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Судова корпорація не менш небезпечна для України, ніж олігархи, - Данілов

Судова корпорація не менш небезпечна для України, ніж олігархи, - Данілов

В Україні абсолютно відсутній аналіз винесення судових рішень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менше небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, сповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать", - підкреслив Данилов.

За його словами, в Україні абсолютно відсутня аналіз прийняття судових рішень.

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"Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема", - пояснив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) олігарх (933) суд (11738)


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Топ коментарі
+6
В каждом судейском помещении должно быть кресло из кожи предыдущего не честного судьи.
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25.10.2021 11:47 Відповісти
+5
Так эта... Вот, легко и просто:

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25.10.2021 11:42 Відповісти
+5
Два з половиною роки при владі. Два з половиною роки лише звіздять. Абсолютно нічого не роблять. Отже, їм вигідна така стуація.
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25.10.2021 11:43 Відповісти
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Та відвези їх всіх на скотомогильники.. Нехай хочаб понюхають свою майбутню долю.
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25.10.2021 11:41 Відповісти
Так эта... Вот, легко и просто:

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25.10.2021 11:42 Відповісти
Моя любимая картина! Такая должна висеть в каждом судейском помещении. Даже в санузле. Надо Пояркову заказать картину "Депутата топят в унитазе за платное голосование"
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25.10.2021 11:46 Відповісти
В каждом судейском помещении должно быть кресло из кожи предыдущего не честного судьи.
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25.10.2021 11:47 Відповісти
Дело за малым. Осталось содрать кожу с пары-тройки судей. Я бы начал с Вовка. Зварыча вроде как садили уже... прям теряюсь, сдирать с него всю кожу или только скальп?
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25.10.2021 12:20 Відповісти
Закрыть их всех вместе и объявить, что выйдет только половина, при условии предъявления шкуры второй половины. И транслировать в виде реалити-шоу "пауки за стеклом".
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25.10.2021 12:22 Відповісти
Ага. И выйдет оттуда половина самая наглая и кровожадная. Эту половину придется утилизировать уже нам.
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25.10.2021 12:28 Відповісти
Так тут весь прикол куда выйдет. Как в известном фильме - "Я его отпустил" (с)

