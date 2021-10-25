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Новини Правосуддя
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Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку засудив підсудного до прочитання трьох романів і одного вірша

Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку засудив підсудного до прочитання трьох романів і одного вірша

Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку зобов'язав підсудного прочитати чотири літературні твори.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого особливого, але суддя Малиновського районного суду м. Одеси вироком засудив особу до 1 року умовно та зобов'язав прочитати такі твори:

1) Повість (за іншими виданнями роман) "Пригоди Тома Сойєра" 1876 р., автор Марк Твен;

2) Роман "Пригоди Гекльберрі Фінна" 1884 р., автор Марк Твен;

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3) Пригодницька повість (за іншими виданнями роман) "Біле Ікло" 1906 р., автор Джек Лондон;

4) Вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі…" 1845 р.

Вирок від 20.10.2021 у справі про крадіжку", - розповів він.

Суддя Малиновського райсуду Одеси у справі про крадіжку засудив підсудного до прочитання трьох романів і одного вірша 01

Автор: 

Одеса (5499) вирок (1091) суд (11738) суддя (1589) юстиція (732) Рудоманов Олександр (5)


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Топ коментарі
+14
Приговор Труханову наверное.
Очень жестоко.
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25.10.2021 11:55 Відповісти
+10
У судьи отличный вкус. Только вот вопрос в том, какой возраст подсудимого и каков уровень его развития, что его заставляют прочитать произведения для школьников 5-6 класса?
ПЫСЫ: судья забыл про "пересказать". Это будет почище игры на пианино.
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25.10.2021 12:03 Відповісти
+10
Вообще-то ему дали 3 года лишения свободы, с отсрочкой 1 год.
Возможно , преступник молодой(до 20 лет) и судья решил, что прочтение хороших книг, может наставить его на путь истинный. В этом случае судья-педагог(в самом хорошем смысле слова)
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25.10.2021 12:05 Відповісти
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25.10.2021 11:52 Відповісти
🤑сколько стоит такое наказание ?
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25.10.2021 12:16 Відповісти
Откуда могут быть слова у человека не читавшего книг с детства? Ему прямая дорога только в комментаторы Цензора или в мелкие воришки. Спасибо судье, может из этого малолетки ещё получится человек разумный. Впереди целый год эксперимента.
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25.10.2021 13:09 Відповісти
судья - изверг !
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25.10.2021 13:30 Відповісти
Приговор Труханову наверное.
Очень жестоко.
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25.10.2021 11:55 Відповісти
это очень жестко! он в жизни столько не читал
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25.10.2021 13:13 Відповісти
Если ему за кражу 3 книги прочитать, то за что мы были наказаны в школе - кучу всяких гниг
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25.10.2021 11:55 Відповісти
Ну год условно при этом же дала)
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25.10.2021 11:57 Відповісти
Ты еще скажи что тебя с детства заставляли кушать и дышать... Хоть за это поблагодари!
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25.10.2021 13:56 Відповісти
)))))
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25.10.2021 11:56 Відповісти
нет деталей. Скорее всего пидаросток за кражу жувачки.
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25.10.2021 11:59 Відповісти
У судьи отличный вкус. Только вот вопрос в том, какой возраст подсудимого и каков уровень его развития, что его заставляют прочитать произведения для школьников 5-6 класса?
ПЫСЫ: судья забыл про "пересказать". Это будет почище игры на пианино.
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25.10.2021 12:03 Відповісти
пeрeсказать тeж нe показник. дискутувати ото планка!
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25.10.2021 12:09 Відповісти
Это класическая литература для всех возрастов.
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25.10.2021 12:58 Відповісти
Це вже реформований зєбуїном суд?
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25.10.2021 12:04 Відповісти
Вообще-то ему дали 3 года лишения свободы, с отсрочкой 1 год.
Возможно , преступник молодой(до 20 лет) и судья решил, что прочтение хороших книг, может наставить его на путь истинный. В этом случае судья-педагог(в самом хорошем смысле слова)
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25.10.2021 12:05 Відповісти
А не виконає рішення суду то буде заміна на позбавлення волі? І хто повинен проконтролювати виконання вироку? Осіннє загострення.
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25.10.2021 12:21 Відповісти
А як організувати примусове виконання і як перевірити виконання?
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25.10.2021 12:05 Відповісти
Швидше за все помічних судді загнався (перед звільненням, або просто через нудну роботу).
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25.10.2021 12:08 Відповісти
я в акуе с судей.... это из серии наколядовал........ сцуки горите в аду до миллионного колена наперед!
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25.10.2021 12:10 Відповісти
Я дивлюся - нашим суддям спокою не дає "прецедентне право" (англосаксонська система права)? А нічого що у нас діє "континентальне" і суддя при виборі покарання повинен керуваться Кодексом? В КК України подібні "додаткові покарання" не передбачені!
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25.10.2021 12:15 Відповісти
напевно, у суду є "поле для маневру" в сенсі призначення додаткових умов. Зазвичай це - наприклад, ходити відзначатися в диспансері, проходити якісь курси психологічної терапії тощо. Такі умови не прописані в кодексі, а, отже, в цьому випадку немає конфлікту між кодексом і цим вироком.
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25.10.2021 12:46 Відповісти
Стаття 52. Основні та додаткові покарання



