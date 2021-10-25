Інтервали руху потягів метро можуть скоротити в Харкові: допоможе уникнути скупчення пасажирів

У Харкові планують скоротити інтервали руху потягів метро. Зазначається, що це може запобігти скупченню людей на платформах, що актуально під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради.

"Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, керівництву КП "Харківський метрополітен" розглянути можливість скорочення інтервалу руху поїздів метрополітену з метою уникнення скупчення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Термін дії - на період карантину, до відповідного рішення

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