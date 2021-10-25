Стартувала акція "Підпиши листівку на фронт". Будь-хто охочий може подякувати військовим онлайн

Будь-хто охочий може в онлайн-форматі написати листівку з подякою українським воїнам, що захищають територіальну цілісність України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива виникла в межах "Нова пошта напівмарафон. Київ".

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Раніше в межах напівмарафону Леонід Остальцев подолав "Найважчий забіг" у військовому спорядженні вагою понад 30 кілограмів. Ветеран АТО присвятив свій вчинок українським захисникам і захисницям із вдячністю за їхню службу.

"Пробігши десять кілометрів у військовій амуніції, я почув та прочитав багато теплих слів подяки. Мені приємно, але дуже хочеться, щоб їх також отримали хлопці й дівчата на фронті, — говорить Леонід Остальцев. — Дуже важливо пам’ятати про тих, хто зараз на війні захищає нас. Важливо сказати, що ми чекаємо на їхнє повернення додому".

Усі листівки будуть надіслані у найближчі до лінії розмежування відділення Нової пошти. Їхнє доставлення можливе завдяки "Гуманітарній пошті України" ― проєкту, в межах якого волонтерські організації безоплатно передають на схід вантажі для військових. З відділень листівки заберуть представники фондів допомоги українським військовим, щоб передати у підрозділи по всій лінії фронту.

"Нова пошта" підтримує українську армію з початку збройної агресії Російської Федерації. Необхідні речі на фронт доставляє "Гуманітарна пошта" з 2014 року. За цей час передано понад 19 000 тонн гуманітарної допомоги, — розповідає директорка з управління репутацією та маркетингом "Нової пошти" Олена Плахова. — Окрім матеріальної підтримки, наші військові також потребують простих слів подяки. Для них вони означають значно більше, ніж можна подумати: листівка ― це звістка про те, що ми віримо у перемогу і чекаємо військових додому".

"Нова пошта" закликає долучитися до подяки військовим і підписати їм листівку онлайн до 7 листопада на сайті myrunforlife.org.

Над проєктом працював продакшен mlnk.team і режисер Слава Мельник.