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Новини
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Гармаш про заміну Кравчука в ТКГ: Питання кадрів поки не стоїть. Сподіваємося, що Леонід Макарович повернеться до роботи

Гармаш про заміну Кравчука в ТКГ: Питання кадрів поки не стоїть. Сподіваємося, що Леонід Макарович повернеться до роботи

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук досі не повернувся до роботи після операції на серці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те, чи йдеться про його заміну, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Поки це питання не порушується. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогодні його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. - Ред.). Якщо не може Резніков - у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ. - Ред.). Вони всі досить ефективні, тому на сьогодні питання кадрів не стоїть", - сказав він.

Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.

"Я такого не чув і, чесно кажучи, не можу навіть припустити, що такий варіант може бути реалізований. Призначає (главу делегації — ред.) Офіс Президента, тобто фактично президент. Я думаю, якби реально були такі розмови та варіанти, я чув би про це", - сказав він.

Також читайте: Кравчук не братиме участі в ТКГ до кінця грудня за станом здоров'я, - радник Єрмака

Нагадаємо, у червні стало відомо, що перший президент України Леонід Кравчук переніс планову операцію на серці.

Позаштатний радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович раніше розповів, що Кравчук проходить реабілітацію в Німеччині. Очолювати українську делегацію в ТКГ поки буде віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

"Це буде до листопада, навіть до грудня, я так розумію", - сказав Арестович.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+6
як про Брежнєва?
сьогодні після тяжкої і тривалої хвороби, не приходячи до тями, повернувся до роботи наш дорогий...
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25.10.2021 12:31 Відповісти
+4
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25.10.2021 12:34 Відповісти
+1
Правильно, на Деда будет легче спихнуть свои промахи.
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25.10.2021 12:30 Відповісти
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Правильно, на Деда будет легче спихнуть свои промахи.
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25.10.2021 12:30 Відповісти
А от чому та падла (Кравчук) не сидить на зоні? Адже він гарантовано заробив пожиттєве.
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25.10.2021 12:31 Відповісти
як про Брежнєва?
сьогодні після тяжкої і тривалої хвороби, не приходячи до тями, повернувся до роботи наш дорогий...
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25.10.2021 12:31 Відповісти
Щербицкого выкапывать не планируют?
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25.10.2021 12:34 Відповісти
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25.10.2021 12:34 Відповісти
Живучее.
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25.10.2021 12:37 Відповісти
проверьте Шарите.. может он уже того?
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25.10.2021 12:48 Відповісти
Да, уж! Правильно говорят, что российские власти и военные за детьми прячутся, а у нас за старыми дедами-пердунами..
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25.10.2021 12:52 Відповісти
Кравчука пора повісить.
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25.10.2021 12:56 Відповісти
Этого ворюгу -комуняку Кучму, давно пора на самую высокую гиляку!! Всё зло в Украине началось с маленькой хатынки Кравчука в Швейцарии, а далее понеслось.....красный ворюга и организатор олигархии в Украине - Кучма,.. далеее патологический бездельник _пчеловод-Ющенко , потом бандит и ворюга ондатровых шапок и предатель Украины Янукович! Все эти персоны вылизывали до блеска задницы, сначала алкоголику Ельцину, ну а потом Этому убийце и террористу мира №1 Пуйлу!! И пока не выгоним с кресла президента Украины последнего жида-ворюгу или бандюгу или вора, толку в государстве Украина -не будет !! Никогда жиды не будут отстаивать интересы Украины!!
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25.10.2021 12:56 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1452518008660938759 3 ч



Льовочкін на місце Кравчука в ТКГ по Донбасу Призначення одного зі стовпів ОПЗЖ С.Льовочкіна представн\України у Мінській ТКГ -Це ВКИД,Зондування реакції суспільства Чи крок влади ЗЕ до політ\самогубства Між Льовочкіним і Медведчуком стоїть знак "="
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25.10.2021 13:04 Відповісти
Фокин ещё может подменить Кравчука - газета "95 квартал"
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25.10.2021 13:04 Відповісти
*****...

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25.10.2021 13:06 Відповісти
Полный п...ц. Этому великому кадру через 2 месяца исполнится 88! Он родился еще при Сталине! Королевство кривых кривоворожских зеркал, у вас посвежее ничего не нашлось?
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25.10.2021 13:26 Відповісти
А Ющенко? Чи тільки малороси і батьки олігархів підходять для здачі України? Захищати не пробували?
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25.10.2021 13:36 Відповісти
Не бажаєте Ющенко, то призначте Шифіра, він точно не здасть Україну, бо не вміє читати.
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25.10.2021 13:42 Відповісти
Макарычу-долгая лета...
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25.10.2021 13:54 Відповісти
 
 