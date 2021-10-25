УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6623 відвідувача онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
5 841 53

Ясько про стан Саакашвілі: Людей намагаються заспокоїти ... Взагалі в Грузії зараз страшна ситуація

Ясько про стан Саакашвілі: Людей намагаються заспокоїти ... Взагалі в Грузії зараз страшна ситуація

Сьогодні минає 25-й день голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Стан його здоров'я серйозно погіршився на цих вихідних. Я його бачила в п'ятницю. Ми розмовляли. Він тримався, але бачимо, що є серйозні фізіологічні різні симптоми. Тобто людина може не почуватися погано фізично, але процеси в крові, з різними органами розпочинаються після 3-го тижня дуже погані. Станом на зараз консиліум лікарів... постійно його відвідують, але там зараз йде боротьба, щоб його перевели в нормальну лікарню - не в'язничну. Це питання безпеки, тому що існує інформація, що дуже серйозні небезпеки є як для його здоров'я, так і взагалі його життя, якщо його будуть переводити саме в цю в'язничну лікарню. Хто там буде за ним дивитися - невідомо", - заявила вона.

Також читайте: "Існують певні ризики": омбудсмен Грузії вважає неможливим гарантувати безпеку і кваліфіковане лікування Саакашвілі в тюремній лікарні

"Українська сторона вже направила всі можливі листи, наш омбудсмен працює, консул працює, я постійно наголошую, щоб, звичайно. якщо його переводити в лікарню, то треба, щоб це була лікарня хорошої якості. Зараз може відбуватися дуже багато провокацій щодо його здоров'я. Взагалі зараз дуже багато дезінформації - розповідають, що віну хорошому стані, але це повна неправда. Людей намагаються заспокоїти та казати, що та ні, все добре, він вийде з в'язниці, не потрібно нічого робити, мовчіть... Зараз страшна ситуація в Грузії", - заявила вона.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Чому повинні турбувати ваші сімейні проблеми?
показати весь коментар
25.10.2021 12:52 Відповісти
+18
показати весь коментар
25.10.2021 12:59 Відповісти
+17
Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.
В Грузії була абсолютно спокійна ситуація доки твій довбоящер ****** не приперся туди в контейнері з кефіром! Нах с пляжа обоє!
показати весь коментар
25.10.2021 13:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задолбали, давайте тогда всех заключенных переведем в городские клиники если они надумают голодать.
показати весь коментар
25.10.2021 12:51 Відповісти
Елизавета Ясько заявила о прекращении своих например отношений с супругой Сандрой Рулофс
показати весь коментар
25.10.2021 12:55 Відповісти
Сейчас страшная ситуация в Грузии", - заявила она.
В Грузії була абсолютно спокійна ситуація доки твій довбоящер ****** не приперся туди в контейнері з кефіром! Нах с пляжа обоє!
показати весь коментар
25.10.2021 13:19 Відповісти
Чому повинні турбувати ваші сімейні проблеми?
показати весь коментар
25.10.2021 12:52 Відповісти
Ясько, а при вашем бездарном правлении, в Украине Что, намного лучше ситуация?
показати весь коментар
25.10.2021 12:53 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 12:57 Відповісти
вона на чужого чимось схожа.
показати весь коментар
25.10.2021 12:59 Відповісти
Це юна шльондра з КГБ Ясько, не усі в них страшні як Бутіна, є і такі піські. Ясько, отримавши мандат депутата у 2019, відразу була призначена головою делегації України в ПАРЄ. Саме вона не надала ПАРЄ список делегації України і Україна півроку тоді зовсім не була присутня в ПАРЄ
показати весь коментар
25.10.2021 13:00 Відповісти
кадр неудачный. она довольно миловидная девушка.
Только черепушка пустая.
В некоторых случаях это даже удобно. но не тогда когда ты представляешь целую страну в Совете Европы.
показати весь коментар
25.10.2021 13:17 Відповісти
Плазувати перед владою вона навчилась в Оксфрді xи в Ломоносова? І як вона "пройшла Мадйан", якщо в Москві вчилась в 13-14рр.? В перервах між парами в москві бігала на Майдан? Сідай, 2.
показати весь коментар
25.10.2021 13:23 Відповісти
Та і на Грету Тумборг чи Кіборг, як там її прізвище.
показати весь коментар
25.10.2021 17:29 Відповісти
пані, какое нам собственно дело до твоего сожителя? даже его законной жене пох на него...так что оставь свои новости для себя
показати весь коментар
25.10.2021 12:54 Відповісти
З кокаїном і Ясько в ролі медичної сестри
показати весь коментар
25.10.2021 12:54 Відповісти
любовная мелодрама для зебилов с привкусом политического дерьма! жриТе!
показати весь коментар
25.10.2021 12:55 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 12:59 Відповісти
хороша буде сімейка, наркоман та проститутка.
показати весь коментар
25.10.2021 12:55 Відповісти
Якесь негарне українське слово проститутка, краще буде просто хвойда.
показати весь коментар
25.10.2021 13:34 Відповісти
Читайте Малыш и Карлсон. Там пишется что Карлсона надо вареньем личить. Пробуйте.
показати весь коментар
25.10.2021 12:55 Відповісти
Прилетает Карлсон к Малышу, стонет:

