"Укренерго" проведе аукціон для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з резервним механізмом
НЕК "Укренерго" проведе аукціон з доступу до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії і Білорусі за резервним механізмом.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково", - повідомили в компанії.
24 жовтня "Укренерго" заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії і Білорусі.
Підставою стала ухвала Окружного адмінсуду про зупинку нового порядку проведення аукціонів для розподілу доступу до мереж для експорту електроенергії в країни Європи.
В "Укренерго" зазначили, що ухвала суду не вплине на розподіл доступу до мереж для імпорту та експорту електроенергії.
Топ коментарі
+25 игорь полковник
показати весь коментар25.10.2021 12:25 Відповісти Посилання
+21 Роман с камнем
показати весь коментар25.10.2021 12:30 Відповісти Посилання
+20 Віталій Павлов
показати весь коментар25.10.2021 12:28 Відповісти Посилання
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Ахметка тут яким боком?
А знакомый мужик, на свою длинномерную НИВУ еще и заказал из России новенький движок, пришел, установили, в 45 тыс. обошлось.
Оце і є "здобуток" плісняви з їх найвеличніВшивим.
ЦЕ- ДЕРЖАВНА ЗРАДА !
Що там сьогодні ветеринар з РНБО про групи впливу ***** та президентську республіку патякав?
(с) вазелинский
Зе дебилы коломойские!!!
Долго играть сможете в русскую рулетку?