан поступить гражданин Украины
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25.10.2021 15:32 Відповісти
 
 