Додаткову дозу вакцини від COVID-19 рекомендуватимуть тим, у кого є імунодефіцитні стани, - Кузін
Додаткову дозу вакцини від COVID на цьому етапі в Україні будуть рекомендувати певних категорій. Перш за все тим, у кого є ризик слабкої імунної відповіді на стандартний курс вакцинації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, яка сформулювала чіткі рекомендації щодо введення так званої додаткової дози. Ця доза буде рекомендована тим, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.
"Швидше за все, ми на цьому тижні вже отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у відповідний наказ МОЗ. Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - зазначив Кузін.
Він також додав, що розглядалося питання про введення бустерної дози вакцини, але рішення поки ще не прийнято.
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А непривитым както пих.
Такое вот есть принципиальное отличие. Всётаки на мозг прививачка влияет.
За минувшие 24 часа, по данным министерства здравоохранения на понедельник, 25 октября, было сделано 80 684 проверки на коронавирус. Выявлено 810 новых инфицированных. Доля положительных реакций на тест - 1,01 процента. В воскресенье, 24 октября, она была 0,98 процента, в субботу вечером - 1,07 процента, в пятницу - 1,05.
Снижение общего числа выявленных инфицированных продолжается со скоростью около 700-1000 случаев в сутки. По данным на 25 октября, их насчитывалось 11 846, тремя днями ранее - 14 505. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 323 516. Скончались с начала эпидемии 8049 человек.
Число тяжелобольных снизилось скачком. Впервые за долгое время их меньше 300. В понедельник их было 279 - впервые с конца июля. Вчера было 307, в пятницу, 22 октября - 311. Снизилось и число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас их 150. Цифры в предыдущие сутки: 157, 155, 159, 156, 161 и 162.
Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус до того, как его изолировали) держится на уровне 0,73, по данным военной разведки (АМАН) на 25 октября. Вчера он был таким же, в пятницу поднимался до 0,75. Напомним, что при R>1 эпидемия разрастается, а при R <1 затухает.
Темпы вакцинирования: по данным на понедельник, 25 октября, обе дозы вакцины получили 5 715 624 человек. Число тех, кто получил хотя бы одну дозу, - 6 219 981. Число получивших третью дозу вакцины - 3 906 905.
Замедление темпов вакцинации заметно невооруженным глазом. Между тем, как пишет The New York Times, Израиль, начав свою кампанию вакцинации 20 декабря прошлого года и став мировым лидером с большим отрывом, https://detaly.co.il/the-new-york-times-v-proshlom-lidery-vaktsinatsii-ssha-i-izrail-pletutsya-v-hvoste/ постепенно сдал позиции . Сегодня показатель полной вакцинации в стране составляет всего 63 процента - ниже, чем в Южной Корее, Италии и примерно 40 других странах. Мы опустились на 41-е место в мире. В Португалии - 87 процентов вакцинированных, в ОАЭ - еще больше. Впрочем, NYT делает оговорку, что в Израиле относительно высока по сравнению с другими странами доля детей, для которых рекомендации FDA прививаться пока нет.
Думаю кузі пора змазувати анус щоб зручніше було сідати на офісне крісло без сідухи!
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1452570137341595654 1 ч
25.10.2021
Основной причиной возникновения вирусных мутаций генов вируса RaTG13, поражающего летучих мышей, приведших к появлению вируса 2019-nCoV были эксперименты неправительственной организации EcoHealth Alliance, New York, USA (ведущие специалисты Peter Daszak, Jon Epstein, Parviez Hosseini, Kevin Olival) проводимые ею в Уханьском институте вирусологии (中国科学院武汉病毒研究所) совместно с группой исследователей (Первый военно- медицинский университет ВС КНР) ведущего китайского вирусолога, генерал-лейтенанта (中將) медицинской службы ВС КНР Ши Чжэнли́ (кит. 石正麗)
Номера документализации исследований
Grant Number: 1 RO 1 Al 110964-01
Grant Number: 5R01AI110964-05
Project/Grant Period: 06/01/2014 - 05/31/2019