-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...

- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...

- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!... "Ломка" у меня!!!
показати весь коментар
25.10.2021 12:59 Відповісти
Вареньем из плодов кокки? Другое не поможет, ломка - штука серьезная.
показати весь коментар
25.10.2021 13:26 Відповісти
Неужели кому-то интересны новости про Саакашвили, которые с контейнерами незаконно, нагло пересёк границу Грузии? А когда «Слуга народа» навязывает нам эту повестку дня

зачем? Елизавета, ты депутат ВР Украины! Твоё монобольшинство провалила ковидные мероприятия. Займись своей страной - люди мрут, которые тебя выбирали Бл*дь
показати весь коментар
25.10.2021 12:55 Відповісти
Она не депутать ВР, а шлю... от ВР.
показати весь коментар
25.10.2021 13:02 Відповісти
О "вагнергейте" и отношениях с Саакашвили: "слуга" Елизавета Ясько в "Рандеву" (Видео)
https://www.youtube.com/watch?v=xjEOwylT94c
показати весь коментар
25.10.2021 12:56 Відповісти
Хорошо сейчас в Грузии. Хачапури-мачапури, шашлык-машлык, чхурчхела-мушмела, чача-мача, долма-хурма, хинкали-шминкали. А ЗАРПЛАТА ДЕПУТАТА ВР УКРАИНЫ КАПАЕТ.
показати весь коментар
25.10.2021 13:01 Відповісти
Он сам туда поехал.
Это его выбор.
показати весь коментар
25.10.2021 13:04 Відповісти
кто такие покацапники - те, кому не нравится что Михуил пытался устроить в Украине госпереворот во время войны?
Кстати, почему его подельник сидит у нас, а он - в Грузии? я не против его и у нас посадить.
показати весь коментар
25.10.2021 13:15 Відповісти
************ прокацапский, успокойся, а то складывается впечатление, что сам Подоляк чмошный вылез.
показати весь коментар
25.10.2021 14:48 Відповісти
Кто за Михо, тот не подкацапник?
И наоборот?
Вы примитивный дебил.
показати весь коментар
25.10.2021 13:26 Відповісти
Хотелось бы про "страшную ситуацию" поподробнее...
И заставляйте своего Михо кушать.
показати весь коментар
25.10.2021 13:03 Відповісти
"Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация" - это она о чём,

