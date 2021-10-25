Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку засудив підсудного до прочитання трьох романів і одного вірша

Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку зобов'язав підсудного прочитати чотири літературні твори.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого особливого, але суддя Малиновського районного суду м. Одеси вироком засудив особу до 1 року умовно та зобов'язав прочитати такі твори:

1) Повість (за іншими виданнями роман) "Пригоди Тома Сойєра" 1876 р., автор Марк Твен;

2) Роман "Пригоди Гекльберрі Фінна" 1884 р., автор Марк Твен;

Також читайте: Судова корпорація не менш небезпечна для України, ніж олігархи, - Данілов

3) Пригодницька повість (за іншими виданнями роман) "Біле Ікло" 1906 р., автор Джек Лондон;

4) Вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі…" 1845 р.

Вирок від 20.10.2021 у справі про крадіжку", - розповів він.