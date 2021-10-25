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Новини Коронавірус і карантин
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Вакциновані проти COVID-19 після переходу Києва в "червону" зону зможуть вільно користуватися транспортом, - КМДА

Вакциновані проти COVID-19 після переходу Києва в

Після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані проти COVID-19 точно зможуть користуватися громадським транспортом. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, насамперед обмеження стосуватимуться невакцинованих.

"Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила Старостенко.

Вона підкреслила, що цього тижня в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи, на сьогодні вирішується питання про те, чи будуть це канікули чи дистанційне навчання.

"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19646) транспорт (1405) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Кстате пешком хожу. Очень рекомендую - социальная дистанция и всё вот это вот.

А вот радоваться проблемам других людей - походу признак уколотости в голову.
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25.10.2021 13:07 Відповісти
+7
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25.10.2021 12:59 Відповісти
+7
Так проблемы если и есть, то в голове антиваксеров. Шизоидность антиваксеров не должна мешать людям
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25.10.2021 13:10 Відповісти
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главное перед посадкой в транспорт уколоться
С каких пор народ подурнел?? Ребенку когда делают прививку сдают анализы, за неделю до прививки никаких что б алерг.реакций небыло, температура в течении недели не поднималась,стул внорме кровь анализ в норме и тогда можно.Да я к ежегодной прививке своего песеля отношусь более серьезно (проглистовка за неделю,питание,внешнее состояние и поведение,темп. в день прививки),чем то что втирают сейчас для людей.
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25.10.2021 13:28 Відповісти
так твой пёс ведь не участвовал в избрании квартала 95,его-то за что ??
а этих можно,толку с них ..
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25.10.2021 14:23 Відповісти
Невакциновані несуть небезпеку суспільству . Надавати їм транспортні послуги - це свідомо поширювати епідемію серед людей за допомогою транспорту . Це злочин .
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25.10.2021 13:30 Відповісти
Дадада, в концлагерь их на передержку. Через неделю - в газовую камеру. Не сжигать, закапывать так, экономика должна быть экономной!
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25.10.2021 13:37 Відповісти
За інформацією МОЗ:
1. У невакцинованих хвороба протікає у більш важкій формі = менше розповсюдження за рахунок самоізоляції та госпіталізації.

2. Вакциновані переносять хворобу легше, іноді взагалі без симтомів при цьому зберігається заразність аналогічно з невакцинованими.
Обмеження по розповсюдженню відсутні = більший ефект ураження.

Я нічого не переплутав? Ви не довіряєте інформації від виробників вакцин та МОЗ?
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25.10.2021 14:11 Відповісти
Живу минутах в двадцати-тридцати от работы, буду повышать иммунитет прогулками на свежем воздухе. Заодно и не придётся ездить с самымивакцинированным безмасочниками.
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25.10.2021 14:00 Відповісти
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25.10.2021 14:20 Відповісти
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