Ясько про стан Саакашвілі: Людей намагаються заспокоїти ... Взагалі в Грузії зараз страшна ситуація
Сьогодні минає 25-й день голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.
"Стан його здоров'я серйозно погіршився на цих вихідних. Я його бачила в п'ятницю. Ми розмовляли. Він тримався, але бачимо, що є серйозні фізіологічні різні симптоми. Тобто людина може не почуватися погано фізично, але процеси в крові, з різними органами розпочинаються після 3-го тижня дуже погані. Станом на зараз консиліум лікарів... постійно його відвідують, але там зараз йде боротьба, щоб його перевели в нормальну лікарню - не в'язничну. Це питання безпеки, тому що існує інформація, що дуже серйозні небезпеки є як для його здоров'я, так і взагалі його життя, якщо його будуть переводити саме в цю в'язничну лікарню. Хто там буде за ним дивитися - невідомо", - заявила вона.
"Українська сторона вже направила всі можливі листи, наш омбудсмен працює, консул працює, я постійно наголошую, щоб, звичайно. якщо його переводити в лікарню, то треба, щоб це була лікарня хорошої якості. Зараз може відбуватися дуже багато провокацій щодо його здоров'я. Взагалі зараз дуже багато дезінформації - розповідають, що віну хорошому стані, але це повна неправда. Людей намагаються заспокоїти та казати, що та ні, все добре, він вийде з в'язниці, не потрібно нічого робити, мовчіть... Зараз страшна ситуація в Грузії", - заявила вона.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.
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В Грузії була абсолютно спокійна ситуація доки твій довбоящер ****** не приперся туди в контейнері з кефіром! Нах с пляжа обоє!
Только черепушка пустая.
В некоторых случаях это даже удобно. но не тогда когда ты представляешь целую страну в Совете Европы.
-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...
- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...
- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!... "Ломка" у меня!!!
зачем? Елизавета, ты депутат ВР Украины! Твоё монобольшинство провалила ковидные мероприятия. Займись своей страной - люди мрут, которые тебя выбирали Бл*дь
https://www.youtube.com/watch?v=xjEOwylT94c
Это его выбор.
Кстати, почему его подельник сидит у нас, а он - в Грузии? я не против его и у нас посадить.
И наоборот?
Вы примитивный дебил.
И заставляйте своего Михо кушать.
я думаю страшней ситуации чем в Украине, когда к власти пришли зелёные малоросы, манкурты и откровенные предатели нету нигде.
http://youwebcams.org/online/tag/tbilisi/
Страшная для кого? Для Сааки?
Ну так для преступника так и должно быть.
Что я такого не видел не с Яной Дугарь, не с Риф пастором, не генералами Павловским, Марченко, с директором завода Кузня на Рыбальском Шандрой.
)
При Порошенко оно ломились сюда при помощи тимохи и садового и ещё нескольких дебилов, нарушая все границы
Сейчас, при зеленском, оно удрало "тишком-нишком", в Грузию, зная, что ему грозит срок и сидеть ему в тюрьме и никто ему не поможет.
Вопрос: зачем?
А может ты дура и вся зешобла его достала, что ему лучше в тюрьме?
Этот вам не при Порошенко, где оно сидело и пировало на всю одесскую обл.