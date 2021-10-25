Судова корпорація не менш небезпечна для України, ніж олігархи, - Данілов
В Україні абсолютно відсутній аналіз винесення судових рішень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менше небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, сповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать", - підкреслив Данилов.
За його словами, в Україні абсолютно відсутня аналіз прийняття судових рішень.
"Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема", - пояснив секретар РНБО.
Топ коментарі
+6 Valery Greff
показати весь коментар25.10.2021 11:47 Відповісти Посилання
+5 Valery Greff
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+5 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар25.10.2021 11:43 Відповісти Посилання
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после этого набрать новых и регулярно показывать им заснятый сериал.
каждый имеет право на свои убеждения. демократия.
Поэтому горят машины и исчезают люди. Нет Закона и Суда нормального.
А без суда не будет и порядка. Коррупция будет процветать. НАТО не видать.
От тільки не досказує кого ці суди виправдовують, які справи навмисно затягують або припиняють, та за чиїми вказівками це відбувається.
От наприклад - справа Мецгера, чи здогадується пан Данілов чому у справі на фінансиста терористів, нападника на журналістів, а по сумісництву і друга сім'ї бубочки, було виключені найтяжчі звинувачення, а по тим звинуваченням що залишились у справі суди відкладаються на незвиначені терміни і в цей час до прем'єр міністра надходить лист від міністра економіки с проханням назначити йому замом тог-ж Мецгера?
... А ще так багато друзів у найвеличнішого є - Татаров, Трухін, Юрченко і т.ін...
От вам, пан Данілов і привід замислитись про "судову корпорацію" і хто нею керує.
Хоча кому я це кажу...
Віват великому ЗЕ!!!