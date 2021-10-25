Ясько про стан Саакашвілі: Людей намагаються заспокоїти ... Взагалі в Грузії зараз страшна ситуація

Сьогодні минає 25-й день голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Стан його здоров'я серйозно погіршився на цих вихідних. Я його бачила в п'ятницю. Ми розмовляли. Він тримався, але бачимо, що є серйозні фізіологічні різні симптоми. Тобто людина може не почуватися погано фізично, але процеси в крові, з різними органами розпочинаються після 3-го тижня дуже погані. Станом на зараз консиліум лікарів... постійно його відвідують, але там зараз йде боротьба, щоб його перевели в нормальну лікарню - не в'язничну. Це питання безпеки, тому що існує інформація, що дуже серйозні небезпеки є як для його здоров'я, так і взагалі його життя, якщо його будуть переводити саме в цю в'язничну лікарню. Хто там буде за ним дивитися - невідомо", - заявила вона.

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"Українська сторона вже направила всі можливі листи, наш омбудсмен працює, консул працює, я постійно наголошую, щоб, звичайно. якщо його переводити в лікарню, то треба, щоб це була лікарня хорошої якості. Зараз може відбуватися дуже багато провокацій щодо його здоров'я. Взагалі зараз дуже багато дезінформації - розповідають, що віну хорошому стані, але це повна неправда. Людей намагаються заспокоїти та казати, що та ні, все добре, він вийде з в'язниці, не потрібно нічого робити, мовчіть... Зараз страшна ситуація в Грузії", - заявила вона.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.