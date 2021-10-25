За добу в Києві від COVID-19 померли 27 осіб, виявили 546 нових випадків. Серед захворілих 44 дитини, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 546 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 251786), зафіксовано 27 летальних випадків від коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 301 жінка віком від 19 до 100 років, 201 чоловік від 18 до 88 років, 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Зафіксовано 27 летальних випадків від вірусу (всього 5900): 11 жінок від 38 до 96 років, 16 чоловіків від 46 до 92 років

За минулу добу госпіталізовано 74 хворих на коронавірус, 229 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

У той же час, 59 жителів Києва подолали коронавірус (всього 226447).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (232), Дарницькому (137) і в Подільському (35).

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