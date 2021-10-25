Гармаш про заміну Кравчука в ТКГ: Питання кадрів поки не стоїть. Сподіваємося, що Леонід Макарович повернеться до роботи

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук досі не повернувся до роботи після операції на серці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те, чи йдеться про його заміну, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Поки це питання не порушується. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогодні його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. - Ред.). Якщо не може Резніков - у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ. - Ред.). Вони всі досить ефективні, тому на сьогодні питання кадрів не стоїть", - сказав він.

Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.

"Я такого не чув і, чесно кажучи, не можу навіть припустити, що такий варіант може бути реалізований. Призначає (главу делегації — ред.) Офіс Президента, тобто фактично президент. Я думаю, якби реально були такі розмови та варіанти, я чув би про це", - сказав він.

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Нагадаємо, у червні стало відомо, що перший президент України Леонід Кравчук переніс планову операцію на серці.

Позаштатний радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович раніше розповів, що Кравчук проходить реабілітацію в Німеччині. Очолювати українську делегацію в ТКГ поки буде віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

"Це буде до листопада, навіть до грудня, я так розумію", - сказав Арестович.