Вакциновані проти COVID-19 після переходу Києва в "червону" зону зможуть вільно користуватися транспортом, - КМДА
Після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані проти COVID-19 точно зможуть користуватися громадським транспортом. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
За її словами, насамперед обмеження стосуватимуться невакцинованих.
"Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила Старостенко.
Вона підкреслила, що цього тижня в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи, на сьогодні вирішується питання про те, чи будуть це канікули чи дистанційне навчання.
"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.
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С каких пор народ подурнел?? Ребенку когда делают прививку сдают анализы, за неделю до прививки никаких что б алерг.реакций небыло, температура в течении недели не поднималась,стул внорме кровь анализ в норме и тогда можно.Да я к ежегодной прививке своего песеля отношусь более серьезно (проглистовка за неделю,питание,внешнее состояние и поведение,темп. в день прививки),чем то что втирают сейчас для людей.
а этих можно,толку с них ..
1. У невакцинованих хвороба протікає у більш важкій формі = менше розповсюдження за рахунок самоізоляції та госпіталізації.
2. Вакциновані переносять хворобу легше, іноді взагалі без симтомів при цьому зберігається заразність аналогічно з невакцинованими.
Обмеження по розповсюдженню відсутні = більший ефект ураження.
Я нічого не переплутав? Ви не довіряєте інформації від виробників вакцин та МОЗ?