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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 27 осіб, виявили 546 нових випадків. Серед захворілих 44 дитини, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 546 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 251786), зафіксовано 27 летальних випадків від коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 301 жінка віком від 19 до 100 років, 201 чоловік від 18 до 88 років, 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Зафіксовано 27 летальних випадків від вірусу (всього 5900): 11 жінок від 38 до 96 років, 16 чоловіків від 46 до 92 років

За минулу добу госпіталізовано 74 хворих на коронавірус, 229 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

У той же час, 59 жителів Києва подолали коронавірус (всього 226447).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (232), Дарницькому (137) і в Подільському (35).

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За добу в Києві від COVID-19 померли 27 осіб, виявили 546 нових випадків. Серед захворілих 44 дитини, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19646) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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25.10.2021 12:19 Відповісти
Я вважаю, що треба подавати статистику ще й в розрізі наявності вакцинації. Правда, вона буде трохи завищеною для вакцинованих, через розумників, які купують собі свідоцтва, але в цілому тенденцію буде видно.
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25.10.2021 12:40 Відповісти
Одоробло на прізвище Кличко і його зграя виродків з КМДА ще до цього часу не підключили опалення в більшості будинків Києва. Але як вони хвилюються, щоб кияни часом не захворіли на ковід, вони вважають, що пневмонія від переохолодження, то навіть добре, - загартовує.
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25.10.2021 13:41 Відповісти
Организация вакцинации организована через ж.
Людей запугали приказами (вышедшими во всех организациях и учреждениях примерно в одно время, на основе спущенного в них сверху ультиматума) что через 3 недели (осталось 2) тем из них, кто не будет вакцинирован, не выплатят зарплату (с концами, а не с отсрочкой, будет считаться что они в бессрочном отпуске за свой счет, пока не вакцинируются).
Народ массово хлынул в центры вакцинации, стоят очереди по 300 человек, без всякой там дистанции по 1,5 м друг за другом, дышат в затылок друг другу и заражаются, перспектива умирать с голода без денег и работы кажется страшнее, у части людей и заначек то нет на черный день, и все равно ведь миллионы не успеют вакцинироваться.
По крайней мере, очереди можно было бы уполовинить, вакцинировать по четным и нечетным дням только тех, у кого соответственно номера паспортов или дни рождения заканчиваются четными и нечетными числами, но тогда процесс был бы организован уже наполовину не через ж., а у нас (у нашей власти) не могут допустить, чтобы не создавать дополнительные трудности, если их можно создать.
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25.10.2021 14:03 Відповісти
 
 