я думаю страшней ситуации чем в Украине, когда к власти пришли зелёные малоросы, манкурты и откровенные предатели нету нигде.
показати весь коментар
25.10.2021 13:04 Відповісти
карлсон хочет в гражданскую больничку слинять и уйти по крыше
показати весь коментар
25.10.2021 13:05 Відповісти
Я вот на пример не совсем понимаю. что эта выдра в рабочее время делает в Грузии, получая зарплату в ВР, и не занимаясь своими прямыми обязанностями как депутата, а занимаясь извините *** зна чем, своими личными проблемами и за наш счет?? Какое мне дело до Саакашвили, и до этой переполошеной.?? Освободи место в раде и сиди там с мишуней хоть до зеленых веников.
показати весь коментар
25.10.2021 13:05 Відповісти
Ясько уже не слуга моя(народа)? Полностью посвятила себя участию в похождениях Саакашвили? А зарплата ей из моего кармана идёт?
показати весь коментар
25.10.2021 13:11 Відповісти
да, трупы по улицам валяются. Только посмотрите веб-камеры!
http://youwebcams.org/online/tag/tbilisi/
показати весь коментар
25.10.2021 13:12 Відповісти
Вообще в Грузии сейчас страшная ситуация

Страшная для кого? Для Сааки?
Ну так для преступника так и должно быть.
показати весь коментар
25.10.2021 13:17 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2021 13:30 Відповісти
А цю народну зедепутатку не турбіє стан військових-захинисків і захисниць, яких кожного дня трамують і наносять пораненення московити в Донецькій і Луганській області? Її не турбує стан військовополонених в катівнях ОРДЛО і московії? Це так "слуги", використовуючи мандат депутата і кошти народу справляють свої забаганки? Як вам такі дії 73% дебілів? Це ви вже себе і нас зробили і робите разом і грузинів?
показати весь коментар
25.10.2021 13:30 Відповісти
Откровенно зае***ли этим недоноском.Сам вляпался сам пусть и отвечает.
показати весь коментар
25.10.2021 13:50 Відповісти
Коротше, вибору в грузин нема, окрім як випустити Саакашвілі з в'язниці і призначити його пожиттєвим імператором Грузії.
показати весь коментар
25.10.2021 14:21 Відповісти
Как по молодым девкам прыгать, то он живее всех живых. Как в СИЗО, то все смертельно больные!
Что я такого не видел не с Яной Дугарь, не с Риф пастором, не генералами Павловским, Марченко, с директором завода Кузня на Рыбальском Шандрой.
показати весь коментар
25.10.2021 14:38 Відповісти
п.с.Риф не пастор,а мастер-Riffmaster .)

)
показати весь коментар
25.10.2021 14:57 Відповісти
Да, страшная там ситуация---в ином смысле. Чуть знаю. Идёт массовый сбор винограда---для грузин тема максимальная многих. Это и праздник и каторжный труд почти. Многое зависит от этих осенних дней.
показати весь коментар
25.10.2021 15:01 Відповісти
Я очень рада, что это недоразумение уехало с Украины.
При Порошенко оно ломились сюда при помощи тимохи и садового и ещё нескольких дебилов, нарушая все границы
Сейчас, при зеленском, оно удрало "тишком-нишком", в Грузию, зная, что ему грозит срок и сидеть ему в тюрьме и никто ему не поможет.
Вопрос: зачем?
А может ты дура и вся зешобла его достала, что ему лучше в тюрьме?
Этот вам не при Порошенко, где оно сидело и пировало на всю одесскую обл.
показати весь коментар
25.10.2021 15:03 Відповісти
Чесно кажучи,ні разу у житті, не зустрічав людини,яка б,знаючи,що її чекає кутузка,сама перлася у ту пастку...Саака-садомазохіст якийсь.))
показати весь коментар
25.10.2021 15:08 Відповісти
А що ця шльондра з обїздної там робить, та ще й за наші гроші? Що за репортажі з Грузії? Хто цю шалаву уповноважив?
показати весь коментар
25.10.2021 17:19 Відповісти
Щоб не лякалася такої ситуації нехай прослухаю пісню "А мій милий, чорнобривий вареничків хоче".
показати весь коментар
25.10.2021 17:36 Відповісти
 
 