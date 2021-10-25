Судова корпорація не менш небезпечна для України, ніж олігархи, - Данілов

В Україні абсолютно відсутній аналіз винесення судових рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менше небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, сповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать", - підкреслив Данилов.

За його словами, в Україні абсолютно відсутня аналіз прийняття судових рішень.

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"Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема", - пояснив секретар РНБО.