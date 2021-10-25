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Новини
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"Укренерго" проведе аукціон для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з резервним механізмом

НЕК "Укренерго" проведе аукціон з доступу до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії і Білорусі за резервним механізмом.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково", - повідомили в компанії.

24 жовтня "Укренерго" заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії і Білорусі.

Підставою стала ухвала Окружного адмінсуду про зупинку нового порядку проведення аукціонів для розподілу доступу до мереж для експорту електроенергії в країни Європи.

В "Укренерго" зазначили, що ухвала суду не вплине на розподіл доступу до мереж для імпорту та експорту електроенергії.

Автор: 

імпорт (2640) Укренерго (2719) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+25
Вот и все что надо знать про зедебилов и их подготовку к зиме.И почему то великого деятеля РНБО данилова ,эта тема не интересует.
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25.10.2021 12:25 Відповісти
+21
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25.10.2021 12:30 Відповісти
+20
Так зване СНБО не хоче санкції проти "Укренерго" ввести,ні?
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25.10.2021 12:28 Відповісти
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Зекономіка в усій красі. Не кажучи вже про послідовну зовнішню політику.
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25.10.2021 12:24 Відповісти
Ахмєтке не ікається?
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25.10.2021 12:29 Відповісти
Ну шо, офигенно просто. Экспорт падает, импорт растет.
Ахметка тут яким боком?
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25.10.2021 12:31 Відповісти
Скажите, а при Порошенко был резкий дефицит электро энергии? А не резкий? А отсутствие запасов угля и газа были? А вот тарифы ниже были чем сейчас при барыге.
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25.10.2021 12:40 Відповісти
А Ахметка причем к укрэнерго. У Ахметки свои ТЭС.
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25.10.2021 14:02 Відповісти
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25.10.2021 12:29 Відповісти
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25.10.2021 12:31 Відповісти
Скажи спасибо, что хоть что-то еще продается!
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25.10.2021 12:42 Відповісти
Вот и все что надо знать про зедебилов и их подготовку к зиме.И почему то великого деятеля РНБО данилова ,эта тема не интересует.
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25.10.2021 12:25 Відповісти
И не один ЗЕдебил в этой теме не отпишется.
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25.10.2021 12:26 Відповісти
Для нього нагальніші згвалтування Конституції, з узаконенням узурпції влади міні диктатором. "ПрезЕдентська республіка"
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25.10.2021 13:15 Відповісти
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25.10.2021 12:26 Відповісти
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25.10.2021 12:34 Відповісти
приїхав зелений не до диктатор....
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25.10.2021 12:26 Відповісти
Зелені мразі!
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25.10.2021 12:27 Відповісти
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25.10.2021 12:30 Відповісти
Так зване СНБО не хоче санкції проти "Укренерго" ввести,ні?
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25.10.2021 12:28 Відповісти
росУкренерго
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25.10.2021 12:32 Відповісти
Я не пойму никак в принципе эту украинскую шизофрению. Газ напрямую - низзя. Транспортировать через Украину - голосуют обеими руками. При этом еще бодро покупают российско-белорусскую ГСМ, электрику, но при этом Россия "страна-агрессор" изо всех утюгов.
А знакомый мужик, на свою длинномерную НИВУ еще и заказал из России новенький движок, пришел, установили, в 45 тыс. обошлось.
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25.10.2021 12:29 Відповісти
Голосуем за лупана!
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25.10.2021 12:43 Відповісти
Я не могу понять, - это зрада или пэрэмога? Просветите.
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25.10.2021 12:35 Відповісти
Що ж воно таке "передоз"?
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25.10.2021 12:36 Відповісти
Під час війни СВІДОМО знищили енергетичну незалежність Україну і зробили залежною від ворога.
Оце і є "здобуток" плісняви з їх найвеличніВшивим.
ЦЕ- ДЕРЖАВНА ЗРАДА !
Що там сьогодні ветеринар з РНБО про групи впливу ***** та президентську республіку патякав?
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25.10.2021 12:35 Відповісти
Не ваше собаче діло, коли мені на Майдан. Ваше, дупи лизати ***** та його українському наміснику.
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25.10.2021 13:18 Відповісти
не дуйся, казломордый! думать - это не твое!
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25.10.2021 12:36 Відповісти
В общем ёжики рыдали, кололись но продолжали грызть кактус
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25.10.2021 12:41 Відповісти
зелескот, покупка электроэнергии у фашисткой парашии, при полном уничтожении собственной атомной энергетики, - это торговля на крови офшорными клоунами, или еще нет?!
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25.10.2021 12:41 Відповісти
Спочатку наїбнули атомні електростанції, потім проїбали закупівлю газу. А тепер за наші податки будуть годувати диктатора.
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25.10.2021 12:44 Відповісти
Не тільки годувати. На наші гроші, будуть забезпечувати безперестанний обстріл наших військових. І це НЕ торогівля на крові, ЕТО ДРУГОЄ. Бо жодного ідейного боруна на обрії.
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25.10.2021 13:50 Відповісти
"владимир владимирович! Разрешите доложить. Ваше задание выполнено!"
(с) вазелинский
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25.10.2021 12:42 Відповісти
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25.10.2021 12:55 Відповісти
А что у вас случилось и зачем он в вас плюнул, неужели от радости что попал в Форбс?
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25.10.2021 13:27 Відповісти
кто объяснит, читала, что ахметов продает ел. за рубеж, а мы покупаем у рашки!? а что с атомными станциями?!
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25.10.2021 12:51 Відповісти
Курви, саме для торгівлі енергоресурсами з Московією маргінали і зневілювали реформу енергоринку.
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25.10.2021 12:56 Відповісти
и газ дешевый тоже можно покупать, Украина от этого станет сильнее- больше валюты останется для обороны
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25.10.2021 13:17 Відповісти
Во всем виноваты поперечники? Да? Зебилы?
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25.10.2021 14:04 Відповісти
Подонки, что кому-то жить надоело?
Зе дебилы коломойские!!!
Долго играть сможете в русскую рулетку?
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25.10.2021 14:51 Відповісти
піда......и
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25.10.2021 15:21 Відповісти
Публика здесь собралась! Очень целенаправленная и очень организованная...
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25.10.2021 20:07 Відповісти
 
 