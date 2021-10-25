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Новини Коронавірус і карантин
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Інтервали руху потягів метро можуть скоротити в Харкові: допоможе уникнути скупчення пасажирів

Інтервали руху потягів метро можуть скоротити в Харкові: допоможе уникнути скупчення пасажирів

У Харкові планують скоротити інтервали руху потягів метро. Зазначається, що це може запобігти скупченню людей на платформах, що актуально під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

"Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, керівництву КП "Харківський метрополітен"  розглянути можливість скорочення інтервалу руху поїздів метрополітену з метою уникнення скупчення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Термін дії - на період карантину, до відповідного рішення

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Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1419) Харків (5689) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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сократить что бы уменьшить скопление людей

Л - логика
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25.10.2021 12:05 Відповісти
Все логично. Поезда будут ходить быстрее = людей на станции в ожидании поезда будет скапливаться меньше.
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25.10.2021 12:44 Відповісти
Мудро!
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25.10.2021 12:25 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1452532182782709762 2 ч

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25.10.2021 12:41 Відповісти
 
 