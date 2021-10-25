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Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку засудив підсудного до прочитання трьох романів і одного вірша
Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку зобов'язав підсудного прочитати чотири літературні твори.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.
"Нічого особливого, але суддя Малиновського районного суду м. Одеси вироком засудив особу до 1 року умовно та зобов'язав прочитати такі твори:
1) Повість (за іншими виданнями роман) "Пригоди Тома Сойєра" 1876 р., автор Марк Твен;
2) Роман "Пригоди Гекльберрі Фінна" 1884 р., автор Марк Твен;
3) Пригодницька повість (за іншими виданнями роман) "Біле Ікло" 1906 р., автор Джек Лондон;
4) Вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі…" 1845 р.
Вирок від 20.10.2021 у справі про крадіжку", - розповів він.
Топ коментарі
+14 zhekan
показати весь коментар25.10.2021 11:55 Відповісти Посилання
+10 jklpqrs
показати весь коментар25.10.2021 12:03 Відповісти Посилання
+10 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар25.10.2021 12:05 Відповісти Посилання
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Очень жестоко.
ПЫСЫ: судья забыл про "пересказать". Это будет почище игры на пианино.
Возможно , преступник молодой(до 20 лет) и судья решил, что прочтение хороших книг, может наставить его на путь истинный. В этом случае судья-педагог(в самом хорошем смысле слова)
1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.
2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.
3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.
4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n688 Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.
5. Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2772 статтями 389 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2781 390 цього Кодексу.
Це ВСЕ!!!
"2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;"
Ми не знаємо про вік засудженого. Однак призначення "особливих вимог" і для дорослих засуджених є звичайною практикою і в країнах з континентальним (кодифікованим) правом, у випадках умовного звільнення від покарання. Але, здається, в цьому випадку, скоріш за все, маємо справу з неповнолітнім засудженим.
Висновок:
ст. 105 вказує вичерпний перелік засобів виховного характеру.
"особливі вимоги", "обмеження дозвілля" (частина 2 цієї ст) є одними із засобів виховного характеру.
Ні 105, ні 97 статті не вказують на зміст "особливих вимог", не вказують, в чому суть "обмеження дозвілля". Ні вичерпно, ні як інакше.
(як на мене, то як ще назвати обов'язкове прочитання книг, аніж обмеженням свого вільного часу, тобто дозвілля?).
Примусові заходи виховного характеру, на відміну від кримінальних покарань, не поділяються на основні та додаткові. У ч. 2 ст. 105 примусові заходи вказані у певному порядку - в міру посилення їх суворості, їх перелік - вичерпний.
Застереження полягає в осуді поведінки неповнолітнього від імені суду. попередженні про неприпустимість порушення закону в подальшому. При цьому роз'яснюються наслідки повторного вчинення злочину, а також ухилення від застосування до нього інших примусових заходів виховного характеру.
Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього означає встановлення днів і годин, протягом яких неповнолітній повинен перебувати вдома або навпаки, не може знаходитися в громадських місцях; визначення видів діянь, які не може вчиняти неповнолітній, заборону користуватися певними транспортними засобами чи предметами, виїжджати в інші місцевості без дозволу спеціалізованого державного органу, вимогу розпочати або продовжити загальноосвітнє навчання або професійну підготовку чи роботу тощо.
"вимога розпочати або продовжити загальноосвітнє навчання"
У меня только после этого шелохнулась капелька надежды в душе, что выживем как страна...
Як ви мені подобаєтеся дилетанти ..... Як казав капітан Титаренко у фільмі: "Летать не умеет..... Стрелять - тоже..... Но "орёл"!..... " Я подивлюся що ти робитимеш і куди побіжиш коли "в жопу жарений пєтух клюне" А побіжиш ти саме до тих хто "загубил правосудие" - бо "інших" у нас нема!!!
Ты знаешь куда побежал Ульянов в фильме "Ворошиловский стрелок"? Так вот - вы нам уже почти не оставили другого выбора! Выйди на улицу и пообщайся с населеним, как судья и защитник их прав...
Хіба це - прояв великого професіоналізму?
Коротше: надоїло мені "мєтать бисер" - можеш працювать " в гордо одиночестве"
Бо я ніде не вказував жодного аргументу, який можна було б так оцінити.
Судя то комментатором никто эти книги не читал, раз не понял почему судья их назначил.
справа, в якій він виніс даний вирок, стосується крадіжок автомагнітол, обвинувачені - 19 та 23 роки.
у вироку суддя наголосив, що: "...вони фактично, за своїм розвитком, ще неповнолітні діти, хоча й мають відповідний вік ..."
крім того, суддя звернув увагу на малий словниковий запас обвинувачених.
не погоджуючись з посиланнями в тексті вироку, на вислови такого собі ф.достоєвського, в цілому, особисто я, вітаю подібне рішення.
Философ и гуманист в мантии: необыкновенные взгляды и приговоры одесского судьи https://dumskaya.net/news/v-mantii-i-bez-mantii-144531/