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25.10.2021 13:00 Відповісти
чем было обтянуто кресло судьи, что заставляло его не брать взятки!? Ответ - кожей предыдущего судьи! для наших судей только так и больше никаик, иначе эту гидру не победить!
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25.10.2021 11:47 Відповісти
в Дании, к примеру, кресла судей не обтянуты, но судят честно. Может не в том дело.
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25.10.2021 11:55 Відповісти
Видать раньше искоренили))) наверное им тоже вешали в зале суда живопись "Суд Камбиса " еше в 15 веке.. вот поэтому сейчас и не берут)))) я за такой портрет в каждмо помещении где нахордиться судья, даже дома обязать что бы висел )))))
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25.10.2021 12:07 Відповісти
Два з половиною роки при владі. Два з половиною роки лише звіздять. Абсолютно нічого не роблять. Отже, їм вигідна така стуація.
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25.10.2021 11:43 Відповісти
Два раза не прав. И не только звиздят, и много чего делают. Достаточно вспомнить "вагнергейт", "велике крадивныцтво", офшоры... Пашут в поте лица, скирдуют бабло, продают Украину!
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25.10.2021 11:46 Відповісти
Олигарх Беня, придумал фокус чпокус, со слугой народа Голобородьком, и этот чпокус сейчас президент
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25.10.2021 11:44 Відповісти
Это же одни и те же люди, или я чего то не знаю?) У каждого олихарха всегда есть куча прикупленых придворных юристов, прокуроров, судей и депутатов. Ваш капитан очевидность.
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25.10.2021 11:44 Відповісти
У некоторых есть даже прикормленый президент)
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25.10.2021 11:51 Відповісти
Не одно ли это и то же? Судья у нас по сути тот же олигарх, только поменьше. Делает что хочет, и никакой ответственности.
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25.10.2021 11:46 Відповісти
У Зеленского что, новый пресс-секретарь?
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25.10.2021 11:50 Відповісти
а что, Данилов в этом интревью комментирует речи Зеленского? я такого не заметил.
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25.10.2021 11:58 Відповісти
Небезпечніше для України 95 кварталу і його прислуг ще не було, доказано часом.
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25.10.2021 11:53 Відповісти
Я не понимаю сути этой реформы суда, если уже новый суд фактический нарушает все мыслимые правила. Вот яркий пример - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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25.10.2021 11:55 Відповісти
Точно также как исполнения законов для власти .Причём во все времена за время независимост.А более контрастно это видно на практике при власти *слуг народа*(даже не Януковича). А политическая коррупция ещё более опаснее,чем те две проблемы,которые озвучил Данилов..И народ это на себе больше ощущает сейчас чем ранее.
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25.10.2021 11:56 Відповісти
Який же цей Данілов "галантєрєйний". Бандитів потрібно називати бандитами, а суддівську мафію - мафією.
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25.10.2021 12:03 Відповісти
всех теперешних судей нужно всех показательно уничтожить с особой жестокостью и заснять их уничтожение на видео.
после этого набрать новых и регулярно показывать им заснятый сериал.
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25.10.2021 12:04 Відповісти
Ти раніше в гестапо працював на керівних посадах?
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25.10.2021 12:24 Відповісти
я живу в стране, которую разграбили коррупционеры и бандиты и у меня сложились убеждения, что бандитов и коррупцинеров нужно уничтожать.
каждый имеет право на свои убеждения. демократия.
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25.10.2021 12:52 Відповісти
Явно дурню пишеш! Ти не мав справ з судами.... Там є різні люди, головне, -" стукни по голові, то й ноги підуть".... Все залежить від влади
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24.04.2022 20:50 Відповісти
Наши судейские кланы исходят из судейского беспредела СССР. Судьи из СССР перешли в наше время непосредственно и через детей и внуков. Потомственная профессия.
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25.10.2021 12:04 Відповісти
Я особисто найнебезсе нішою вважаю корпорацію клоунів, неуків, фріків, корабельних сосон і тому подібних перснажія, які захопили владу в Україні.
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25.10.2021 12:07 Відповісти
у мене е тільки одна пропозиція для сучіх судів клоуна і його зграю і злодіів-олігархів-- 1 шибениця і для рідні 2 паля бо вони вже зажрались і серуть на людей а парочку повісити і подивимось по моему іншого воно не боіться
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25.10.2021 12:10 Відповісти
Забавно переводят стрелки. Есть какие-то злые "олигархи" и какая-то "судебная мафия", а данилов с бубочкой видимо боцуны с ними, а не купленые теми же олигархами, клоуны.
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25.10.2021 12:15 Відповісти
Хммм.....введите АІ. Только, только.....!!!!....создавая любую форму АІ вы создаёте другую форму жизни. Поэтому вам сразу же будет нужна......религия.....по сути это просто набор правил. Но по простому любая религия это защита разработчика от разрабатываемого устройства.
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25.10.2021 12:42 Відповісти
Либо суд, либо суд Линча. Суда нет уже давно. Да и был ли он - вопрос.
Поэтому горят машины и исчезают люди. Нет Закона и Суда нормального.
А без суда не будет и порядка. Коррупция будет процветать. НАТО не видать.
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25.10.2021 15:33 Відповісти
Алё Данилов тут уже не оличение нужно - доводите народ до Самосуда...висеть будут как виновны так и не виновные....надод долго уже терпит этот произвол судейский...где без бабла не решается вопросы а судьи вертят законом по своему желанию как хотят...Ситуация то УЖЕ кипучая...при любом Движе первыми будут вешать прокуроров и Судей...
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25.10.2021 16:21 Відповісти
Правду каже Данілов...
От тільки не досказує кого ці суди виправдовують, які справи навмисно затягують або припиняють, та за чиїми вказівками це відбувається.
От наприклад - справа Мецгера, чи здогадується пан Данілов чому у справі на фінансиста терористів, нападника на журналістів, а по сумісництву і друга сім'ї бубочки, було виключені найтяжчі звинувачення, а по тим звинуваченням що залишились у справі суди відкладаються на незвиначені терміни і в цей час до прем'єр міністра надходить лист від міністра економіки с проханням назначити йому замом тог-ж Мецгера?
... А ще так багато друзів у найвеличнішого є - Татаров, Трухін, Юрченко і т.ін...
От вам, пан Данілов і привід замислитись про "судову корпорацію" і хто нею керує.

Хоча кому я це кажу...

Віват великому ЗЕ!!!
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10.04.2022 21:21 Відповісти
 
 