1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.
2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.
3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.
4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n688 Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.
5. Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2772 статтями 389 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2781 390 цього Кодексу.

Це ВСЕ!!!
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25.10.2021 12:53 Відповісти
Стаття 97 передбачає призначення покарання у вигляді виконання засобів виховного характеру, які встановлені частиною другою ст. 105:

"2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;"

Ми не знаємо про вік засудженого. Однак призначення "особливих вимог" і для дорослих засуджених є звичайною практикою і в країнах з континентальним (кодифікованим) правом, у випадках умовного звільнення від покарання. Але, здається, в цьому випадку, скоріш за все, маємо справу з неповнолітнім засудженим.
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25.10.2021 13:22 Відповісти
Відкрий коментар до цієї статті і почитай що саме законодавець іменує "особливими вимогами" Там теж є вичерпний перелік!
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25.10.2021 13:25 Відповісти
Почитав http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/095.php коментар .
Висновок:
ст. 105 вказує вичерпний перелік засобів виховного характеру.
"особливі вимоги", "обмеження дозвілля" (частина 2 цієї ст) є одними із засобів виховного характеру.
Ні 105, ні 97 статті не вказують на зміст "особливих вимог", не вказують, в чому суть "обмеження дозвілля". Ні вичерпно, ні як інакше.
(як на мене, то як ще назвати обов'язкове прочитання книг, аніж обмеженням свого вільного часу, тобто дозвілля?).
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25.10.2021 13:45 Відповісти
А книжки якраз і читаються у час дозвілля! Я дивлюся про тебе як і про "госпожу Простакову" з "Нєдоросля" Фон Візіна можна сказать: "Мастерица толковать Указы!"
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25.10.2021 14:00 Відповісти
5. У ч. 2 ст. 105 наведено вичерпний перелік примусових заходів виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх. Ці ж заходи застосовуються і при звільненні неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру на підставі ст. 97.

Примусові заходи виховного характеру, на відміну від кримінальних покарань, не поділяються на основні та додаткові. У ч. 2 ст. 105 примусові заходи вказані у певному порядку - в міру посилення їх суворості, їх перелік - вичерпний.

Застереження полягає в осуді поведінки неповнолітнього від імені суду. попередженні про неприпустимість порушення закону в подальшому. При цьому роз'яснюються наслідки повторного вчинення злочину, а також ухилення від застосування до нього інших примусових заходів виховного характеру.

Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього означає встановлення днів і годин, протягом яких неповнолітній повинен перебувати вдома або навпаки, не може знаходитися в громадських місцях; визначення видів діянь, які не може вчиняти неповнолітній, заборону користуватися певними транспортними засобами чи предметами, виїжджати в інші місцевості без дозволу спеціалізованого державного органу, вимогу розпочати або продовжити загальноосвітнє навчання або професійну підготовку чи роботу тощо.
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25.10.2021 13:32 Відповісти
прочитання матеріалу обов'язкової програми літератури загальноосвітньої школи, це і є
"вимога розпочати або продовжити загальноосвітнє навчання"
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25.10.2021 13:47 Відповісти
А який стосунок навчання по загальноосвітній програмі має до читання конкретних художніх книжок? Що ти "крутиш"? Ти з цим лише сьогодні зіткнувся а я в судах сиджу з 1994 року! Тобто займаюсь правовою роботою на пофесійному рівні!
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25.10.2021 13:58 Відповісти
На то он и судья, чтобы устанавливать условия.
У меня только после этого шелохнулась капелька надежды в душе, что выживем как страна...
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25.10.2021 14:00 Відповісти
"Твою мать!!!" Та ти хоч почитай чим керується суддя при винесенні вироку! К-О-Д-Е-К-С-О-М і "внутрішньою впевненістю"! А вона саме на кодексі базується і визначається його рамками!
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25.10.2021 14:13 Відповісти
Вот такие как ты и загубили правосудие в Украине начиная с 1994 року. Нашел чем хвалиться! Тебе скоро, как судье, прятаться как бы не пришлось!
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25.10.2021 14:02 Відповісти
Ти ідіот? Для тебе, крім судді , у залі судових засідань інших учасників процесу немає?
Як ви мені подобаєтеся дилетанти ..... Як казав капітан Титаренко у фільмі: "Летать не умеет..... Стрелять - тоже..... Но "орёл"!..... " Я подивлюся що ти робитимеш і куди побіжиш коли "в жопу жарений пєтух клюне" А побіжиш ти саме до тих хто "загубил правосудие" - бо "інших" у нас нема!!!
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25.10.2021 14:10 Відповісти
Да ладно - к вам бегать. Есть опыт годичного бодания с правохренительной системой. Противную сторону кстати поддерживал судья на пенсии и тогдв я понял, шо такое мафия.
Ты знаешь куда побежал Ульянов в фильме "Ворошиловский стрелок"? Так вот - вы нам уже почти не оставили другого выбора! Выйди на улицу и пообщайся с населеним, как судья и защитник их прав...
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25.10.2021 15:38 Відповісти
Куди мені до тебе з твоїм "годичным опытом" - у мене це всього-навсього налічу якихось 23 роки
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25.10.2021 16:20 Відповісти
я теж працював у суддівській системі протягом тривалого періоду (ну, не настільки тривалого, як Ви (і нєх мені тикати, шановний), і також бачив різні вироки, включно з декількома цікавими, з точки зору "додаткових умов". Я також даю свої коментарі, виходячи зі своєї практики. Чого Ви так нервуєте?
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25.10.2021 15:40 Відповісти
Ким "працював"? Охоронником? Чи водієм? Ярослав Гашек теж казав що самі головні стратеги на війні - денщики і ординарці!
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25.10.2021 16:18 Відповісти
перекладачем судових засідань і судових вироків. Маю юридичну освіту. Чого ви чіпляєтесь до моєї особи, і чому видаєте "на гора" свою професійність? Якщо також маєте юридичну освіту, то, напевно розумієте, що Ви вдались до порушення правил диспуту - аргумент на авторитет + напад на особистість опонента (а хто ви такий, щоб зі мною тут сперечатись).
Хіба це - прояв великого професіоналізму?
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25.10.2021 16:31 Відповісти
А суд який? Естонський? Який же ти "юрист" якщо не знаєш різниці між "кодифікованим" і "прецедентним" правом?
Коротше: надоїло мені "мєтать бисер" - можеш працювать " в гордо одиночестве"
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25.10.2021 16:42 Відповісти
Чому ви думаєте, що я не знаю різниці? Це ж ази. це ще одна Ваша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0) помилка
Бо я ніде не вказував жодного аргументу, який можна було б так оцінити.
