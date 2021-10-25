Німеччина вивчає пропозицію України про додатковий транзит газу за спецумовами, - посол Фельдгузен

Міністерство економіки та енергетики Німеччини отримало пропозицію України про додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами, повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Ми отримали цю пропозицію від української сторони та передали своєму Міністерству економіки та енергетики, як і решту пропозицій української сторони. Ми інтенсивно говоритимемо про цю пропозицію", - сказала Фельдгузен на конференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломатка наголосила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну. "Але треба також сказати, що транзит газу колись закінчиться повністю, тому Україні слід працювати над майбутнім цієї системи, щоб забезпечити в подальшому транзит водню, щоб Україна стала незалежною, сама могла експортувати енергію", - додала Фельдгузен.

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Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у коментарі Bloomberg повідомив, що додаткова транзитна потужність може бути надана зі знижкою до 50% від чинного тарифу в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом". За його словами, Київ очікує практичних переговорів із Берліном і Брюсселем щодо обговорення цієї пропозиції, оскільки зупинити нинішню енергетичну кризу в Європі можуть швидкі скоординовані дії.

Крім того, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що Україна готова приєднатися до вирішення газової кризи в Європі, а також довести, що заяви Кремля про нібито дорогий і ненадійний транзит через ГТС України не мають жодних підстав.