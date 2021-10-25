Меркель працюватиме над організацією зустрічі в Нормандському форматі до кінця перебування на посаді, - посол Фельдугзен

Канцлер Німеччини Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в Нормандському форматі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"З нашими французьким колегами ми вже дуже багато працюємо над цією можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних у Нормандському форматі. Звичайно, це дійсно важко. На даний час поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", - зазначила посол.

За словами Фельдугзен, відбуваються контакти як з української, так і з російською сторонами.

"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона працюватиме над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді", - додала вона.

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