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25.10.2021 16:46 Відповісти
Я оцінюю по твоїй термінології і твоїй оцінці рішення судді Бо це рішення - "ази прецедентного права! Все Ти мене "дістав" Надоїло мені з тобою воду товкти в ступі!
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25.10.2021 16:52 Відповісти
якщо конкретні художні нижки входять в програму обов'язкової літератури ("на літо"), то - безпосередній.
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25.10.2021 15:42 Відповісти
Ну так доведи мені що саме ці книги входять у обов"язкову програму по курсу "Світова література"
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25.10.2021 16:15 Відповісти
https://www.ukrlib.com.ua/school-zl/?klas=5 тиць
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25.10.2021 16:39 Відповісти
"Тицяю" тобі останній раз: в ст 105 ч2 вказано у якості виховних заходів "залучення до загальноосвітнього навчання" Тоді навіщо нав"язувать те що і так входить в програму? Ти навіть полеміки судової вести не вмієш "юрист"!
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25.10.2021 16:47 Відповісти
А т все-таки тупой!
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25.10.2021 13:58 Відповісти
Зате ти - "гострий"!
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25.10.2021 14:14 Відповісти
знаєте для декого прочитання книг ще та мука краще на зоні відсидіти, чи квартал дивитися
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25.10.2021 12:15 Відповісти
нормальний суддя. що за кипиш?
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25.10.2021 12:16 Відповісти
"А шо так можна було?"
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25.10.2021 12:18 Відповісти
А підсудний читать вміє ??)))))
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25.10.2021 12:29 Відповісти
Может у судьи нет времени на прочтение этих книг. А осужденный ему потом все перескажет.
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25.10.2021 12:42 Відповісти
Вообще поддерживаю этого судью. Понятно что это какая то хулиганка или мелкая кража, раз условный срок 1 год. А эти книги хоть немного научат человека что воровать нехорошо.
Судя то комментатором никто эти книги не читал, раз не понял почему судья их назначил.
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25.10.2021 12:57 Відповісти
А фамилия судьи не озвучена?пс полтора года я бегаю в этот же суд,поймали вора который обокрал нашу квартиру и вынес ценностей и денег на очень крупную сумму.Каждый раз суд переносится,каждый раз я трачу время,деньги на адвоката,доказывая этому чертовому суду,что меня обокрали,а не я просто пришла поговорить.Преступников было двое кто то ещё и навёл,но судят одного,второго откупили за мои деньги сразу же.
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25.10.2021 13:15 Відповісти
суддя - Олександр Гарський.
справа, в якій він виніс даний вирок, стосується крадіжок автомагнітол, обвинувачені - 19 та 23 роки.
у вироку суддя наголосив, що: "...вони фактично, за своїм розвитком, ще неповнолітні діти, хоча й мають відповідний вік ..."
крім того, суддя звернув увагу на малий словниковий запас обвинувачених.

не погоджуючись з посиланнями в тексті вироку, на вислови такого собі ф.достоєвського, в цілому, особисто я, вітаю подібне рішення.
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25.10.2021 13:37 Відповісти
Цікаво - що ж він вкрав? Книжку з бібліотеки?
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25.10.2021 13:49 Відповісти
Есть один такой -
Философ и гуманист в мантии: необыкновенные взгляды и приговоры одесского судьи https://dumskaya.net/news/v-mantii-i-bez-mantii-144531/
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25.10.2021 13:56 Відповісти
Классный судья
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25.10.2021 18:28 Відповісти
Добрій половині "українців" присудити прочитати хоча б одну книжку на рік.
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25.10.2021 14:14 Відповісти
И побрит его 3 раза лезвием "Нева"©
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25.10.2021 14:14 Відповісти
Выучить от сих до сих, а то пасть порву!
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25.10.2021 14:29 Відповісти
Уявляю якого дебіла судили. Але треба було з поправочкою: всі твори прочитати УКРаїнською.
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25.10.2021 16:02 Відповісти
не судья, а изверг какой-то.
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26.10.2021 02:54 Відповісти
 
 