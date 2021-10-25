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Новини Газова війна
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Німеччина вивчає пропозицію України про додатковий транзит газу за спецумовами, - посол Фельдгузен

Німеччина вивчає пропозицію України про додатковий транзит газу за спецумовами, - посол Фельдгузен

Міністерство економіки та енергетики Німеччини отримало пропозицію України про додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами, повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Ми отримали цю пропозицію від української сторони та передали своєму Міністерству економіки та енергетики, як і решту пропозицій української сторони. Ми інтенсивно говоритимемо про цю пропозицію", - сказала Фельдгузен на конференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дипломатка наголосила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну. "Але треба також сказати, що транзит газу колись закінчиться повністю, тому Україні слід працювати над майбутнім цієї системи, щоб забезпечити в подальшому транзит водню, щоб Україна стала незалежною, сама могла експортувати енергію", - додала Фельдгузен.

Також читайте: Транзит газу Україною скоротився, але якщо і будуть обмежувати поставки, то підприємствам, - Зеркаль

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у коментарі Bloomberg повідомив, що додаткова транзитна потужність може бути надана зі знижкою до 50% від чинного тарифу в контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом". За його словами, Київ очікує практичних переговорів із Берліном і Брюсселем щодо обговорення цієї пропозиції, оскільки зупинити нинішню енергетичну кризу в Європі можуть швидкі скоординовані дії.

Крім того, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що Україна готова приєднатися до вирішення газової кризи в Європі, а також довести, що заяви Кремля про нібито дорогий і ненадійний транзит через ГТС України не мають жодних підстав.

Автор: 

газ (10493) Газпром (3395) Німеччина (7479) ГТС (588) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+2
Не єто в данном случае движет им. Суть проста и банальна. Без транзита газа в ЕС тяжело будет поддерживать давление в системе, а отдельные регионы вообще могут остаться без газа. Так уж это ГТС сделана и настроена.
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25.10.2021 12:56 Відповісти
+1
фактически так и есть: нынешняя цена на транзит - на уровне рентабельности.
И скидка в 50% означает что Украина будет из бюджета оплачивать за кацапов транзит...
Более того, это очередная статья зеЛоху за "нанесение убытков бюджету в особо крупных размерах"
https://www.youtube.com/watch?v=A5Bg_xUbPMY
Лютые новости: Газовый вопрос, пикирующий спутник, краденная Русь
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25.10.2021 15:19 Відповісти
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Ну как раз до 2024 года и будут изучать. А СП 2 завтра запустят. Германии на порядок выгоднее стать газовым хабом Европе и не через Украину получать газ а самой продавать газ пришедший по СП 2 Украине.
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25.10.2021 12:49 Відповісти
Зеленский готов уже даже доплачивать за транзит, абы Путену в глаза заглянуть.
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25.10.2021 12:50 Відповісти
Не єто в данном случае движет им. Суть проста и банальна. Без транзита газа в ЕС тяжело будет поддерживать давление в системе, а отдельные регионы вообще могут остаться без газа. Так уж это ГТС сделана и настроена.
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25.10.2021 12:56 Відповісти
фактически так и есть: нынешняя цена на транзит - на уровне рентабельности.
И скидка в 50% означает что Украина будет из бюджета оплачивать за кацапов транзит...
Более того, это очередная статья зеЛоху за "нанесение убытков бюджету в особо крупных размерах"
https://www.youtube.com/watch?v=A5Bg_xUbPMY
Лютые новости: Газовый вопрос, пикирующий спутник, краденная Русь
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25.10.2021 15:19 Відповісти
Они будут "интенсивно говорить об этом предложении", но Путин им большего и не позволит...
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25.10.2021 12:52 Відповісти
Нужно не забывать что Германия не граничит с Украиной и за транзит нужно будет еще платить другим странам, так что СП-2 будет все равно выгодней.
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25.10.2021 12:54 Відповісти
На сколько помню Германия не оплачивала транзит никогда. Она покупает газ у себя на границе. Всю доставку оплачивала и покуда до сих пор оплачивает кацапня.
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25.10.2021 12:57 Відповісти
Германия получает газ по СП-1, по долгосрочным контрактам, заключение новых контрактов через Украины невыгодно.
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25.10.2021 13:00 Відповісти
Это и так понятно. Тут больше политическая составляющая.
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25.10.2021 13:22 Відповісти
Даю прогноз! Германия пошлет нахер это предложение!
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25.10.2021 13:02 Відповісти
опять газ - да кого это интересует та)))
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25.10.2021 13:19 Відповісти
кацапів на цій гілці,повилазило скільки
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25.10.2021 15:58 Відповісти
 
 