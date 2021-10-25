Вакциновані проти COVID-19 після переходу Києва в "червону" зону зможуть вільно користуватися транспортом, - КМДА

Після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані проти COVID-19 точно зможуть користуватися громадським транспортом. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, насамперед обмеження стосуватимуться невакцинованих.

"Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила Старостенко.

Вона підкреслила, що цього тижня в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи, на сьогодні вирішується питання про те, чи будуть це канікули чи дистанційне навчання.

"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.

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